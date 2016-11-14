موقع بريطاني يزعم :السيسي طالب باعتذار من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض !

صحيفة المرصد-وكالات:زعم موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد اعتذارًا من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض.
وزعم الموقع البريطاني – في تقرير اليوم – إن السيسي عقد مؤخرًا لقاءً مع ضابط إماراتي رفيع المستوى؛ لبحث عملية المصالحة.
ولفت الموقع إلى أن السيسي، اجتمع الخميس الماضي، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قصر الاتحادية؛ لبحث الخلافات بين مصر والسعودية التي احتدمت منذ أسبوعين.
وقالت مصادر في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”، إنه في أعقاب الاجتماع، بعثت الإمارات وفدًا إلى الرياض؛ لإجراء مشاورات مع مسؤولين سعوديين حول عملية المصالحة.وبحسب المصادر فإن السيسي طالب “باعتذار سعودي واضح عن الانتهاكات السعودية ضد مصر”بحسب زعمه.
تعليقات ( 99 )
مشــعلالمدني - قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..} الآيه. فكيف وقد جاءنا به كافر )))))........ صدقت .
فنان شعبي قديمماهي بعيده عن ***
طعميهبص به مافيش رز على شان نتصالح!!
مشــعلكل اشاعة خلفها اخونجي قذر
مخضرملو مؤلف الخبر قال ان السيسي طلب من الشيخ محمد بن زايد اعتذار سعودي ممكن نعديها ولكن يرسل ضابط يجتمع مع السيسي في موضوع مصالحة هذي قوووووية
زائر7083 ايه الماسونيه الي بتحكي عنها اهل هي معتقد اخواني ام مسيحي وانا مش عارف عنها اي حاقه ممكن حضرتك توضح اهداف الماسونيه
المدنيقال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..} الآيه. فكيف وقد جاءنا به كافر كذب على ربه وجعل له ندا. اللهم أكفنا شر الأشرار وكيد الفجار والكفار
الوردة البيضاءمفيش رز مفيش مياه مفيش جزر بعدين رز ايه اللي بتتكلموا عليه مصر دوله تسع الف سنه
ابوسالمبعد الي صار اي شي متوقع من هذا الCC
الوردة البيضاءياريت الخوان المصرين ينزله يشتغلوا في بلدهم ربنا اللي بيرزق مش انسان الرزق بيد ربنا وارحموا من الاهانه
شيعي برونزيالورده البيضاء الى الامام
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةتعليق 88 يقول الاخونجية ؟ معروف وين متواجدين الاخوان في مصر الجميع يدرك أن الاخوان صناعة مصرية وترعرعوا في ربوع مصر بفضل من الله ثماَ بفضل قائد هذه الامة البطل سلمان هو من انقذ مصر من براثين الاخوان
شيعي برونزياللهم احفظ البطل النشمي الشهم - سعاده الريس السيسي
زائر70انا مش عارف ايه الانتهاكات التي عملتها السعوديه ضدمصر الااذا دعمكم باارز والعماله التي تعمل في كل امان وحريه وغيرمبتزه يسي اليكم من ذا الواتي رز مافيش وعمالتكم مانريدها ولايشرفنا وجودهم بيننا
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةطير شلوى يقول نسيت ان هناك عقاب ؟ العقاب لك وللمصريين بعد تهجمكم على ولاة امرنا في قنواتكم وصحفكم اليومية التابعة للحكومة المصرية بقيادة السيسي يغلط **ويوقولون أن الاخوان هم السبب ؟ عشنا وشفنا
الوردة البيضاءالسيسي مستحيل يكون قال الكلام دا بعدين السعودية هي اللي زعلانه من مصر***
الاصيلما فيش رز وما فيش حتى مويه ولا كمان ثلاجه
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةطير شلوى يقول اتكلم من منطق ديني ؟ لا واضح - حتى الدين قال للمسؤول المصري وقف مع روسيا ضد الشعب السوري - الدين قال للمسؤول المصري قوم بواجب العزاء في وفاة بيريز الى قتل الفلسطينيين من الاطفال والنساء
رؤية وتحول****وش اللي نعتذر منهم ؟؟؟ من أنتشلهم 3 سنوات إلا ملياراتنا اللي حنا أحق بها منهم ورغم هذا قلنا ماشي ... ****ياناكرين المعروف / ناسين أن عندنا 2 مليون مصري .***
اعور ويتكعورأنا قاري الخبر كامل ...في صحيفه ... يطالب بإعتذار شخصي من ؟؟؟؟؟؟؟؟ لعودة العلاقات ... وأنا أسأل وش ذي العلاقات ؟ يعني مصر دوله عظمى بتنتج صواريخ وطائرات وسيارات .. مافيها إلا الفقر وغاثينا عمالتهم هنا
احمدعادي اليوم وصلكم 6500 طن غاز من ينبع الى مصر واذا تريد بعد كم مليار حاضر ياباشا على امرك
مجرة التبانةالسعودية لم تنتهك أي شئ صلح وضعك واترك ***أنت رئيس دولة والا توك ما استوعبت ذلك؟
ماني حلو لكني ماني شينههههههههههههههههههههه تبطي عظم ي**** يعني بتحلم بالمصري للاشقاء الغير سيساوية
NO PROBLEM**** وأفضال حكومتنا مغطيتهم وفوق هذا ***.. فعلاً اللي أختشوا ماتوا .... ونحن نثق في أبو فهد الله يحفظه ... لاتعطي هؤلاء القوم فرصه ... ففرقاهم أبرك من وجودهم ... هم من يفترض أن يعتذروا
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصريين ***لا يريدون الاعتراف بأن مصر بقيادة السيسي قد أخطأت من الساس لراس على المملكة بوقوفها بجانب روسيا لجل دعم السياحه في مصر على حساب السوريين الابرياء والمقهورين والمكلومين على أمرهم
الوردة البيضاءتعليق مخالف
سلمانأندونيسيابلد٣٠٠مليون مسلم نيجيريا البلد المنسي الذي يسعى غيرنا لكسبهم بكل الطرق ٨٥ مليون مسلم باكستان ماليزيا السودان وماتمتلكه من مياه وأرض خصبة تركيا تحالفاتنا مغلقة لجهة واحدة نحتاج لفكر جديد
زياددس السم بالعسل ..
فارس نجديقولون زعم يعني الا الان ما نعرف الحقيقة
احتماللا الروافض ولا الاخونج ولا داعش ولا القاعدة ... الموقع مدسوس على سواقين التوك توك سدئوني دول متكتكين مع بتوع الكفتة وشفتهم من مسافة السكة وانا شايل ثلاجة وكيس رز
مسافة السكهوفيها ايه طيبو بخاطره وراضوه دا السيسي حامي الحما وصمام الأمان
طير شلوىت٦٠ انا في تفكيري انطلق من منطلق ديني بحت يبدو عليك انك نسيت قول الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) اما انت انطلاقك دنيوي بحت فهنيئا لك الدنيا، ولكن هل تعلم ان بعد الدنيا حساب وعقاب🤓
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةتعليق 64) يقول الروافض والاخونج هم السبب ؟ ما ناقص الا تقول الروافض والاخونج هم من جبر السيسي بأن يقف مع روسيا ضد الشعب السوري ؟ هل تعلم أن مصر وقفة مع روسيا لجل دعم السياحه في مصر على حساب السوريين
سعودي💚🇸🇦💚وافتخريتبع،ماهي الفائده من مصر ومن لبنان والعراق وسوريا وليبيا والجزائر وتونس .اجعلو الدعم للسودان وباكستان ،،واتحدو مع تركيا وماليزيا واندونيسيا باكستان الى الان يتظاهرون بشان الصاروخ ع مكه؟ صحصحو ياعالم
عمرالرجل هذا خارق فهو يستطيع العيش بدون اكل عشر سنين يعني عايش على الميه بس
الوردة البيضاءالسيسي برئ من الكلام دا***
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةتعليق 57 يقول بريطانية وعدت اليهود باقامة دولة في فلسطين الاخ تناسى ان وزير الخارجية المصري كان في تل ابيب يقوم بواجب العزاء في وفاة بيريز وتناسى أيظن أن مصر وقفة بجانب القرار الروسي ضد الشعب السوري
سعودي💚🇸🇦💚وافتخروالله ياليت المسؤلين يسمعو كلامي ،، كبو الدول العربيه واجعلو يديكم في باكستان وتركيا مع دول الخليج والتحالف العربي واتحدو مع مسلمين شرق اسيا ماليزيا واندونيسيا هنا قوة وعز الاسلام ولا هو خساره دعمهم
سامرانا اتبرع بفطير مشلتت للثلاجه بتاعتك ياسيسي متخفش...
فهد١١١ياخبر بفلوس بكره ببلاش !!
سلمانسؤال لابد أن نناقشه على أعلى مستوى لماذا فشلت جميع تحالفاتنا التي بذلنا لأجلها المليارات هل نحن بحاجة لرؤيةسياسيةجديدة داخلية وخارجية الأمر في غاية الأهمية لايقل عن الرؤية الاقتصادية 2030
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام*** خل ايران تعبي ثلاجته واسرائيل تضبط حدوده
الكندياذالم تستحي فصنع ماشئت بلغ من ***بدل ان يعتذر يطلب ان يقدم له الاعتذار
انسان واقعيكذب اخونجي مدفوع
يلدرملن استغرب هذا من فخامة ( المقلب ) المصري الكبير
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهههههه يبي اعتذار عن ايش عن دعمه للاسد وعن التصويت مع الروس ضد الشعب السوري وعن اعلامه واعلاميينه اللي يسبو بالسعوديه ليل نهار وعن انه يعتبر الخليج فلوس من حقه ياخذها ولم يدين جاستا الصهيوني عجايب مصر
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةطير شلوى تلايط ولا يـ كثر هرجك أن كنت لا تعلم فعلم أن المصريين تطاولوا على ولاة الامرنا في قنواتهم وصحفهم - رسالة لك ولكل مصري ***أن بلاد التوحيد لا تستنا من أحد الوقوف بجانبها نحن نتوكل على الله
عبدالله التميمينطالب حكومتنا الرشيدة بسحب الودائع من مصر وتسفير المصريين اصحاب المهن التالية محاسب مهندس معماري مندوب مبيعات ولله الحمد يوجد لدينا مواطنين كثر في هذي المهن وتساعد على سعودة بعض الشركات
جنوبية..***********
د عبيط باشا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!السيسي بيئول ...***
سلطان البيشيإذا فعلاً هذا الأمر صحيح فالكوره في مرمى السعودية ؟ هل تنفذ ما طلب السيسي ام تتعامل مع الأمر بكل عزة ؟ لأن السيسي ***
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةليعلم كل السعوديين الكرام أن هذا الاعتذار ليس حب في بلاد التوحيد انما هدفهم هوه الحصول على المال والبترول ومشتقاتة لدعم مصر فقط انها الحقيقة يـ سـاده يـ كـرام فعليكم الانتباه من ***
مايكل روقانههههههههههه اللهم لاشماته
سوط الحقكذبت ثم كذبت لا يوجد بين مصر والسعودية خلافات أبدا اختلاف في وجهات النظر وهذا يحدث دائما بين السعودية وبعض دول المنطقة! والغوغائيون صدقوا الخبر ! ولو سألت أحدهم هل تعرف الصحيفة ومصداقيتها .طبعا لا لا
دحوم1المصري **** تبي السعوديه تعتذر لك*** السعوديه هي التي دعمت مصر باالاموال ومشتقات البترول انت ***لازم تعتذر لاسيادك دول الخليج
مراقباللي زعلان يضرب براسه الجداردارنادارالعزوملكنا سلمان الحزم القائد المحنك البطل والحمدلله على كل حال . والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين.الدنيا والزمن عرفتنا كل شيئ.وسوف نفدي بلادنا بارواحنا وابنائنا ومانملك
عبداللهاسحبو الودائع الملياريه من الدولارات سيسقط حكمه بسرعه***
سعودي مسلمقمة ***من يجب ان يعتذر هو السيسي ***واعلامة الذي وظفه لمهاجمة السعودية .. ان اقترح قطع العلاقات مع مصر نهائيا حتى ينتهي هذا الحكم ***
zoroيا ***ياخي !!!!!!
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةتعليق 4 يقول الموقع مدسوس ويبثه الاخوان ؟ ما ناقص الا تقول الى وقف مع القرار الروسي ضد السوريين هم الاخوان ؟ يا ناس احترموا عقولنا الحكومة المصرية بقيادة السيسي هي من وقفة بجانب روسيا بعد تبونا نعتذر
طير شلوىللدرجه هذي وصلنا من بعض التعليقات السخيفه التي ان دلت فإنما تدل على تفرقنا، والكفار يضحكون علينا ،، بعض الناس يفكر بطريقه سطحيه ماديه وكأن المال الذي وهبه الله له من صنع يديه فالدول ايّام والتغيير حاصل
عبداللهتعليق مخالف
الزهرانينعتذر من ايه والا ايه صدق من قال اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا ***
عبدالله التميميتعليق مخالف
عدد التعليقات:13020
برق الحرم((((((( ماضبطت معهم ....... من الداخل .......المملكة ومصر...............باتوا ينفخون نارهم من الخارج اقصد من أرض بلفور ))))))
ابو خالدصحيح شين وقوي عين ..***
..أعتذار مين *** اقول بس يالمصري أنت اللي تعتذر وفوق الإعتذار مابنعطيك وجه ,, فاهم يا أبو مصير
سلطانلسنا من يعتذر لك او لأشكالك نحن رؤوسنا دائما مرفوعة بقيادة ابو فهد اطال الله في عمره .
الزهرانينعتذر عن مسافة السكة اللي طلعت فشنك . نتعذر على تصويتكم بمجلس الامن على المشورع روسي . نعتذر على المماطلة في جزيرتي السعودية تبي تقنعنا ان قضائك حر . نعتذر عن اعلامك الخاص والعام اللي يهاجم حكامنا
خالدوليش الاعتذار انتم من يحتاج ان تعتذرا لنا عزه نفس ولا نقبل الابتزاز قال ايش قال اعتذار .. ***
عدد التعليقات:13020
برق الحرمـــــــ(((((( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )))))))ـــــــــ
اخونجيليس بعد زعم الاخوان زعم
الصارمالحقيقه لا تكشف،هو من يتوسل ويرسل الوساطه وعليه إرضاء السعوديه والرضوخ للأوامر وشروط الصلح غير كذا سوف يذهب للهاويه ولن يجد من ينقذه من الفشل الذريع الذي يبين إفلاسه السياسي الذي إنعكس سلباً إقتصادياً
احمد.... ksaهشتكنا وبشتكنا ياريس ههههه مع نفسك
عدد التعليقات:9108
اللامي10ميـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللي يعتذر؟!؟
ضربني وبكا وسبقني واشتكايجب ان نسمع اعتذاره لدول الخليج عن وصف ثرواتهم بالرز وانه يجب استنفاذ رز الخليج. ويجب محاسبته على مسافة السكة الوهمية. ويجب محاسبته على موقف مجلس الامن والطعن في الظهر. ويجب محاسبته على اعلامه المسيس.
ضربني وبكا وسبقني واشتكاوالله لو كان هناك اعتذار فعلى سياستنا السلام. نحن من نطلب منه ومن اعلامه وشعبه اعتذارا صريحا لما قاموا به شعب غدار . لا نريد صلحا بل نريد وقف العلاقات مع هؤلاء ***
مستشاركس/ ايش عملت السعوديه عشان تعتذر ؟ - وقفت إمداد النفط - وقفت الدعم للحكومه المصريه الله يذكرك بالخير ياحسني والله لك اثر كبير
مراكشههههههههههههه شر البلية مايظحك
بندرتعليق مخالف
ابو محمد العسيريفعلاً اذا اكرمت الائيم تمردا اي اعتذار لك ياسيسي وانت واعلامك سب وشتم هذا السيسي عايش في عالم اخر
الناقدضربني وبكى . . وسبقني وأشتكى !!
عدد التعليقات:13020
برق الحرم(((((( موقع بريطاني .............او ماسوني )))))))
عدد التعليقات:9108
اللامي10ميـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللي فينا يعتذر؟!؟
سبحان الله************
مواطنلا اله الا الله محمد رسول الله
طيب ما تفهموناعلى ايش هالاعتذارات اذا كنا ما نعرف ماحصل ياباشا افندم🤔
نوافتعليق مخالف