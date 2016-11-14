موقع بريطاني يزعم :السيسي طالب باعتذار من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض !

صحيفة المرصد-وكالات:زعم موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد اعتذارًا من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض.

وزعم الموقع البريطاني – في تقرير اليوم – إن السيسي عقد مؤخرًا لقاءً مع ضابط إماراتي رفيع المستوى؛ لبحث عملية المصالحة.

ولفت الموقع إلى أن السيسي، اجتمع الخميس الماضي، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قصر الاتحادية؛ لبحث الخلافات بين مصر والسعودية التي احتدمت منذ أسبوعين.

وقالت مصادر في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”، إنه في أعقاب الاجتماع، بعثت الإمارات وفدًا إلى الرياض؛ لإجراء مشاورات مع مسؤولين سعوديين حول عملية المصالحة.وبحسب المصادر فإن السيسي طالب “باعتذار سعودي واضح عن الانتهاكات السعودية ضد مصر”بحسب زعمه.