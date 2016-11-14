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موقع بريطاني يزعم :السيسي طالب باعتذار من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض !

14 نوفمبر, 2016 , 14:31 م
موقع بريطاني يزعم :السيسي طالب باعتذار من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض !
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صحيفة المرصد-وكالات:زعم موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد اعتذارًا من السعودية كشرط للمصالحة بين القاهرة والرياض.

وزعم الموقع البريطاني – في تقرير اليوم – إن السيسي عقد مؤخرًا لقاءً مع ضابط إماراتي رفيع المستوى؛ لبحث عملية المصالحة.

ولفت الموقع إلى أن السيسي، اجتمع الخميس الماضي، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قصر الاتحادية؛ لبحث الخلافات بين مصر والسعودية التي احتدمت منذ أسبوعين.

وقالت مصادر في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”، إنه في أعقاب الاجتماع، بعثت الإمارات وفدًا إلى الرياض؛ لإجراء مشاورات مع مسؤولين سعوديين حول عملية المصالحة.وبحسب المصادر فإن السيسي طالب “باعتذار سعودي واضح عن الانتهاكات السعودية ضد مصر”بحسب زعمه.



تعليقات ( 99 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 99
    14 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    مشــعل

    المدني - قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..} الآيه. فكيف وقد جاءنا به كافر )))))........ صدقت .
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  2. 98
    14 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    فنان شعبي قديم

    ماهي بعيده عن ***
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  3. 97
    14 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    طعميه

    بص به مافيش رز على شان نتصالح!!
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  4. 96
    14 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    مشــعل

    كل اشاعة خلفها اخونجي قذر
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  5. 95
    14 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    مخضرم

    لو مؤلف الخبر قال ان السيسي طلب من الشيخ محمد بن زايد اعتذار سعودي ممكن نعديها ولكن يرسل ضابط يجتمع مع السيسي في موضوع مصالحة هذي قوووووية
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  6. 94
    14 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    زائر70

    83 ايه الماسونيه الي بتحكي عنها اهل هي معتقد اخواني ام مسيحي وانا مش عارف عنها اي حاقه ممكن حضرتك توضح اهداف الماسونيه
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  7. 93
    14 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    المدني

    قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..} الآيه. فكيف وقد جاءنا به كافر كذب على ربه وجعل له ندا. اللهم أكفنا شر الأشرار وكيد الفجار والكفار
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  8. 92
    14 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    الوردة البيضاء

    مفيش رز مفيش مياه مفيش جزر بعدين رز ايه اللي بتتكلموا عليه مصر دوله تسع الف سنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 91
    14 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    ابوسالم

    بعد الي صار اي شي متوقع من هذا الCC
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 90
    14 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    الوردة البيضاء

    ياريت الخوان المصرين ينزله يشتغلوا في بلدهم ربنا اللي بيرزق مش انسان الرزق بيد ربنا وارحموا من الاهانه
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  11. 89
    14 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    اقول الخلا بس بلا اعتذار بلا كلام فاضي هذا اللي ناقص
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  12. 88
    14 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    شيعي برونزي

    الورده البيضاء الى الامام
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  13. 87
    14 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    تعليق 88 يقول الاخونجية ؟ معروف وين متواجدين الاخوان في مصر الجميع يدرك أن الاخوان صناعة مصرية وترعرعوا في ربوع مصر بفضل من الله ثماَ بفضل قائد هذه الامة البطل سلمان هو من انقذ مصر من براثين الاخوان
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  14. 86
    14 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    شيعي برونزي

    اللهم احفظ البطل النشمي الشهم - سعاده الريس السيسي
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  15. 85
    14 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    الوردة البيضاء كلامك يذكرني بمصطفى بكري ههههه
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  16. 84
    14 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    زائر70

    انا مش عارف ايه الانتهاكات التي عملتها السعوديه ضدمصر الااذا دعمكم باارز والعماله التي تعمل في كل امان وحريه وغيرمبتزه يسي اليكم من ذا الواتي رز مافيش وعمالتكم مانريدها ولايشرفنا وجودهم بيننا
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  17. 83
    14 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    السيساوية وصلوا الموضوع للماسونية والماسونية تتبع للدجال ... قايلكم الجماعة شادين حيلهم ... تعدوا ياجوج وماجوج ودايركت على الدجال ... احلى ياعم
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  18. 82
    14 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    طير شلوى يقول نسيت ان هناك عقاب ؟ العقاب لك وللمصريين بعد تهجمكم على ولاة امرنا في قنواتكم وصحفكم اليومية التابعة للحكومة المصرية بقيادة السيسي يغلط **ويوقولون أن الاخوان هم السبب ؟ عشنا وشفنا
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  19. 81
    14 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    الوردة البيضاء

    السيسي مستحيل يكون قال الكلام دا بعدين السعودية هي اللي زعلانه من مصر***
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  20. 80
    14 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    الاصيل

    ما فيش رز وما فيش حتى مويه ولا كمان ثلاجه
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  21. 79
    14 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    الكذب في دم اﻹخوانجية واحد يقول أنا قرأت الخبر في صحيفة والثاني يقول من مصادر والثالث من موقع وكلها مجاهيل ﻻن الكذب **** دماءهم حتي تقوم الساعه
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  22. 78
    14 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    طير شلوى يقول اتكلم من منطق ديني ؟ لا واضح - حتى الدين قال للمسؤول المصري وقف مع روسيا ضد الشعب السوري - الدين قال للمسؤول المصري قوم بواجب العزاء في وفاة بيريز الى قتل الفلسطينيين من الاطفال والنساء
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  23. 77
    14 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    رؤية وتحول

    ****وش اللي نعتذر منهم ؟؟؟ من أنتشلهم 3 سنوات إلا ملياراتنا اللي حنا أحق بها منهم ورغم هذا قلنا ماشي ... ****ياناكرين المعروف / ناسين أن عندنا 2 مليون مصري .***
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  24. 76
    14 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    الخبر جاء من( زعم موقع بريطاني ميدل إيست مونيتور )يعني من اﻹعﻻم الغربي الماسوني الصهيوني. وهم من دعموا تنظيم اﻹخواني اﻹرهابي في مخطط الربيع العبري. واﻹخوانجية فرحانيين بخبر أسيادهم
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  25. 75
    14 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    اعور ويتكعور

    أنا قاري الخبر كامل ...في صحيفه ... يطالب بإعتذار شخصي من ؟؟؟؟؟؟؟؟ لعودة العلاقات ... وأنا أسأل وش ذي العلاقات ؟ يعني مصر دوله عظمى بتنتج صواريخ وطائرات وسيارات .. مافيها إلا الفقر وغاثينا عمالتهم هنا
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  26. 74
    14 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    احمد

    عادي اليوم وصلكم 6500 طن غاز من ينبع الى مصر واذا تريد بعد كم مليار حاضر ياباشا على امرك
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  27. 73
    14 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    مجرة التبانة

    السعودية لم تنتهك أي شئ صلح وضعك واترك ***أنت رئيس دولة والا توك ما استوعبت ذلك؟
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  28. 72
    14 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    ماني حلو لكني ماني شين

    ههههههههههههههههههههه تبطي عظم ي**** يعني بتحلم بالمصري للاشقاء الغير سيساوية
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  29. 71
    14 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    NO PROBLEM

    **** وأفضال حكومتنا مغطيتهم وفوق هذا ***.. فعلاً اللي أختشوا ماتوا .... ونحن نثق في أبو فهد الله يحفظه ... لاتعطي هؤلاء القوم فرصه ... ففرقاهم أبرك من وجودهم ... هم من يفترض أن يعتذروا
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  30. 70
    14 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    السيساوية شافوا ان شماعة الاخونج ماعاد فيها حيل تشيل فشلهم وبلاوهيم دخلوا على الكفار ووعد بلفور شوي شوي وبيطلعون هتلر والنازية هي سبب في كل فشل وبلاوي تطلع منهم وراح يوصولون لياجوج وماجوج والدجال
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  31. 69
    14 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصريين ***لا يريدون الاعتراف بأن مصر بقيادة السيسي قد أخطأت من الساس لراس على المملكة بوقوفها بجانب روسيا لجل دعم السياحه في مصر على حساب السوريين الابرياء والمقهورين والمكلومين على أمرهم
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  32. 68
    14 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    الوردة البيضاء

    تعليق مخالف
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  33. 67
    14 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    سلمان

    أندونيسيابلد٣٠٠مليون مسلم نيجيريا البلد المنسي الذي يسعى غيرنا لكسبهم بكل الطرق ٨٥ مليون مسلم باكستان ماليزيا السودان وماتمتلكه من مياه وأرض خصبة تركيا تحالفاتنا مغلقة لجهة واحدة نحتاج لفكر جديد
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  34. 66
    14 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    زياد

    دس السم بالعسل ..
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  35. 65
    14 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    فارس نجد

    يقولون زعم يعني الا الان ما نعرف الحقيقة
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  36. 64
    14 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    احتمال

    لا الروافض ولا الاخونج ولا داعش ولا القاعدة ... الموقع مدسوس على سواقين التوك توك سدئوني دول متكتكين مع بتوع الكفتة وشفتهم من مسافة السكة وانا شايل ثلاجة وكيس رز
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  37. 63
    14 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    مسافة السكه

    وفيها ايه طيبو بخاطره وراضوه دا السيسي حامي الحما وصمام الأمان
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  38. 62
    14 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    طير شلوى

    ت٦٠ انا في تفكيري انطلق من منطلق ديني بحت يبدو عليك انك نسيت قول الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) اما انت انطلاقك دنيوي بحت فهنيئا لك الدنيا، ولكن هل تعلم ان بعد الدنيا حساب وعقاب🤓
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  39. 61
    14 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    تعليق 64) يقول الروافض والاخونج هم السبب ؟ ما ناقص الا تقول الروافض والاخونج هم من جبر السيسي بأن يقف مع روسيا ضد الشعب السوري ؟ هل تعلم أن مصر وقفة مع روسيا لجل دعم السياحه في مصر على حساب السوريين
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  40. 60
    14 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    يتبع،ماهي الفائده من مصر ومن لبنان والعراق وسوريا وليبيا والجزائر وتونس .اجعلو الدعم للسودان وباكستان ،،واتحدو مع تركيا وماليزيا واندونيسيا باكستان الى الان يتظاهرون بشان الصاروخ ع مكه؟ صحصحو ياعالم
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  41. 59
    14 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    عمر

    الرجل هذا خارق فهو يستطيع العيش بدون اكل عشر سنين يعني عايش على الميه بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 58
    14 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    الوردة البيضاء

    السيسي برئ من الكلام دا***
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  43. 57
    14 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    تعليق 57 يقول بريطانية وعدت اليهود باقامة دولة في فلسطين الاخ تناسى ان وزير الخارجية المصري كان في تل ابيب يقوم بواجب العزاء في وفاة بيريز وتناسى أيظن أن مصر وقفة بجانب القرار الروسي ضد الشعب السوري
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  44. 56
    14 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    والله ياليت المسؤلين يسمعو كلامي ،، كبو الدول العربيه واجعلو يديكم في باكستان وتركيا مع دول الخليج والتحالف العربي واتحدو مع مسلمين شرق اسيا ماليزيا واندونيسيا هنا قوة وعز الاسلام ولا هو خساره دعمهم
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  45. 55
    14 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    سامر

    انا اتبرع بفطير مشلتت للثلاجه بتاعتك ياسيسي متخفش...
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  46. 54
    14 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    فهد١١١

    ياخبر بفلوس بكره ببلاش !!
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  47. 53
    14 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    سلمان

    سؤال لابد أن نناقشه على أعلى مستوى لماذا فشلت جميع تحالفاتنا التي بذلنا لأجلها المليارات هل نحن بحاجة لرؤيةسياسيةجديدة داخلية وخارجية الأمر في غاية الأهمية لايقل عن الرؤية الاقتصادية 2030
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  48. 52
    14 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    *** خل ايران تعبي ثلاجته واسرائيل تضبط حدوده
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  49. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    الكندي

    اذالم تستحي فصنع ماشئت بلغ من ***بدل ان يعتذر يطلب ان يقدم له الاعتذار
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  50. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    طبعاً الروافض واﻹخونج يطيروا علي اﻷخبار التي فيها فتن ووقيعة بين اﻷشقاء والجيران وهي مطبوخة من أسيادهم الغرب الصهيوني ﻻن الخبر جاب من ( زعم موقع بريطاني )ويتمنون ربيع عبري آخر فوق أطﻻل اﻷول
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  51. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    انسان واقعي

    كذب اخونجي مدفوع
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  52. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    يلدرم

    لن استغرب هذا من فخامة ( المقلب ) المصري الكبير
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  53. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هههههه يبي اعتذار عن ايش عن دعمه للاسد وعن التصويت مع الروس ضد الشعب السوري وعن اعلامه واعلاميينه اللي يسبو بالسعوديه ليل نهار وعن انه يعتبر الخليج فلوس من حقه ياخذها ولم يدين جاستا الصهيوني عجايب مصر
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  54. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    طير شلوى تلايط ولا يـ كثر هرجك أن كنت لا تعلم فعلم أن المصريين تطاولوا على ولاة الامرنا في قنواتهم وصحفهم - رسالة لك ولكل مصري ***أن بلاد التوحيد لا تستنا من أحد الوقوف بجانبها نحن نتوكل على الله
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  55. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    عبدالله التميمي

    نطالب حكومتنا الرشيدة بسحب الودائع من مصر وتسفير المصريين اصحاب المهن التالية محاسب مهندس معماري مندوب مبيعات ولله الحمد يوجد لدينا مواطنين كثر في هذي المهن وتساعد على سعودة بعض الشركات
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  56. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    الخبر من موقع بريطاني. وما آفة اﻷخبار إﻻ روايتها. وبريطانيا هي سبب وعد بلفور لليهود بإقامة دولة يهودية في فلسطين وهي سبب اﻷستعمار بعد الحرب العالمية وهي سبب الربيع العبري مع اﻹخوان والفوضى في المنطقة
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  57. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    جنوبية..

    ***********
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  58. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    د عبيط باشا

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!السيسي بيئول ...***
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  59. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    سلطان البيشي

    إذا فعلاً هذا الأمر صحيح فالكوره في مرمى السعودية ؟ هل تنفذ ما طلب السيسي ام تتعامل مع الأمر بكل عزة ؟ لأن السيسي ***
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  60. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    ليعلم كل السعوديين الكرام أن هذا الاعتذار ليس حب في بلاد التوحيد انما هدفهم هوه الحصول على المال والبترول ومشتقاتة لدعم مصر فقط انها الحقيقة يـ سـاده يـ كـرام فعليكم الانتباه من ***
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  61. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    مايكل روقان

    ههههههههههه اللهم لاشماته
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  62. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    سوط الحق

    كذبت ثم كذبت لا يوجد بين مصر والسعودية خلافات أبدا اختلاف في وجهات النظر وهذا يحدث دائما بين السعودية وبعض دول المنطقة! والغوغائيون صدقوا الخبر ! ولو سألت أحدهم هل تعرف الصحيفة ومصداقيتها .طبعا لا لا
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  63. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    دحوم1

    المصري **** تبي السعوديه تعتذر لك*** السعوديه هي التي دعمت مصر باالاموال ومشتقات البترول انت ***لازم تعتذر لاسيادك دول الخليج
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  64. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    مراقب

    اللي زعلان يضرب براسه الجداردارنادارالعزوملكنا سلمان الحزم القائد المحنك البطل والحمدلله على كل حال . والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين.الدنيا والزمن عرفتنا كل شيئ.وسوف نفدي بلادنا بارواحنا وابنائنا ومانملك
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  65. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    موقع مدسوس من الاخوان !!! واللهي .. هههههههههه شكل الاخوان مسيطرين على عطارد وزحل والكرة الارضية خلاص شماعة الاخوان ما عاد تأكل عيش .. مالكم ياطقطوقية الا شماعة الاصحاب قال اخوان قال
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  66. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    عبدالله

    اسحبو الودائع الملياريه من الدولارات سيسقط حكمه بسرعه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    سعودي مسلم

    قمة ***من يجب ان يعتذر هو السيسي ***واعلامة الذي وظفه لمهاجمة السعودية .. ان اقترح قطع العلاقات مع مصر نهائيا حتى ينتهي هذا الحكم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    zoro

    يا ***ياخي !!!!!!
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  69. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    تعليق 4 يقول الموقع مدسوس ويبثه الاخوان ؟ ما ناقص الا تقول الى وقف مع القرار الروسي ضد السوريين هم الاخوان ؟ يا ناس احترموا عقولنا الحكومة المصرية بقيادة السيسي هي من وقفة بجانب روسيا بعد تبونا نعتذر
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  70. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    طير شلوى

    للدرجه هذي وصلنا من بعض التعليقات السخيفه التي ان دلت فإنما تدل على تفرقنا، والكفار يضحكون علينا ،، بعض الناس يفكر بطريقه سطحيه ماديه وكأن المال الذي وهبه الله له من صنع يديه فالدول ايّام والتغيير حاصل
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  71. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    عبدالله

    تعليق مخالف
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  72. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    الزهراني

    نعتذر من ايه والا ايه صدق من قال اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    عبدالله التميمي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:13020

    برق الحرم

    ((((((( ماضبطت معهم ....... من الداخل .......المملكة ومصر...............باتوا ينفخون نارهم من الخارج اقصد من أرض بلفور ))))))
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  75. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    ابو خالد

    صحيح شين وقوي عين ..***
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  76. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    ..

    أعتذار مين *** اقول بس يالمصري أنت اللي تعتذر وفوق الإعتذار مابنعطيك وجه ,, فاهم يا أبو مصير
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  77. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    سلطان

    لسنا من يعتذر لك او لأشكالك نحن رؤوسنا دائما مرفوعة بقيادة ابو فهد اطال الله في عمره .
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  78. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    الزهراني

    نعتذر عن مسافة السكة اللي طلعت فشنك . نتعذر على تصويتكم بمجلس الامن على المشورع روسي . نعتذر على المماطلة في جزيرتي السعودية تبي تقنعنا ان قضائك حر . نعتذر عن اعلامك الخاص والعام اللي يهاجم حكامنا
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  79. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    خالد

    وليش الاعتذار انتم من يحتاج ان تعتذرا لنا عزه نفس ولا نقبل الابتزاز قال ايش قال اعتذار .. ***
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  80. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    المملكةقدمت المساعدات لمصر منذ عهد الملك عبدالعزيز وإلى الآن بل المواطن السعودي تنقصه كثير من الخدمات ومع ذلك المملكة لم تتخلى عن مصر ولكن كعادة الفراعنة الجحود والنكران وتسليط إعلامهم الكاذب المضلل.
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  81. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:13020

    برق الحرم

    ـــــــ(((((( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )))))))ـــــــــ
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  82. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    اخونجي

    ليس بعد زعم الاخوان زعم
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  83. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    الصارم

    الحقيقه لا تكشف،هو من يتوسل ويرسل الوساطه وعليه إرضاء السعوديه والرضوخ للأوامر وشروط الصلح غير كذا سوف يذهب للهاويه ولن يجد من ينقذه من الفشل الذريع الذي يبين إفلاسه السياسي الذي إنعكس سلباً إقتصادياً
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  84. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    احمد.... ksa

    هشتكنا وبشتكنا ياريس ههههه مع نفسك
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  85. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    ميـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللي يعتذر؟!؟
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  86. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ضربني وبكا وسبقني واشتكا

    يجب ان نسمع اعتذاره لدول الخليج عن وصف ثرواتهم بالرز وانه يجب استنفاذ رز الخليج. ويجب محاسبته على مسافة السكة الوهمية. ويجب محاسبته على موقف مجلس الامن والطعن في الظهر. ويجب محاسبته على اعلامه المسيس.
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  87. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    ضربني وبكا وسبقني واشتكا

    والله لو كان هناك اعتذار فعلى سياستنا السلام. نحن من نطلب منه ومن اعلامه وشعبه اعتذارا صريحا لما قاموا به شعب غدار . لا نريد صلحا بل نريد وقف العلاقات مع هؤلاء ***
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  88. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    مستشارك

    س/ ايش عملت السعوديه عشان تعتذر ؟ - وقفت إمداد النفط - وقفت الدعم للحكومه المصريه الله يذكرك بالخير ياحسني والله لك اثر كبير
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  89. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    مراكش

    ههههههههههههه شر البلية مايظحك
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  90. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    بندر

    تعليق مخالف
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  91. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    ابو محمد العسيري

    فعلاً اذا اكرمت الائيم تمردا اي اعتذار لك ياسيسي وانت واعلامك سب وشتم هذا السيسي عايش في عالم اخر
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  92. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الناقد

    ضربني وبكى . . وسبقني وأشتكى !!
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  93. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:13020

    برق الحرم

    (((((( موقع بريطاني .............او ماسوني )))))))
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  94. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    ميـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللي فينا يعتذر؟!؟
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  95. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    سبحان الله

    ************
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  96. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    غير صحيح موقع مدسوس من الاخوان واذناب خمنان السعودية ومصر ليس بينهم قطيعة لتتم مصالحة هناك تباين في المواقف وقد يقرب هذا التباين وينتهي والقيادتين يدركان حجم الاخطار المحيطة ويجب رص الصفوف ونبذ الفرقة
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  97. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مواطن

    لا اله الا الله محمد رسول الله
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  98. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    طيب ما تفهمونا

    على ايش هالاعتذارات اذا كنا ما نعرف ماحصل ياباشا افندم🤔
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  99. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    نواف

    تعليق مخالف
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