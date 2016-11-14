الأوضاع اليمنية على أجندة “كيري” في سلطنة عمان.. وخريطة السلام الأممية تربك الحوثي

صحيفة المرصد:كشفت الخارجية الأمريكية أن لقاء وزير الخارجية جون كيري، بالسلطان قابوس بن سعيد، في عمان، ووزير خارجيته يوسف بن علوس، سيتطرق إلى بحث الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع المحتدم في اليمن.

يأتي هذا في وقت يرفع فيه الحوثيون شعارات زائفة تفضحها الحقائق، منذ انقلابهم على الشرعية في اليمن بالتعاون مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لتمزيق وحدة اليمن.

وتوقعت مصادر مقربة من الحوثيين، إن يلتقي كيري المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفد الجماعة التفاوضي محمد عبدالسلام، المتواجد في مسقط منذ أكثر من أسبوع، في زيارة غامضة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وتأتي مساعي كيري لنزع فتيل الحرب في اليمن قبيل انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.ومن المقرر أن يطرح الحوثيون على الجانب الأمريكي تخوفاتهم من الجانب السعودي في ما يخص خارطة السلام الأممية، وفقا للمصادر، خاصة عقب الضربات القاضية التي وجهتها قوات عاصفة الحزم بقيادة المملكة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى باقي المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، الذين أُفرج عن ثلاثة منهم في الأسابيع الماضية بوساطة عمانية.

ومن المقرر أن يتوجه كيري بعد ذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث التحديات التي تواجه المنطقة.