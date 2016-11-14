بالفيديو: لحظة عثور الجيش اليمني على مخزن أسلحة مليشيا الحوثي والمخلوع في صعدة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يوثق عثور أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي والمخلوع في صعدة. وهي تعد ضربة موجعة لميليشيات الحوثي والمخلوع .

ويظهر الفيديو ، المكان وهو عبارة عن نفق واسع تحت الأرض، يحوي العديد من الغنائم وحاويات ومئات من الصناديق التي تمتلئ بالذخيرة الحية والقذائف والأسلحة الخفيفة.