بالفيديو: لحظة عثور الجيش اليمني على مخزن أسلحة مليشيا الحوثي والمخلوع في صعدة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يوثق عثور أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي والمخلوع في صعدة. وهي تعد ضربة موجعة لميليشيات الحوثي والمخلوع .
ويظهر الفيديو ، المكان وهو عبارة عن نفق واسع تحت الأرض، يحوي العديد من الغنائم وحاويات ومئات من الصناديق التي تمتلئ بالذخيرة الحية والقذائف والأسلحة الخفيفة.
تعليقات ( 4 )
عدد التعليقات:1937
عاشق الجورريذخاير أسلحة خفيفة فقط
شيعي برونزي2 اتفق معك همج لابعد الحدود
رهين الحياةهاالشعب دمرو انفسهم بأنفسهم لانهم لايفقهون من امور دينهم ودنياهم سوا مصالحهم الشخصيه والفلوس فقط ولاشي غير ذالك قلوبهم غلف وعقولهم خاويه فذوقو ماكنتم تصنعون وسوف تبقى حدودنا امانه بأذن الله سبحانه همج
محمدكلها من ايران الصفويه ولكن الله جعلها غنيمه في يد اليمنيين المخلصين