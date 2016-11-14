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بالفيديو: لحظة عثور الجيش اليمني على مخزن أسلحة مليشيا الحوثي والمخلوع في صعدة

14 نوفمبر, 2016 , 14:55 م
بالفيديو: لحظة عثور الجيش اليمني على مخزن أسلحة مليشيا الحوثي والمخلوع في صعدة
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يوثق عثور أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي والمخلوع في صعدة. وهي تعد ضربة موجعة لميليشيات الحوثي والمخلوع .

ويظهر الفيديو ، المكان وهو عبارة عن نفق واسع تحت الأرض، يحوي العديد من الغنائم وحاويات ومئات من الصناديق التي تمتلئ بالذخيرة الحية والقذائف والأسلحة الخفيفة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:1937

    عاشق الجورري

    ذخاير أسلحة خفيفة فقط
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  2. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    شيعي برونزي

    2 اتفق معك همج لابعد الحدود
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  3. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    رهين الحياة

    هاالشعب دمرو انفسهم بأنفسهم لانهم لايفقهون من امور دينهم ودنياهم سوا مصالحهم الشخصيه والفلوس فقط ولاشي غير ذالك قلوبهم غلف وعقولهم خاويه فذوقو ماكنتم تصنعون وسوف تبقى حدودنا امانه بأذن الله سبحانه همج
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  4. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    محمد

    كلها من ايران الصفويه ولكن الله جعلها غنيمه في يد اليمنيين المخلصين
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