لن تصدق.. إعادة يد فتاة مبتورة بالكامل بعد عملية جراحية في جدة استغرقت 8 ساعات

صحيفة المرصد: نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إعادة يد فتاة مبتورة بشكل كامل، إثر إصابتها في حادث مروري، بعد إجراء عملية جراحية استغرقت ثماني ساعات.

الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، تم نقلها إلى المستشفى مع اليد المبتورة، وخضعت للإسعافات الأولية التي أعقبتها محاليل لازمة قبل إدخالها غرفة العمليات، لإجراء الزراعة للذراع المبتورة من خلال الجراحة المجهرية الميكروسكوبية.

وفي تصريحات له، قال استشاري الجراحة التجميلية والجراحة الميكروسكوبية ورئيس وحدة الجروح بالمستشفى الدكتور عصام حمدي، إن الفتاة السعودية في حالة صحية ممتازة وهناك تحسن ملحوظ في حالتها النفسية، ويتم متابعتها بعناية من خلال العيادة الخارجية للمستشفى، مضيفًا أنه شارك في العملية بجانب الدكتور عصام حمدي؛ كلٌّ من: الدكتور علي الدلجاوي؛ والدكتور محمود الصالحي؛ استشاري جراحة العظام، والدكتور عاطف داوود؛ أخصائي الجراحة العامة، وفريق من قسمَي التخدير والعمليات”.

ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من أهم المراكز في زراعة الأطراف المبتورة بالجراحة الميكروسكوبية؛ حيث أجريت فيه 15 عملية زراعة ناجحة على مدار السنوات الأخيرة.