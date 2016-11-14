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لن تصدق.. إعادة يد فتاة مبتورة بالكامل بعد عملية جراحية في جدة استغرقت 8 ساعات

14 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
لن تصدق.. إعادة يد فتاة مبتورة بالكامل بعد عملية جراحية في جدة استغرقت 8 ساعات
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صحيفة المرصد: نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إعادة يد فتاة مبتورة بشكل كامل، إثر إصابتها في حادث مروري، بعد إجراء عملية جراحية استغرقت ثماني ساعات.
الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، تم نقلها إلى المستشفى مع اليد المبتورة، وخضعت للإسعافات الأولية التي أعقبتها محاليل لازمة قبل إدخالها غرفة العمليات، لإجراء الزراعة للذراع المبتورة من خلال الجراحة المجهرية الميكروسكوبية.
وفي تصريحات له، قال استشاري الجراحة التجميلية والجراحة الميكروسكوبية ورئيس وحدة الجروح بالمستشفى الدكتور عصام حمدي، إن الفتاة السعودية في حالة صحية ممتازة وهناك تحسن ملحوظ في حالتها النفسية، ويتم متابعتها بعناية من خلال العيادة الخارجية للمستشفى، مضيفًا أنه شارك في العملية بجانب الدكتور عصام حمدي؛ كلٌّ من: الدكتور علي الدلجاوي؛ والدكتور محمود الصالحي؛ استشاري جراحة العظام، والدكتور عاطف داوود؛ أخصائي الجراحة العامة، وفريق من قسمَي التخدير والعمليات”.
ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من أهم المراكز في زراعة الأطراف المبتورة بالجراحة الميكروسكوبية؛ حيث أجريت فيه 15 عملية زراعة ناجحة على مدار السنوات الأخيرة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    محق

    وانت ياتعليق 2 مصري مهما عزلنا لتوائمكم الساميات وبالمجان مايثمر فيكم المعروف وما زلت تتهكم في تعليقك لأن *** أتحدى جميع دكاترة مصر ومستشاريها الطبيين يفصلو بين ساميتين مثل عندنا
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  2. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    محق

    ربعك يامصري تعليق 2 يجو الساميات وفريقنا الطبي السعودي المحترف بقيادة الدكتور الربيعه يفصلو بينهم وبين كثير من ساميات العالم وعندكم في مصر كل دكاترتكم مايقدرو وبدري عليهم
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  3. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    محق

    كذبت يامصري الدكاترة سعوديين انا في جدة أعرفهم
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  4. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    مشعل العتيبي

    اولا الحمدالله على السلامه ثانيا من سمح لكم تصورونها أكيد أنها تحت تأثير البنج
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  5. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    مصري

    د عصام حمدي ود على الدلجاوي ليه الدكاتره دائما اجانب والممرضيين سعوديين
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  6. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    KSB

    الله يشفيها ويشفي كل مريض مسلم
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