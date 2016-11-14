جدة:عودة الطفلة”ملاك”لذويها بعد أسبوع من اختفائها في ظروف غامضة

صحيفة المرصد:فاجأت الطفلة “ملاك” أمس ذويها بالدخول عليهم بمنزلهم بحي السامر بجدة وهي بخير وصحة جيدة , بعد أن أكملت أسبوعا على اختفائها في ظروف غامضة بعد أن خرجت يوم الأحد قبل الماضي.

ووفقاً لموقع”سبق”قال والدها: تم العثور عليها حيث عادت للمنزل وهي بخير وصحة جيدة، مشيرا إلى أن وضعها يتسم بالتوتر وحتى الآن لم نأخذ منها تفاصيل الغياب.

وكانت ملاك “12 عاما” خرجت من منزل أسرتها فجر الأحد الماضي ورصدتها إحدى كاميرات جيرانهم لحظة خروجها من المنزل حيث قامت بالمشي حتى نهاية الشارع وعادت مرة أخرى للمنزل، وهي لا تشكو من أي مرض وحياتها طبيعية.