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جدة:عودة الطفلة”ملاك”لذويها بعد أسبوع من اختفائها في ظروف غامضة

14 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
جدة:عودة الطفلة”ملاك”لذويها بعد أسبوع من اختفائها في ظروف غامضة
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صحيفة المرصد:فاجأت الطفلة “ملاك” أمس ذويها بالدخول عليهم بمنزلهم بحي السامر بجدة وهي بخير وصحة جيدة , بعد أن أكملت أسبوعا على اختفائها في ظروف غامضة بعد أن خرجت يوم الأحد قبل الماضي.

ووفقاً لموقع”سبق”قال والدها: تم العثور عليها حيث عادت للمنزل وهي بخير وصحة جيدة، مشيرا إلى أن وضعها يتسم بالتوتر وحتى الآن لم نأخذ منها تفاصيل الغياب.

وكانت ملاك “12 عاما” خرجت من منزل أسرتها فجر الأحد الماضي ورصدتها إحدى كاميرات جيرانهم لحظة خروجها من المنزل حيث قامت بالمشي حتى نهاية الشارع وعادت مرة أخرى للمنزل، وهي لا تشكو من أي مرض وحياتها طبيعية.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    سلامااااااااات

    في عمر 12 سنه وتختفي ( ونتيجة الاختفاء ضروف غامضة .*****
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  2. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    ياسر

    اي بنت معاها جوال فلا استغرب اختفائها لو عمرها ٧ سنوات
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  3. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:521

    ابونواف...

    اولاً الحمدالله على السلامة وبالنسبه لفترة الغياب الشرطة استلمت القضية من بداية الاختفاء وستنهين بمعرفة ضروف اختفاء الفتاه ونتمنى ان يصدر تصريح رسمي يفند الحدث ونتائج التحقيقات
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  4. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    هذا اللي يقول الأعراض والخوض ؟؟ ياخوي حنا نتسائل عن غياب بنت لمدة أسبوع ؟؟ ماحد خاض في عرضها وهي في بيت أهلها ؟؟ بطلوا تسطيح وحرف الأنظار عن مثل هذه الحوادث المؤلمه لنا قبل أهلها .. ونحن نحذر ولانشمت
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  5. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    إياكم والخوض في الأعراض

    إحذروا الخوض في أعراض الناس التي تعد من كبائر الذنوب...إحذروا الغيبة والقيل والقال ...إتقوا الله الذي يقول : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ... لديكم بنات وأخوات ...وتذكروا كما تٌدين تدان .
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  6. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    مشكله

    أسبوع كامل غايبه ؟؟؟ طيب عند من كانت قاعده ؟؟؟ وإلا قاعده تهجهج في الشوارع ؟؟؟ وين الشرطه ؟؟ وين التحقيق ؟؟ وين المسائله ؟ من غرر بها ؟؟ أسئلة كثيره تحتاج لإجابات مقنعه !!!
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  7. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    احمد

    ماشاء الله شكلها اكبر من سنها الحمد لله ع سلامتها
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  8. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    غليل هقنا

    أسبوع غايبه ؟؟ ورجعت سليمه ؟؟ يالله الحمد لله على السلامه ... وياريت بعض الأسر يتعضون وينتبهون لأولادهم وبناتهم وبلاش دلع وفلته وجوالات وآيبادات ..وإلا فإن العواقب ستكون وخيمه .. الله لايبلانا ويسترنا
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  9. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:11255

    إنسان منصف

    أحسنوا الطن،،،،يمكن البت،،،، تاهت،،،!!
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  10. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    محمدالجعيد

    اسبوع كامل وين و عند مين
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  11. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    زينب...

    ارجوا من الآباء الاهتمام بحجاب بناتهن. فهي أن كانت صغيره في عينك فإنها كبيره في أعين "من في قلوبهم مرض"فيطمعوا فيها..لأننا نلاحظ إهمال في مسألة الحجاب بالمدارس.وللأسف. ..
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  12. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    007

    إن شاء الله إنها سليمه
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  13. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:5761

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷🌹🏵🌺🌻🌼🌷⚘💞💞💞💞💞💞
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  14. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:5761

    المنتصر بالله

    حي السامر يذكرني في مقتل الحربيه على يد مجهولين الهويه الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة............?
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  15. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    نبرة صدي

    تعليق مخالف
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  16. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    ابو شادن

    الحمد لله على سلامتها نسأل الله ان يستر بناتنا وبنات المسلمين والله مثل هذه الاحداث ألمها يعتصر القلب حتى بعد ان يتم العثور عليها ****
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  17. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    إذا هذي طفله الله المستعان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  18. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:3594

    ولدالشيوخ

    الحمد لله ع السلامه..
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  19. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    loovivool

    تأخرت عند زميلتها وخافت من العنف الاسري كالعادة وقررت تبقى عند زميلتها هذه الفترة
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  20. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  21. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  22. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:1942

    عاشق الجورري

    حسب علمي أنها تعاني من مرض نفسي ، الله الحافظ
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  23. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    علي العمري

    اسبوع. وين. التحقيقات. الأمنيه. لكشف. الشخص. الي. كانت. عنده. اسبوع.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  24. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:5916

    بسمه

    ياساااتر والله اسبوع كثيييير وربي الحافظ ..الحمدلله على سلامتها ،
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  25. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    🎀💫

    الحمد لله- على السلامة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    حلوة دي ما صارلها شيء

    تعليق مخالف
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  27. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    hima

    الحمدلله على سلامتها,الله يكفيها شر الحاسدين والنكديين.
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