جدة:عودة الطفلة”ملاك”لذويها بعد أسبوع من اختفائها في ظروف غامضة

صحيفة المرصد:فاجأت الطفلة “ملاك” أمس ذويها بالدخول عليهم بمنزلهم بحي السامر بجدة وهي بخير وصحة جيدة , بعد أن أكملت أسبوعا على اختفائها في ظروف غامضة بعد أن خرجت يوم الأحد قبل الماضي.
ووفقاً لموقع”سبق”قال والدها: تم العثور عليها حيث عادت للمنزل وهي بخير وصحة جيدة، مشيرا إلى أن وضعها يتسم بالتوتر وحتى الآن لم نأخذ منها تفاصيل الغياب.
وكانت ملاك “12 عاما” خرجت من منزل أسرتها فجر الأحد الماضي ورصدتها إحدى كاميرات جيرانهم لحظة خروجها من المنزل حيث قامت بالمشي حتى نهاية الشارع وعادت مرة أخرى للمنزل، وهي لا تشكو من أي مرض وحياتها طبيعية.
تعليقات ( 27 )
سلاماااااااااتفي عمر 12 سنه وتختفي ( ونتيجة الاختفاء ضروف غامضة .*****
ياسراي بنت معاها جوال فلا استغرب اختفائها لو عمرها ٧ سنوات
عدد التعليقات:521
ابونواف...اولاً الحمدالله على السلامة وبالنسبه لفترة الغياب الشرطة استلمت القضية من بداية الاختفاء وستنهين بمعرفة ضروف اختفاء الفتاه ونتمنى ان يصدر تصريح رسمي يفند الحدث ونتائج التحقيقات
إياكم والخوض في الأعراضإحذروا الخوض في أعراض الناس التي تعد من كبائر الذنوب...إحذروا الغيبة والقيل والقال ...إتقوا الله الذي يقول : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ... لديكم بنات وأخوات ...وتذكروا كما تٌدين تدان .
مشكلهأسبوع كامل غايبه ؟؟؟ طيب عند من كانت قاعده ؟؟؟ وإلا قاعده تهجهج في الشوارع ؟؟؟ وين الشرطه ؟؟ وين التحقيق ؟؟ وين المسائله ؟ من غرر بها ؟؟ أسئلة كثيره تحتاج لإجابات مقنعه !!!
احمدماشاء الله شكلها اكبر من سنها الحمد لله ع سلامتها
غليل هقناأسبوع غايبه ؟؟ ورجعت سليمه ؟؟ يالله الحمد لله على السلامه ... وياريت بعض الأسر يتعضون وينتبهون لأولادهم وبناتهم وبلاش دلع وفلته وجوالات وآيبادات ..وإلا فإن العواقب ستكون وخيمه .. الله لايبلانا ويسترنا
عدد التعليقات:11255
إنسان منصفأحسنوا الطن،،،،يمكن البت،،،، تاهت،،،!!
محمدالجعيداسبوع كامل وين و عند مين
زينب...ارجوا من الآباء الاهتمام بحجاب بناتهن. فهي أن كانت صغيره في عينك فإنها كبيره في أعين "من في قلوبهم مرض"فيطمعوا فيها..لأننا نلاحظ إهمال في مسألة الحجاب بالمدارس.وللأسف. ..
007إن شاء الله إنها سليمه
عدد التعليقات:5761
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷🌹🏵🌺🌻🌼🌷⚘💞💞💞💞💞💞
عدد التعليقات:5761
المنتصر باللهحي السامر يذكرني في مقتل الحربيه على يد مجهولين الهويه الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة............?
نبرة صديتعليق مخالف
ابو شادنالحمد لله على سلامتها نسأل الله ان يستر بناتنا وبنات المسلمين والله مثل هذه الاحداث ألمها يعتصر القلب حتى بعد ان يتم العثور عليها ****
خلك بعيد حبك يزيد 😊إذا هذي طفله الله المستعان .
عدد التعليقات:3594
ولدالشيوخالحمد لله ع السلامه..
loovivoolتأخرت عند زميلتها وخافت من العنف الاسري كالعادة وقررت تبقى عند زميلتها هذه الفترة
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:1942
عاشق الجورريحسب علمي أنها تعاني من مرض نفسي ، الله الحافظ
علي العمرياسبوع. وين. التحقيقات. الأمنيه. لكشف. الشخص. الي. كانت. عنده. اسبوع.
عدد التعليقات:5916
بسمهياساااتر والله اسبوع كثيييير وربي الحافظ ..الحمدلله على سلامتها ،
🎀💫الحمد لله- على السلامة
حلوة دي ما صارلها شيءتعليق مخالف
himaالحمدلله على سلامتها,الله يكفيها شر الحاسدين والنكديين.