صور: من هي لاعبة التنس التي وصفها “ترامب” بأجمل امرأة في التاريخ!

صحيفة المرصد: وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاعبة التنس الصربية أنا إيفانوفيتش، بأجمل امرأة في التاريخ، وأنه لم ير مثل جمالها من قبل.

كان ذلك قبل 3 سنوات، عندما كان يشغل منصبا اقتصاديا في الحكومة الصربية، والتقى بها فى عام 2014، والتقط الصور التذكارية برفقتها.

وتعد الصربية أنا إيفانوفيتش المصنفة الـ65 على العالم في التنس، واحدة من أجمل نجمات التنس في العالم، وشاركت بالعديد من بطولات التنس الكبرى، واستطاعت التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2008، وبلغت الدور النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في نفس العام، وبلغت الدور النصف النهائي من بطولة ويمبلدون عام 2007.

وتقدم نجم المنتخب الألماني باستيان شفاينيشتايغر لخطبتها في يوليو/تموز عام 2015، وأعلنا زواجهما في حفل زفاف أسطوري بمدينة فينيس الإيطالية خلال يوليو الماضي، عقب انتهاء بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2016”.