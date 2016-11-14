  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صور: من هي لاعبة التنس التي وصفها “ترامب” بأجمل امرأة في التاريخ!

14 نوفمبر, 2016 , 16:28 م
صور: من هي لاعبة التنس التي وصفها “ترامب” بأجمل امرأة في التاريخ!
  • 703
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاعبة التنس الصربية أنا إيفانوفيتش، بأجمل امرأة في التاريخ، وأنه لم ير مثل جمالها من قبل.

كان ذلك قبل 3 سنوات، عندما كان يشغل منصبا اقتصاديا في الحكومة الصربية، والتقى بها فى عام 2014، والتقط الصور التذكارية برفقتها.

وتعد الصربية أنا إيفانوفيتش المصنفة الـ65 على العالم في التنس، واحدة من أجمل نجمات التنس في العالم، وشاركت بالعديد من بطولات التنس الكبرى، واستطاعت التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2008، وبلغت الدور النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في نفس العام، وبلغت الدور النصف النهائي من بطولة ويمبلدون عام 2007.

وتقدم نجم المنتخب الألماني باستيان شفاينيشتايغر لخطبتها في يوليو/تموز عام 2015، وأعلنا زواجهما في حفل زفاف أسطوري بمدينة فينيس الإيطالية خلال يوليو الماضي، عقب انتهاء بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2016”.

77866

7878767767

57878487



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    فوفو

    أجل اذا شافني وش بيقول؟ بيقول ما انخلق قبلها ولا بعدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    مشعل

    اجمل امرأة في التاريخ ؟؟؟ شكل طرامب يعمل لها دعاية عشان يسمسر وراها ولا المليارات جت من وين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:5914

    بسمه

    فين الجمال ياااربااااه وكمان في التاريخ ..عليه العوض بسسس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    شيعي برونزي

    اشتغلت الغيرة اممممممممممممممممممم خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:211

    Xx5halidxX

    وعععععععع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    سبيكة

    ذوقه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    طالبه جامعية

    هذا الرجل مشفوح حريم بعض الرجال اذا كبروا يرجعون مراهقين الله يعين موظفات البيت الأبيض عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    علي ولي الله

    لو يشوفج انسان منصف يتخبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    hima

    ماشاءالله تبارك الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    شيعي برونزي

    جميله واااااااااااااااااااااااااايد ههههههههههههههههههههههههههههه ياحبي لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم