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بالصور : ولي العهد وولي ولي العهد يتسلمان نسختين من التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي

14 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
بالصور : ولي العهد وولي ولي العهد يتسلمان نسختين من التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي
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صحيفة المرصد-واس:أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت في استقرار المملكة ماليا، منوها بالأداء المتميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة.
جاء ذلك عقب تسلم ولي العهد نسخة من التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، خلال استقباله في قصر اليمامة اليوم، وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
كما تسلم خلال الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخة من التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي.
على هذا استعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م .

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تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    أجامل أيامي

    **** عالعموم الله يوفق صاحب السمو الملكي الأمير/محمدبن نايف رجل دوله منذنشأته
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  2. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    سامي

    بالتوفيق لسمو الامير محمد بن نايف رجل المرحله اسد الداخليه
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