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شاهد: فيديو يوثق شجاعة الشهيد “القحطاني” في ميدان القتال

15 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
شاهد: فيديو يوثق شجاعة الشهيد “القحطاني” في ميدان القتال
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد الرقيب أول سعيد سلطان القحطاني خلال المواجهات مع مليشيات الحوثيين بالحد الجنوبي بجازان، الخميس الماضي.

ويظهر الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إطلاق النار المتبادل على جانبي الحدود اليمنية – السعودية، بينما يقبل الرقيب القحطاني نحو الخطوط الأمامية من المواجهات لصد المليشيات وإحباط تسللها أو استهدافها للأراضي السعودية، لتصيبه أعيرة مسلح حوثي، ويظفر بالشهادة دفاعاً عن دينه ووطنه.



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص
    عدد التعليقات:15391

    قلم الحقيقه

    رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته. شهيد من شهداء الوطن الذين نذرو أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الله ثم سبيله. بمثل هؤلاء الرجال الشجعان يبقى الوطن آمنآ لن تمسه قطعان العدو الحوثي بشر.
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  2. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    777

    الحرب خدعه وليست هبلنه
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  3. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    العسيري

    الله يرحمه ويتقبله من الشهداء لاتنتهي حربنامعهم مادامهم عيشين بينناملايين الخونه متى يرحلهوم هذولي ماهم رجال ولايعرفون العارابدن جالسين ولافكروبيمنهم ولاعندهم كرامه ولايستحون لابدالدوله تطردهم
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  4. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    محمد

    اليمني الموجود هنا على ارضينا خائن وكلهم مع الحوثي وعفاش انا كان عندي عامل لقيته يسمع خطاب لنصر الله اللبناني ووجدته كل جواله مقاطع ....ولمن بلغت فيه ما سوو له شي نداء،لخادم الحرمين الشريفين تسفيرهم
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  5. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص

    خالد ابو تالا

    لاحول ولاقوة الا بالله
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  6. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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  7. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    خالد ابو تالا

    ابو مصطفلح الحل ليس ايقاف الحرب الحل ترحيل كل يماني خائن يعيش بأرضنا ويسخر منا ويشتمنا لو كنت حر أصيل ما تعيش معنا وانت حاقد علينا خلي عندك شوية كرامة وعفة يمنية وارحل لسيدك بوتين او خامئني وسبنا هناك
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  8. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    خالد ابو تالا

    الي يطالب بإقاف الحرب اقول له لست مسلما محبا لدينك ووطنك الحشد الشيعي وحزب الله والحرس الثوري مخططين يدخلوا السعودية وعاملين معسكرات ومتربصين اول ما ينتهوا من العراق وسوريا لكن عاصفة الحزم عصفت خطتهم
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  9. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    خالد ابو تالا

    الجيش الايراني له معسكرات على حدودنا ولو اي دولة بالعالم لفعلت مثل السعودية لحماية حدودها
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  10. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    خالد ابو تالا

    لو تركت اليمن مثل العراق لوجدت اليمن بعد سنوات مذبحة لكل سني شافعي او زيدي والدين الرسمي الاثناعشري والعملة الرسمية العملة الايرانية ويصبحوا كماشة على السعودية من الجنوب والعراق من الشمال
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  11. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    خالد ابو تالا

    الاف الصواريخ بعيدة المدى موجهه للاراضي السعودية ومعسكرات للحرس الثوري الايراني بصعدة من قبل عاصفة الحزم ماذا يفعلون للسياحة والا عيونهم للسعودية ويجيك الرافضي يقول التحالف ظالم واهل اليمن مع الحوثي
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  12. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    خالد ابو تالا

    صواريخ بعيدة المدى تصل مداها الى مكة مخزنه بصعدة من قبل عاصفة الحزم ماهي النيه في وجودها على الحدود الاف الحوثيين من قبل عاصفة الحزم يتدربون بايران ماهو القصد مقاتلة اسرائيل شوية عقل يااا حوثي
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  13. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    خالد ابو تالا

    لو كل اهل اليمن مع الحوثي من حق السعودية تحمي حدودها والا لوجدنا ايران تتربص بنا على الحدود وعينها على السعودية لولا الله ثم عاصفة الحزم لوجدت الحرس الثوري بالجنوب
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  14. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    خالد ابو تالا

    ابو مصطفلح الخسيس والله اقولها كل حوثي رافضي يعتبر مشرك والله كافر لانه يعتبر الحسين مثل الله يدخل الجنه والنار اما التحالف بقيادة السعودية يحمي حدودة من اتباع ايران يكفي حدودنا مع العراق محتله
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  15. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    لسان حاله يقول:- أبت لي همتي وأبى بلأي .. واخذي الحمد بالثمن الربيح. وإكراهي على المكروه نفسي .. وضربي هامة البطل المشيح.وقولي كلما جشأت وجاشت .. مكانك تحمدي او تستريحي.رحمة الله رحمة الأبرار وأهله
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  16. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    وامس انتشر مقطع ليمني يخلط البنزين
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  17. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    أبو مصلفح الرياض

    المشكلة ملايين اليمنيين قلوبهم مع بلدهم اليمن واليمن عليه تحالف يشهد الله إنه ظالم وعندهم عبد ربه منصور لاهو مرغوب لا في الشمال ولا في الجنوب يبون يفرضوه رئيس هو ولا الفاسد علي محسن الأحمر الحق واضح
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  18. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    نواف المالكي

    إذا قرأت خبر أستشهاد أحد جنودنا البواسل فأعلم أنه تلقى رصاصة لتبقى أنت أمنًا بأذان في بيتك مع أبنائك أدعوا لهم .،
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  19. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    يأخي جندوا ملايين اليمنيين اللي بالسعوديه وخلوهم يدافعوا عن بلدهم
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  20. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    ابو ريما

    يرحمه الله وتقبله عنده من الشهداء ورفع درجاته ومقامه ... لكني بالمقابل لا اثق بمثل هذه المقاطع وانها حقا تحكي ما حصل فربما زج بالمقطع او اخذ به من قبل الحماس والتعاطف .. رحمه الله وصبر اهله وذويه
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  21. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    شمالي

    الله يرحمه ويغفو له مات شهيد يدافع عن وطن
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  22. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    علي العمري

    الله. المستعان. نحنو. نحارب. اليمن. كله. وعندنا. في. البلد. اكثر من اريعه. مليون. يمني ما. تعرف. الي. مع. الخوثي. والي. معك. الله. يرحم الملك. فهد طردهم. ايام. حرب. الخليج علشان خيانتهم مع صدام
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  23. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أخوي مواطن ماأدري إنت ولا أهلك ولا مشايخك واقفين على باب الجنة ياولد الحلال عندنا وعندكم خير هم ماخانوا الله ورسوله عفاش خانكم إنتم ولا هو كان كلبكم المدلل واقضب لسانك عن التكفير يامسلم لاتشيل ذنبهم
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  24. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    .لن .

    نسال الله له الرحمة طلب الشهادة فنالها باذن الله اللهم اجعله من الشهداء والله الهادي الى سواء السبيل .
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  25. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    علي العمري

    الله. المستعان. ابو. يمن. في. جده. والرياض. والدمام. عايشين. احلا حياه. وحنا. كل. يوم. واحد. ميت. الله. المستعان ناس. وناس
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  26. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    مواطن زائر

    ت2اخس ي ابومصلفح ابويمن قتلى الحوثيين في نارجهنم مشركين ومعتدين وخانوا الله ورسوله كيف تقارنهم بقتلى التوحيدوالسنه اﻻبطال شهداءناتقبلهم الله وقطع الله لسانك ولسان امثالك ومن على فكرك يامندس
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  27. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    بن عواض

    الله يرحمك ياشهيد الوطن ياسعيد انت وكل زملائك ويصبر اهلك
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  28. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    زائر

    اترك المطوع يروح ﻻترده لعله شم ريحة الجنه وانطلق لها ..نحسبه شهيدوﻻنزكي على الله احد..كيف ﻻ وهو يرد اعداءالدين اذناب المجوس دفاعا عن ارض التوحيدوالحرمين والوطن واعراض المسلمين.فهنيئاله
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  29. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    الله يرحمه والله والنعم بسعيد جعله في جنات النعيم ويعوض اهله خير والله يغفر له
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  30. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ********************
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  31. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    الله يرحمه والله والنعم بسعيد جعله في جنات النعيم ويعوض اهله خير والله يغفر له
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  32. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    سعيد

    ومازالت شنط الذهب تهرب لليمن!! ......... رحم الله شهداء الحد الجنوبي
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