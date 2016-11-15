شاهد: فيديو يوثق شجاعة الشهيد “القحطاني” في ميدان القتال

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد الرقيب أول سعيد سلطان القحطاني خلال المواجهات مع مليشيات الحوثيين بالحد الجنوبي بجازان، الخميس الماضي.

ويظهر الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إطلاق النار المتبادل على جانبي الحدود اليمنية – السعودية، بينما يقبل الرقيب القحطاني نحو الخطوط الأمامية من المواجهات لصد المليشيات وإحباط تسللها أو استهدافها للأراضي السعودية، لتصيبه أعيرة مسلح حوثي، ويظفر بالشهادة دفاعاً عن دينه ووطنه.