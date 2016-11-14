  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: هذه الأشياء ستفتقدها “ ميشيل أوباما ” عند مغادرة البيت الأبيض

14 نوفمبر, 2016 , 19:18 م
بالصور: هذه الأشياء ستفتقدها “ ميشيل أوباما ” عند مغادرة البيت الأبيض
  • 3٬080
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قضت “ميشيل أوباما” 8 سنوات داخل البيت الأبيض مع عائلتها المكونة من الرئيس “باراك أوباما” وابنتيها ” ماليا” 18 عاما و “ساشا” 15 عاما.

وقبل مغادرة البيت الأبيض قامت زوجة الرئيس الأمريكي، بجلسة تصوير التقطت من خلالها العديد من الصور مع أكثر الأشياء التي تحبها وستفتقدها عند رحيلها.

وخصت زوجة الرئيس الأمريكي مجلة “فوغ” الشهيرة ،بالظهور على الغلاف 3 مرات منذ تولي زوجها الرئاسة عام 2008م.

وقد كشفت تقارير صحفية من ضمنها تقرير لصحيفة “سى إن إن” الأمريكية أن “ميشيل” صارحت المصورة “أنى ليبوفيتز ” خلال جلسة التصوير عن أكثر ما ستفتقده بعد مغادرة البيت الأبيض.

وأكدت “ميشيل” أنها ستفقد “المسلة الفرعونية” التي تطل على المنزل. وكذلك الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض التي ستشتاق لرؤيتها كل صباح.

“ميشيل أوباما” التي تظهر على غلاف المجلة وهي مستلقية على عشب الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وهي ترتدي فستاناً أبيض.

ووصفت “ميشيل” للمجلة شعورها بالأسى مع اقتراب رحيلها عن البيت الأبيض.

وتقول: “هنالك لحظات صغيرة، عندما تنظر إلى الخارج وترى النصب التذكاري في واشنطن خلف عشب الحديقة الجنوبية بعد تساقط الأمطار، ويبدو كل شيء واضحاً قليلاً، إنه منظر جميل”.

وتضيف:” في تلك اللحظة تنبّهتُ إلى أني سأشتاق إلى رؤية هذا المنظر وأن يتاح لي المجال لرؤيته متى شئت.”

1294187706-36

6868888888

24444444444

324535555555

596266666666

4534231111111

6262623666216

98988888888888

3565687577777777

86969999999952454

 



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    اصلا دخولك للبيت الابيض كان غلطة عمر للامريكان ولن تتكرر 100 سنه قدام لذلك جمعي قشك وروحي لحيك هارلم يكفيك 8 سنوات من العز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    الجنوبي

    في حل واحد وتبقين في البيت البيض ..تتزوجن ترامب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    النورس

    راح عزك يا متشل .. عزك ما يدوم لابد يوم ترجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    تأدر تؤل

    مثل المبتعث برحلة عمل او دراسة ولرجع الديرة😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    حال الدنيا ياميشيل ماتدوم لاحد الدنيا دوارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    حال الدنيا ياميشيل ماتدوم لاحد الدنيا دوارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    Konoz

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد ماخلق وعدد ماكان ومايكون وعدد الظلمات والنور الى يوم الدين
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  8. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    الحق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:818

    سامية

    الجمادات ليست ذات قيمة القيمة الحقيقية في كونك أم لماليا وساشا وزوجك أوباما لذا أنت بلا شك من أسعد نساء العالم 🌹🌹❤️🌹🌹.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  10. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم