بالصور : مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بقطار الحرمين

صحيفة المرصد:باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر، اليوم، حادث انقلاب مقطورة الصيانة في قطار الحرمين؛ ما أسفر عن 4 إصابات وحالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في جدة ، أن 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة ، باشرت الموقع على الفور”، مضيفاً أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية”.
تعليقات ( 12 )
من المسئولهذة فترة التجربه ******
رعد الجنوبالله المستعان قطارات في دول فقيرة لها في الخدمة عشرات السنين وشغاله زي الفل وحتا مت اولها وفيات وإصابات ؛ من المسئول
بليله بطاطسيالله لاتخسرنا💔😢
سنافي.بدررررري
منصور الزهرانيفعلاً كل الأمور تبشر بالخير وهذا يدل على ان المشاريع عندنا يتم تنفيذها بكل دقه
محد قال ليبدايه ***** خلو العالم على خط البلده افضل 😂😂😂
هكر كومبدينا .
احمدهذه البداية الله يستر، قطار المشاعر يشتغل يومين في السنه وكل سنه عندنا مشكله
ياسرهذا ولسع ما اشتغل كدينا خير
خلك بعيد حبك يزيد 😊هههه الله يرحم المتوفي ويشفي المصابين
الصريح جدامن اولها