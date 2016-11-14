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بالصور : مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بقطار الحرمين

14 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
بالصور : مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بقطار الحرمين
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صحيفة المرصد:باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر، اليوم، حادث انقلاب مقطورة الصيانة في قطار الحرمين؛ ما أسفر عن 4 إصابات وحالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في جدة ، أن 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة ، باشرت الموقع على الفور”، مضيفاً أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية”.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    من المسئول

    هذة فترة التجربه ******
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  2. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    رعد الجنوب

    الله المستعان قطارات في دول فقيرة لها في الخدمة عشرات السنين وشغاله زي الفل وحتا مت اولها وفيات وإصابات ؛ من المسئول
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  3. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    بليله بطاطس

    يالله لاتخسرنا💔😢
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  4. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    سنافي.

    بدررررري
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  5. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    الارض ليست ثابته غير مرصوصه جيدا خلل في الشغل من البدايه وهذه بدايه غير طيبه
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  6. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    منصور الزهراني

    فعلاً كل الأمور تبشر بالخير وهذا يدل على ان المشاريع عندنا يتم تنفيذها بكل دقه
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  7. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    محد قال لي

    بدايه ***** خلو العالم على خط البلده افضل 😂😂😂
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  8. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    هكر كوم

    بدينا .
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  9. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    احمد

    هذه البداية الله يستر، قطار المشاعر يشتغل يومين في السنه وكل سنه عندنا مشكله
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  10. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    ياسر

    هذا ولسع ما اشتغل كدينا خير
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  11. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هههه الله يرحم المتوفي ويشفي المصابين
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  12. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    الصريح جدا

    من اولها
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