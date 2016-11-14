بالصور : مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بقطار الحرمين

صحيفة المرصد:باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر، اليوم، حادث انقلاب مقطورة الصيانة في قطار الحرمين؛ ما أسفر عن 4 إصابات وحالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في جدة ، أن 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة ، باشرت الموقع على الفور”، مضيفاً أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية”.