بالفيديو : لماذا دهن أمريكي أسود جسمه باللون الأبيض ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لأحد الزنوج الأمريكيين ، لحظة قيامه بدهان نفسه بلون أبيض .
فيما رجح متداولو المقطع إنه يخشى على نفسه من أنصار ترامب الذي شجع على العنصرية تجاه الملونين والأقليات في خطابات حملته الانتخابية.
الفيديو نال سخرية رواد مواقع التواصل وانهالوا عليه بتعليقاتهم اللاذعة.
تعليقات ( 17 )
لافرق بين عربي او اعجميتعليق 12 تتمسخر لك رب يحاسبك
أفريقيسيكثر القتل الغير مبرر بين أوساط أبناء عمومتي الأفارقة الأمريكيون من قبل الشرطة العنصرية، كان الله في عون كل الأفارقة البسطاء على وجه هذه البسيطة.
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
دروجبا ديديهههههههههههخخخخخخخعععععهههعع
إن لم تُحسن فلا تؤذي# إن أي سخرية تكتبها أو تنطقها لو نظرت إليها بعين رجل ينظر إلى الآخرة فلن تجدها إلا أنها حسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت وسخرت منه
دروجبا ديديهتعليق مخالف
دروجبا ديديهالون الاصفر عندنا هو المفضل
دروجبا ديديهت 5 على كبر راسك
دروجبا ديديهافا يا بن عمي ما يصير كذا اتحادي افضل
خالدتعليق مخالف
خالدانا اسود ***هذه من فضل ربي