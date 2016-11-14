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بالفيديو : لماذا دهن أمريكي أسود جسمه باللون الأبيض ؟

14 نوفمبر, 2016 , 19:38 م
بالفيديو : لماذا دهن أمريكي أسود جسمه باللون الأبيض ؟
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لأحد الزنوج الأمريكيين ، لحظة قيامه بدهان نفسه بلون أبيض .

فيما رجح متداولو المقطع إنه يخشى على نفسه من أنصار ترامب الذي شجع على العنصرية تجاه الملونين والأقليات في خطابات حملته الانتخابية.

الفيديو نال سخرية رواد مواقع التواصل وانهالوا عليه بتعليقاتهم اللاذعة.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    وماهو العيب عندما يرجع الزنوج الى اوطانهم؟؟
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  2. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    لافرق بين عربي او اعجمي

    تعليق 12 تتمسخر لك رب يحاسبك
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  3. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    أفريقي

    سيكثر القتل الغير مبرر بين أوساط أبناء عمومتي الأفارقة الأمريكيون من قبل الشرطة العنصرية، كان الله في عون كل الأفارقة البسطاء على وجه هذه البسيطة.
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  4. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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  5. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    المؤمن والمؤمنة راضين بما قسم الله لهم
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  6. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    دروجبا ديديه

    ههههههههههخخخخخخخعععععهههعع
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  7. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    إن لم تُحسن فلا تؤذي

    # إن أي سخرية تكتبها أو تنطقها لو نظرت إليها بعين رجل ينظر إلى الآخرة فلن تجدها إلا أنها حسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت وسخرت منه
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  8. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    دروجبا ديديه

    تعليق مخالف
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  9. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبي الحسين الهاشمي العلوي المدني أخو أبي جعفر الباقر، وعبد الله، وعمر، وعلي، وحسين، وأمه أم ولد . روى عن أبيه زين العابدين ،وأخيه الباقر، هفا، وخرج، فاستشهد
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  10. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    دروجبا ديديه

    الون الاصفر عندنا هو المفضل
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  11. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    دروجبا ديديه

    ت 5 على كبر راسك
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  12. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    دروجبا ديديه

    افا يا بن عمي ما يصير كذا اتحادي افضل
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  13. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    تعليق رقم واحدانت تعرف معنا كلمه زيدي ارحم هذا الصحابي الجليل رضي الله من الاستهزا والسخريه حتى الصحابه ماسلموا من لسانك
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  14. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    خالد

    تعليق مخالف
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  15. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    خالد

    انا اسود ***هذه من فضل ربي
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  16. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    ابرص
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  17. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    يبغى يقلب ***
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