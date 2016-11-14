بالفيديو : لماذا دهن أمريكي أسود جسمه باللون الأبيض ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لأحد الزنوج الأمريكيين ، لحظة قيامه بدهان نفسه بلون أبيض .

فيما رجح متداولو المقطع إنه يخشى على نفسه من أنصار ترامب الذي شجع على العنصرية تجاه الملونين والأقليات في خطابات حملته الانتخابية.

الفيديو نال سخرية رواد مواقع التواصل وانهالوا عليه بتعليقاتهم اللاذعة.