الخطوط الحديدية توضح ملابسات حادث قطار الحرمين

صحيفة المرصد: أوضح مدير مشروع قطار الحرمين الدكتور مهندس بسام أحمد غلمان في تغريدة له على موقع إمارة منطقة مكة المكرمة قائلاً : “الحادث عبارة عن حادث عمل وقع لمعدة مع معدة أخرى في الموقع من معدات المقاول الخاصة بتثبيت قضبان سكة الحديد”.

من جانبها أعربت الخطوط الحديدية عن أسفها للحادث الذي وقع في جدة مؤكدة أن الحادث عبارة عن اصطدام معدة بأخرى لأحد مقاولي قطار الحرمين ما أدى لوفاة شخص وإصابة أربعة مشيرة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.