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الخطوط الحديدية توضح ملابسات حادث قطار الحرمين

14 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
الخطوط الحديدية توضح ملابسات حادث قطار الحرمين
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صحيفة المرصد: أوضح مدير مشروع قطار الحرمين الدكتور مهندس بسام أحمد غلمان في تغريدة له على موقع إمارة منطقة مكة المكرمة قائلاً : “الحادث عبارة عن حادث عمل وقع لمعدة مع معدة أخرى في الموقع من معدات المقاول الخاصة بتثبيت قضبان سكة الحديد”.

من جانبها أعربت الخطوط الحديدية عن أسفها للحادث الذي وقع في جدة مؤكدة أن الحادث عبارة عن اصطدام معدة بأخرى لأحد مقاولي قطار الحرمين ما أدى لوفاة شخص وإصابة أربعة مشيرة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.

 



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    اخونجي

    مسيرة الخير والنماء مستمرة لنهضة هذا الوطن الغالي
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  2. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    اخونجي

    تعليق مخالف
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  3. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    اخونجي

    مشروع يحق لنا الفخر به
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  4. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    اخونجي

    الحمد لله على السلامة
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  5. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    ali

    الله يحفظنا سكة القطار وأنت تشاهدها في الصورة بعضها مايله يضيق صدرك!
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  6. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    ابو انس المكي

    ياساتر من اولها ....والمبررات جاهزة...مصاحبة مع عقد الشركة...شئ يخوف وفاة عامل وجرح اربعة من بدايتها ,,,,,كيف يطمأن المواطن لقطار هذه بدايته وفاة وجرحى و كيف يصدق ويقتنع بمبرراتكم والقطارتحت التجربة
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  7. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    سنكولا

    شركات **** الله لا يفضحنا عند الاجانب
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  8. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    الجودة و النوعية

    يا ترى في العربة او السكة او سايق القطار
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  9. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    وزير عام

    دكتور مهندس فريق ركن بروفيسور يقول الحادث عبارة عن حادث. هههههه.
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  10. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    ابو انس المكي

    ياساتر من اولها ....والمبررات جاهزة...مصاحبة مع عقد الشركة...شئ يخوف وفاة عامل وجرح اربعة من بدايتها ,,,,,كيف يطمأن المواطن لقطار هذه بدايته وفاة وجرحى و كيف يصدق ويقتنع بمبرراتكم والقطارتحت التجربة
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  11. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  12. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  13. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  14. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    حسبي الله عليكم***
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