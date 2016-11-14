الخطوط الحديدية توضح ملابسات حادث قطار الحرمين

صحيفة المرصد: أوضح مدير مشروع قطار الحرمين الدكتور مهندس بسام أحمد غلمان في تغريدة له على موقع إمارة منطقة مكة المكرمة قائلاً : “الحادث عبارة عن حادث عمل وقع لمعدة مع معدة أخرى في الموقع من معدات المقاول الخاصة بتثبيت قضبان سكة الحديد”.
من جانبها أعربت الخطوط الحديدية عن أسفها للحادث الذي وقع في جدة مؤكدة أن الحادث عبارة عن اصطدام معدة بأخرى لأحد مقاولي قطار الحرمين ما أدى لوفاة شخص وإصابة أربعة مشيرة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.
إصطدام معدة بأخرى لأحد مقاولي قطار الحرمين بجدة، ووفاة أحد العاملين وإصابة وأربعة، والجهات المختصة تباشر الواقعة والخطوط الحديدية تأسف لذلك.
— #الخطوط_الحديدية SRO (@Saudi_Railways) November 14, 2016
تعليقات ( 14 )
اخونجيمسيرة الخير والنماء مستمرة لنهضة هذا الوطن الغالي
اخونجيتعليق مخالف
اخونجيمشروع يحق لنا الفخر به
اخونجيالحمد لله على السلامة
aliالله يحفظنا سكة القطار وأنت تشاهدها في الصورة بعضها مايله يضيق صدرك!
ابو انس المكيياساتر من اولها ....والمبررات جاهزة...مصاحبة مع عقد الشركة...شئ يخوف وفاة عامل وجرح اربعة من بدايتها ,,,,,كيف يطمأن المواطن لقطار هذه بدايته وفاة وجرحى و كيف يصدق ويقتنع بمبرراتكم والقطارتحت التجربة
سنكولاشركات **** الله لا يفضحنا عند الاجانب
الجودة و النوعيةيا ترى في العربة او السكة او سايق القطار
وزير عامدكتور مهندس فريق ركن بروفيسور يقول الحادث عبارة عن حادث. هههههه.
ابو انس المكيياساتر من اولها ....والمبررات جاهزة...مصاحبة مع عقد الشركة...شئ يخوف وفاة عامل وجرح اربعة من بدايتها ,,,,,كيف يطمأن المواطن لقطار هذه بدايته وفاة وجرحى و كيف يصدق ويقتنع بمبرراتكم والقطارتحت التجربة
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
حسبنا الله ونعم الوكيلحسبي الله عليكم***