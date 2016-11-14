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بالفيديو: داعشي للمسلحين: “لا تضربوني.. لا تقتلوني”

14 نوفمبر, 2016 , 19:55 م
بالفيديو: داعشي للمسلحين: “لا تضربوني.. لا تقتلوني”
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صحيفة المرصد:تداول الأكراد مقطع فيديو على موقع روداو الإخباري لوقوع مسلح داعشي في يد المقاتلين الأكراد مساء الأحد، في بعشيقة العراقية وضح الفيديو انهيار معنويات مقاتلي داعش ونسف الدعاية الإعلامية التي استمات داعش لترويجها عن تصميم مقاتليه وعزمه على القتال حتى آخر نفس وآخر رجل .
وأبان الفيديو الرعب والهلع الذي يعصف بمسلحي داعش بعد أن اضطر أحد المقاتلين إلى تسليم نفسه، إذ كان كل همه تفادي الموت، واستعطاف رجال البشمركة الذين داهموا مخبأه في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل، الإبقاء على حياته، قائلاً “لاتقتلوني، لا تقتلوني” مُضيفاً “أنا استسلمت، لن أفجر نفسي، لا تضربوني”.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    14 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    *****

    تعليق مخالف
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  2. 61
    14 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    فهد

    كلنا فدا الوطن..خاف الله ولا تظلم الناس
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  3. 60
    14 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    معاويه

    **** على الأعور الدجال. المكبل في السرداب. .وعلى اتباعه...****اليهود الصهاينه. عشاق ****...عباد قبور الموتى. .أهل العفن..ودينهم النجس.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  4. 59
    14 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    كلنا فداء للوطن

    الشكل زي بعض ناس كان لهم صطوه وصولات وجولات ثيابهم برمودا نفس العينه
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  5. 58
    14 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    زينب...

    قلم الحقيده. .يخلط .و يعجن. ويتلاعب بالألفاظ. ..ويستخدم التقيا..مكشوف. مفضوح. داعش واتباع الولي السفيه دينهم واحد. وهدفهم واحد ..عليهم سخط الله وغضبه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 57
    14 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    مسلمين

    عوافي عوافي اسود الرافدين رقم على بعض المعلقين هزمنا الدواعش
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  7. 56
    14 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    كلنا فداء للوطن

    هذا هو المذهب لا ييخرج لنا الا كهاؤلا الاوباش
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  8. 55
    14 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    زينب...

    انظروا لإنسانية الاكراد والله لو وقع هذا الأسير في يد الحمير اليهوديه. لدهسوه بالمجنزرات دون رحمه..ودون اعتبار لحق الأسير ...نسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرج المسلمين الموحدين منها سالمين
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  9. 54
    14 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    صحوه

    الدواعش هم خوارج ولكن لا تخلط الأمور ياخنبوق أنت من جماعة (أشك بشك) تعرف وش أقصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 53
    14 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    من مسرحيات الجحش الشعبي لتبرير قتل اهل السنة في العراق داعش والجحش لافرق داعش صنعتها إيران واحلافها والجحش الشعبي صنعته إيران ...................................................................
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 52
    14 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    من مسرحيات الجحش الشعبي لتبرير قتل اهل السنة في العراق داعش والجحش لافرق داعش صنعتها إيران واحلافها والجحش الشعبي صنعته إيران ...................................................................
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    مراقب

    تعليق 45 الخنبوقيYmni mahbob هههههههه تساندنفسك يامريض اخ يابطني مسكين وغبي تمدح نفسك هههههههههههاي.هذا ناتج عن الفشل وعدم الثقة بالنفس./أفصلوه مايصلح
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  13. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    أبو زهرة

    الدواعش والاكراد وجهان لعملة واحدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    Ymni mahbob

    ماذا نقول ويش نخلي البغدادي **** على سطح الارض ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    Ymni mahbob

    هذا الداعشي **** فالدواعش هم جنود المجوس الفرس اساس كل بلاء عليهم **الله وقطيعهم اللذي يدفع ا****
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  16. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    صحوه

    الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالسير خير حتى ان الصحابه كانو يأكلون الأكل الردي ويطعمون الأسرى الأكل الجيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  17. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    Ymni mahbob

    اللهم انصر من احب محمد وال محمد...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    Ymni mahbob

    قلم الحقيقه بيض الله وجهك والله يكثر من امثالك والله يجعل كل كلمه قلتها في وجه الطواغيت في موازين حسناتك واصل ي بطل ....
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  19. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
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  20. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    Ymni mahbob

    لعن الله من تدعوش وبيض الله وجيه الأكراد مزبنه الجاني ولاعنه وجه البغدادي....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:15388

    قلم الحقيقه

    كما سلمو سوريا للدواعش والجماعلت الأخرى المنضوية تحتهم.فالأخوان المسلمين معروف عنهم جبنهم في القتال وخوض المعارك مع أعدائهم نجد فقط شجاعاتهم في مكرهم وخبثهم كالثعالب تمامآ.لذلك ارتمو في الحضن التركي.
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  22. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    Ymni mahbob

    *** على الدواعش***من سما باسمائهم الى يوم القيامه.....
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  23. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    ملقوف

    32 صحوه أسير أعزل/// وهل رق قلبك وجادت قريحتك لنصرة داعشي**** أهل النار شر الخلق والخليقة وشر من وطئت الارض أقدامهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ملقوف

    36 صحوه الاكراد مهم عرب/// وهل اتراك أردوغان عرب عاربة
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  25. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    وأنت الكاذب ياقلم البهتان من أوجد هؤلاء المجرمين غير اسيادك في قم نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته على مافعلوه بالمسلمين السنة المحمدية نسأل الله أن يعجل بنصر هم على القوم الظالمين
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  26. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:15388

    قلم الحقيقه

    فالأخوان معلوم ومشهور عنهم أنهم كالسوس السرطاني الخبيث الذي يعمل على اضعاف قواعد وأسس كل وطن عربي لخرابه وزعزعة أمنه واستقراره. واذا نجح مخططهم هذا في داخله حينها قامو بتسليمه للدواعش الارهابيين.
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  27. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    صحوه

    قلم الخنبقه حاول تهدى الاكراد مهم عرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:15388

    قلم الحقيقه

    هؤلاء الدواعش الارهابيين يعتبرون اليد الضاربة والمسلحة كتشكيل شبه عسكري للأخوان المسلمين .وهم ينتمون اليهم في فكرهم ومذهبهم وان كان الأخوان يخفون هذا الأمر خوفآ من الصاق تهمة الارهاب فيهم عالميآ .
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  29. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    خارجي

    خوارج عصر نبت منهج*****
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  30. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    خارجي

    قبل أن تستلم لبني البشر كان ينبغي أن تعود إلى إسلامك الذي مرقت منه مروق السهم من الرمية
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  31. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    صحوه

    أسير أعزل بين خمسين واحد من الاكراد لا وبعد يتفلتون عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 21:33 م
    عدد التعليقات:15388

    قلم الحقيقه

    والله الأكراد رجال حرب صناديد أبطال أشاوش لايشق لهم غبار. لديهم من النخوة والشهامة العربية مايعاملون بها أسراهم من الدواعش الارهابيين حتى لو كانو مايستحقون أي رحمة سوى كل لعنة وطلقة رصاصة على رأسه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  33. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    خارجي

    خوارج عصر في قتلهم أجر طوبى لمن قتلهم أو قتلوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    أستغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد والشكر
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  35. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    أبو فلان

    قوم دعدش جبناء أتحدى واحد يطيح بيد الجيش ويهايط لا يصير مثل الدجاجة لأنه عارف ان هياطه كلام فاضي بيرنونه رن الين يشوف نجوم الظهر
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  36. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    بسام

    ياصبر العالم على هالعينات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    جندي محارب متقاعد.

    هذااسيرحرب.وفي الحروب بين الدول والجماعات المسلحة لايقتل من يقع في الأسر .فما بالك في من يستسلم بارادته. ويسجن مكرم معزز ومن ثم يتم المقايضة به والاستفادة منه في تبادل الأسرى.هذا المتعارف عليه بالحروب
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  38. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    متفضي

    راح يستلمه الحشد الشعبي ويأمر السستاني بإطلاق سراحه ويرسله للموصل ثاني مره لقتل السنه لإن الرافضه وداعش إخوان يرضعون من حليب إيران ووليها الفقيه ، لايخدعكم الإعلام فهذه حقيقة داعش وإيران والرافضه
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  39. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    ابومحمد

    هؤلاء الأكراد فعلاً رجال مو الحشد الطائفي أشباه الرجال
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  40. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    wad

    كلهم مجرمين الاكراد الذين يسعون لقوميتهم وان تحالفو مع اليهود والدواعش الاغبياء الذين وعدهم البغدادي الكلب بالجنه وهو كاذب والصفويه ابناء المجوس
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  41. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    جبال سدير

    ربماء يعيد الاكراد احفاد صلاح الدين الايوبي العزة ومجد الاسلام فهم ارحم من الروافض ابناء ؟؟؟؟؟؟ والمسلم دائما يدعو ربة بان يكفية شر عيال ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    هذه نتيجة الثورات العبرية حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    احمد

    وجه مكتم واسود مثل قلبه الله يدمره
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  44. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    رحمه

    ازايك يا ست ساميه ما رديتيش عليه****
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  45. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الهابطي شغال لايكات بس
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  46. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    الماااااضي2030

    احرقوا لحيته بالنار ...او اصنعوا منها مكنسه
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  47. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    ابو رز

    لم ينتهي عصر اللحى والثياب القصيرة بل انتهى جهاد ودين ايران وبشار والليهود الذين صنعو داعش وجعلوه غصة في حلق الاسلام الصحيح والالتزام السني الصحيح باطلاق اللحية وتقصير الثوب والمعاملة الحسنة والرحمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:818

    سامية

    الله ياخذ حق الإيزيديات منكم يادواعش الشيطان إن شاء الله (فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ )
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  49. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الهابطي وينه ههههههههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  50. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:818

    سامية

    الله يمسح داعش من وجه الأرض ويلحق بهم المدلسين ويرتاح العالم من شياطين الإنس .
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  51. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    علقوه من شعره واربطوه في خلف السياره وهوبااااااااااااااا
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  52. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    تعليق ٣ انا مطوع وثوبي قصير واعمل بالسلك العسكري والكلاب هذول الدواعش محللينا دمي وانا سني ومحرمين دم الايراني والاسرائيلي والروسي فاتمنى منك انتقائية كلامك فلاسلام منهم برى رغم لحاهم وقصر ثيابهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(14)
  53. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    رحمه

    هيء هيء هيء الدواعش زعلانين هيء هيء هيء
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    الماااااضي2030

    انتهى غصر اللحاء والملابس القصيره ايها الداعشي الاخونجي الفاشل
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  55. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    رحمه

    والله لايرجع مثل اول واشرس احرقوه قدام العالم يتفرج عليه الخنزيري ابوبقر
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  56. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    رحمه

    حطوه عند جدار وفجروه هو و الجدار
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  57. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:13039

    برق الحرم

    ((((( أخبار البغدادي ...........يمقن يلقون به في البحر مثل بن لان او يقتلونه... مثل الزرقاوي ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذي تمثيلية مدروسة ومخطط لها جيدا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    رحمه

    اخوان العابطي ههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  60. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الماااااضي2030

    هههههههه وين الحور العين انت ولحيتك الخايسه ياجبان ..مانفعتك لحيتك وثوبك القصير خلاك تتبكبك مثل الطفل
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  61. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:13039

    برق الحرم

    (((((( ماعد فيه أكشن ..........داعش ...... عند الماسونية ..... افلام حزائني ذاك يبكي وهذا يستجدي ...... وتقطعت الموصل العجم بمباركة الغرب ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    هههههه تستاهل يا دميت ايران وين البغدادي عنك والقذرين القاده الي معه تستاهل السحل والقتل لانكم كلاب ايران جردت السنه من اسلحتهم وسلمتوهم للحشد لا ياكلاب بطرلاتكم علينا حنا يالسنه تقتلون فينا
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