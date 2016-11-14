بالفيديو: داعشي للمسلحين: “لا تضربوني.. لا تقتلوني”

صحيفة المرصد:تداول الأكراد مقطع فيديو على موقع روداو الإخباري لوقوع مسلح داعشي في يد المقاتلين الأكراد مساء الأحد، في بعشيقة العراقية وضح الفيديو انهيار معنويات مقاتلي داعش ونسف الدعاية الإعلامية التي استمات داعش لترويجها عن تصميم مقاتليه وعزمه على القتال حتى آخر نفس وآخر رجل .

وأبان الفيديو الرعب والهلع الذي يعصف بمسلحي داعش بعد أن اضطر أحد المقاتلين إلى تسليم نفسه، إذ كان كل همه تفادي الموت، واستعطاف رجال البشمركة الذين داهموا مخبأه في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل، الإبقاء على حياته، قائلاً “لاتقتلوني، لا تقتلوني” مُضيفاً “أنا استسلمت، لن أفجر نفسي، لا تضربوني”.