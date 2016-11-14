صحيفة المرصد:تداول الأكراد مقطع فيديو على موقع روداو الإخباري لوقوع مسلح داعشي في يد المقاتلين الأكراد مساء الأحد، في بعشيقة العراقية وضح الفيديو انهيار معنويات مقاتلي داعش ونسف الدعاية الإعلامية التي استمات داعش لترويجها عن تصميم مقاتليه وعزمه على القتال حتى آخر نفس وآخر رجل .
وأبان الفيديو الرعب والهلع الذي يعصف بمسلحي داعش بعد أن اضطر أحد المقاتلين إلى تسليم نفسه، إذ كان كل همه تفادي الموت، واستعطاف رجال البشمركة الذين داهموا مخبأه في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل، الإبقاء على حياته، قائلاً “لاتقتلوني، لا تقتلوني” مُضيفاً “أنا استسلمت، لن أفجر نفسي، لا تضربوني”.
بالفيديو: داعشي للمسلحين: “لا تضربوني.. لا تقتلوني”
صحيفة المرصد:تداول الأكراد مقطع فيديو على موقع روداو الإخباري لوقوع مسلح داعشي في يد المقاتلين الأكراد مساء الأحد، في بعشيقة العراقية وضح الفيديو انهيار معنويات مقاتلي داعش ونسف الدعاية الإعلامية التي استمات داعش لترويجها عن تصميم مقاتليه وعزمه على القتال حتى آخر نفس وآخر رجل .
تعليقات ( 62 )
*****تعليق مخالف
فهدكلنا فدا الوطن..خاف الله ولا تظلم الناس
معاويه**** على الأعور الدجال. المكبل في السرداب. .وعلى اتباعه...****اليهود الصهاينه. عشاق ****...عباد قبور الموتى. .أهل العفن..ودينهم النجس.
كلنا فداء للوطنالشكل زي بعض ناس كان لهم صطوه وصولات وجولات ثيابهم برمودا نفس العينه
زينب...قلم الحقيده. .يخلط .و يعجن. ويتلاعب بالألفاظ. ..ويستخدم التقيا..مكشوف. مفضوح. داعش واتباع الولي السفيه دينهم واحد. وهدفهم واحد ..عليهم سخط الله وغضبه.
مسلمينعوافي عوافي اسود الرافدين رقم على بعض المعلقين هزمنا الدواعش
كلنا فداء للوطنهذا هو المذهب لا ييخرج لنا الا كهاؤلا الاوباش
زينب...انظروا لإنسانية الاكراد والله لو وقع هذا الأسير في يد الحمير اليهوديه. لدهسوه بالمجنزرات دون رحمه..ودون اعتبار لحق الأسير ...نسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرج المسلمين الموحدين منها سالمين
صحوهالدواعش هم خوارج ولكن لا تخلط الأمور ياخنبوق أنت من جماعة (أشك بشك) تعرف وش أقصد
مراقبتعليق 45 الخنبوقيYmni mahbob هههههههه تساندنفسك يامريض اخ يابطني مسكين وغبي تمدح نفسك هههههههههههاي.هذا ناتج عن الفشل وعدم الثقة بالنفس./أفصلوه مايصلح
أبو زهرةالدواعش والاكراد وجهان لعملة واحدة
Ymni mahbobماذا نقول ويش نخلي البغدادي **** على سطح الارض ....
Ymni mahbobهذا الداعشي **** فالدواعش هم جنود المجوس الفرس اساس كل بلاء عليهم **الله وقطيعهم اللذي يدفع ا****
صحوهالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالسير خير حتى ان الصحابه كانو يأكلون الأكل الردي ويطعمون الأسرى الأكل الجيد
Ymni mahbobاللهم انصر من احب محمد وال محمد...
Ymni mahbobقلم الحقيقه بيض الله وجهك والله يكثر من امثالك والله يجعل كل كلمه قلتها في وجه الطواغيت في موازين حسناتك واصل ي بطل ....
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
Ymni mahbobلعن الله من تدعوش وبيض الله وجيه الأكراد مزبنه الجاني ولاعنه وجه البغدادي....
عدد التعليقات:15388
قلم الحقيقهكما سلمو سوريا للدواعش والجماعلت الأخرى المنضوية تحتهم.فالأخوان المسلمين معروف عنهم جبنهم في القتال وخوض المعارك مع أعدائهم نجد فقط شجاعاتهم في مكرهم وخبثهم كالثعالب تمامآ.لذلك ارتمو في الحضن التركي.
Ymni mahbob*** على الدواعش***من سما باسمائهم الى يوم القيامه.....
ملقوف32 صحوه أسير أعزل/// وهل رق قلبك وجادت قريحتك لنصرة داعشي**** أهل النار شر الخلق والخليقة وشر من وطئت الارض أقدامهم
ملقوف36 صحوه الاكراد مهم عرب/// وهل اتراك أردوغان عرب عاربة
اللهم احفظ جنودنا البواسلوأنت الكاذب ياقلم البهتان من أوجد هؤلاء المجرمين غير اسيادك في قم نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته على مافعلوه بالمسلمين السنة المحمدية نسأل الله أن يعجل بنصر هم على القوم الظالمين
عدد التعليقات:15388
قلم الحقيقهفالأخوان معلوم ومشهور عنهم أنهم كالسوس السرطاني الخبيث الذي يعمل على اضعاف قواعد وأسس كل وطن عربي لخرابه وزعزعة أمنه واستقراره. واذا نجح مخططهم هذا في داخله حينها قامو بتسليمه للدواعش الارهابيين.
صحوهقلم الخنبقه حاول تهدى الاكراد مهم عرب
عدد التعليقات:15388
قلم الحقيقههؤلاء الدواعش الارهابيين يعتبرون اليد الضاربة والمسلحة كتشكيل شبه عسكري للأخوان المسلمين .وهم ينتمون اليهم في فكرهم ومذهبهم وان كان الأخوان يخفون هذا الأمر خوفآ من الصاق تهمة الارهاب فيهم عالميآ .
خارجيخوارج عصر نبت منهج*****
خارجيقبل أن تستلم لبني البشر كان ينبغي أن تعود إلى إسلامك الذي مرقت منه مروق السهم من الرمية
صحوهأسير أعزل بين خمسين واحد من الاكراد لا وبعد يتفلتون عليه
عدد التعليقات:15388
قلم الحقيقهوالله الأكراد رجال حرب صناديد أبطال أشاوش لايشق لهم غبار. لديهم من النخوة والشهامة العربية مايعاملون بها أسراهم من الدواعش الارهابيين حتى لو كانو مايستحقون أي رحمة سوى كل لعنة وطلقة رصاصة على رأسه.
خارجيخوارج عصر في قتلهم أجر طوبى لمن قتلهم أو قتلوه
أستغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد والشكر
أبو فلانقوم دعدش جبناء أتحدى واحد يطيح بيد الجيش ويهايط لا يصير مثل الدجاجة لأنه عارف ان هياطه كلام فاضي بيرنونه رن الين يشوف نجوم الظهر
بسامياصبر العالم على هالعينات
جندي محارب متقاعد.هذااسيرحرب.وفي الحروب بين الدول والجماعات المسلحة لايقتل من يقع في الأسر .فما بالك في من يستسلم بارادته. ويسجن مكرم معزز ومن ثم يتم المقايضة به والاستفادة منه في تبادل الأسرى.هذا المتعارف عليه بالحروب
متفضيراح يستلمه الحشد الشعبي ويأمر السستاني بإطلاق سراحه ويرسله للموصل ثاني مره لقتل السنه لإن الرافضه وداعش إخوان يرضعون من حليب إيران ووليها الفقيه ، لايخدعكم الإعلام فهذه حقيقة داعش وإيران والرافضه
ابومحمدهؤلاء الأكراد فعلاً رجال مو الحشد الطائفي أشباه الرجال
wadكلهم مجرمين الاكراد الذين يسعون لقوميتهم وان تحالفو مع اليهود والدواعش الاغبياء الذين وعدهم البغدادي الكلب بالجنه وهو كاذب والصفويه ابناء المجوس
جبال سديرربماء يعيد الاكراد احفاد صلاح الدين الايوبي العزة ومجد الاسلام فهم ارحم من الروافض ابناء ؟؟؟؟؟؟ والمسلم دائما يدعو ربة بان يكفية شر عيال ***
احمدوجه مكتم واسود مثل قلبه الله يدمره
رحمهازايك يا ست ساميه ما رديتيش عليه****
رحمه ⭐⭐⭐الهابطي شغال لايكات بس
الماااااضي2030احرقوا لحيته بالنار ...او اصنعوا منها مكنسه
ابو رزلم ينتهي عصر اللحى والثياب القصيرة بل انتهى جهاد ودين ايران وبشار والليهود الذين صنعو داعش وجعلوه غصة في حلق الاسلام الصحيح والالتزام السني الصحيح باطلاق اللحية وتقصير الثوب والمعاملة الحسنة والرحمة
عدد التعليقات:818
ساميةالله ياخذ حق الإيزيديات منكم يادواعش الشيطان إن شاء الله (فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ )
رحمه ⭐⭐⭐الهابطي وينه ههههههههههه
عدد التعليقات:818
ساميةالله يمسح داعش من وجه الأرض ويلحق بهم المدلسين ويرتاح العالم من شياطين الإنس .
رحمه ⭐⭐⭐علقوه من شعره واربطوه في خلف السياره وهوبااااااااااااااا
رحمههيء هيء هيء الدواعش زعلانين هيء هيء هيء
الماااااضي2030انتهى غصر اللحاء والملابس القصيره ايها الداعشي الاخونجي الفاشل
رحمهوالله لايرجع مثل اول واشرس احرقوه قدام العالم يتفرج عليه الخنزيري ابوبقر
رحمهحطوه عند جدار وفجروه هو و الجدار
عدد التعليقات:13039
برق الحرم((((( أخبار البغدادي ...........يمقن يلقون به في البحر مثل بن لان او يقتلونه... مثل الزرقاوي ))))))
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذي تمثيلية مدروسة ومخطط لها جيدا
رحمهاخوان العابطي ههههههههههههههههههههههه
الماااااضي2030هههههههه وين الحور العين انت ولحيتك الخايسه ياجبان ..مانفعتك لحيتك وثوبك القصير خلاك تتبكبك مثل الطفل
عدد التعليقات:13039
برق الحرم(((((( ماعد فيه أكشن ..........داعش ...... عند الماسونية ..... افلام حزائني ذاك يبكي وهذا يستجدي ...... وتقطعت الموصل العجم بمباركة الغرب ))))))