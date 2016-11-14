بالصور: رجال دين إيرانيون يحتضنون عاهرة.. و”الخامنئي” ينعي أحدهم

صحيفة المرصد: بعث المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، رسالة نعي في رجل الدين الشيعي البارز جعفر شجوني، مؤكدًا أنه كان حجة الإسلام والمسلمين، بحسب وصفه، وأن الراحل “جعفر” كان من قدماء المجاهدين ضد نظام الطاغوت، وكان من الأوفياء للإمام الراحل والثورة ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس، طيلة حياته.

في الوقت نفسه، سلطت وسائل إعلام إيرانية لكنها تبث من أمريكا ولا تتبع النظام الإيراني، الضوء على “شجوني”، ونشرت صور لعاهرة كانت تعمل لصالح مخابرات الشاه في سبعينيات القرن الماضي وهي ترتمي في أحضان اثنين من أشهر رجال الدين الموالين لنظام ولاية الفقيه، وهما “حجة الإسلام فلسفي” و”حجة الإسلام شجوني”.

وقبل وفاته، زعم “شجوني” أن الصور الملتقطة له “مزورة”، من جانب جهاز الاستخبارات الإيراني قبل ثورة 1979، غير أنه عاد وأكد أن صور “حجة الإسلام فلسفي”، وهو أحد اثنين كانت الفتاة مرتمية في أحضانهم، لم تكن مزورة، بل اجتمعت الفتاة بفلسفي كمحلل، وأن الصور حقيقية.

وبشكل مفاجئ، انتشرت صور الفتاة وعلى ما يبدو أنه تم تجنيدها للارتماء في أحضان العديد من رجال الدين المعارضين للشاة والذين يحكمون إيران اليوم، ويعاقبون المواطنين على أي تصرف يعتبرونه معارضاً لأخلاقيات المذهب وفقاً لقراءتهم لهذه الأخلاقيات.

شجوني على يمين حسن نصرالله في لبنان