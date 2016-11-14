بالصور: رجال دين إيرانيون يحتضنون عاهرة.. و”الخامنئي” ينعي أحدهم

صحيفة المرصد: بعث المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، رسالة نعي في رجل الدين الشيعي البارز جعفر شجوني، مؤكدًا أنه كان حجة الإسلام والمسلمين، بحسب وصفه، وأن الراحل “جعفر” كان من قدماء المجاهدين ضد نظام الطاغوت، وكان من الأوفياء للإمام الراحل والثورة ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس، طيلة حياته.
في الوقت نفسه، سلطت وسائل إعلام إيرانية لكنها تبث من أمريكا ولا تتبع النظام الإيراني، الضوء على “شجوني”، ونشرت صور لعاهرة كانت تعمل لصالح مخابرات الشاه في سبعينيات القرن الماضي وهي ترتمي في أحضان اثنين من أشهر رجال الدين الموالين لنظام ولاية الفقيه، وهما “حجة الإسلام فلسفي” و”حجة الإسلام شجوني”.
وقبل وفاته، زعم “شجوني” أن الصور الملتقطة له “مزورة”، من جانب جهاز الاستخبارات الإيراني قبل ثورة 1979، غير أنه عاد وأكد أن صور “حجة الإسلام فلسفي”، وهو أحد اثنين كانت الفتاة مرتمية في أحضانهم، لم تكن مزورة، بل اجتمعت الفتاة بفلسفي كمحلل، وأن الصور حقيقية.
وبشكل مفاجئ، انتشرت صور الفتاة وعلى ما يبدو أنه تم تجنيدها للارتماء في أحضان العديد من رجال الدين المعارضين للشاة والذين يحكمون إيران اليوم، ويعاقبون المواطنين على أي تصرف يعتبرونه معارضاً لأخلاقيات المذهب وفقاً لقراءتهم لهذه الأخلاقيات.
شجوني على يمين حسن نصرالله في لبنان
تعليقات ( 69 )
معاويهشد السروال يارافضي شد ..وحط له مغاطين. عيب والله عيب. تكفيك زوجه. اش هالحركات؟
محب ارامكواوالله العظيم لا يجوز دخولهم الى الحرمين وبنص القرأن بسوره التوبه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم احدا اليهودي والنصراني يجوز اكل ذبيحته الرافضي لا
معاويههذا هو نتاج ***** المجوسيه بالنطفه الرافضيه داخل الحسينيه. .في******
وطني الحبيب وهل احب سواهحسبي الله ونعم الوكيل *****
عدد التعليقات:2
إنسان منصفمعقوووووول،،،،،،ملالي قم النجسه،،،،،،يصدر منهم،،،،،هذه الأفعال ،،،،،،انا مندهش،،،،، انا مصدوم،،،،،،خخخخخخخخخخخ
عبدالعزيز//تعليق61 ومن تبعه ليش زعلان وهل هولاء عرفوا الدين والعيب ولا اتعبتكم صور اسيادكم وفضائحهم هولا لايؤمنون لا بالله ولا بكتابه فعليهم لعاين الله ومن تبعهم
وحيددينهم الرافضي يسمح بالموبقات لا يحل حلال ولايحرم حرام كل شي جائز والدليل روايات مجوسيه
شيعي برونزينعليق 61 كلام في الصميم
ليه كيذاهذا مذهبهم صحيح من شب على شي شاب عليه
صدق الشاعرلسانك لاتذكر به عورة امريء&فكلك عورات وللناس ألسن
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينزواج المسيار مكتمل الشروط الشرعي كموافقة المرأة وحضور وليها وشيخ وشهود
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين45 Yamni المسيار كامل الشروط لكن المتعة عندكم مشبوهه ناقصة الشروط.فهمت
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينلم أشاهد مناظرة بين عالم دين شيعي وبين عالم مشرك كافر.ملحد.هندوسي.بوذي؟؟
💎🎀سُندُسوَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ )
💎🎀سُندُسقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ .........
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينالروافض الاثنى عشرية واتباعهم هم على باطل..معتقدهم وأفعالهم لاتمت للاسلام
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينهؤلاء الشيعةالرافضة للحق يحللون الحرام ويحرمون الحلال؟مضحوك على عامتهم للأسف
==المتعهـ الحرأام ويفكرونه انه حلال هو من ضمن معتقدهم الباطل عايشين ****
سُندُستعليق مخالف
متفضيمن كتاب ( وسائل الشيعة ) باب:أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان يعني تمتعوا يارافضه في الحسينيات تطفأ الأضواء وخليط بين رجال ونساء وكل من يمسكها يتمتع بها لافرق بين أمه وأخته والعياذ بالله
أبو فلانصحيح افظحوهم وخلو الناس تشوف دجلهم وكذبهم وقذارتهم الله لايستر عليهم دنيا واخره واخزياه واعيا سود الله وجيهكم ياغجر
ليه كيذاسبحان الله كيف يطلق عليهم رجال دين
💎🎀سُندُس🚦( وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ )
Ymni mahbobمامعنى المسيار.....
د ماجدمصيبة لما يجيك الروافض يستشرفون ويسوقون ام الشرف
Ymni mahbobتعليق مخالف
محمدخلك رجال مرة واكتب بمعرفك الحققيقي خنبوقة ولا تتهرب مفضوح
محمدلا لا تغطوا الصورة افضحوهم وخلو الصور واطعنوا باعراضهم ومن يؤيدهم كما طعنوا بعرض الرسول امهات المؤمنيين وافضحوهم الكفار المجوس الروافض الشيعة الكذابيين
سلطان البيشينَحْنُ المسلمون بريئون من نظام الولي الفقيه في ايران ، ونرجوا عدم تدنيس أسم الإسلام في وصف هؤلاء القوم بالمسلمين .. والإسلام برىء منهم براءة الذئب من دم أبن يعقوب .. فهمتوا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
فهدقال تعالى. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ .
عدد التعليقات:13039
برق الحرم((((من آل صفيون مأبون ومحتقرُ .....يرددون كلاما ما به أثرٌ.....ولا دعاء ولاجاءت به السورُ.....من هزل مَزدكَ أو ماني وصفصفة .....منها تمَجَّسَ منحط ٌ ومنحدرُ ))))
محمداشلون ياحامد؟؟ اقول خنبوقة ابو معرفات مفضوح هاذا دين مخترع لم يذكر بالقران رح قول لمعممينك مع العاهرات
محمدالمعصور بمرسي انا الاخوانجي؟؟ خنبوقة قلم الكيكة
متفضيوكيل السستاني مناف الناجي له فلم كامل وغيره من المعممين يعني عادي هم ومن يتبعهم يمشون على "المتعه" في الساعه يتمتعون بألف إمرأه وفضايحهم الجنسيه يعج بها الأنترنت وكل الرافضه تمشي على فتاويهم "المتعه"
شقرانغطو الصور الله لايعاقبكم!
اشلون ياحامدهذا من التاريخ. يبدوا انك لا تقرأ. ابحث وتعرف
عدد التعليقات:13039
برق الحرم((((صفرُ الوجوه ورأسُ _الشركِ _سيدهم........وسيدُ _السيء الدجال يا بشرُ ......ماني ومزدكُ والطوسي رائدهم....والعلقمي ومن جادت به .. التترُ ))))
حامدت8 كذبت الدين الشيعي وليس مذهب ولم يكن قديما بل اخترعوه الرواقض جمعوه من اليهودية والنصرانية والبوذية والفو دين الشيعة ذكر بالقران دين اليهود وانتهى ودين النصارى وانتهى واخيرا الدين الاسلامي بطل كذب
يالطيفمهما كان المفروض طمس صورة المراه العاريه ولاناخذها حجه لاظهار ...... وكل بلد فيه الاسوء وليس ايران الان نحن في تدخلها بشؤن العربيه وليس صورة تعرض
ابو احمدالرافضه اليهود جواسيس المجوس تطاولو على الله وافترؤا عليه الكذب قالوا بان القران محرف وطعنوا عرض النبي وسبؤالصحابةوالال.دينهم ليل نهار سب ولعن وقذف سرقه باسم الخمس كذب باسم التقيه.زنا باسم المتعه
حامدت8 كذبت الدين الشيعي وليس مذهب ولم يكن قديما بل اخترعوه الرواقض زجمعوه من اليهودية والنصرانية والبوذية والفو دين الشيعة ذكر بالقران دين اليهود وانتهى ودين النصارى وانتهى واخيرا الدين الاسلامي بطل كذب
؟؟هل تعلم ان ايران اكثر دولة***.... المتعة سبب ذالك الله يعزنا بدين الاسلام وسنة محمد
عدد التعليقات:348
الديدحانشكرا ***التي وضعن الكاميرات .
وشك وشكاحتلوا اعراض اتباعهم القطعان
ااببووححممووددإنها " المتعة " التي اخترعوها .. لتبرير الزنا والعياذ بالله !!
جاسمقلم الحقيقة ومعرفاته الكثيرة كنت تزعجنا لما يكون اي موضع فيه تجريح للمسمين تقول الجزاء من جنس العمل وكا تدين تدان ايش رايك بمعممين المجوس الكفار شوف كيف قاعدين بحضن العاهرات وعلى راسهم كبيرهم خامنئي
زياداللحين العراقيين يلطمون😁😁😁
الاحساءأقسم بالله حتى الغنم لايمكن تتبع دين الملالي المصنع .. دين دجل دين مصنع في غرف قم الايرانيه بطريقه أسهل حتى من قلي البطاطس بالزيت الحمد لله على نعمة العقل والحمد لله بأني من أمة محمد ص الله عليه وسلم
عدد التعليقات:348
الديدحانالشيطان برئ منهم . فما بالكم بالمسلمين .
شايب مكهمابعد الكفر ذنب
aliعلى ماذا تنقمون على معمميهم؟! فقد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة, وقذفوا زوجه حِبَّ رسول الله عائشة رضي الله عنها, أفتنقمون منهم أن يزنوا!
معلم متقاعدمن نقصت مراجله نصى الدين
خالدشوفو هؤولا من يطعنون بعرض رسول الله لعنة الله عليهم وعلى من يؤيدهم مجوس روافض كفار وعلى خامنئي ابو لحية نتنة نجس كافر مجوسب
شايب مكهمابعد الكفر ذنب
محمدت10 طيب ويش المطلوب.....؟؟؟؟ هههه خنبوقة ليش معصب
محمدقلم الحقيقة خنبوقة ايش رايك ****
خلك بعيد حبك يزيد 😊طبعآ خنبوقي مثل هذه المواضيع يكون بعيد تمامآ عنها وتسبب إحراج له .
طيب ويش المطلوبموضوع ليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل ، تفاهات ودجل إيراني ما لنا فيه علاقة .
حسينالجزاء من جنس العمل ستنكشف عوراتهم وسوءاتهم وأفكارهم النتنة بعد أن حاول الإساءة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تصدقوا أن قلت لكم أن إيران ستكون تحت سيطرة أهل السنة في القريب العاجل هذا ما استقرئه.
من اختراعهمالمذهب الشيعي وجد منذ قديم الزمن ولم تكن هناك اختلافات سوى عندما تبنتها ايران لتمحوره لصالح سياستها واستقطاب المساكين من الشيعة وهكذا انتشر ارهابهم على ابناء جلدتهم!
Sushiمذهب حكومة ايران ***بمعنى الكلمة ولا له صلة بالشيعة لانه لا يوجد شيئ اسمه ولاية الفقيه وهذا من نسج خيالهم
ام ايلينمعروف الدين المجوسي دين جنسي بحت لاعلاقه له بالدين الاسلامي
المعصور بمرسي انا الاخوانجيحجه رابعه الارهابيه مرسي الاخوانجي
ههه بس متونليقال ولاية ههههه معروفه العابكم باستأصال المذهب الشيعي وهم كل البعد عن الدين بشيئ لا سني ولا شيعي 🤔
ابن البلدومالعجب ! من شتامة الصحابة .
عدد التعليقات:3600
ولدالشيوخيا روبي.. تعالي شيلي الحلى الله يلوع كبودهم. اوصخ من كذا مفيش? وعععععع احس بغثيان..
محمدرجل دين مجوسي لا علاقه له بالإسلام