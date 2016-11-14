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بالصور: رجال دين إيرانيون يحتضنون عاهرة.. و”الخامنئي” ينعي أحدهم

14 نوفمبر, 2016 , 20:13 م
بالصور: رجال دين إيرانيون يحتضنون عاهرة.. و”الخامنئي” ينعي أحدهم
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صحيفة المرصد: بعث المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، رسالة نعي في رجل الدين الشيعي البارز جعفر شجوني، مؤكدًا أنه كان حجة الإسلام والمسلمين، بحسب وصفه، وأن الراحل “جعفر” كان من قدماء المجاهدين ضد نظام الطاغوت، وكان من الأوفياء للإمام الراحل والثورة ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس، طيلة حياته.

في الوقت نفسه، سلطت وسائل إعلام إيرانية لكنها تبث من أمريكا ولا تتبع النظام الإيراني، الضوء على “شجوني”، ونشرت صور لعاهرة كانت تعمل لصالح مخابرات الشاه في سبعينيات القرن الماضي وهي ترتمي في أحضان اثنين من أشهر رجال الدين الموالين لنظام ولاية الفقيه، وهما “حجة الإسلام فلسفي” و”حجة الإسلام شجوني”.

وقبل وفاته، زعم “شجوني” أن الصور الملتقطة له “مزورة”، من جانب جهاز الاستخبارات الإيراني قبل ثورة 1979، غير أنه عاد وأكد أن صور “حجة الإسلام فلسفي”، وهو أحد اثنين كانت الفتاة مرتمية في أحضانهم، لم تكن مزورة، بل اجتمعت الفتاة بفلسفي كمحلل، وأن الصور حقيقية.

وبشكل مفاجئ، انتشرت صور الفتاة وعلى ما يبدو أنه تم تجنيدها للارتماء في أحضان العديد من رجال الدين المعارضين للشاة والذين يحكمون إيران اليوم، ويعاقبون المواطنين على أي تصرف يعتبرونه معارضاً لأخلاقيات المذهب وفقاً لقراءتهم لهذه الأخلاقيات.

7869786

97969979

86966

شجوني على يمين حسن نصرالله في لبنان



تعليقات ( 69 )

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  1. 69
    14 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    معاويه

    شد السروال يارافضي شد ..وحط له مغاطين. عيب والله عيب. تكفيك زوجه. اش هالحركات؟
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  2. 68
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    محب ارامكوا

    والله العظيم لا يجوز دخولهم الى الحرمين وبنص القرأن بسوره التوبه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم احدا اليهودي والنصراني يجوز اكل ذبيحته الرافضي لا
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  3. 67
    14 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    معاويه

    هذا هو نتاج ***** المجوسيه بالنطفه الرافضيه داخل الحسينيه. .في******
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  4. 66
    14 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    وطني الحبيب وهل احب سواه

    حسبي الله ونعم الوكيل *****
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  5. 65
    14 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    معقوووووول،،،،،،ملالي قم النجسه،،،،،،يصدر منهم،،،،،هذه الأفعال ،،،،،،انا مندهش،،،،، انا مصدوم،،،،،،خخخخخخخخخخخ
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  6. 64
    14 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    عبدالعزيز//

    تعليق61 ومن تبعه ليش زعلان وهل هولاء عرفوا الدين والعيب ولا اتعبتكم صور اسيادكم وفضائحهم هولا لايؤمنون لا بالله ولا بكتابه فعليهم لعاين الله ومن تبعهم
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  7. 63
    14 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    وحيد

    دينهم الرافضي يسمح بالموبقات لا يحل حلال ولايحرم حرام كل شي جائز والدليل روايات مجوسيه
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  8. 62
    14 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    شيعي برونزي

    نعليق 61 كلام في الصميم
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  9. 61
    14 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    يعني لازم تنشرونها للناس حتى يصدق الناس الخبر،ماسألتهم انفسكم هل هذا جائز شرعا ونظاما وعرفا
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  10. 60
    14 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ليه كيذا

    هذا مذهبهم صحيح من شب على شي شاب عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 59
    14 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    صدق الشاعر

    لسانك لاتذكر به عورة امريء&فكلك عورات وللناس ألسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  12. 58
    14 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    زواج المسيار مكتمل الشروط الشرعي كموافقة المرأة وحضور وليها وشيخ وشهود
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  13. 57
    14 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    45 Yamni المسيار كامل الشروط لكن المتعة عندكم مشبوهه ناقصة الشروط.فهمت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 56
    14 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    لم أشاهد مناظرة بين عالم دين شيعي وبين عالم مشرك كافر.ملحد.هندوسي.بوذي؟؟
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  15. 55
    14 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    💎🎀سُندُس

    وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 54
    14 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    💎🎀سُندُس

    قال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ .........
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  17. 53
    14 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    الروافض الاثنى عشرية واتباعهم هم على باطل..معتقدهم وأفعالهم لاتمت للاسلام
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  18. 52
    14 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    هؤلاء الشيعةالرافضة للحق يحللون الحرام ويحرمون الحلال؟مضحوك على عامتهم للأسف
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  19. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    ==

    المتعهـ الحرأام ويفكرونه انه حلال هو من ضمن معتقدهم الباطل عايشين ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  20. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    سُندُس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    متفضي

    من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب:أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان يعني تمتعوا يارافضه في الحسينيات تطفأ الأضواء وخليط بين رجال ونساء وكل من يمسكها يتمتع بها لافرق بين أمه وأخته والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    أبو فلان

    صحيح افظحوهم وخلو الناس تشوف دجلهم وكذبهم وقذارتهم الله لايستر عليهم دنيا واخره واخزياه واعيا سود الله وجيهكم ياغجر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    ليه كيذا

    سبحان الله كيف يطلق عليهم رجال دين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    💎🎀سُندُس

    🚦( وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    Ymni mahbob

    مامعنى المسيار.....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  26. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    د ماجد

    مصيبة لما يجيك الروافض يستشرفون ويسوقون ام الشرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  27. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    محمد

    خلك رجال مرة واكتب بمعرفك الحققيقي خنبوقة ولا تتهرب مفضوح
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    محمد

    لا لا تغطوا الصورة افضحوهم وخلو الصور واطعنوا باعراضهم ومن يؤيدهم كما طعنوا بعرض الرسول امهات المؤمنيين وافضحوهم الكفار المجوس الروافض الشيعة الكذابيين
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  30. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    سلطان البيشي

    نَحْنُ المسلمون بريئون من نظام الولي الفقيه في ايران ، ونرجوا عدم تدنيس أسم الإسلام في وصف هؤلاء القوم بالمسلمين .. والإسلام برىء منهم براءة الذئب من دم أبن يعقوب .. فهمتوا
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  31. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    فهد

    قال تعالى. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:13039

    برق الحرم

    ((((من آل صفيون مأبون ومحتقرُ .....يرددون كلاما ما به أثرٌ.....ولا دعاء ولاجاءت به السورُ.....من هزل مَزدكَ أو ماني وصفصفة .....منها تمَجَّسَ منحط ٌ ومنحدرُ ))))
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  34. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    محمد

    اشلون ياحامد؟؟ اقول خنبوقة ابو معرفات مفضوح هاذا دين مخترع لم يذكر بالقران رح قول لمعممينك مع العاهرات
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  35. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    محمد

    المعصور بمرسي انا الاخوانجي؟؟ خنبوقة قلم الكيكة
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  36. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    متفضي

    وكيل السستاني مناف الناجي له فلم كامل وغيره من المعممين يعني عادي هم ومن يتبعهم يمشون على "المتعه" في الساعه يتمتعون بألف إمرأه وفضايحهم الجنسيه يعج بها الأنترنت وكل الرافضه تمشي على فتاويهم "المتعه"
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  37. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    شقران

    غطو الصور الله لايعاقبكم!
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  38. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    اشلون ياحامد

    هذا من التاريخ. يبدوا انك لا تقرأ. ابحث وتعرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:13039

    برق الحرم

    ((((صفرُ الوجوه ورأسُ _الشركِ _سيدهم........وسيدُ _السيء الدجال يا بشرُ ......ماني ومزدكُ والطوسي رائدهم....والعلقمي ومن جادت به .. التترُ ))))
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  40. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    حامد

    ت8 كذبت الدين الشيعي وليس مذهب ولم يكن قديما بل اخترعوه الرواقض جمعوه من اليهودية والنصرانية والبوذية والفو دين الشيعة ذكر بالقران دين اليهود وانتهى ودين النصارى وانتهى واخيرا الدين الاسلامي بطل كذب
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  41. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    يالطيف

    مهما كان المفروض طمس صورة المراه العاريه ولاناخذها حجه لاظهار ...... وكل بلد فيه الاسوء وليس ايران الان نحن في تدخلها بشؤن العربيه وليس صورة تعرض
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  42. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ابو احمد

    الرافضه اليهود جواسيس المجوس تطاولو على الله وافترؤا عليه الكذب قالوا بان القران محرف وطعنوا عرض النبي وسبؤالصحابةوالال.دينهم ليل نهار سب ولعن وقذف سرقه باسم الخمس كذب باسم التقيه.زنا باسم المتعه
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  43. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    حامد

    ت8 كذبت الدين الشيعي وليس مذهب ولم يكن قديما بل اخترعوه الرواقض زجمعوه من اليهودية والنصرانية والبوذية والفو دين الشيعة ذكر بالقران دين اليهود وانتهى ودين النصارى وانتهى واخيرا الدين الاسلامي بطل كذب
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  44. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    ؟؟

    هل تعلم ان ايران اكثر دولة***.... المتعة سبب ذالك الله يعزنا بدين الاسلام وسنة محمد﻿
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 20:50 م
    عدد التعليقات:348

    الديدحان

    شكرا ***التي وضعن الكاميرات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    وشك وشك

    احتلوا اعراض اتباعهم القطعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    ااببووححمموودد

    إنها " المتعة " التي اخترعوها .. لتبرير الزنا والعياذ بالله !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  48. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    جاسم

    قلم الحقيقة ومعرفاته الكثيرة كنت تزعجنا لما يكون اي موضع فيه تجريح للمسمين تقول الجزاء من جنس العمل وكا تدين تدان ايش رايك بمعممين المجوس الكفار شوف كيف قاعدين بحضن العاهرات وعلى راسهم كبيرهم خامنئي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    زياد

    اللحين العراقيين يلطمون😁😁😁
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  50. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    الاحساء

    أقسم بالله حتى الغنم لايمكن تتبع دين الملالي المصنع .. دين دجل دين مصنع في غرف قم الايرانيه بطريقه أسهل حتى من قلي البطاطس بالزيت الحمد لله على نعمة العقل والحمد لله بأني من أمة محمد ص الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:348

    الديدحان

    الشيطان برئ منهم . فما بالكم بالمسلمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    شايب مكه

    مابعد الكفر ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    ali

    على ماذا تنقمون على معمميهم؟! فقد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة, وقذفوا زوجه حِبَّ رسول الله عائشة رضي الله عنها, أفتنقمون منهم أن يزنوا!
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  54. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    معلم متقاعد

    من نقصت مراجله نصى الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    خالد

    شوفو هؤولا من يطعنون بعرض رسول الله لعنة الله عليهم وعلى من يؤيدهم مجوس روافض كفار وعلى خامنئي ابو لحية نتنة نجس كافر مجوسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    شايب مكه

    مابعد الكفر ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    محمد

    ت10 طيب ويش المطلوب.....؟؟؟؟ هههه خنبوقة ليش معصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    محمد

    قلم الحقيقة خنبوقة ايش رايك ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    طبعآ خنبوقي مثل هذه المواضيع يكون بعيد تمامآ عنها وتسبب إحراج له .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    طيب ويش المطلوب

    موضوع ليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل ، تفاهات ودجل إيراني ما لنا فيه علاقة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    حسين

    الجزاء من جنس العمل ستنكشف عوراتهم وسوءاتهم وأفكارهم النتنة بعد أن حاول الإساءة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تصدقوا أن قلت لكم أن إيران ستكون تحت سيطرة أهل السنة في القريب العاجل هذا ما استقرئه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    من اختراعهم

    المذهب الشيعي وجد منذ قديم الزمن ولم تكن هناك اختلافات سوى عندما تبنتها ايران لتمحوره لصالح سياستها واستقطاب المساكين من الشيعة وهكذا انتشر ارهابهم على ابناء جلدتهم!
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  63. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    Sushi

    مذهب حكومة ايران ***بمعنى الكلمة ولا له صلة بالشيعة لانه لا يوجد شيئ اسمه ولاية الفقيه وهذا من نسج خيالهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    ام ايلين

    معروف الدين المجوسي دين جنسي بحت لاعلاقه له بالدين الاسلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    المعصور بمرسي انا الاخوانجي

    حجه رابعه الارهابيه مرسي الاخوانجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    ههه بس متونلي

    قال ولاية ههههه معروفه العابكم باستأصال المذهب الشيعي وهم كل البعد عن الدين بشيئ لا سني ولا شيعي 🤔
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  67. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    ابن البلد

    ومالعجب ! من شتامة الصحابة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:3600

    ولدالشيوخ

    يا روبي.. تعالي شيلي الحلى الله يلوع كبودهم. اوصخ من كذا مفيش? وعععععع احس بغثيان..
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  69. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    محمد

    رجل دين مجوسي لا علاقه له بالإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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