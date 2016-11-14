بالصور : خادم الحرمين يستقبل المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء اليوم، المعزين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، حيث استقبل ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني ، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني ، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ معالي وزير شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود البوسعيدي، والوفد المرافق له.

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.

من جهته أعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عن شكره وتقديره لهم جميعاً على مشاعرهم الأخوية الصادقة.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة الذين قدموا العزاء والمواساة للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد – رحمه الله – .

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة مساء اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وجمع غفير من المواطنين الذين قدموا التعازي للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.