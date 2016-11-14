صورة لـ”ترامب” وهو طفل تثير الجدل حول أصل عائلته واسمه ومكان ولادته!

ترجمة صحيفة المرصد-خاص: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تقريرًا عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قالت إن لديها معلومات تفيد بأن “ترامب” ولد بعائلة مسلمة في باكستان، وأن اسمه الحقيقي داوود إبراهيم خان.

أكدت الصحيفة، في تقريرها، أن إحدى القنوان الباكستانية نشرت صورة لترامب وهو صغير وكان يعمل فني ميكانيكي، بصحراء وزيرستان.

وأشارت إلى أن تم اقتياده إلى لندن عن طريق قائد الجيش الهندي، ومنها إلى الولايات المتحدة وكان ذلك في عام 1955، مضيفة: مكان ولادته الحقيقية في وزيرستان في عام 1949.

وسلطت الصحيفة الضوء على ما يبديه ترامب من عداء واضح للمسلمين، معتبرة أنه لاقى خلال رحلته من أسيا حتى أمريكا ويلات، أثرت في شخصيته وجعلته كارها لموطنه، حيث نشأ وحوله آلاف المسلمين.

وعن والديه، ذكرت “الديلي ميل”، أنهما توفيا في حادث سير عندما وصلا إلى لندن معه، وهو ما يتوافق مع حديث لأحد المتابعين في أمريكا، أكد أن ترامب ولد في باكستان!، وهي أحاديث رددت طويلاً من جانب الأمريكيين.