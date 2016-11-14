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صورة لـ”ترامب” وهو طفل تثير الجدل حول أصل عائلته واسمه ومكان ولادته!

14 نوفمبر, 2016 , 21:44 م
صورة لـ”ترامب” وهو طفل تثير الجدل حول أصل عائلته واسمه ومكان ولادته!
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ترجمة صحيفة المرصد-خاص: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تقريرًا عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قالت إن لديها معلومات تفيد بأن “ترامب” ولد بعائلة مسلمة في باكستان، وأن اسمه الحقيقي داوود إبراهيم خان.

أكدت الصحيفة، في تقريرها، أن إحدى القنوان الباكستانية نشرت صورة لترامب وهو صغير وكان يعمل فني ميكانيكي، بصحراء وزيرستان.

وأشارت إلى أن تم اقتياده إلى لندن عن طريق قائد الجيش الهندي، ومنها إلى الولايات المتحدة وكان ذلك في عام 1955، مضيفة: مكان ولادته الحقيقية في وزيرستان في عام 1949.

وسلطت الصحيفة الضوء على ما يبديه ترامب من عداء واضح للمسلمين، معتبرة أنه لاقى خلال رحلته من أسيا حتى أمريكا ويلات، أثرت في شخصيته وجعلته كارها لموطنه، حيث نشأ وحوله آلاف المسلمين.

وعن والديه، ذكرت “الديلي ميل”، أنهما توفيا في حادث سير عندما وصلا إلى لندن معه، وهو ما يتوافق مع حديث لأحد المتابعين في أمريكا، أكد أن ترامب ولد في باكستان!، وهي أحاديث رددت طويلاً من جانب الأمريكيين.

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تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    الثقفي

    طيب وش راح يتغير يعني
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  2. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    الثقفي

    الاول يقولون يهودي الماني والحين صار مسلم باكستاني سبحان الله
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  3. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    عصيم

    المنتصر مين قصدك مسحر حجله
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  4. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    المنتصر بالله

    أنا أعرف نفر قدم من خارج البلاد وجاء يعمل عندنا رباب دلال ويخصي التيوس وبعدين صار شيخ وذلحين عنده ملايين التريلليونات وين المشكله هذه الدنيا كفاح ولكم في الراجحي مثال وكثير من عمل واجتهد وصبر ووصل إلى
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  5. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    المنتصر بالله

    ان شاء الله يطلع من أهل جفن ضب وش علاكم منه إللي مافيه خير لوهوولدك تطرده في الشارع نأمل طرد من ضايقونا في ارزقنا هؤلاء الزيود والوافدين في حراج الخضار والفواكه علم
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  6. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    لم يعد لدينا ﻻتفكير وﻻ تخطيط
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  7. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    مطر

    مره يقلون اصله سوري والحين باكستاني هههههههههههه
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  8. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    سبهلل

    بدينا ننسج القصص الخيالية حول مولده واصله والده كان من تجار العقار
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  9. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    فهدالجويان

    يعجبني من يظحي لشعبه ويقاوم لرفعتهم وعزتهم ويقضي على الفساد بينهم ويرفع قيمة المسكين فيهم
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  10. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    من نسج الخيال

    هذا حال العربان يبربرون ويبررون والحين بالاردو. ايس فيه بابا🤔
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  11. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    سباحين وافلام واشاعات عايشين فيها لحد الثماله للاسف

    بدينا ننسج الاشاعات والأمور الخيالية والأفلام والسباحين والتعويض لو كلينتون فايزة كان طلع لنا من يقول اصلها عربي وابوها عربي وامها قوقازيه هاجرت لأمريكا عن طريق تجار القطن والحرير واخذت بنتها وتزوجت
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  12. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    العويد

    مجتمع رأس مالي يخضع للايادي ذات النفوذ القوية وشعب لايهمه من يحكم ،، اهم شي مبرمج على ايدولوجية معينة
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  13. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    أبو يزن

    ولنا في إسلام باراك أوباما أسوةٌ حسنة. لانبغى رئيس مسلم لأمريكا ولانبغى امريكا تدخل الإسلام. نسأل الله أن يكفينا شرهم وحسب. يانحلة لاأبغى عسلك ولا ابغاكي تقرصيني
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  14. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    إستشاري صح

    إذا كانت ولادته خارج الولايات المتحده فلايحق له رئاسة إمريكا حسب الدستور الإمريكي .
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  15. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    وتلك الايام....

    قوقازي روسي .. ...
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  16. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    ابو المجد

    بدأ حياته المهنية في شركة ترامب والده ، وكان مرتكزا على الطبقة المتوسطة أسوة بوالده وذلك باستئجار المساكن في بروكلين وكوينز وستاتن ايلاند. وواحدة من أول مشاريعه وكان وقتها طالبا ...كيف ماتا في حادث
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  17. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    علي العمري

    كل. ما حا. ريس. لمريكه. يقول. هذا. مسلم
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  18. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    بدر الدجى

    ايوووووووه ههههههههه فكر انا مافيه معلوم
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  19. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    حظيظ

    نعم لترامب ولا للكور***
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  20. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ااببووححمموودد

    بعيدا عن الصورة ودجل الاعلام .. أنا متفائل بهذا***. احفظوها في المفضلة !
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  21. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    يالطيف

    يكفيه ان الشعب الامريكي اختارة ويكفيه انه اصبح رئيس الولايات المتحده الامريكيه
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  22. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    سعد

    تعليق مخالف
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  23. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    فارس نحد

    ترامب عمره سبعين سنه والصوره***
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  24. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:13039

    برق الحرم

    ((((((( قالوا عن اوباما حسين ..... ماقالوا .... واليوم ترامب ..... كأنه عند الصفاه فرخ افغاني ))))))
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  25. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
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  26. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    غليص

    هلا رفيق كيف خال انتا كلو نفرات معلوم مين انتا فكر ما فيه معلوم يا خان
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  27. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    أم بي سي امل الحياة

    لا والصورة ملونه من 1950 كيف كذا بلاش ضحك عالذقون أمريكي الأصل والمنشآ والله يكتب لنا الخير معه وعاش ترمب
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  28. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    ..

    ملامحه افغانية
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