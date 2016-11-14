بالصور.. ميليشيات حزب الله “تستعرض” في القصير

صحيفة المرصد:أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام لبنانية ومقربة من ميليشيات حزب الله، اليوم الاثنين، تنظيم عرض عسكري ضخم في منطقة القصير الواقعة في الجنوب الغربي من محافظة حمص، هو الأول للميليشيات في سوريا.
العرض الذي نفذته ألوية أنشئت حديثاً وتتبع لفوج المدرعات وقوات التدخل والتي تشارك كلها في القتال في سوريا دعما للنظام، تعد رأس حربة ميليشيات حزب الله. وشاركت في الاستعراض العسكري آليات عسكرية ثقيلة ومدرعات ومدافع ميدانية وأخرى رشاشة مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة ومضادات دروع وفقاً لموقع العربية نت .
وأفادت المعلومات المتداولة في الإعلام اللبناني بأن العرض العسكري الذي جاء بمناسبة ما يعرف في الحزب بـ “يوم الشهيد”، نفذته ألوية أنشئت حديثاً، وقد بدت أشبه بجيوش لاسيما مع ظهور المدرعات، ما قد يحرج ربما الطبقة السياسية في لبنان لا سيما رئيس الجمهورية الساعي إلى “عهد جديد”، ورئيس الحكومة الذي يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
تعليقات ( 13 )
عبدالرحمنيا خوفي لا يصير سباق الارنب والسلحفاه ؟؟؟؟
زائرابوفواز(هذا حزب الشيطان ) وهذا هو يتحدى ويستعرض قوته /نحن أين نحن ماذا نحن هل نستطيع أن نستعرض أو بس نعرض على الشيلات صدقوني لاخلصت معركه الموصل أن يجي عرض على الحدود الكويتيه والحدود السعوديه بس استع
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفهذه فرقه ،،، من جيش،،،، ملالي قم **** بايران،،،،،تحتل،،،،،سوريا،،،،،ولبنان
رعد الجنوباللهم لاتردهم الى اهليهم الا في توابيت يارب العالمين
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين يا قوي ياعزيز انصر السنة على الروافض
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين يا قوي ياعزيز انصر السنة على الروافض
نصيحة لوجه اللهاما شمرنا عن سوعدنا وعملنا مثلهم ، ولا بلاش نسويلهم دعاية ،، والله خلاص الشعب لم يعد يتحمل هذا السوالف ، اما واجهنهم بالقوة ونفس طريقتهم ، أو بلاش من هذي الأخبار اللي ترفع معنوياتهم على حسابنا .
زمن التناقضالحزب وإيران يعملون منذ التسعينات وغزوا العالم العربي وبالذات الخليج فكرياً وتغلغلوا في مجتمعاتنا .. ونحن في سبات والأدهى والأمر دفع المليارات لجيش لبنان المتواطئ مع الحزب ..فكانت النتائج مؤلمة لنا
ليه كيذااللهم دمرهم وششت شملهم وفرق جمعهم وصب عليهم سوط عذاب عاجلاً يارب
وحيدحزب ارهابي خبيث يترك اسرائيل ويهاجم المسلمين حتى يرضي المجوس ويساعد النصيريه علما بانهم كفار وهذا مذكور في كتب الاثني عشريه ولكن مادام القتال ضد المسلمين فالرافضه دائما مع اعداء الدين
زيادشكلهم حروروا القدس 😁😁😁 و راجعين سوريا..الله يحييكم في سوريا انتم وايران و روسيا وعراكيين ما قدرتوا على المعارضة..😁😁😁😁