بالفيديو: شاهد رد فعل شاب تجاه والدته حينما شب حريق بسيارته أثناء تعبئة البنزين!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد الشباب وهو ينقذ أمه من حريق شب في سيارته داخل محطة وقود أثناء تعبئتها بالبنزين، في المدينة المنورة.
وأظهر الفيديو الشاب داخل سيارته ومعه والدته، في حين كان عامل المحطة يعبئ السيارة بالبنزين، وفجأة لاحظ العامل أن النار اشتعلت في السيارة من أسفلها، فنبه الشاب بسرعة إلى ذلك، كما أسرع هو إلى رفع خرطوم البنزين من السيارة وابتعد عنها.
وأسرع الشاب في لحظات بفتح الأبواب وحمل أمه، وأخرجها من باب السائق، حيث خرجا معًا راكضين، تاركين السيارة الحديثة تشتعل بالنيران، وسط عدد من السيارات الأخرى المتواجدة في المحطة.
تعليقات ( 14 )
الله المستعانالحمدلله على السلامه وجعل اولادنا بارين بأمهاتهم وابائهم واحسنت ياولدي واحسن الله إليك...
فوازلماذا لايوجد نظام في المحطات آلي لاطفاء الحريق مقارنه بالمحطات بالخارج تشتغل يدوي وآلي اين الدفاع المدني لايرد المحطات المخالفه
اسمرعبرالام ماشاءالله عليها بكامل عافيتها اول ما حطت رجولها على الارض صفقت الطبلون ونست ولدها فلذة كبدها
الهاشميالحمد الله ع سلامته
...صاحب سيارة البنز اللي على اليسار نزلت زوجته وبعدها نزل ومشت سيارته من نفسها؟
الصقرتعليق رقم 1 جبتها صح
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦الحمدلله على سلامتهم....وأتمنى تشديد وسائل السلامة بالمحطات((وإطفاء السيارة))
زائروين رد الفعل شي طبيعي بعدين حمل امه يارجل نازله ركض وين حملها
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفمعقوله ,,,,تشتعل السياره من نفسها ,,,,,من الباب للطاقة ,,,,,وإلا العبث بكهرباء السياره ,,,,,,عند غير المختصين ,,,,,,,يجب الضرب بيد من حديد على ,,,,,.الكهربائيين ,,,,,والفنيين ,,,,,الغير مؤهلين
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على السلامة والعافية
🎀💫الحمد لله -على سلامتهم
ليه كيذاماشاء الله عليه الله يحفظها له ونعم الإبن
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على السلامة والعافية
أبو زهرةماني شايف شي خارق للعادة .. يعني بالعقل بيخليها في السيارة