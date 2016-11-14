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بالفيديو: شاهد رد فعل شاب تجاه والدته حينما شب حريق بسيارته أثناء تعبئة البنزين!

14 نوفمبر, 2016 , 21:51 م
بالفيديو: شاهد رد فعل شاب تجاه والدته حينما شب حريق بسيارته أثناء تعبئة البنزين!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد الشباب وهو ينقذ أمه من حريق شب في سيارته داخل محطة وقود أثناء تعبئتها بالبنزين، في المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو الشاب داخل سيارته ومعه والدته، في حين كان عامل المحطة يعبئ السيارة بالبنزين، وفجأة لاحظ العامل أن النار اشتعلت في السيارة من أسفلها، فنبه الشاب بسرعة إلى ذلك، كما أسرع هو إلى رفع خرطوم البنزين من السيارة وابتعد عنها.

وأسرع الشاب في لحظات بفتح الأبواب وحمل أمه، وأخرجها من باب السائق، حيث خرجا معًا راكضين، تاركين السيارة الحديثة تشتعل بالنيران، وسط عدد من السيارات الأخرى المتواجدة في المحطة.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    الله المستعان

    الحمدلله على السلامه وجعل اولادنا بارين بأمهاتهم وابائهم واحسنت ياولدي واحسن الله إليك...
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  2. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    فواز

    لماذا لايوجد نظام في المحطات آلي لاطفاء الحريق مقارنه بالمحطات بالخارج تشتغل يدوي وآلي اين الدفاع المدني لايرد المحطات المخالفه
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  3. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    اسمرعبر

    الام ماشاءالله عليها بكامل عافيتها اول ما حطت رجولها على الارض صفقت الطبلون ونست ولدها فلذة كبدها
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  4. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    الهاشمي

    الحمد الله ع سلامته
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  5. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    ...

    صاحب سيارة البنز اللي على اليسار نزلت زوجته وبعدها نزل ومشت سيارته من نفسها؟
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  6. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الصقر

    تعليق رقم 1 جبتها صح
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  7. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    الحمدلله على سلامتهم....وأتمنى تشديد وسائل السلامة بالمحطات((وإطفاء السيارة))
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  8. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    زائر

    وين رد الفعل شي طبيعي بعدين حمل امه يارجل نازله ركض وين حملها
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  9. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    معقوله ,,,,تشتعل السياره من نفسها ,,,,,من الباب للطاقة ,,,,,وإلا العبث بكهرباء السياره ,,,,,,عند غير المختصين ,,,,,,,يجب الضرب بيد من حديد على ,,,,,.الكهربائيين ,,,,,والفنيين ,,,,,الغير مؤهلين
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  10. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على السلامة والعافية
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  11. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    🎀💫

    الحمد لله -على سلامتهم
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  12. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ليه كيذا

    ماشاء الله عليه الله يحفظها له ونعم الإبن
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  13. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على السلامة والعافية
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  14. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    أبو زهرة

    ماني شايف شي خارق للعادة .. يعني بالعقل بيخليها في السيارة
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