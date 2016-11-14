بالفيديو: شاهد رد فعل شاب تجاه والدته حينما شب حريق بسيارته أثناء تعبئة البنزين!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد الشباب وهو ينقذ أمه من حريق شب في سيارته داخل محطة وقود أثناء تعبئتها بالبنزين، في المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو الشاب داخل سيارته ومعه والدته، في حين كان عامل المحطة يعبئ السيارة بالبنزين، وفجأة لاحظ العامل أن النار اشتعلت في السيارة من أسفلها، فنبه الشاب بسرعة إلى ذلك، كما أسرع هو إلى رفع خرطوم البنزين من السيارة وابتعد عنها.

وأسرع الشاب في لحظات بفتح الأبواب وحمل أمه، وأخرجها من باب السائق، حيث خرجا معًا راكضين، تاركين السيارة الحديثة تشتعل بالنيران، وسط عدد من السيارات الأخرى المتواجدة في المحطة.