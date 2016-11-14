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بالفيديو: شاهد كيف رد الجبير على مبتعثة سألته في مؤتمر صحفي عن قيادة المرأة

14 نوفمبر, 2016 , 22:06 م
بالفيديو: شاهد كيف رد الجبير على مبتعثة سألته في مؤتمر صحفي عن قيادة المرأة
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صحيفة المرصد: رد وزير الخارجية، عادل الجبير، على دكتورة مبتعثة تدعى نجاح العتيبي عندما سألته عن قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أن “هذه قضية اجتماعية ولا توجد قوانين تمنع المرأة من قيادة السيارة”.

الجبير اعتبر في مؤتمر صحفي، أن المجتمع غير مهيئ الآن لقبول فكرة قيام المرأة بقيادة سيارة، مطالبًا بالتركيز على الأمور المهمة وفتح فرص وظيفية للنساء.

وأشاد البعض بثبات وزير الخارجية وقدرته على الإجابة بحنكة ودبلوماسية عالية، فيما أكد الكثيرين أن الرد كان مقنعًا جدًا للفتاة والحضور.



تعليقات ( 116 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 116
    15 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    انا

    ياليتهم سمحوا لنساء بقيادة السيارة من اول وفكونا من كثرة الكلام ووجع الرأس
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  2. 115
    15 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    لن تقودي لن تقودي لن تعودي لن تعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 114
    15 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    سعيد

    بنات 12و14 واصغر وخطفوهم المجرمين ونساء وابتزوهم الفاسدين وموظفات ماسلموا من مدراءاو مشرفين عليهن ..اجل وش بيصير بهاوهي تسوق يااصحاب الفكراللبرالي او من خدعوهم باسم الحقوق والتطور
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 113
    15 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    105 خلنا نأخر الويلات المحسومة لما نموت مابي اشوفها بحياتي اسوتك وقدوتك المصريات والجزائريات والمغربيات والتونسيات ماتعرف وين وصلو هذا نموذج من عالمك الاسلامي
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  5. 112
    15 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    مهم

    ان شاء الله مع المترو والقطارات مانحتاج سائق ونبتعد عن شبهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 111
    15 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    loovivool

    كلنا من ضمن المجتمع ومتهيئين ونطالب بقيادتها للسيارة افضل من ركوبها في خلوة غير شرعة مع سائق اجنبي ربما يكون من ارباب السوابق في بلده
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  7. 110
    15 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    مهم

    الله يهديكن يابنات بعض القبائل العريقه والتي تمثل نفسها فقط درست خارج المملكة خلاص تبغ الدولة منفتحه مثل الخارج دولتنا الحبيبه الحمدالله اتانا الخير من رب العالمين بسبب تمسكنا بديننا وقيمنا الاخلاقيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 109
    15 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    نقاش الحقيقه

    ****----يكفي إلى متى ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 108
    15 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    زائره

    ياليت ياالعتيبيه السؤال عن الازمه والخطر الذي يحيط بوطنناالغالي والذي يتصدى له رجاله اﻻبطال بقيادتناالحكيمه..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 107
    15 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    فهد العرماني

    عندنا اكثر من ٣٠ جامعة و دافعين عليها مليارات ، اوقفوا الابتعاث للخارج تكفون قبل ما يفوت الفوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 106
    15 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص
    عدد التعليقات:820

    سامية

    بالنسبة لفتح الفرص الوظيفية فإن أكبر معوق للمرأة وضياع الفرص الوظيفية المتاحة أو التي ستتاح لها هي مشكلة ((الوصول لتلك الوظيفة)) لم لا يسمح بالقيادة لمن تملك رخصة قيادة وما أكثرهن.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  12. 105
    15 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    المراة التي ترغب بقيادة السيارة واهلها راغبون بذلك من حقها ان تقود السيارة اسوة بنساء الخليج ونساء العرب ونساء العالم الاسلامي والغربي .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  13. 104
    15 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    فهد العرماني

    كم دفعوا لنجاح العتيبي علشان تسال هذا السوال؟ ومن هم؟ وليه اختاروا عتيبية بالذات؟ الوضع كبير ، ولازم نحقق معها وتعترف غصب عليها ، علشان ترشدنا على الخلايا النائمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 103
    15 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    فهد العرماني

    راح يختلط الحابل بالنابل و راح يهلك الحرث والنسب اذا اهملنا الدين الاسلامي وهمشنا شريعة خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 102
    15 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    هدى

    ****..مؤتمرسياسي دبلوماسي للقياده احيانااومن ينوب عنهم ثم ياتون اصحاب هذاالفكرومداخﻻتهم مسبقة الدفع ظنامنهم احراج المسئولين امام الحضوروالعالم بالبث! متى يؤدبون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 101
    15 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    🇸🇦السعودية🇸🇦

    اذا كان هذا هم وتفكير بعض النساء السعوديات فــ على الدنيا السلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 100
    15 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    وشك وشك

    نتايج الابتعاث
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 99
    15 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    المخترع

    الاعتذار عن الخطأ يجب ان يكون من جنسه ،فإن كان الخطأ لفظ يعتذر لفظاً وان كان الخطأ ضرراً من اجراء فالإعتذار بجب ان بكون عملاً بصلح ما وقع علي الشعب من أضرار (..إلا من تاب وعمل صالحاً...)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 98
    15 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    المخترع

    من الأولي ان تعتذر الحكومات والانظمة لشعوبها من اخطاء سياساتها لهم خلال الفترة الماضية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 97
    15 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 96
    15 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    مرصداوي عنيد

    *****أنت وامثالك قيادة المطبخ وقيادة الغسالة للغسيل وتنظيف بيت زوجك وتربية الاولاد وبس.
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  22. 95
    15 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    =🇸🇦=

    القابض على دينه كالقابض على الجمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 94
    15 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    المخترع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 93
    15 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه

    لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 92
    15 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    مع الأسف 🤔

    نجاح العتيبي ؟؟؟؟ 😱
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  26. 91
    15 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    الى قلم الحقد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 90
    15 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    444

    المحترمات سيقودون بانفسهم ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  28. 89
    15 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    محمد

    الماااااضي2030 قلم الحقيقة ايش اخبار المعممين المجوس في ايران الروافض الشيعة الي قاعدين باحضان العاهرات ومضوع موجود بصحيفة المرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 88
    15 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    المخترع

    لايؤخذ النادرمنه قياس كأن نقول خديجةبنت خويلدرصي الله عنها تاجرةقبل الاسلام والخنساءشاعرةومريم ابنت عمران حملت من غيران يمسسهابشر و و و،لكن الدين تشريع ويأمرنا بالعرف وكل امةلها عرفها ،وارض الله وأسعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 87
    15 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    محمد

    خنبوقه قلم الكيكة داخل بمعرفات كثيرة وشاد حيله****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 86
    15 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    عفاف اللحياني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 85
    15 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    خالد

    اقطعو بعثتها ورجعوها وعلموها امور دينها قبل لا تسال
    لا يعجبني(27) اعجبني(33)
  33. 84
    15 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    اسمرعبر

    لمست من اجابة عادل الجبير قرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة
    لا يعجبني(19) اعجبني(8)
  34. 83
    15 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 82
    15 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    المخترع

    هذه سنة الله،النار يساق لها والجنة يساق اليها،لذا الله قادر ان يمحق فرعون بدون موسي،وقادرأن يمحق ابليس قبل كفره وهو من انطق ابليس والملائكةوهومن نصرالمسلمين في بدروهزمهم في احد وحنين،ذالك لنعلم ونتعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 81
    15 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    عفاف اللحياني

    موضوع قيادة المرأه للسياره أعتبره موضوع تافه وأصبح حديث من لا يوجد له حديث كل من سافر للدراسه للخارج بعد مايرجع يصبح حديثه عن المرأه ولحجاب ولقياده والله العظيم أنه كلام وفكر مقزز ومقرف ! عجبي !
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  37. 80
    15 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    مبتعث في نيوجرسي

    العتيبيه هذه مبتعثه اعرفها شخصيا عراقية *****
    لا يعجبني(15) اعجبني(14)
  38. 79
    14 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    الماااااضي2030

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 78
    14 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    الماااااضي2030

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 77
    14 نوفمبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:15390

    قلم الحقيقه

    طبعآ هنا ننظر لهذا الفتاة النموذج المشرف لنفسها ولقيادتها ووطنها على أنها سعودية فقط لاأكثر وليس كما يريد أن يصوره قطعان التخلف والارهاب الفكري من منظور ضيق يحاول من خلاله الوصول للقبيلة وهي تاج لها.
    لا يعجبني(68) اعجبني(41)
  41. 76
    14 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    فهدالجويان

    *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 75
    14 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    ثقافة رأي

    للان هالموضوع مانسيناه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 74
    14 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    المخترع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 73
    14 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الماااااضي2030

    اخواتي ابشرن بالفرج وقيادة السياره قريبآ .... المسأله مسألة وقت فقط...ابشركن دواعشنا على وشك الانقراض
    لا يعجبني(16) اعجبني(12)
  45. 72
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    No one deserves

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 71
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    الهاشمي

    الحمد الله ان المجتمع مجتمع واعي ومتقيد بتعاليم دينة فيعرف جيداً ان حافظ عليها حفظك الله وان ضيعها اضاعه الله مع فتن هذه الدنيا لين يأخذه اخذ عزيز مقتدر فلا يهمه هذه ******
    لا يعجبني(10) اعجبني(40)
  47. 70
    14 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ******
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  48. 69
    14 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    دكتورة ومبتعثة وطموحها تسوق سيارة !!! شكلها ماحققت ولا شي من ابتعاثها حتى شكل الدكتوراة في تخصص مشي حالك قالت تبي تسوق وتصير كدادة
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  49. 68
    14 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    تمام

    يجب قيادة المراة كافية كم سائق لدينا ومشاكل السواقين بالمحاكم
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  50. 67
    14 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    فهد العنزي

    وماذا بعد القيادة يامعشر النساء ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 66
    14 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    المخترع

    *** مسؤليته تفرض عليه ان يقول ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 65
    14 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    يامطرة دقي دقي

    والقصة تعرفونها. علشان تسوق المرأة لابد من وجود شرطة نسائية. بإختصار ماتشوف رجال المرور بالشوارع ومعتمدين على ساهر وتبليغ المواطن. يعني لا يوجد جدية بالموضوع🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 64
    14 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    ****رجعت للايكات مسكينه ماعندها شي تبرد فيه غير *** اللايك متوقعه انه بيغير شي ههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 63
    14 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    تهاني

    مسكينة العتيبية وش جابها لمثل هذة الاجتماعات المهمة والقوية قاعدة تسأل اسئلة غبية ومستهلكة وملوا العالم منها أسألي اسئلة ذكية وتناسب الموقف أبهري العالم بثقافتك وعلمك بدل التفاهات
    لا يعجبني(22) اعجبني(37)
  55. 62
    14 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    المحامية

    سؤال الأخت نجاح منطقي و يعكس التوجه العام للمجتمع أما رد السفير و إن كان دبلوماسياً إلا أنه مكرر و لا يتماشى مع متطلبات الساعة. مجتمعنا ليس مختلفاً عن مجتمعات العالم و لن نتوقف عن مطالبنا المشروعة👰🚗
    لا يعجبني(40) اعجبني(43)
  56. 61
    14 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    الهاشمي

    الغوا الابتعاث فبدأ ياكل بعقول ابناءنا مثل****التغريب والادمغه المغسوله بدأت يظهر****
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  57. 60
    14 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    فهد العنزي

    إهتموا بأهلكم ، وقضوا حوائجهم ، والذهاب بهم للمتنزهات والجلوس معهم قدر المستطاع ، وبذلك أنت قد سترت نفسك وأديت ماهو لازمُ عليك ، وبتعدوا عن السائقين حينها
    لا يعجبني(3) اعجبني(12)
  58. 59
    14 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    فهدالجويان

    تاركين مشاكل العالم وهمهم قيادة المراه كم انتي قويه وجباره ايتها المراه السعوديه اشغلتي اليهود واذنابهم من العلمانين واللبرالين فيك وانتي صامده ولا يهزك ريح استمري ايتها المسلمه النزيه القويه البريئه
    لا يعجبني(13) اعجبني(20)
  59. 58
    14 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    المخترع

    فترامب كما وصفه الأمريكان انفسهم ليس(دبلوماسي)بمعني لم يترك الفرصة للحزبين الجمهوري والديموقراطي، ان يؤلوا تصريحاته علي عدةأوجه ،بل هو واضح وصريح،وهذايعكس اخلاق وأسلوب التاجرالذي يؤمن بالربح والخسارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 57
    14 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    الهاشمي

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رد كيدهن في نحورهم
    لا يعجبني(11) اعجبني(23)
  61. 56
    14 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    تناقض عجيب

    الي كانو يتغزلون في بنت ترامب قامو الحين يهاجمون المبتعثه ويعارضون قيادة المراة 😳 شعب عجيب وعقول متناقضة وانفصام في الشخصية 😕
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  62. 55
    14 نوفمبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:820

    سامية

    إذا الأمر يخص المجتمع لم تمنع النساء من القيادة؟ولماذا اضطر للرجال الغرباء ببيتي وعندي رخصة ؟الجبير قال المرأة غير ممنوعة لكن المرور يوقف المرأة التي تقود سيارتها!! كيف ستقود المحتاجة والمرور يمنعها؟؟
    لا يعجبني(12) اعجبني(19)
  63. 54
    14 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    فهد العنزي

    الشخص الي يعارض قيادة المرأة ولايجيب سواق ، وهو يودي أهله وخواته لقضاء إحتياجاتهن ، أرفع له القبعه كما يقولون ، ولكن لايريد ولا يودي ولا يجيب فهي مصيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 53
    14 نوفمبر, 2016 , 23:13 م
    عدد التعليقات:15390

    قلم الحقيقه

    المبتعثة السعودية تحدثت باللغة الأجنبية حتى يعم فهم السؤآل لأكبر شريحة من الاعلاميين والاعلاميات الأجانب. وهي تتحدث بطلاقة اللغة الأجنبية ماشاء الله عليها وتعتبر نموذج مشرف للفتاة الاسعودية بكل فخر.
    لا يعجبني(36) اعجبني(29)
  65. 52
    14 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    فهد العنزي

    الشخص الي يعارض قيادة المرأة ولايجيب سواق ، وهو يودي أهله وخواته لقضاء إحتياجاتهن ، أرفع له القبعه كما يقولون ، ولكن لايريد ولا يودي ولا يجيب فهي مصيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    المخترع

    لذا ذو الوجهين: تنطق بالانجليزية (دبل فيس)او(دبل ماسك) فمن يتصف بهذه الصفة لايتناقض في أسلوبه او كلامه او تصرفاته مثل وجهي العمله او سكين ذو حدين يقبل إحتمالين في تصريحاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    فهد العنزي

    الحين ماعندنا مشكله إلا قيادة السيارة ؟؟؟؟ الفتن يمين ويسار ، والإخت تبي تسوق ، للأسف الفتن لايرآها إلا المثقفون وعامة الشعب أكبر همه قيادة ، ولهو ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    صدام حسين 😤 قاهر الروافض 😤

    أولا يا علمانيين يا لبراليين لا يوجد في ارض الحرمين شي اسمه سواقة المراءة للسيارة واذا البلد وأنظمتها مو عاجبتكم سلموا جنسياتكم وعودوا إلى اوطانكم التي اتيتم منها ... 99% البلد في غنى عنكم وانتم 1%
    لا يعجبني(11) اعجبني(20)
  69. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    يخلون نسائهم مع السواقين ثم يقول ليه تخلونها مع السواقين واذا ساقت كلهن بيسوقن ولا راح يبقى سواق ؟ واذا ساقت بتضل متغطية وبالعباة ؟ وكل الشباب بالشوارع طيبين وكل البنات اللي بيسوقن طيبات
    لا يعجبني(7) اعجبني(9)
  70. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    __

    الله يستر من الزمن القادم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    المخترع

    الدبلوماسية كلمة مدمجة من كلمتين اساسيتين كانت تلفظ بالعهد الروماني هكذا(دبل ماسي) دبل تعني مكرر مرتين ، ماسي تعني وجه او قناع ،،****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    إستشاري صح

    إذا ساقت المرأة مصيبة أكبر ....لأنه سيطلع لنا اشياء جديدة فالأفضل نقضب العافيه ونحافظ على شرفنا لانضيع من ضاع وكل واحد يودي نسوانه ويحيبهم وإذا تعذر ذلك فالله يعين سائق وبدون خلوة ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    ماجد

    ماشاء الله الله يحفظك يالجبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    ساقت ولا ماساقت الوضع خربان ومدحدر مقنوصة مقنوصة كذا ولا كذا الفرق انه بيكون على عينك ويتعودون عليه الناس اللي ماحرص على اهله وخلاهم مع وافد ماهو سائل فيها اذا ساقت وكشفت وطشت العباه مثل وضع الابتعاث
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  75. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    سبحان الله

    مشكلة العرب انهم لا يفرقون بين السؤال والجدال أخذت فرصتها في السؤال ولم تكن تبحث عن اجابة بل ارادت ان تفرض رأي وهنا المشكلة من يسأل يسمع للإجابة ويعطي فرصة لغيره كي يسأل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  76. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    &كتكوتي&

    تدرس على حساب الدولة وتقل أدبها بعد شين وقوي عين إذا لم تستحي فصنع ماشئت لاتربية ولاأخلاق حسبي الله ونعم الوكيل.
    لا يعجبني(12) اعجبني(24)
  77. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    &كتكوتي&

    تدرس على حساب الدولة *** إذا لم تستحي فصنع ماشئت لاتربية ولاأخلاق حسبي الله ونعم الوكيل.
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  78. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    مهما،،،،،حاولتم،،،،مسيرة،،،،،الانفتاح،،،،تخطو خطواتها،،،،،المباركه،،،،،فلا تفرحوا،،،،يا مدعي التدين بلا دليل شرعي،،،،،،خخخخخخخ
    لا يعجبني(9) اعجبني(9)
  79. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    444

    ركوب المراه مع رجل غريب حلال !!!! بينما قيادتها خطر وفتنه وتودي الى ركوبها مع رجل غريب !!! يااخي المعارضين كيف يفكرون ووين مخهم
    لا يعجبني(14) اعجبني(12)
  80. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    كونان

    أين الإعتزاز بلغتك يا عتيبيه العربيه قصدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  81. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    كونان

    تم غسيل عقلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  82. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    ***،،،، ونقول ان قيادة المراه ،،،حرام،،،والسائق الأجنبي ،،،،حلال،،،،!!
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  83. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    *************،،،، دكتور بايش،،،،،شكلك ،،،،من بتاع،،،، دكتوارة ،،،،بالمراسلة ،،،، خخخخخخ
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  84. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    كونان

    إذا انتهت الفتن ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    كونان

    خل العتيبيه تجي السعوديه ألحين حنا في حروب وفتن **** وهذي تتكلم عن قيادة المرأه والله دنيا عجيبه كيف بننتصر ونحن لم نفعل الأسباب الموصل لنصر
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  86. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    عموما،،، يابنت عتيبه،،،،،ثقي كل الثقه،،،، ان اللي يمانعون قيادة المراه،،،،****،،،،شي غريب
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  87. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    زائر

    تسأله بالانحليزي ليه وبعدين تقاطعيه ليه كل مره وش ذي المبتعثة ما تحترم وزير بلدها قدامها ***
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  88. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    444

    اتعجب من المعارضين كيف يسلمون نسائهم لذئاب السواقين ويمنعونها من القياده بدون ركوب فحل غريب معها
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  89. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:15390

    قلم الحقيقه

    **** هاجمو هذه المبتعثة الاعلامية البطلة السعودية وهي توجه سؤآل لوزير خارجيتنا السعودي عن قيادة المرأة في بلدها للسيارة.وليس في الأمر ماهو خارج عن المألوف الا لدى الأخونجية والمتصحرين.
    لا يعجبني(22) اعجبني(16)
  90. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    ســؤال : إلى متى سنبقى سخرية العالم بمنعنا المرأة من حق من حقوقها إننا نخسر سمعتنا وأموالنا بالمليارات على السائقين نتيجة الانصياع لعادات جاءت من زمن الديناصورات التي انقرضت وبقيت هذه العاداتالمضحكة.
    لا يعجبني(22) اعجبني(22)
  91. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    يالطيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    زاير جديد2

    فيه اهم قائده المرأه السياره في وقتنا هذا
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  93. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    محمد البادي

    الله يكثر من امثاله من وزراء مملكتنا الغالية ❤️
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  94. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 22:37 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    مايصير،،،،التناقض،،،،،وترسيخ مفاهيم،،،،ليست من الدين،،،،،أنكا هي،،،،فقط من باب سد الذرائع،،،،،بلا دليل شرعي،،،،،!!
    لا يعجبني(10) اعجبني(7)
  95. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    د ماجد

    من سوء الادب ياعتيبيه وانتي مبتعثه من خلال الدوله محفوله مكفوله - وتتكلمين في شؤؤن داخليه امام الملاء بزعم احراج وزير الخارجيه - والصيبة ان ربعك هم اكثر ناس ضد قيادة النساء للسيارة
    لا يعجبني(16) اعجبني(20)
  96. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    يتهمون الوافد واللي له اصول باللي انتم عارفين وهذي بنتكم امامكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  97. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    تخصصها سياسه ؟ والثانيه اعلام وهكذا بالله وش العائد على البلد من هذي التخصصات السقيمة العادية جدا وكيف تبي ترجع وتتأقلم وهي هناك تفكر بالسواقة
    لا يعجبني(6) اعجبني(29)
  98. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    بيض الله وجهك أنت مائة دكتوراه في السياسة وما هو غريب شبل من اﻷسد سعود الفيصل رحمه الله تعالى. وشاهدوا رده علي اﻹيراني الصحفي يريد إحراجه ولكنه لجمه وقطع نفسه.
    لا يعجبني(6) اعجبني(9)
  99. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    سم سم

    الجيل الجديد من البنات ماتعرف تفتح باب السيارة ولا كيف تنزل القزاز اضافة الى انهم ينافسون الشباب في ****** وقوة العين فطبيعي راح يكون هناك كوارث اذا مافكرن بالقيادة رحم الله جيل الطيبين
    لا يعجبني(11) اعجبني(18)
  100. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    فوفو

    يالعتيبية ركزي على دراستك ياماما وقيادة المرأة لاحقة عليها
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  101. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    يالطيف

    هذا اولها مقالت فرص وظيفيه او شي مهم انما قايادة سيارة طيب اختاري يالوظيفه ولا قيادة للسيارة لاكن لابد تدرسين نظام للمرور وفن القيادة في التعليم وتركي مبتعثتي لاجله يازين حي الفواز
    لا يعجبني(9) اعجبني(15)
  102. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    رساله لانسان منصف

    اجل اقنعتك انها تقول القرار من الحكومه انتم تتكلمون بلا مسؤليه ماتشوفون مواقع التواصل الاجتماعي ماتذكرون الي صار ١٩٩٠ ياحبيبي قيادة المرأه وصالات السينماء الشيئين هذولي انسهن هذي بلاد الحرمين غير
    لا يعجبني(8) اعجبني(23)
  104. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    444

    يجب ان تقود اليوم قبل غدا ويتم طرد جميع السواقين
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  105. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    تقاطع

    مشكلتها تقاطعه كل ما تكلم وهذا يدل على قلة عقلها والتربية ومافيه أي آداب للحوار ... خلنا نشوف لما ترجع بتعمل ايه بس تعلمت لغة انجليزية وشافت حالها الله المستعان
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  106. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    ااببووححمموودد

    ما هذ التناقض العجيب الغريب يا امرأة .. مبتعثه على حساب الدولة .. وتقدح في انظمة الدولة .. هناك من لا يستحق ان يرى النور !!
    لا يعجبني(16) اعجبني(22)
  107. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    اسد

    الطقوع بنت عتيبه تعالي سوقي عند ربعك يابني للبرال وبدري عليك انتي ومن معك
    لا يعجبني(8) اعجبني(8)
  108. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    سعودي غلبااان

    ذي مي صاحيه ايش دخل وزير الخارجيه بسواقة المرائه ذا مبعوث الملك ويتكلم باسم الدوله والعالم مولع والاخت تبي تسوق الله يخلف علي اهلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  109. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    شيعي برونزي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    طيب ليه تسئليمه بالغه التنجلينزيه اانتي سعوديه وهوسعودي ولا وش قصدك تبين تثيرين راي الغربي اقول الوايت في البر عند الغنم ممنوع السواقه ارجعي بالفايدة وتركي ابك السواقه ليش ممنوعه
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  111. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    ما من نجاح بهكذا أمر

    الشئن الداخلي يسئل عنه وزير الداخلية
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  112. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    صحوه

    قيادة المرأة لسياره جلب ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  113. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ياسلام هكذا الابتعاث ولا بلاش لا عزالله فلحنا بلجين وطقتها والحين هذي بس لازم**** تقولها هش حتى تفهم وتوقف جالسه تناظر قضية مجتمع في دوله غربيه وكانها باجمتاع فالرياض او جده قالها طالبي بوظائف و و
    لا يعجبني(7) اعجبني(18)
  114. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    مع احترامي،،،،للجبير،،،،،لم اقتنع،،،،المطلوب،،،،فقط قرار ،،،،بالسماح للنساء،،،،بالقيادة ،،،،بتدرج،،،جده،،،الرياض،،،الدمام،،،فقط،،،كمرحلة أولى ،،،ثم المناطق،،،اللي يغلب عليها الرفض،،،تمنع بها القياده
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  115. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    خالد الزهراني

    تبغى تحرج الوزير الخبله ماتدري ماتدري انه يبلعها ويبلع 20 زيها
    لا يعجبني(11) اعجبني(19)
  116. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    زوارة

    بتجيكم خنبقه ومعرفاتها على طووووووووووووووووول
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)

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