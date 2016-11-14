بالفيديو: شاهد كيف رد الجبير على مبتعثة سألته في مؤتمر صحفي عن قيادة المرأة

صحيفة المرصد: رد وزير الخارجية، عادل الجبير، على دكتورة مبتعثة تدعى نجاح العتيبي عندما سألته عن قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أن “هذه قضية اجتماعية ولا توجد قوانين تمنع المرأة من قيادة السيارة”.

الجبير اعتبر في مؤتمر صحفي، أن المجتمع غير مهيئ الآن لقبول فكرة قيام المرأة بقيادة سيارة، مطالبًا بالتركيز على الأمور المهمة وفتح فرص وظيفية للنساء.

وأشاد البعض بثبات وزير الخارجية وقدرته على الإجابة بحنكة ودبلوماسية عالية، فيما أكد الكثيرين أن الرد كان مقنعًا جدًا للفتاة والحضور.