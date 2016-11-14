بالفيديو: شاهد كيف رد الجبير على مبتعثة سألته في مؤتمر صحفي عن قيادة المرأة

صحيفة المرصد: رد وزير الخارجية، عادل الجبير، على دكتورة مبتعثة تدعى نجاح العتيبي عندما سألته عن قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أن “هذه قضية اجتماعية ولا توجد قوانين تمنع المرأة من قيادة السيارة”.
الجبير اعتبر في مؤتمر صحفي، أن المجتمع غير مهيئ الآن لقبول فكرة قيام المرأة بقيادة سيارة، مطالبًا بالتركيز على الأمور المهمة وفتح فرص وظيفية للنساء.
وأشاد البعض بثبات وزير الخارجية وقدرته على الإجابة بحنكة ودبلوماسية عالية، فيما أكد الكثيرين أن الرد كان مقنعًا جدًا للفتاة والحضور.
تعليقات ( 116 )
اناياليتهم سمحوا لنساء بقيادة السيارة من اول وفكونا من كثرة الكلام ووجع الرأس
سعيدبنات 12و14 واصغر وخطفوهم المجرمين ونساء وابتزوهم الفاسدين وموظفات ماسلموا من مدراءاو مشرفين عليهن ..اجل وش بيصير بهاوهي تسوق يااصحاب الفكراللبرالي او من خدعوهم باسم الحقوق والتطور
مهمان شاء الله مع المترو والقطارات مانحتاج سائق ونبتعد عن شبهات
loovivoolكلنا من ضمن المجتمع ومتهيئين ونطالب بقيادتها للسيارة افضل من ركوبها في خلوة غير شرعة مع سائق اجنبي ربما يكون من ارباب السوابق في بلده
مهمالله يهديكن يابنات بعض القبائل العريقه والتي تمثل نفسها فقط درست خارج المملكة خلاص تبغ الدولة منفتحه مثل الخارج دولتنا الحبيبه الحمدالله اتانا الخير من رب العالمين بسبب تمسكنا بديننا وقيمنا الاخلاقيه.
نقاش الحقيقه****----يكفي إلى متى ؟
زائرهياليت ياالعتيبيه السؤال عن الازمه والخطر الذي يحيط بوطنناالغالي والذي يتصدى له رجاله اﻻبطال بقيادتناالحكيمه..
فهد العرمانيعندنا اكثر من ٣٠ جامعة و دافعين عليها مليارات ، اوقفوا الابتعاث للخارج تكفون قبل ما يفوت الفوت
عدد التعليقات:820
ساميةبالنسبة لفتح الفرص الوظيفية فإن أكبر معوق للمرأة وضياع الفرص الوظيفية المتاحة أو التي ستتاح لها هي مشكلة ((الوصول لتلك الوظيفة)) لم لا يسمح بالقيادة لمن تملك رخصة قيادة وما أكثرهن.
فهد العرمانيكم دفعوا لنجاح العتيبي علشان تسال هذا السوال؟ ومن هم؟ وليه اختاروا عتيبية بالذات؟ الوضع كبير ، ولازم نحقق معها وتعترف غصب عليها ، علشان ترشدنا على الخلايا النائمة
فهد العرمانيراح يختلط الحابل بالنابل و راح يهلك الحرث والنسب اذا اهملنا الدين الاسلامي وهمشنا شريعة خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم
هدى****..مؤتمرسياسي دبلوماسي للقياده احيانااومن ينوب عنهم ثم ياتون اصحاب هذاالفكرومداخﻻتهم مسبقة الدفع ظنامنهم احراج المسئولين امام الحضوروالعالم بالبث! متى يؤدبون
🇸🇦السعودية🇸🇦اذا كان هذا هم وتفكير بعض النساء السعوديات فــ على الدنيا السلام
وشك وشكنتايج الابتعاث
المخترعالاعتذار عن الخطأ يجب ان يكون من جنسه ،فإن كان الخطأ لفظ يعتذر لفظاً وان كان الخطأ ضرراً من اجراء فالإعتذار بجب ان بكون عملاً بصلح ما وقع علي الشعب من أضرار (..إلا من تاب وعمل صالحاً...)
المخترعمن الأولي ان تعتذر الحكومات والانظمة لشعوبها من اخطاء سياساتها لهم خلال الفترة الماضية
مرصداوي عنيد*****أنت وامثالك قيادة المطبخ وقيادة الغسالة للغسيل وتنظيف بيت زوجك وتربية الاولاد وبس.
=🇸🇦=القابض على دينه كالقابض على الجمره
المخترعتعليق مخالف
لزوم نبلغ الشيخ بالسالفهلزوم نبلغ الشيخ بالسالفه
مع الأسف 🤔نجاح العتيبي ؟؟؟؟ 😱
الى قلم الحقدتعليق مخالف
444المحترمات سيقودون بانفسهم ****
محمدالماااااضي2030 قلم الحقيقة ايش اخبار المعممين المجوس في ايران الروافض الشيعة الي قاعدين باحضان العاهرات ومضوع موجود بصحيفة المرصد
المخترعلايؤخذ النادرمنه قياس كأن نقول خديجةبنت خويلدرصي الله عنها تاجرةقبل الاسلام والخنساءشاعرةومريم ابنت عمران حملت من غيران يمسسهابشر و و و،لكن الدين تشريع ويأمرنا بالعرف وكل امةلها عرفها ،وارض الله وأسعة
محمدخنبوقه قلم الكيكة داخل بمعرفات كثيرة وشاد حيله****
عفاف اللحيانيتعليق مخالف
خالداقطعو بعثتها ورجعوها وعلموها امور دينها قبل لا تسال
اسمرعبرلمست من اجابة عادل الجبير قرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة
المخترعهذه سنة الله،النار يساق لها والجنة يساق اليها،لذا الله قادر ان يمحق فرعون بدون موسي،وقادرأن يمحق ابليس قبل كفره وهو من انطق ابليس والملائكةوهومن نصرالمسلمين في بدروهزمهم في احد وحنين،ذالك لنعلم ونتعلم
عفاف اللحيانيموضوع قيادة المرأه للسياره أعتبره موضوع تافه وأصبح حديث من لا يوجد له حديث كل من سافر للدراسه للخارج بعد مايرجع يصبح حديثه عن المرأه ولحجاب ولقياده والله العظيم أنه كلام وفكر مقزز ومقرف ! عجبي !
مبتعث في نيوجرسيالعتيبيه هذه مبتعثه اعرفها شخصيا عراقية *****
الماااااضي2030تعليق مخالف
الماااااضي2030تعليق مخالف
عدد التعليقات:15390
قلم الحقيقهطبعآ هنا ننظر لهذا الفتاة النموذج المشرف لنفسها ولقيادتها ووطنها على أنها سعودية فقط لاأكثر وليس كما يريد أن يصوره قطعان التخلف والارهاب الفكري من منظور ضيق يحاول من خلاله الوصول للقبيلة وهي تاج لها.
فهدالجويان*********
ثقافة رأيللان هالموضوع مانسيناه!
المخترعتعليق مخالف
الماااااضي2030اخواتي ابشرن بالفرج وقيادة السياره قريبآ .... المسأله مسألة وقت فقط...ابشركن دواعشنا على وشك الانقراض
No one deservesتعليق مخالف
الهاشميالحمد الله ان المجتمع مجتمع واعي ومتقيد بتعاليم دينة فيعرف جيداً ان حافظ عليها حفظك الله وان ضيعها اضاعه الله مع فتن هذه الدنيا لين يأخذه اخذ عزيز مقتدر فلا يهمه هذه ******
تماميجب قيادة المراة كافية كم سائق لدينا ومشاكل السواقين بالمحاكم
فهد العنزيوماذا بعد القيادة يامعشر النساء ؟؟؟؟؟
المخترع*** مسؤليته تفرض عليه ان يقول ***
يامطرة دقي دقيوالقصة تعرفونها. علشان تسوق المرأة لابد من وجود شرطة نسائية. بإختصار ماتشوف رجال المرور بالشوارع ومعتمدين على ساهر وتبليغ المواطن. يعني لا يوجد جدية بالموضوع🤔
تهانيمسكينة العتيبية وش جابها لمثل هذة الاجتماعات المهمة والقوية قاعدة تسأل اسئلة غبية ومستهلكة وملوا العالم منها أسألي اسئلة ذكية وتناسب الموقف أبهري العالم بثقافتك وعلمك بدل التفاهات
المحاميةسؤال الأخت نجاح منطقي و يعكس التوجه العام للمجتمع أما رد السفير و إن كان دبلوماسياً إلا أنه مكرر و لا يتماشى مع متطلبات الساعة. مجتمعنا ليس مختلفاً عن مجتمعات العالم و لن نتوقف عن مطالبنا المشروعة👰🚗
الهاشميالغوا الابتعاث فبدأ ياكل بعقول ابناءنا مثل****التغريب والادمغه المغسوله بدأت يظهر****
فهد العنزيإهتموا بأهلكم ، وقضوا حوائجهم ، والذهاب بهم للمتنزهات والجلوس معهم قدر المستطاع ، وبذلك أنت قد سترت نفسك وأديت ماهو لازمُ عليك ، وبتعدوا عن السائقين حينها
فهدالجويانتاركين مشاكل العالم وهمهم قيادة المراه كم انتي قويه وجباره ايتها المراه السعوديه اشغلتي اليهود واذنابهم من العلمانين واللبرالين فيك وانتي صامده ولا يهزك ريح استمري ايتها المسلمه النزيه القويه البريئه
المخترعفترامب كما وصفه الأمريكان انفسهم ليس(دبلوماسي)بمعني لم يترك الفرصة للحزبين الجمهوري والديموقراطي، ان يؤلوا تصريحاته علي عدةأوجه ،بل هو واضح وصريح،وهذايعكس اخلاق وأسلوب التاجرالذي يؤمن بالربح والخسارة
الهاشميلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رد كيدهن في نحورهم
تناقض عجيبالي كانو يتغزلون في بنت ترامب قامو الحين يهاجمون المبتعثه ويعارضون قيادة المراة 😳 شعب عجيب وعقول متناقضة وانفصام في الشخصية 😕
عدد التعليقات:820
ساميةإذا الأمر يخص المجتمع لم تمنع النساء من القيادة؟ولماذا اضطر للرجال الغرباء ببيتي وعندي رخصة ؟الجبير قال المرأة غير ممنوعة لكن المرور يوقف المرأة التي تقود سيارتها!! كيف ستقود المحتاجة والمرور يمنعها؟؟
فهد العنزيالشخص الي يعارض قيادة المرأة ولايجيب سواق ، وهو يودي أهله وخواته لقضاء إحتياجاتهن ، أرفع له القبعه كما يقولون ، ولكن لايريد ولا يودي ولا يجيب فهي مصيبه
عدد التعليقات:15390
قلم الحقيقهالمبتعثة السعودية تحدثت باللغة الأجنبية حتى يعم فهم السؤآل لأكبر شريحة من الاعلاميين والاعلاميات الأجانب. وهي تتحدث بطلاقة اللغة الأجنبية ماشاء الله عليها وتعتبر نموذج مشرف للفتاة الاسعودية بكل فخر.
فهد العنزيالشخص الي يعارض قيادة المرأة ولايجيب سواق ، وهو يودي أهله وخواته لقضاء إحتياجاتهن ، أرفع له القبعه كما يقولون ، ولكن لايريد ولا يودي ولا يجيب فهي مصيبه
المخترعلذا ذو الوجهين: تنطق بالانجليزية (دبل فيس)او(دبل ماسك) فمن يتصف بهذه الصفة لايتناقض في أسلوبه او كلامه او تصرفاته مثل وجهي العمله او سكين ذو حدين يقبل إحتمالين في تصريحاته
فهد العنزيالحين ماعندنا مشكله إلا قيادة السيارة ؟؟؟؟ الفتن يمين ويسار ، والإخت تبي تسوق ، للأسف الفتن لايرآها إلا المثقفون وعامة الشعب أكبر همه قيادة ، ولهو ،
صدام حسين 😤 قاهر الروافض 😤أولا يا علمانيين يا لبراليين لا يوجد في ارض الحرمين شي اسمه سواقة المراءة للسيارة واذا البلد وأنظمتها مو عاجبتكم سلموا جنسياتكم وعودوا إلى اوطانكم التي اتيتم منها ... 99% البلد في غنى عنكم وانتم 1%
__الله يستر من الزمن القادم!
المخترعالدبلوماسية كلمة مدمجة من كلمتين اساسيتين كانت تلفظ بالعهد الروماني هكذا(دبل ماسي) دبل تعني مكرر مرتين ، ماسي تعني وجه او قناع ،،****
إستشاري صحإذا ساقت المرأة مصيبة أكبر ....لأنه سيطلع لنا اشياء جديدة فالأفضل نقضب العافيه ونحافظ على شرفنا لانضيع من ضاع وكل واحد يودي نسوانه ويحيبهم وإذا تعذر ذلك فالله يعين سائق وبدون خلوة ...
ماجدماشاء الله الله يحفظك يالجبير
سبحان اللهمشكلة العرب انهم لا يفرقون بين السؤال والجدال أخذت فرصتها في السؤال ولم تكن تبحث عن اجابة بل ارادت ان تفرض رأي وهنا المشكلة من يسأل يسمع للإجابة ويعطي فرصة لغيره كي يسأل
&كتكوتي&تدرس على حساب الدولة وتقل أدبها بعد شين وقوي عين إذا لم تستحي فصنع ماشئت لاتربية ولاأخلاق حسبي الله ونعم الوكيل.
&كتكوتي&تدرس على حساب الدولة *** إذا لم تستحي فصنع ماشئت لاتربية ولاأخلاق حسبي الله ونعم الوكيل.
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفمهما،،،،،حاولتم،،،،مسيرة،،،،،الانفتاح،،،،تخطو خطواتها،،،،،المباركه،،،،،فلا تفرحوا،،،،يا مدعي التدين بلا دليل شرعي،،،،،،خخخخخخخ
444ركوب المراه مع رجل غريب حلال !!!! بينما قيادتها خطر وفتنه وتودي الى ركوبها مع رجل غريب !!! يااخي المعارضين كيف يفكرون ووين مخهم
كونانأين الإعتزاز بلغتك يا عتيبيه العربيه قصدي
كونانتم غسيل عقلها
عدد التعليقات:11286
إنسان منصف***،،،، ونقول ان قيادة المراه ،،،حرام،،،والسائق الأجنبي ،،،،حلال،،،،!!
عدد التعليقات:11286
إنسان منصف*************،،،، دكتور بايش،،،،،شكلك ،،،،من بتاع،،،، دكتوارة ،،،،بالمراسلة ،،،، خخخخخخ
كونانإذا انتهت الفتن ****
كونانخل العتيبيه تجي السعوديه ألحين حنا في حروب وفتن **** وهذي تتكلم عن قيادة المرأه والله دنيا عجيبه كيف بننتصر ونحن لم نفعل الأسباب الموصل لنصر
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفعموما،،، يابنت عتيبه،،،،،ثقي كل الثقه،،،، ان اللي يمانعون قيادة المراه،،،،****،،،،شي غريب
زائرتسأله بالانحليزي ليه وبعدين تقاطعيه ليه كل مره وش ذي المبتعثة ما تحترم وزير بلدها قدامها ***
444اتعجب من المعارضين كيف يسلمون نسائهم لذئاب السواقين ويمنعونها من القياده بدون ركوب فحل غريب معها
عدد التعليقات:15390
قلم الحقيقه**** هاجمو هذه المبتعثة الاعلامية البطلة السعودية وهي توجه سؤآل لوزير خارجيتنا السعودي عن قيادة المرأة في بلدها للسيارة.وليس في الأمر ماهو خارج عن المألوف الا لدى الأخونجية والمتصحرين.
يالطيفتعليق مخالف
زاير جديد2فيه اهم قائده المرأه السياره في وقتنا هذا
محمد الباديالله يكثر من امثاله من وزراء مملكتنا الغالية ❤️
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفمايصير،،،،التناقض،،،،،وترسيخ مفاهيم،،،،ليست من الدين،،،،،أنكا هي،،،،فقط من باب سد الذرائع،،،،،بلا دليل شرعي،،،،،!!
د ماجدمن سوء الادب ياعتيبيه وانتي مبتعثه من خلال الدوله محفوله مكفوله - وتتكلمين في شؤؤن داخليه امام الملاء بزعم احراج وزير الخارجيه - والصيبة ان ربعك هم اكثر ناس ضد قيادة النساء للسيارة
سم سمالجيل الجديد من البنات ماتعرف تفتح باب السيارة ولا كيف تنزل القزاز اضافة الى انهم ينافسون الشباب في ****** وقوة العين فطبيعي راح يكون هناك كوارث اذا مافكرن بالقيادة رحم الله جيل الطيبين
فوفويالعتيبية ركزي على دراستك ياماما وقيادة المرأة لاحقة عليها
يالطيفهذا اولها مقالت فرص وظيفيه او شي مهم انما قايادة سيارة طيب اختاري يالوظيفه ولا قيادة للسيارة لاكن لابد تدرسين نظام للمرور وفن القيادة في التعليم وتركي مبتعثتي لاجله يازين حي الفواز
رساله لانسان منصفاجل اقنعتك انها تقول القرار من الحكومه انتم تتكلمون بلا مسؤليه ماتشوفون مواقع التواصل الاجتماعي ماتذكرون الي صار ١٩٩٠ ياحبيبي قيادة المرأه وصالات السينماء الشيئين هذولي انسهن هذي بلاد الحرمين غير
444يجب ان تقود اليوم قبل غدا ويتم طرد جميع السواقين
تقاطعمشكلتها تقاطعه كل ما تكلم وهذا يدل على قلة عقلها والتربية ومافيه أي آداب للحوار ... خلنا نشوف لما ترجع بتعمل ايه بس تعلمت لغة انجليزية وشافت حالها الله المستعان
ااببووححممووددما هذ التناقض العجيب الغريب يا امرأة .. مبتعثه على حساب الدولة .. وتقدح في انظمة الدولة .. هناك من لا يستحق ان يرى النور !!
اسدالطقوع بنت عتيبه تعالي سوقي عند ربعك يابني للبرال وبدري عليك انتي ومن معك
سعودي غلبااانذي مي صاحيه ايش دخل وزير الخارجيه بسواقة المرائه ذا مبعوث الملك ويتكلم باسم الدوله والعالم مولع والاخت تبي تسوق الله يخلف علي اهلك
شيعي برونزيتعليق مخالف
ما من نجاح بهكذا أمرالشئن الداخلي يسئل عنه وزير الداخلية
صحوهقيادة المرأة لسياره جلب ****
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفمع احترامي،،،،للجبير،،،،،لم اقتنع،،،،المطلوب،،،،فقط قرار ،،،،بالسماح للنساء،،،،بالقيادة ،،،،بتدرج،،،جده،،،الرياض،،،الدمام،،،فقط،،،كمرحلة أولى ،،،ثم المناطق،،،اللي يغلب عليها الرفض،،،تمنع بها القياده
خالد الزهرانيتبغى تحرج الوزير الخبله ماتدري ماتدري انه يبلعها ويبلع 20 زيها
زوارةبتجيكم خنبقه ومعرفاتها على طووووووووووووووووول