خاشقجي يؤيد ترامب في ترحيل 3 ملايين مهاجر ويتمنى: ليتنا نفعل مثله !

صحيفة المرصد:أبدى الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تأييده لقرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القاضي بعزمه تهجير وحبس ثلاثة ملايين مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقاً على خبر تعهد “ترامب” بترحيل ثلاثة ملايين مهاجر: ” اذا كانوا غير قانونيين فلا تثريب عليه ، مع حفظ حقوقهم ، وليتنا نفعل مثله”.