خاشقجي يؤيد ترامب في ترحيل 3 ملايين مهاجر ويتمنى: ليتنا نفعل مثله !

صحيفة المرصد:أبدى الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تأييده لقرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القاضي بعزمه تهجير وحبس ثلاثة ملايين مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة.
وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقاً على خبر تعهد “ترامب” بترحيل ثلاثة ملايين مهاجر: ” اذا كانوا غير قانونيين فلا تثريب عليه ، مع حفظ حقوقهم ، وليتنا نفعل مثله”.
اذا كانوا غير قانونيين فلا تثريب عليه ، مع حفظ حقوقهم ، وليتنا نفعل مثله . https://t.co/oPMhU8rIZT
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2016
تعليقات ( 80 )
الثقفيخاشقجي صح ميه بالميه كلامه
الثقفيالاجانب بالبلد بزياده مستمره وهذا فيه خطر كبير على البلد والمواطنين امني واجتماعي واخلاقي الدنيا صارت زحمه بسببهم والشوارع تغص بهم وبسياراتهم في كل المدن
زائر73 لتصحيح اليمني ماطلب ترحيل اليمنيون المملكه هي التي راحلتهم من البلد وياليت جلسوا في بلدهم ولاتم الصلح بينا وبينهم كان المخلوع منثابر ومنطم وجلس مثل القرد الجرب ولاطلع له ريش والتحد مع الحوثي
الثقفيالوافدين ضغط على البنيه التحتيه لبلدنا واستنزاف لخيرها
خبيرعدد الاجانب في بلدنا تقريبا 12 مليون واكثر وفي جده والخبر اكثر من السعوديين !!!! يعني احتلال بس بالنظام . اتمنى من الحكومه ان تقوم بتصفيتهم وترحيلهم وان يكون عددهم 3 مليون مقيم بالكثير بالكثير
من ناحيتي انابعض السعوديين تقول له السلام عليكم .. يناظر فيك ومايرد السلام وعلباله انك تبغى شيء منه والمقيم على طول يقول لك وعليكم السلام وعليها ابتسامة . بعض السعوديين يبغالهم ثقافة الثقة بالاخر والتعاون مع بعض .
عموريحبذا لو يطبق هذا القرار
من ناحيتي اناايام غزو الكويت .. الرئيس المخلوع هو طلب مغادرة جميع اليمنيين بالسعودية لليمن واللي مايرجع سوف تصادر الحكومة اليمنية جميع املاكه .. المهم المقيميين يد واحدة والسعوديين عسكهم لذلك المقيميين نجحوا .
عبد الله الغامديايوه والله لو نظفنا البلد من العصابات *** الغير شرعيين كان حنا بخير
شيعي برونزيممتاز شدوا حيلكم كمان لبى قلوبكم
من ناحيتي اناالمقيمين بعض منهم مسوي جرائم أيا كان نوعها .. اعتقد عندنا ثقافة شوفة النفس والواحد يادوب ماشي على قد حاله وعدم الثقة بمواطن زيك .. انت بنفسك بقالتين واحد يعمل مقيم والاخر سعودي تروح تشتري من المقيم .
marالحرب اللعينه هي اللتي فتحت الباب لابو يمن وكنا قد ارتحنا منهم ايام الملك فهد رجمه الله اثناء حرب الخليج لتضامنهم مع غزو الكويت تبا لهم شعب خاءن مهما عملت له ولن يشكر احد وكيف وعدونا بين ظهرانينا
شيعي برونزيالعماله المصريه من افضل العمالات ماهرة ورائعه
رأي اخرهو قصده ترامب المهاجرين بطريقه غير شرعيه اما النظاميين مايقدر يسوي فيهم شئ وأتحداه لان أميركا بلد قانون لا يسمح له وراح تصير مظاهرات في شوارع أميركا انا احمل الجواز الأميركي واعرف بخبايا الأمور ،،،،،
الصاطيتعليق مخالف
مـ*** ابو يمن يدخل 30 الف شهري واكثر ويضايق السعودي في بلده ولا يشوف لنا فضل ماسكين واحد منهم مهرب اربعه مليون ونص بتانكي بنزين ومجرمين
فهدمن جد نص العالم عايشين على قفانا ياليتهم يرجعون بلدهم
مواطنوغير كذا انت تستغل الاحداث لتتسلق وتتملق من خلال طرح اراء ليبراليه في كل قضيه تخص المرأه السعوديه .. ونسيت ان المجتمع السعودي محافظ ومن نسل قبائل .. حجمك لا يتعدى انملتك
مواطنتعليق مخالف
شو هيدا الحتسيماذا فيكم
من المسئولبحول الله سيتم ترحيل٥ او ٦ مليون من الاجانب للذين عثو في السعوديه من الفساد و الدمار نتمنا ذلك
خجولكل واحد يمدح ترومب من جهه حتى انضبطه امس تحشونه
خالدللي ماهو عارف يوميا يدخل عشرات الاف عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية والي ما يصدق يسئل احد بالجوزات
محمدالله يسمع منك ويرحلون ارعة ملايين سوري واربعة ملايين ونص يمني وثلاثة ملايين ونص مصري ومليون فلسطيني وملايين الافارقة
الناقدت 16 أستشاري صح / والله ماعندك سالفه . . الله يرحم حالك !!
عيدتعليق مخالف
مبارك سكروتيكلام خاشقجي سليم 100%100 ابو يمن يتسدح ويتبطح عندنا وتارك ديرته للفرس والمجوس يعثون فيها فساد هذا غير الجنسيات الاخرى من الاجانب السوريين والمصريين حدث ولاحرج ماكلين خير البلد ولاحمد ولاشكورومشاكل
احمدفي القطاع الخاص السعودي متهم بعدم الكفاءه من الأجانب قبل ان يبداء العمل ويعملون على إحباطه وتطفيشه الى ان يترك لشعوره بأن لا مستقبل له
يجيب الله مطرخاشقجي طلع ****
احمدلن نفلح إذا كان خيرنا لغيرنا عيالنا أولى بخير بلدهم عندنا نمو سكاني واذا لم يرحل الأجانب سنرى تزايد في أعداد العاطلين من السعوديين
شيعي برونزيتعليق 24 اتمنى انا ذلك وخاصه في هذا الوقت بالذات هذةالجنسيه
وحيدعندنا اعداد مهوله من الافارقه في جده ومكه والرياض مجهولي الهويه ولهم سنين طويله ولايستفيد المجتمع منهم خاصة التشاديين والنيجيريين ياريت نرحلهم لبلدانهم حتى لو ماعندهم اثبات
الناقدصدقت . . ياليتنا نفعل مثله !!
عندناعندنا اكثر من 5 مليون بشوارع المملكة ولكن السؤال من المستفيد ؟
زائرابوفوازكنت شاب وكنت اشوف الجوازات تشن حمله أسبوع عشر أيام وتوقف واليوم اناشايب والوضع لم ينجح احد
احمدصدق والله عيالنا عاطلين عن العمل وهذولا مسيطرين على القطاع الخاص ولو صار اي مشكله لا سمح الله إن يركبو الطياره ويمدو السنتهم استهزاء بِنَا اذا هم مستهزئين فينا في بلدنا وخيرنا عليهم شلون الى خرجو
💇💇 ريما Rima 💇💇مايدخل شخص إلي السعودية إلا لازم قانونيا مقيم او بطاقة زائر مو جاي تهريب أو حج أو اعتمر وجلس ___السوريين واليمنيين دولهم غير مستقرة ففيه عذر لاقامتهم بالسعودية □اذا به نصيري حوثي عفاش ليت نطردهم
احمدصدق والله عيالنا عاطلين عن العمل وهذولا مسيطرين على القطاع الخاص ولو صار اي مشكله لا سمح الله إن يركبو الطياره ويمدو السنتهم استهزاء بِنَا اذا هم مستهزئين فينا في بلدنا وخيرنا عليهم شلون الى خرجو
غليصما هو من صالحك يا خاشقجي ان حنا نطبق هالنظام ..... لأنك ستكون أول الراحلين و لن يبقى سوى العرب و لو بحثنا عن ...و خاشقج اسم اعجمي فهب شحم احسن لك
سعودي اب عن جدلو تطبق هذا الأمر كنت أنت أول واحد منهم 👍
عفاف اللحيانييجب ترحيل الجنسيات التاليه : الفلسطيني و سوري ولبناني و ليمني و لمصري و لبرماوي: لأنهم يشكلون الخطر الحقيقي على الوطن ولمواطن ويسعون لنشر الفساد وتشويه سمعة السعوديه أمام العالم
وحيث دارت ندورارس على بر يا خشقجي !!!
متأملعلى الطاري .. لم نعد نسمع أخبار عن الملياردير عدنان خاشقجي .. كان له صيت ذائع في الثمانينات .. شو أخباره هلاّاا ..
كلامه صحيح لكناول ما نبدأ به هو
Saadحنا ما نشوف عمال الي نشوفه همل غير محترمين الأنظمة والمواطن ويتلاعبون في اقتصاد البلد الافضل اعادة الحملة السابقة
مواطناي بلد يكثر فيه المهاجرين يحولونه لدمار وفساد وجرائم خاصة اذا كانوا غير متعلمين نسأل الله أن ينتزعهم من بلدنا عاجلاً غير آجل-شوفوا دبي وقطر كيف نهظت بسرعة لانهم لم يستقدموا المتردية والنطيحة مثلنا
متأملقال أحد الفلاسفة .. إذا قبضت يدك وفتحت سبابتك لتشير لأحد .. فبقية الأصابع تشير إلى صدرك .. ولكم أن تتأملوا هل هذا منطق أم فلسفة !
سميرالحين ترامب من جيده
مواطناي بلد يكثر فيه المهاجرين يحولونه لدمار وفساد وجرائم خاصة اذا كانوا غير متعلمين نسأل الله أن ينتزعهم من بلدنا عاجلاً غير آجل
ألحقبانيعلم نحن نخاف من الأجنبي بل يسجن ويخرج مدفوع له فلوس علشان انه اني الأسف حتي اسمه الانستطع ذكر اذا قتل شخص آخر 😂😃
علي العمريعندنا. اكثر. من. سبعه مليونا. اكل. البلد. كله
فهدالجويانكلامه سليم ميه بالميه وياليت صناع القرار في المملكه يرحلون الاجانب المظيقين علينا واكلين عيشتنا ولاعبين في ديرتنا ومستهترين في امننا وحايسين شوارعنا
بوعليكلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
بوعليكلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
تسجيل دخول فخم جدا جداتعلبق مخالف
بوعليكلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
متابعرزق الجميع على الله
مـلو ما حصلت ع الجنسية ماكان تكلمت اكثر من بيتضلرر ربعك اذا فيه تسفير فاليماني اول واحد يطلع ممنوعين من دخول الكويت ودوله خليجيه اخرى والله ياهم كارثة ونشبه يازين فرقاهم خطيرين ولا لهم امان مهما عملت
ريمالاجانب في امريكا محترمين ومع كذا ترمب بيرحلهم ....اجل لو يشوفو مشاكل الاجانب اللي عندنا وش كان سوا ههههههههه
على الدنيا السلاملَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ))
إستشاري صحالمهاجرون بركة وأي بلد يقصده مهاجرين تلقاه غني ...أما البلد الذي لايقصده أحد فهو بلد فقير .
ابرار احمدياليتنا نفعل مثله
التقليد الأعمىكيف تطرد الأجانب وانت ماعندك ****
كونانوأنا اتفق معه4
رجل عظيماول شي كلامه منطقي جدا لابد من ترحيل الأجانب التي لاتفيد البلد في كل شي اصبح الان نجد كثره في بلدنا من الأجانب من المتردي والنطيحة لأستفيد منهم بل زحمو المواطن في كل شي خصوصا الشوام واليمنيين والمصري
الحب في اللهالحمدلله على نعمة الاسلام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ابو المجداجمل كلمة اقتطافية ذكرها جمال خاشقجي طول تاريخه الصحفي.ترامب وخاشقجي يعلمان ان المهاجرين سواء قانوننيا او اوغيرها هم معول لهدم اقتصاد اي دولة.ويساهمون بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة المعيشة وندرة الوظائف
يالطيفانا معك ياخشقجي بس مشكلتنا من تجار الإقامات الي يبي اىكاس دائم مليان لانقص قال علي شوي يعني نسفرمنا وياتي منا دبلهم هل تعلم انه العدد الزائديبيع شاهي واكلات سعوديه على جوانب الطرق غيراستغلالهم للحدائق
ابو عبد اللهتعليق مخالف
اناانا ما حبيتك لانك خاشش شي والله اعلم وشو