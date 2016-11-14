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خاشقجي يؤيد ترامب في ترحيل 3 ملايين مهاجر ويتمنى: ليتنا نفعل مثله !

14 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
خاشقجي يؤيد ترامب في ترحيل 3 ملايين مهاجر ويتمنى: ليتنا نفعل مثله !
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صحيفة المرصد:أبدى الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تأييده لقرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القاضي بعزمه تهجير وحبس ثلاثة ملايين مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقاً على خبر تعهد “ترامب” بترحيل ثلاثة ملايين مهاجر: ” اذا كانوا غير قانونيين فلا تثريب عليه ، مع حفظ حقوقهم ، وليتنا نفعل مثله”.



تعليقات ( 80 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 80
    15 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    الثقفي

    خاشقجي صح ميه بالميه كلامه
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  2. 79
    15 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    الثقفي

    الاجانب بالبلد بزياده مستمره وهذا فيه خطر كبير على البلد والمواطنين امني واجتماعي واخلاقي الدنيا صارت زحمه بسببهم والشوارع تغص بهم وبسياراتهم في كل المدن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 78
    15 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    زائر

    73 لتصحيح اليمني ماطلب ترحيل اليمنيون المملكه هي التي راحلتهم من البلد وياليت جلسوا في بلدهم ولاتم الصلح بينا وبينهم كان المخلوع منثابر ومنطم وجلس مثل القرد الجرب ولاطلع له ريش والتحد مع الحوثي
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  4. 77
    15 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    الثقفي

    الوافدين ضغط على البنيه التحتيه لبلدنا واستنزاف لخيرها
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  5. 76
    15 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    خبير

    عدد الاجانب في بلدنا تقريبا 12 مليون واكثر وفي جده والخبر اكثر من السعوديين !!!! يعني احتلال بس بالنظام . اتمنى من الحكومه ان تقوم بتصفيتهم وترحيلهم وان يكون عددهم 3 مليون مقيم بالكثير بالكثير
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  6. 75
    15 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    من ناحيتي انا

    بعض السعوديين تقول له السلام عليكم .. يناظر فيك ومايرد السلام وعلباله انك تبغى شيء منه والمقيم على طول يقول لك وعليكم السلام وعليها ابتسامة . بعض السعوديين يبغالهم ثقافة الثقة بالاخر والتعاون مع بعض .
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  7. 74
    15 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    عموري

    حبذا لو يطبق هذا القرار
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  8. 73
    15 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    من ناحيتي انا

    ايام غزو الكويت .. الرئيس المخلوع هو طلب مغادرة جميع اليمنيين بالسعودية لليمن واللي مايرجع سوف تصادر الحكومة اليمنية جميع املاكه .. المهم المقيميين يد واحدة والسعوديين عسكهم لذلك المقيميين نجحوا .
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  9. 72
    15 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    عبد الله الغامدي

    ايوه والله لو نظفنا البلد من العصابات *** الغير شرعيين كان حنا بخير
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  10. 71
    15 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    شيعي برونزي

    ممتاز شدوا حيلكم كمان لبى قلوبكم
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  11. 70
    15 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    من ناحيتي انا

    المقيمين بعض منهم مسوي جرائم أيا كان نوعها .. اعتقد عندنا ثقافة شوفة النفس والواحد يادوب ماشي على قد حاله وعدم الثقة بمواطن زيك .. انت بنفسك بقالتين واحد يعمل مقيم والاخر سعودي تروح تشتري من المقيم .
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  12. 69
    15 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    mar

    الحرب اللعينه هي اللتي فتحت الباب لابو يمن وكنا قد ارتحنا منهم ايام الملك فهد رجمه الله اثناء حرب الخليج لتضامنهم مع غزو الكويت تبا لهم شعب خاءن مهما عملت له ولن يشكر احد وكيف وعدونا بين ظهرانينا
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  13. 68
    15 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    شيعي برونزي

    العماله المصريه من افضل العمالات ماهرة ورائعه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  14. 67
    15 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    رأي اخر

    هو قصده ترامب المهاجرين بطريقه غير شرعيه اما النظاميين مايقدر يسوي فيهم شئ وأتحداه لان أميركا بلد قانون لا يسمح له وراح تصير مظاهرات في شوارع أميركا انا احمل الجواز الأميركي واعرف بخبايا الأمور ،،،،،
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  15. 66
    15 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    الصاطي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 65
    15 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    مـ

    *** ابو يمن يدخل 30 الف شهري واكثر ويضايق السعودي في بلده ولا يشوف لنا فضل ماسكين واحد منهم مهرب اربعه مليون ونص بتانكي بنزين ومجرمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 64
    15 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    فهد

    من جد نص العالم عايشين على قفانا ياليتهم يرجعون بلدهم
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  18. 63
    15 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    مواطن

    وغير كذا انت تستغل الاحداث لتتسلق وتتملق من خلال طرح اراء ليبراليه في كل قضيه تخص المرأه السعوديه .. ونسيت ان المجتمع السعودي محافظ ومن نسل قبائل .. حجمك لا يتعدى انملتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 62
    15 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    مواطن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 61
    15 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    ترمبو لا يستاهل المدح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 60
    15 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    شو هيدا الحتسي

    ماذا فيكم
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  22. 59
    15 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    من المسئول

    بحول الله سيتم ترحيل٥ او ٦ مليون من الاجانب للذين عثو في السعوديه من الفساد و الدمار نتمنا ذلك
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  23. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    خجول

    كل واحد يمدح ترومب من جهه حتى انضبطه امس تحشونه
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  24. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    خالد

    للي ماهو عارف يوميا يدخل عشرات الاف عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية والي ما يصدق يسئل احد بالجوزات
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  25. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    محمد

    الله يسمع منك ويرحلون ارعة ملايين سوري واربعة ملايين ونص يمني وثلاثة ملايين ونص مصري ومليون فلسطيني وملايين الافارقة
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  26. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    الناقد

    ت 16 أستشاري صح / والله ماعندك سالفه . . الله يرحم حالك !!
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  27. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    عيد

    تعليق مخالف
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  28. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    مبارك سكروتي

    كلام خاشقجي سليم 100%100 ابو يمن يتسدح ويتبطح عندنا وتارك ديرته للفرس والمجوس يعثون فيها فساد هذا غير الجنسيات الاخرى من الاجانب السوريين والمصريين حدث ولاحرج ماكلين خير البلد ولاحمد ولاشكورومشاكل
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  29. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    مافهمت شي
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  30. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    احمد

    في القطاع الخاص السعودي متهم بعدم الكفاءه من الأجانب قبل ان يبداء العمل ويعملون على إحباطه وتطفيشه الى ان يترك لشعوره بأن لا مستقبل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  31. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    يجيب الله مطر

    خاشقجي طلع ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    احمد

    لن نفلح إذا كان خيرنا لغيرنا عيالنا أولى بخير بلدهم عندنا نمو سكاني واذا لم يرحل الأجانب سنرى تزايد في أعداد العاطلين من السعوديين
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  33. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    شيعي برونزي

    تعليق 24 اتمنى انا ذلك وخاصه في هذا الوقت بالذات هذةالجنسيه
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  34. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    وحيد

    عندنا اعداد مهوله من الافارقه في جده ومكه والرياض مجهولي الهويه ولهم سنين طويله ولايستفيد المجتمع منهم خاصة التشاديين والنيجيريين ياريت نرحلهم لبلدانهم حتى لو ماعندهم اثبات
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  35. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    الناقد

    صدقت . . ياليتنا نفعل مثله !!
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  36. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    عندنا

    عندنا اكثر من 5 مليون بشوارع المملكة ولكن السؤال من المستفيد ؟
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  37. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    زائرابوفواز

    كنت شاب وكنت اشوف الجوازات تشن حمله أسبوع عشر أيام وتوقف واليوم اناشايب والوضع لم ينجح احد
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  38. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    احمد

    صدق والله عيالنا عاطلين عن العمل وهذولا مسيطرين على القطاع الخاص ولو صار اي مشكله لا سمح الله إن يركبو الطياره ويمدو السنتهم استهزاء بِنَا اذا هم مستهزئين فينا في بلدنا وخيرنا عليهم شلون الى خرجو
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  39. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مايدخل شخص إلي السعودية إلا لازم قانونيا مقيم او بطاقة زائر مو جاي تهريب أو حج أو اعتمر وجلس ___السوريين واليمنيين دولهم غير مستقرة ففيه عذر لاقامتهم بالسعودية □اذا به نصيري حوثي عفاش ليت نطردهم
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  40. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    احمد

    صدق والله عيالنا عاطلين عن العمل وهذولا مسيطرين على القطاع الخاص ولو صار اي مشكله لا سمح الله إن يركبو الطياره ويمدو السنتهم استهزاء بِنَا اذا هم مستهزئين فينا في بلدنا وخيرنا عليهم شلون الى خرجو
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  41. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    غليص

    ما هو من صالحك يا خاشقجي ان حنا نطبق هالنظام ..... لأنك ستكون أول الراحلين و لن يبقى سوى العرب و لو بحثنا عن ...و خاشقج اسم اعجمي فهب شحم احسن لك
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  42. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    والله اصدق ماقال هذا الرجل ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    سعودي اب عن جد

    لو تطبق هذا الأمر كنت أنت أول واحد منهم 👍
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  44. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    عفاف اللحياني

    يجب ترحيل الجنسيات التاليه : الفلسطيني و سوري ولبناني و ليمني و لمصري و لبرماوي: لأنهم يشكلون الخطر الحقيقي على الوطن ولمواطن ويسعون لنشر الفساد وتشويه سمعة السعوديه أمام العالم
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  45. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    وحيث دارت ندور

    ارس على بر يا خشقجي !!!
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  46. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    متأمل

    على الطاري .. لم نعد نسمع أخبار عن الملياردير عدنان خاشقجي .. كان له صيت ذائع في الثمانينات .. شو أخباره هلاّاا ..
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  47. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    كلامه صحيح لكن

    اول ما نبدأ به هو
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  48. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    Saad

    حنا ما نشوف عمال الي نشوفه همل غير محترمين الأنظمة والمواطن ويتلاعبون في اقتصاد البلد الافضل اعادة الحملة السابقة
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  49. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    مواطن

    اي بلد يكثر فيه المهاجرين يحولونه لدمار وفساد وجرائم خاصة اذا كانوا غير متعلمين نسأل الله أن ينتزعهم من بلدنا عاجلاً غير آجل-شوفوا دبي وقطر كيف نهظت بسرعة لانهم لم يستقدموا المتردية والنطيحة مثلنا
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  50. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    متأمل

    قال أحد الفلاسفة .. إذا قبضت يدك وفتحت سبابتك لتشير لأحد .. فبقية الأصابع تشير إلى صدرك .. ولكم أن تتأملوا هل هذا منطق أم فلسفة !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    سمير

    الحين ترامب من جيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مواطن

    اي بلد يكثر فيه المهاجرين يحولونه لدمار وفساد وجرائم خاصة اذا كانوا غير متعلمين نسأل الله أن ينتزعهم من بلدنا عاجلاً غير آجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ألحقباني

    علم نحن نخاف من الأجنبي بل يسجن ويخرج مدفوع له فلوس علشان انه اني الأسف حتي اسمه الانستطع ذكر اذا قتل شخص آخر 😂😃
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  54. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    علي العمري

    عندنا. اكثر. من. سبعه مليونا. اكل. البلد. كله
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  55. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    فهدالجويان

    كلامه سليم ميه بالميه وياليت صناع القرار في المملكه يرحلون الاجانب المظيقين علينا واكلين عيشتنا ولاعبين في ديرتنا ومستهترين في امننا وحايسين شوارعنا
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  56. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    بوعلي

    كلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
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  57. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    بوعلي

    كلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
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  58. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    تسجيل دخول فخم جدا جدا

    تعلبق مخالف
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  59. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    بوعلي

    كلام جميل ياليت والله والابقاء على الذين يفيدون البلد ..بعض الاجانب لايحترم القانون ويسعى فى كسب المال باى طريقه كانت ولاهمه شى وهنا شين وقوى عين وكأن البلد بلده اتمنى طرق بنقاليه العرب المجرمين منهم
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  60. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    متابع

    رزق الجميع على الله
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  61. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    مـ

    لو ما حصلت ع الجنسية ماكان تكلمت اكثر من بيتضلرر ربعك اذا فيه تسفير فاليماني اول واحد يطلع ممنوعين من دخول الكويت ودوله خليجيه اخرى والله ياهم كارثة ونشبه يازين فرقاهم خطيرين ولا لهم امان مهما عملت
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  62. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    هههههههههه
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  63. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    ريم

    الاجانب في امريكا محترمين ومع كذا ترمب بيرحلهم ....اجل لو يشوفو مشاكل الاجانب اللي عندنا وش كان سوا ههههههههه
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  64. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    على الدنيا السلام

    لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ))
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  65. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    إستشاري صح

    المهاجرون بركة وأي بلد يقصده مهاجرين تلقاه غني ...أما البلد الذي لايقصده أحد فهو بلد فقير .
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  66. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ما ادري عنك كل يوم وأنت في وادي مرة مع هذا ومرة مع ذاك وما ندري ويش تقنص عليه الله أعلم. ومثل ما قال المصريين اللهم اكفنا شر الجايين والراحيين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    ابرار احمد

    ياليتنا نفعل مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  68. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    التقليد الأعمى

    كيف تطرد الأجانب وانت ماعندك ****
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  69. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    الوطنيه ليست ثوب مفصل نلبسه اقوال وافعال وغيره وولاء وانتماء للوطن نعم كلامك صح ليتنا نرحل 6 مليون استحلو السوق ومفاصل الاقتصاد في ضل ظروف يجب ان يخطط لها لإعادة هجرة المليارات المحوله عن طريق العمال
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  70. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    كونان

    وأنا اتفق معه4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    رجل عظيم

    اول شي كلامه منطقي جدا لابد من ترحيل الأجانب التي لاتفيد البلد في كل شي اصبح الان نجد كثره في بلدنا من الأجانب من المتردي والنطيحة لأستفيد منهم بل زحمو المواطن في كل شي خصوصا الشوام واليمنيين والمصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  72. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    الحب في الله

    الحمدلله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    كذلك ارتفاع اسعار الايجارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  74. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  75. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ابو المجد

    اجمل كلمة اقتطافية ذكرها جمال خاشقجي طول تاريخه الصحفي.ترامب وخاشقجي يعلمان ان المهاجرين سواء قانوننيا او اوغيرها هم معول لهدم اقتصاد اي دولة.ويساهمون بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة المعيشة وندرة الوظائف
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  76. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    وانا اتفق معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    يالطيف

    انا معك ياخشقجي بس مشكلتنا من تجار الإقامات الي يبي اىكاس دائم مليان لانقص قال علي شوي يعني نسفرمنا وياتي منا دبلهم هل تعلم انه العدد الزائديبيع شاهي واكلات سعوديه على جوانب الطرق غيراستغلالهم للحدائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  78. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    ابو عبد الله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    انا

    انا ما حبيتك لانك خاشش شي والله اعلم وشو
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  80. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

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