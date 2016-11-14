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بالفيديو : زين كرزون في وصلة رقص برفقة المارة في أحد شوارع الأردن

14 نوفمبر, 2016 , 22:39 م
بالفيديو : زين كرزون في وصلة رقص برفقة المارة في أحد شوارع الأردن
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأردنية زين كرزون وهي ترقص ‘الدبكة’ في احد شوارع المملكة الاردنية برفقة عدد من المارة.
و أبان الفيديو أن ”زين” تدبك وتصرخ وتضحك لينضم لها فيما بعد إمرأة اخرى ترقص برفقتها، وانضم رجل يرتدي “جلابية” لزين ليرقصا معاً.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    خلها ترقص يازلمة
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  2. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    سبهلل

    ترقص وماله يا عيسى تعلم الدبكة
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  3. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الظاهر أثر عليها السجن 😂
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  4. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    سرور

    شو هاض يخرب مطنك
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  5. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    صريح

    طيب وش نسوي
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  6. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    وتلك الايام....

    هذه كيف راح تصير زوجة وأم ومربية كيف تنتصر الامة وبعض بناتها يتراقصون في الشوارع والازقة حسبنا الله ونعم الوكيل .....
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  7. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    الرقص،،،،الفرح،،،،،البهجة ،،،،،السرور،،،،،حرااااااااام،،،،،،خخخخخخخخ
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  8. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    ليه كيذا

    يارب سترك الله يصلحك يازين كرزون
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  9. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    مراقب

    كلام فااااااضي
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  10. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    مراقب

    كلام فاضي
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  11. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    نسري

    قفز الارنب
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