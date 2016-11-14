بالفيديو : زين كرزون في وصلة رقص برفقة المارة في أحد شوارع الأردن

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأردنية زين كرزون وهي ترقص ‘الدبكة’ في احد شوارع المملكة الاردنية برفقة عدد من المارة.

و أبان الفيديو أن ”زين” تدبك وتصرخ وتضحك لينضم لها فيما بعد إمرأة اخرى ترقص برفقتها، وانضم رجل يرتدي “جلابية” لزين ليرقصا معاً.