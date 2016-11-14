صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأردنية زين كرزون وهي ترقص ‘الدبكة’ في احد شوارع المملكة الاردنية برفقة عدد من المارة.
و أبان الفيديو أن ”زين” تدبك وتصرخ وتضحك لينضم لها فيما بعد إمرأة اخرى ترقص برفقتها، وانضم رجل يرتدي “جلابية” لزين ليرقصا معاً.
بالفيديو : زين كرزون في وصلة رقص برفقة المارة في أحد شوارع الأردن
صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأردنية زين كرزون وهي ترقص ‘الدبكة’ في احد شوارع المملكة الاردنية برفقة عدد من المارة.
تعليقات ( 11 )
سبهللترقص وماله يا عيسى تعلم الدبكة
💇💇 ريما Rima 💇💇الظاهر أثر عليها السجن 😂
سرورشو هاض يخرب مطنك
صريحطيب وش نسوي
وتلك الايام....هذه كيف راح تصير زوجة وأم ومربية كيف تنتصر الامة وبعض بناتها يتراقصون في الشوارع والازقة حسبنا الله ونعم الوكيل .....
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفالرقص،،،،الفرح،،،،،البهجة ،،،،،السرور،،،،،حرااااااااام،،،،،،خخخخخخخخ
ليه كيذايارب سترك الله يصلحك يازين كرزون
مراقبكلام فااااااضي
مراقبكلام فاضي
نسريقفز الارنب