بالصور: ممثل تركي يخطف ملكة جمال المغرب بمساعدة أردوغان !

صحيفة المرصد:أعلنت ملكة جمال المغرب لعام 2006، إيمان الباني، خطوبتها من النجم التركي الشهير مراد يلدريم، عبر حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن من طلب يدها من والدها، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ومن المنتظر أن يتم زفاف “مراد” و”إيمان” في حفل كبير يقام في نهاية ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من نجوم تركيا.
وكانت ملكة الجمال، قد أعلنت عن وصولها إلى تركيا أمس عبر حسابها في إنستغرام، فردّ عليها حبيبها النجم التركي من خلال تعليق بالإنجليزية قائلا: “مرحبا”.
تعليقات ( 23 )
عدد التعليقات:2401
توووووونسيةالله يهنيهم ملكة جمال المغرب سنة 2006 وقتها يمكن تكون في سن ال 22 يعني الان في سن ال 33 امممم يعني اكبر منو قد تنكون والله اعلم
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
زائرهووة احلا منها ما شفت فيها جمال
زيادالله يوفقهم..ويرزقنا بالزوجة الصالحة
ابو رزشكلها زي القعموس
حجابخطبها لا خطفها!
محمد الفقراوي يعني مُعدممبروك للعريسان وكما قال الشاعر : حبي وحبيبي في ثمالة وَذَا وصلنا راس ريع نكتناه نعود ونقول بارك الله لهما أشقر البيت يا شاعر
..سعودي..كل سيأتيه نصيبه ورزقه من الله بس يجتهد ويضبط نفسه واخلاقه ودينه ويصفي النيه
فاهم اللعبةهذه ملكة جمال سبحان الله والله عندنا سعوديات جمال رباني لكن بعض البشر يحتاج وزن وترصيص
صقروالله مااردى منك ياللي اسمك كله راء الا هالصعوه اللي معك واوردغان هاب بهالشغله صاير مأذون انكحة مره خاطب ولا جاي عرس المسلسلات التركية مانتهت للحين
حسين السبيعيوالله يابناتنا انهم احلا منها
للمعلومية فقط.بـهذا الخبر سوف يأتي(الحاقد)لزرع الفتن والحقد والكراهية بين ابناء وبنات الـ🇸🇦ــوطن من خلال عدت معرفات وتعليقات جميعها(لشخص واحد)تاره يمدح يالمغربيات وتاره يمدح بالاتراك ويٌسيء لأبناء وبنات الوطن.
No one deservesالله يستر من *****
عدد التعليقات:11286
إنسان منصفهذي ملكة جمال،،،،المغرب،،،،،ما اصدق؟!
مطر***ا ملكه وهي عاديه جدا بدون مكياج والشعر ليفه وطبعا كعادة المغربيات ****
noorعلى فكره هالممثل اصله سوري يعني ولد سوريين ومنطقته قريبه من سوريا وكان متزوج تركيه
جنوبية..🌻🌻هو أحلى منها صحيح الحب أعمى والناس أذواق
غليصالطيور على أشكالها تقع وافق شن طبقه
تجارة حرةفي دولة الخلافة مش حتقدر تغمض عينيك
سعوديطييييبه والله ، يا حظك ****
سري للغايةلايقين على بعض هو وسيم وهي جميلة
ريمياحظها😔