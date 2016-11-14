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بالصور: ممثل تركي يخطف ملكة جمال المغرب بمساعدة أردوغان !

14 نوفمبر, 2016 , 23:15 م
بالصور: ممثل تركي يخطف ملكة جمال المغرب بمساعدة أردوغان !
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صحيفة المرصد:أعلنت ملكة جمال المغرب لعام 2006، إيمان الباني، خطوبتها من النجم التركي الشهير مراد يلدريم، عبر حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن من طلب يدها من والدها، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن المنتظر أن يتم زفاف “مراد” و”إيمان” في حفل كبير يقام في نهاية ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من نجوم تركيا.

وكانت ملكة الجمال، قد أعلنت عن وصولها إلى تركيا أمس عبر حسابها في إنستغرام، فردّ عليها حبيبها النجم التركي من خلال تعليق بالإنجليزية قائلا: “مرحبا”.

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تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص
    عدد التعليقات:2401

    توووووونسية

    الله يهنيهم ملكة جمال المغرب سنة 2006 وقتها يمكن تكون في سن ال 22 يعني الان في سن ال 33 امممم يعني اكبر منو قد تنكون والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  2. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
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  3. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    زائر

    هووة احلا منها ما شفت فيها جمال
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  4. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    زياد

    الله يوفقهم..ويرزقنا بالزوجة الصالحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    ابو رز

    شكلها زي القعموس
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  6. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    حجاب

    خطبها لا خطفها!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    مبروك للعريسان وكما قال الشاعر : حبي وحبيبي في ثمالة وَذَا وصلنا راس ريع نكتناه نعود ونقول بارك الله لهما أشقر البيت يا شاعر
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  8. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ..سعودي..

    كل سيأتيه نصيبه ورزقه من الله بس يجتهد ويضبط نفسه واخلاقه ودينه ويصفي النيه
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  9. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    فاهم اللعبة

    هذه ملكة جمال سبحان الله والله عندنا سعوديات جمال رباني لكن بعض البشر يحتاج وزن وترصيص
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  10. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    صقر

    والله مااردى منك ياللي اسمك كله راء الا هالصعوه اللي معك واوردغان هاب بهالشغله صاير مأذون انكحة مره خاطب ولا جاي عرس المسلسلات التركية مانتهت للحين
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  11. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    حسين السبيعي

    والله يابناتنا انهم احلا منها
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  12. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    للمعلومية فقط.

    بـهذا الخبر سوف يأتي(الحاقد)لزرع الفتن والحقد والكراهية بين ابناء وبنات الـ🇸🇦ــوطن من خلال عدت معرفات وتعليقات جميعها(لشخص واحد)تاره يمدح يالمغربيات وتاره يمدح بالاتراك ويٌسيء لأبناء وبنات الوطن.
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  13. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    الله يهني سعيد بسعيده
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  14. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    No one deserves

    الله يستر من *****
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  15. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:11286

    إنسان منصف

    هذي ملكة جمال،،،،المغرب،،،،،ما اصدق؟!
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  16. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    مطر

    ***ا ملكه وهي عاديه جدا بدون مكياج والشعر ليفه وطبعا كعادة المغربيات ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    noor

    على فكره هالممثل اصله سوري يعني ولد سوريين ومنطقته قريبه من سوريا وكان متزوج تركيه
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  18. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    جنوبية..🌻🌻

    هو أحلى منها صحيح الحب أعمى والناس أذواق
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  19. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    غليص

    الطيور على أشكالها تقع وافق شن طبقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    تجارة حرة

    في دولة الخلافة مش حتقدر تغمض عينيك
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  21. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    سعودي

    طييييبه والله ، يا حظك ****
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  22. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    سري للغاية

    لايقين على بعض هو وسيم وهي جميلة
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  23. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    ريم

    ياحظها😔
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