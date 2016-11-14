بالصور: ممثل تركي يخطف ملكة جمال المغرب بمساعدة أردوغان !

صحيفة المرصد:أعلنت ملكة جمال المغرب لعام 2006، إيمان الباني، خطوبتها من النجم التركي الشهير مراد يلدريم، عبر حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن من طلب يدها من والدها، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن المنتظر أن يتم زفاف “مراد” و”إيمان” في حفل كبير يقام في نهاية ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من نجوم تركيا.

وكانت ملكة الجمال، قد أعلنت عن وصولها إلى تركيا أمس عبر حسابها في إنستغرام، فردّ عليها حبيبها النجم التركي من خلال تعليق بالإنجليزية قائلا: “مرحبا”.