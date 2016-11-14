القرني يلجأ لـ “الشتم” في قصيدة “الهمزة واللمزة”.. ومثقفون: الشيخ متناقض في أفكاره!

صحيفة المرصد: نشر الداعية السعودي، عائض القرني، قصيدة أثارت حفيظة المثقفين السعوديين، خصوصا وأنها تحتوي ألفاظ سبق واعترض عليها القرني نفسه، مؤكدين أن هناك تعارض فيما يقدمه وينشره وبين رغباته الحقيقية.
وقبل أسبوع، ألقى “القرني” محاضرة تحت عنوان “السحر الحلال”، قال فيها، إنه يتعجب من وجود نقائض جرير والفرزدق بالجامعات، معتبرا أنها تعلم السب والشتم واللعن والقذف، على حد تعبيره.
وانتقد المثقفون قصيدة القرني الأخيرة، والتي تشير بوضوح إلى التناقض الكبير في أفكاره، حيث حملت القصيدة اسم “الهمزة واللمزة”.
وجاء في قصيدة القرني “قل للخبيث ألا علمٌ؟ ألا أدبُ؟/ قل للخسيس ألا أصلٌ؟ ألا نسبُ؟/ اخسأ خسئت ألا ذوقٌ؟ ألا كرمٌ؟/ ألا حياءٌ؟ ألا دينٌ؟ ألا حسبُ؟ تراه في الشتم دومًا سافلًا وقحًا/ كالقط من عجب الدنيا له شنبُ/ يغار من كل حرٍ صادقٍ علمٍ/ كأنما المجد في أجفانهِ جربُ/ تَعوّد اللّعن والإذلال مُفتخرًا/ له المهانة أمٌ والنفاقُ أبُ/ حربٌ لأمتهِ سِلمٌ لغاصبهِ/ مع الصهاينة الأوغاد منتصبُ/ هو الذبابُ من الأعراضِ منتقمٌ/ وعرضه ساقط في الناسِ منتهبُ…”.
تعليقات ( 65 )
💇💇 ريما Rima 💇💇قناة البصيرة تقول الصدق ب الاخونج وبالأدلة وكلامهم ورد علماءنا وشيوخنا عليهم □ فكيف يكون كذب اصلا الاخونج من زمان وانا ادري انهم خطيرين
ام ايلينلقد اصبتهم بمقتل ي شيخ عائض القرني👍🏻👍🏻
مسلم غيورأنت حاقدة على الإخوان صحيح لديم أخطاء مثل بقية الجماعات ولكن فيهم خير ويدعون إلى ادين والأخلاق الحميدة وإنهم ضحوا وسجنوا وقتلوا وقناة البصيرة صديق لسي سي إنهم يكذبون ويدفع لهم المال مثل برهامي
💇💇 ريما Rima 💇💇الاخونج صنفناهم ارهابيين وهذا يكفي
الاحساءخايف يجي يوم وتصير مثل الروافض من لبس عامه قال أنا سيد .....
💇💇 ريما Rima 💇💇قناة البصيرة انا شفتها ماسبت هيئة كبار العلماء ياكذاب الكذب يطلع من الاخونج حبيبتهم داعش
💇💇 ريما Rima 💇💇الأحزاب والاذناب والجماعات الإرهابية واللي يحاربون الإسلام وأهله كلهم مثل بعض مايبون الخير لبلادنا يبون يدمرونه
💇💇 ريما Rima 💇💇سيبقون حكامنا ال سعود حفظهم الله أن شاء الله
💇💇 ريما Rima 💇💇اقولك تابع قناة البصيرة واعرف الاخونج على حقيقتهم وباليوتيوب ايضا□الاخونج حزب ولايمثلون السنة يمثلون نفسهم ___اكيد انت مع الاخونجي
مسلم غيورفالشيخ جزاه الله خيرآ نقل شعر للرد على العلمنة واللبرلة ولكن لن يسمي شخص ولكن حسوا بأنه يقصدهم فلذلك هاجموا عليه
مسلم غيوريقول الشيخ في صفحته "قصيدة الهُمزة اللُمزة " هذه القصيدة دفاع عن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وكل حر شريف أصيل أمام شتم السبّاب الشتّام الخسيس الهُمزة اللُمزة
💇💇 ريما Rima 💇💇لو صدام قصف تونس كان مادافعتي عن البعثي السفاح صدام
عدد التعليقات:2401
توووووونسيةقصيدة رائعة يا شيخ القرني كم احب في الله هذا الشيخ وخاصة من بعد قصيدته الرائعة ابشر بها صدام رحم الله شهيد العيد والحج الاكبر وحفظ الله الشيخ القرني ولا عزاء لاعدائك اعداء الدين
محب الوطنقصيده هجائيه لمن يحبذ الغربيين وافعالهم على افعال المسلمين حتى ولو فيه خلل فالمسلمين اخوه والغرب اما يدخلوا في الاسلام او ننكر عليهم دينهم
💇💇 ريما Rima 💇💇الله يكفينا شركم يالأخونج
وشك وشكاكويهم ياشيخ الله يحفظك
عمرليس ضروري كل مايقوله القرني*****
صفحة ليلليس في القصيدة شتم إنما هجاء وهو غير موجه الى شخص معين انما الى فئة من الناس جميعنا نتفق انهم سيئون فعلا القصيدة عصماء
الشاعرقصيدة رائعة لا فُض فوك يالقرني
جحدرانا ما افهم كثير في الشعر ولكن لعلها قصيدة عصماء
العابرقصيده رائعة غصت في حلوق الحاقدين و لجمت ألسنتهم إلا بالنقد و الشتم و القصيدة واضحة من المقصود فيها المتاّمرين من بني لبرال و العلمانيين و الفرس و الصهاينة أعداء الدين لكن الفهم عند كثير من الناس محدود
كلنا فداء للوطن31/ ياشيخ ليه شيخك على راسه ريشه هذا من اكثر المحرضين على الفتنه وماضييه اسود حاط الدين ستاره
ابو محمد السيدتكملة - ونأمل من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن لايطلق مسمى ( داعية سعودي ) على كل شيخ -بل يقال الشيخ فلان من الطائف وفلان من الرياض وفلان من بالقرن وهكذا
حجابلايزعل من القصيدة إلا العملاء الذين تنطبق عليهم/ موجهه للعملاء أتريدونه يمدحهم؟ اللي مايفهم لايطير في العجة. سلاما
طرقيعايض القرني ***** شيخ علم و شيخ قبيله ( للعلم ) بخصوص عبارات القصيده سوف يوضحها قريباً بذن الله . الي يطامر في العجه ويقول هذا شتم ووووو ، هذا يحاول *****
عبد ربه منسور هاديالناس تنظر للمستقبل وتفكر في كل ماهو جديد وهذا ****
سيرايفواانتم الان تنقدونه الشاعر عايض او الشيخ عايض لانها تفرق اما اذا كان تنتقدون الشاعر عايض فأنا معك وانه لا ينبغي له ان يصدر منه هذا الشيء اما اذا تنتقدونه كداعيه وشيخ فتقوا الله والانسان ليس بمعصوم
ابو محمد السيدطيبة نفوسنا اظهرت لنا المشايخ مثل الصحابة والحقيقة ان هيئة كبار العلماء في المملكة هم من يجب الانصات والطاعة لهم في الدين -ونأمل من هيئة كبار العلماء أن تحدد مستوى هؤلاء المشايخ لأجل الا يغرر بالعامة
مجرة التبانةقصيدة رائعة لايتضاىق منها الا المجوس والصهاينة واذنابهم...للعلم لاتربطني بالشيخ اي قرابة الا أخوة الاسلام ولم يسبق لي ان ألتقيته هذا للتوضبح.
حسن البيشيهذا اللي كاتب محب لدواعش تمنيت اني اشوفك واسلمك لسلطات ويجي لي مليون وأنعم بسلام.
حسن البيشيانا والله قانع****
مطرهالشعراء يتبعهم الغاوون ... والدعاه يتبعهم الصالحون والمبذلون .. كيف تجتمع داعيه وشاعر ....عجائب
حسن البيشيبعض المعلقين اللي كاتب محب لداعش تمنيت اني اشوفه بس.
حسن البيشياللحين عرفنا منهم الدواعش....
كلنا فداء للوطن**** فرق كبير بين شيوخ الشو والفلاشات وبين الشيخ صالح المغماسي حفظه الله بعض الوجوه تكرها من قبل لا تتكلم وبعض الوجوه تحبها لو هو ماتكلم
خالد ابو ديمهوهل يخفى علينا عائض القرني . نحن نعلم من هو عائض ونعرف أفكاره تماماً أليس عائض هذا من غرر بأبنائنا أليس عائض هذا من حصلت له قضيه في الجنوب ايام عهد خالد الفيصل في عسير نحن نعلم ولكن الله يعلم كل شي
****فداك ابي وامي ياشيخ.....
الزهرانينعم اذا كان يقول قصائد جرير والفرزدق تعلم السب والشتم ثم اتى بهذه القصيدة التي لايخلو شطر منها من الشتم والسب // تناقض عجيب
صريحالقصيده مافيها شي بس انتم في قلوبكم *****
عيدالذي اغضبهم هي كلمة الصهاينة ؟؟؟؟؟؟
محب لداعشبارك الله فيك ....
كلنا فداء للوطنالحين *** لا تحزن
كلنا فداء للوطنالحين لاطشها منا ولا منا زي كتاب لا تحزن
****الشيخ ما اخطا وكلنا ياهل السنه لا نخطئ أبد لأننا محشومين.
*****نحن يالوهابية نختلف عن السلفيه لكن نجتمع مع اهل السنه والجماعه....
ناصر منصورالشيخ يقصد اهل الدين المجوسي هم اهل السب والشتم ودائما في صف الاعداء ضد المسلمين
محب لداعشالقرني احبه ***بارك الله فيه....
محب لداعشكلام هذا الشيخ الجليل يبرئ ****
كفايةالمفروض القرني والعودة والعريفي ****
متفضيالشيخ واضح بس الناس اللي تبي تلف بالقصيده وتخليها سب ولغط هذي ماتحب ذات الشيخ ولا المشايـخ ، قصيده مباشره ، بعدين شيوخنا لو أخطوا عادي ماهم معصومين زي معممين الشيعه ، بالنهايه بشر يخطئون ،
عدو داعشبالعكس ممتازه
عمرقصيدة لهجية لايفهمها الامن يفهمون لهجته!!!!!!
اناتعليق مخالف
باديالله العلم يقصد الحاقدين و الحاسدين للسعويه الإيرانيين و الحوثين وغيرة الكثير من يكن يكن للسعوديه البغض
جنوبية..🌻🌻وين الغلط بالقصيدة انا اشوفها عادية لها مقاصد عند الشيخ ولا يمكن انا مو من المثقفين لهم نظرة غير نظرتنا العامية
سرورمين المتضرر
كلنا فداء للوطنالزعيق على قدر الالم
للأسفاذا المثقفون لم يفهمُ ماذا كان المقصد إذاً فسلاماً ع العاميه !!! القصيدة واضحه