  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القرني يلجأ لـ “الشتم” في قصيدة “الهمزة واللمزة”.. ومثقفون: الشيخ متناقض في أفكاره!

14 نوفمبر, 2016 , 23:21 م
القرني يلجأ لـ “الشتم” في قصيدة “الهمزة واللمزة”.. ومثقفون: الشيخ متناقض في أفكاره!
  • 3٬843
  • 65
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشر الداعية السعودي، عائض القرني، قصيدة أثارت حفيظة المثقفين السعوديين، خصوصا وأنها تحتوي ألفاظ سبق واعترض عليها القرني نفسه، مؤكدين أن هناك تعارض فيما يقدمه وينشره وبين رغباته الحقيقية.

وقبل أسبوع، ألقى “القرني” محاضرة تحت عنوان “السحر الحلال”، قال فيها، إنه يتعجب من وجود نقائض جرير والفرزدق بالجامعات، معتبرا أنها تعلم السب والشتم واللعن والقذف، على حد تعبيره.

وانتقد المثقفون قصيدة القرني الأخيرة، والتي تشير بوضوح إلى التناقض الكبير في أفكاره، حيث حملت القصيدة اسم “الهمزة واللمزة”.

وجاء في قصيدة القرني “قل للخبيث ألا علمٌ؟ ألا أدبُ؟/ ‏قل للخسيس ألا أصلٌ؟ ألا نسبُ؟/ ‏اخسأ خسئت ألا ذوقٌ؟ ألا كرمٌ؟/ ‏ألا حياءٌ؟ ألا دينٌ؟ ألا حسبُ؟ ‏تراه في الشتم دومًا سافلًا وقحًا/ ‏كالقط من عجب الدنيا له شنبُ/ يغار من كل حرٍ صادقٍ علمٍ/ كأنما المجد في أجفانهِ جربُ/ تَعوّد اللّعن والإذلال مُفتخرًا/‏ له المهانة أمٌ والنفاقُ أبُ/ حربٌ لأمتهِ سِلمٌ لغاصبهِ/ مع الصهاينة الأوغاد منتصبُ/ هو الذبابُ من الأعراضِ منتقمٌ/ وعرضه ساقط في الناسِ منتهبُ…”.



تعليقات ( 65 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 65
    15 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قناة البصيرة تقول الصدق ب الاخونج وبالأدلة وكلامهم ورد علماءنا وشيوخنا عليهم □ فكيف يكون كذب اصلا الاخونج من زمان وانا ادري انهم خطيرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 64
    15 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    ام ايلين

    لقد اصبتهم بمقتل ي شيخ عائض القرني👍🏻👍🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 63
    15 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    مسلم غيور

    أنت حاقدة على الإخوان صحيح لديم أخطاء مثل بقية الجماعات ولكن فيهم خير ويدعون إلى ادين والأخلاق الحميدة وإنهم ضحوا وسجنوا وقتلوا وقناة البصيرة صديق لسي سي إنهم يكذبون ويدفع لهم المال مثل برهامي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 62
    15 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الاخونج صنفناهم ارهابيين وهذا يكفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 61
    15 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    الاحساء

    خايف يجي يوم وتصير مثل الروافض من لبس عامه قال أنا سيد .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 60
    15 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قناة البصيرة انا شفتها ماسبت هيئة كبار العلماء ياكذاب الكذب يطلع من الاخونج حبيبتهم داعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 59
    15 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الأحزاب والاذناب والجماعات الإرهابية واللي يحاربون الإسلام وأهله كلهم مثل بعض مايبون الخير لبلادنا يبون يدمرونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    قناة البصيرة قناة سبت هيئة كبار العلماء في السعودية على لسان*** الرضواني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    ابو محمد السيد تادب مع علمائنا.واعرف قدرك.ومن امن العقوبة ياسي السيد اساء الادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    سيبقون حكامنا ال سعود حفظهم الله أن شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اقولك تابع قناة البصيرة واعرف الاخونج على حقيقتهم وباليوتيوب ايضا□الاخونج حزب ولايمثلون السنة يمثلون نفسهم ___اكيد انت مع الاخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    مسلم غيور

    فالشيخ جزاه الله خيرآ نقل شعر للرد على العلمنة واللبرلة ولكن لن يسمي شخص ولكن حسوا بأنه يقصدهم فلذلك هاجموا عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    ابو السيد خير .ماذا يعني داعية من الطائف من الرياض.طيب وابو السيد من مصر . ..او من دولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    مسلم غيور

    يقول الشيخ في صفحته "قصيدة الهُمزة اللُمزة " هذه القصيدة دفاع عن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وكل حر شريف أصيل أمام شتم السبّاب الشتّام الخسيس الهُمزة اللُمزة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    💇 ريما زنوبه💇💇 الله يكفينا شركم يالأخونج - لايقول الاخونج الا اذناب طهران فهم يقصدون اهل السنه - اذا عرفنا من توالين فانقلعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    💇 ريما Rima 💇💇 لو صدام قصف تونس كان مادافعتي عن البعثي السفاح صدام -*** ولعلمك تونسيه لها حب للمملكه وشعبها ليس لديك فاهمه؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    لو صدام قصف تونس كان مادافعتي عن البعثي السفاح صدام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:2401

    توووووونسية

    قصيدة رائعة يا شيخ القرني كم احب في الله هذا الشيخ وخاصة من بعد قصيدته الرائعة ابشر بها صدام رحم الله شهيد العيد والحج الاكبر وحفظ الله الشيخ القرني ولا عزاء لاعدائك اعداء الدين
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  19. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    محب الوطن

    قصيده هجائيه لمن يحبذ الغربيين وافعالهم على افعال المسلمين حتى ولو فيه خلل فالمسلمين اخوه والغرب اما يدخلوا في الاسلام او ننكر عليهم دينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الله يكفينا شركم يالأخونج
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  21. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    وشك وشك

    اكويهم ياشيخ الله يحفظك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    عمر

    ليس ضروري كل مايقوله القرني*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    صفحة ليل

    ليس في القصيدة شتم إنما هجاء وهو غير موجه الى شخص معين انما الى فئة من الناس جميعنا نتفق انهم سيئون فعلا القصيدة عصماء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    الشاعر

    قصيدة رائعة لا فُض فوك يالقرني
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  25. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    جحدر

    انا ما افهم كثير في الشعر ولكن لعلها قصيدة عصماء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    العابر

    قصيده رائعة غصت في حلوق الحاقدين و لجمت ألسنتهم إلا بالنقد و الشتم و القصيدة واضحة من المقصود فيها المتاّمرين من بني لبرال و العلمانيين و الفرس و الصهاينة أعداء الدين لكن الفهم عند كثير من الناس محدود
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  27. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    كلنا فداء للوطن

    31/ ياشيخ ليه شيخك على راسه ريشه هذا من اكثر المحرضين على الفتنه وماضييه اسود حاط الدين ستاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    ابو محمد السيد

    تكملة - ونأمل من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن لايطلق مسمى ( داعية سعودي ) على كل شيخ -بل يقال الشيخ فلان من الطائف وفلان من الرياض وفلان من بالقرن وهكذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    حجاب

    لايزعل من القصيدة إلا العملاء الذين تنطبق عليهم/ موجهه للعملاء أتريدونه يمدحهم؟ اللي مايفهم لايطير في العجة. سلاما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    طرقي

    عايض القرني ***** شيخ علم و شيخ قبيله ( للعلم ) بخصوص عبارات القصيده سوف يوضحها قريباً بذن الله . الي يطامر في العجه ويقول هذا شتم ووووو ، هذا يحاول *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    عبد ربه منسور هادي

    الناس تنظر للمستقبل وتفكر في كل ماهو جديد وهذا ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    سيرايفوا

    انتم الان تنقدونه الشاعر عايض او الشيخ عايض لانها تفرق اما اذا كان تنتقدون الشاعر عايض فأنا معك وانه لا ينبغي له ان يصدر منه هذا الشيء اما اذا تنتقدونه كداعيه وشيخ فتقوا الله والانسان ليس بمعصوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  33. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ابو محمد السيد

    طيبة نفوسنا اظهرت لنا المشايخ مثل الصحابة والحقيقة ان هيئة كبار العلماء في المملكة هم من يجب الانصات والطاعة لهم في الدين -ونأمل من هيئة كبار العلماء أن تحدد مستوى هؤلاء المشايخ لأجل الا يغرر بالعامة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  34. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    مجرة التبانة

    قصيدة رائعة لايتضاىق منها الا المجوس والصهاينة واذنابهم...للعلم لاتربطني بالشيخ اي قرابة الا أخوة الاسلام ولم يسبق لي ان ألتقيته هذا للتوضبح.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  35. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    حسن البيشي

    هذا اللي كاتب محب لدواعش تمنيت اني اشوفك واسلمك لسلطات ويجي لي مليون وأنعم بسلام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    حسن البيشي

    انا والله قانع****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    مطره

    الشعراء يتبعهم الغاوون ... والدعاه يتبعهم الصالحون والمبذلون .. كيف تجتمع داعيه وشاعر ....عجائب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    حسن البيشي

    بعض المعلقين اللي كاتب محب لداعش تمنيت اني اشوفه بس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    حسن البيشي

    اللحين عرفنا منهم الدواعش....
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  40. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    كلنا فداء للوطن

    **** فرق كبير بين شيوخ الشو والفلاشات وبين الشيخ صالح المغماسي حفظه الله بعض الوجوه تكرها من قبل لا تتكلم وبعض الوجوه تحبها لو هو ماتكلم
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  41. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    خالد ابو ديمه

    وهل يخفى علينا عائض القرني . نحن نعلم من هو عائض ونعرف أفكاره تماماً أليس عائض هذا من غرر بأبنائنا أليس عائض هذا من حصلت له قضيه في الجنوب ايام عهد خالد الفيصل في عسير نحن نعلم ولكن الله يعلم كل شي
    لا يعجبني(8) اعجبني(10)
  42. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    ****

    فداك ابي وامي ياشيخ.....
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  43. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    الزهراني

    نعم اذا كان يقول قصائد جرير والفرزدق تعلم السب والشتم ثم اتى بهذه القصيدة التي لايخلو شطر منها من الشتم والسب // تناقض عجيب
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  44. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    صريح

    القصيده مافيها شي بس انتم في قلوبكم *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    عيد

    الذي اغضبهم هي كلمة الصهاينة ؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  46. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    محب لداعش

    بارك الله فيك ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    كلنا فداء للوطن

    الحين *** لا تحزن
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    كلنا فداء للوطن

    الحين لاطشها منا ولا منا زي كتاب لا تحزن
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  49. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    ****

    الشيخ ما اخطا وكلنا ياهل السنه لا نخطئ أبد لأننا محشومين.
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  50. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    *****

    نحن يالوهابية نختلف عن السلفيه لكن نجتمع مع اهل السنه والجماعه....
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  51. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ناصر منصور

    الشيخ يقصد اهل الدين المجوسي هم اهل السب والشتم ودائما في صف الاعداء ضد المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  52. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    محب لداعش

    القرني احبه ***بارك الله فيه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  53. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    محب لداعش

    كلام هذا الشيخ الجليل يبرئ ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  54. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    كفاية

    المفروض القرني والعودة والعريفي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    متفضي

    الشيخ واضح بس الناس اللي تبي تلف بالقصيده وتخليها سب ولغط هذي ماتحب ذات الشيخ ولا المشايـخ ، قصيده مباشره ، بعدين شيوخنا لو أخطوا عادي ماهم معصومين زي معممين الشيعه ، بالنهايه بشر يخطئون ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  56. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    عدو داعش

    بالعكس ممتازه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    عمر

    قصيدة لهجية لايفهمها الامن يفهمون لهجته!!!!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    انا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    بادي

    الله العلم يقصد الحاقدين و الحاسدين للسعويه الإيرانيين و الحوثين وغيرة الكثير من يكن يكن للسعوديه البغض
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  60. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    جنوبية..🌻🌻

    وين الغلط بالقصيدة انا اشوفها عادية لها مقاصد عند الشيخ ولا يمكن انا مو من المثقفين لهم نظرة غير نظرتنا العامية
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  61. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    سرور

    مين المتضرر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    هذه القصيدة تنطبق على المنادين بالحرية***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    الشطر الثاني من البيت الاخير التشبيه غير دقيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    كلنا فداء للوطن

    الزعيق على قدر الالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    للأسف

    اذا المثقفون لم يفهمُ ماذا كان المقصد إذاً فسلاماً ع العاميه !!! القصيدة واضحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم