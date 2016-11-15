شعبان عبدالرحيم يتهم زوجة نجله بسرقة 300 ألف جنيه

صحيفة المرصد: أمرت نيابة الهرم في مصر ، بإخلاء سبيل زوجة نجل الفنان المصري شعبان عبد الرحيم بعد اتهامه لها بسرقة 300 الف جنيه.

كان الفنان المصري قد اتهم زوجة نجله “عدوية” بسرقة 300 ألف جنيه من مسكنه بالهرم، وبضبطها أكدت أن خلافات أسرية مع زوجها دفعتها لترك مسكن الزوجية وهو ما أدى إلى إدعاء حماها شعبان عبد الرحيم أنها سرقت المبلغ المالى للانتقام منها نافية الاتهام الموجه إليها وفقاً لموقع اليوم السابع .

تم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالتها إلى نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيلها بعد تنازل الفنان شعبان عبد الرحيم عن البلاغ.