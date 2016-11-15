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شعبان عبدالرحيم يتهم زوجة نجله بسرقة 300 ألف جنيه

15 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص
شعبان عبدالرحيم يتهم زوجة نجله بسرقة 300 ألف جنيه
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صحيفة المرصد: أمرت نيابة الهرم في مصر ، بإخلاء سبيل زوجة نجل الفنان المصري شعبان عبد الرحيم بعد اتهامه لها بسرقة 300 الف جنيه.

كان الفنان المصري قد اتهم زوجة نجله “عدوية” بسرقة 300 ألف جنيه من مسكنه بالهرم، وبضبطها أكدت أن خلافات أسرية مع زوجها دفعتها لترك مسكن الزوجية وهو ما أدى إلى إدعاء حماها شعبان عبد الرحيم أنها سرقت المبلغ المالى للانتقام منها نافية الاتهام الموجه إليها وفقاً لموقع اليوم السابع .

تم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالتها إلى نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيلها بعد تنازل الفنان شعبان عبد الرحيم عن البلاغ.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    Mohammed

    يذهب الحرام من حيث اتي
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  2. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    أبو أسامة

    تعليق مخالف
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  3. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    أبو أسامة

    هذا عينة من نجوم مصر
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  4. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
    عدد التعليقات:2401

    توووووونسية

    انا بكره اسرائيل ايييييييييييييييييييييييييييييه اييييييييييييييييييه يا شعبان يعني انت فنان اقل شي عندك ملايين الجنيهات جت على 300 الف
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  5. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    ياسر

    تعليق مخالف
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  6. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    زائره

    الله يصلحكم ويهدينا وإياكم
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