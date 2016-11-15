بالفيديو: نزيل يتهم فندق بحريني بتصويره في الحمام.. والإدارة “ترد”

صحيفة المرصد: قام نزيل خليجي بتصوير مقطع فيديو لأحد الحمامات بالبحرين، مدعيًا أن إدارة الفندق قامت بوضع كاميرات مراقبة في الحمام لتصوير الزبائن.
وفي الفيديو يظهر النزيل وهو يخلع مرآة الحمام من مكانها، ليجد جهاز يُشبه التليفزيون في المكان، زاعمًا بأنه يتم تسجيل كل من يدخل الحمام بالصوت والصورة بواسطة هذا الجهاز.
الفندق من جانبه، عقب على هذا الأمر بشكل ساخر، حيث قال مدير إدارة الفندق، إن الجهاز الذي وجد هو جهاز تليفزيون، ويستخدم كمرآة في حال إغلاق التليفزيون، بمعنى أنه يعمل مرآة وتليفزيون في نفس الوقت.
رد الفندق:
تعليقات ( 17 )
Mohammedخواجة كذاب كعادتهم في الكذب وخداع المسلمين
العبقريسؤال : فيه احد يضع جهاز شاشة تلفاز في الحمام؟؟!!! عجبا لكم حشفا وسوء كيلة وعذر اقبح من ذنب
عبدالرحمن بو كرشهبحكم الخبره بهالنوعيه من الأجهزه فهي متعارف عليها ويبدو التمس الفهم علا صاحب الفيديو والفنادق خمسه نجوم مستحيل تخاطر بسمعتها علم علم
زائرابوفوازماعليك من الغرفه وملحقاتها الموت من الطيور الي تجيك آخر الليل هن الخطر وهن هل التصوير و بعد ربعنا أهل الفيمتو لاكثرو منه صار يقول لي الخبزه خفشه
اسدبعضهم. مسوي. فاهم. حبيبي. اْعذَارَ واهيه. لعمك انت ويها بالعقل اش ابي بالتلفاز وفالحمام !!!!!!!!! بس عرف هذا *** يصرف. الموضوع.
رأي اخرالنزيل هذا موسوس ولا شسالفته شكله اول مره يدخل فندق مبين عليه**😂
fhhyكلام الفندق الصحيح معظم الفنادق تعملها
صديق عمريالعالم يتطور من حولنا و نحن ما زلنا على تفكيرنا العقيم. ****
عدد التعليقات:2401
توووووونسيةالجهاز مكتوب عليه بالانجليزي bath lcd tv يعني تلفزيون خاص بالحمام ممكن يجهل القراءة بالانجليزي لذلك فكر انه جهاز تصوير ومراقبة
--انتبهو من الفنادق
اسمرعبرفيه تلفزيونات حديثة تعمل كمرآة عند إغلاق التلفزيون ولكن من حق اي شخص يشك بالوضع
فيصلهههههه والله اني عارف من يوم شغته انه تلفزيون المشكله يتوقع ان جهز التلفزيون يصور
اسيرمصرتعليق مخالف
عزوزممكن كذا وممكن غير هذا