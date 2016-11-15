بالفيديو: نزيل يتهم فندق بحريني بتصويره في الحمام.. والإدارة “ترد”

صحيفة المرصد: قام نزيل خليجي بتصوير مقطع فيديو لأحد الحمامات بالبحرين، مدعيًا أن إدارة الفندق قامت بوضع كاميرات مراقبة في الحمام لتصوير الزبائن.

وفي الفيديو يظهر النزيل وهو يخلع مرآة الحمام من مكانها، ليجد جهاز يُشبه التليفزيون في المكان، زاعمًا بأنه يتم تسجيل كل من يدخل الحمام بالصوت والصورة بواسطة هذا الجهاز.

الفندق من جانبه، عقب على هذا الأمر بشكل ساخر، حيث قال مدير إدارة الفندق، إن الجهاز الذي وجد هو جهاز تليفزيون، ويستخدم كمرآة في حال إغلاق التليفزيون، بمعنى أنه يعمل مرآة وتليفزيون في نفس الوقت.

رد الفندق: