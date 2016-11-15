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بالفيديو: نزيل يتهم فندق بحريني بتصويره في الحمام.. والإدارة “ترد”

15 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص
بالفيديو: نزيل يتهم فندق بحريني بتصويره في الحمام.. والإدارة “ترد”
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صحيفة المرصد: قام نزيل خليجي بتصوير مقطع فيديو لأحد الحمامات بالبحرين، مدعيًا أن إدارة الفندق قامت بوضع كاميرات مراقبة في الحمام لتصوير الزبائن.

وفي الفيديو يظهر النزيل وهو يخلع مرآة الحمام من مكانها، ليجد جهاز يُشبه التليفزيون في المكان، زاعمًا بأنه يتم تسجيل كل من يدخل الحمام بالصوت والصورة بواسطة هذا الجهاز.

الفندق من جانبه، عقب على هذا الأمر بشكل ساخر، حيث قال مدير إدارة الفندق، إن الجهاز الذي وجد هو جهاز تليفزيون، ويستخدم كمرآة في حال إغلاق التليفزيون، بمعنى أنه يعمل مرآة وتليفزيون في نفس الوقت.

رد الفندق:



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    Mohammed

    خواجة كذاب كعادتهم في الكذب وخداع المسلمين
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  2. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    اعرف واحد خلع الصدام حق الكامري ورماه على شان الحساسات تصدر صوت يقول انه جهاز متابعه حطوه المباحث من اجل متابعته وطلع في الاخير راعي صنف الله لا يبلانا... وانا اقول وش هالسيارات بالشوارع بلا صدامات!!
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  3. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    العبقري

    سؤال : فيه احد يضع جهاز شاشة تلفاز في الحمام؟؟!!! عجبا لكم حشفا وسوء كيلة وعذر اقبح من ذنب
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  4. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    عبدالرحمن بو كرشه

    بحكم الخبره بهالنوعيه من الأجهزه فهي متعارف عليها ويبدو التمس الفهم علا صاحب الفيديو والفنادق خمسه نجوم مستحيل تخاطر بسمعتها علم علم
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  5. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    زائرابوفواز

    ماعليك من الغرفه وملحقاتها الموت من الطيور الي تجيك آخر الليل هن الخطر وهن هل التصوير و بعد ربعنا أهل الفيمتو لاكثرو منه صار يقول لي الخبزه خفشه
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  6. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    اسد

    بعضهم. مسوي. فاهم. حبيبي. اْعذَارَ واهيه. لعمك انت ويها بالعقل اش ابي بالتلفاز وفالحمام !!!!!!!!! بس عرف هذا *** يصرف. الموضوع.
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  7. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    وش يبون فيك يصورونك
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  8. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    رأي اخر

    النزيل هذا موسوس ولا شسالفته شكله اول مره يدخل فندق مبين عليه**😂
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  9. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    fhhy

    كلام الفندق الصحيح معظم الفنادق تعملها
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  10. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    صديق عمري

    العالم يتطور من حولنا و نحن ما زلنا على تفكيرنا العقيم. ****
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  11. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:2401

    توووووونسية

    الجهاز مكتوب عليه بالانجليزي bath lcd tv يعني تلفزيون خاص بالحمام ممكن يجهل القراءة بالانجليزي لذلك فكر انه جهاز تصوير ومراقبة
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  12. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    --

    انتبهو من الفنادق
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  13. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    اسمرعبر

    فيه تلفزيونات حديثة تعمل كمرآة عند إغلاق التلفزيون ولكن من حق اي شخص يشك بالوضع
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  14. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    فيصل

    هههههه والله اني عارف من يوم شغته انه تلفزيون المشكله يتوقع ان جهز التلفزيون يصور
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  15. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    رد غير موفق من قبل الفندق
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  16. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    اسيرمصر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    عزوز

    ممكن كذا وممكن غير هذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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