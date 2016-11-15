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اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن على نجران

15 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص
اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن على نجران
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صحيفة المرصد:ذكرت قناة الإخبارية، منذ قليل، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية على نجران.
وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها .



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق12 علي العمري فقط يعلن الجهاد لمليار ونص مسلم بالعالم من مكه ويقال الجهاد دفاعا عن مقدساتكم هنا الجهاد الحقيقي فقط يعلن ولي الامر وراح تشوف بعينك كيف تفعل اسود السنه والافعال تثبت وليس الاقوال
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  2. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    علي العمري

    تعليق. ٦. الحرب ما فيه. اخد. يبغه. لنه. دمار. في. دمار.
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  3. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    كونان 2016

    اسأل الله ان يحمي نجران ومن فيها .
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  4. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    علي العمري

    من. وين. هذي الصوريخ. الي. ما. خلاصته. الي. الان. أشك. انه تصنع. في. اليمن. لا. تكلفهم. شي. بس. احنا. الصوريخ. مكلفه. جدا. علينا.
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  5. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ظامي اليل

    خبر الحوثي انا لصنعاء قادمين...والجحور السود لازم نهد اركانها.تفووو عليكم يامطايا المجوس النجوس.
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  6. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المجوس منهارين اقتصاديا ٦ شهور حرب وتفكك الخليج من جهه وباكستان من جهه وتركيا من جهه والتحالف الاسلامي على الحدود اذا ماقطع راس الافعى لا تموت ذيولها الان خطر المجوس احسن دفاع هو الهجوم ويعلن الجهاد
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  7. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    باقي تقريبا 65 يوم ويستلم ترامب نبي نخلص منهم قبل يستلم اللهم العالم ايش بيعمل
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  8. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لازم كل صاروخ يطلق يطلق اثنين على ايران وهكذا واذا ردو تطلع اف ١٦ وتضرب العمق الايراني من الحدود لازم ادخال الموجوس بالحرب ويحرك التحالف الاسلامي ضدهم وتشغل عليهم الصواريخ من الامارت الى راس الخليج
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  9. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    جنوبي

    حسبى الله ونعم الوكيل .....الله ينصرناعلى من عادانا
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  10. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ابو أوس

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  11. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  12. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  13. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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