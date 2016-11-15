اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن على نجران

صحيفة المرصد:ذكرت قناة الإخبارية، منذ قليل، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية على نجران.

وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها .