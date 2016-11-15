صحيفة المرصد:ذكرت قناة الإخبارية، منذ قليل، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية على نجران.
وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها .
اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن على نجران
صحيفة المرصد:ذكرت قناة الإخبارية، منذ قليل، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية على نجران.
تعليقات ( 13 )
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق12 علي العمري فقط يعلن الجهاد لمليار ونص مسلم بالعالم من مكه ويقال الجهاد دفاعا عن مقدساتكم هنا الجهاد الحقيقي فقط يعلن ولي الامر وراح تشوف بعينك كيف تفعل اسود السنه والافعال تثبت وليس الاقوال
علي العمريتعليق. ٦. الحرب ما فيه. اخد. يبغه. لنه. دمار. في. دمار.
كونان 2016اسأل الله ان يحمي نجران ومن فيها .
علي العمريمن. وين. هذي الصوريخ. الي. ما. خلاصته. الي. الان. أشك. انه تصنع. في. اليمن. لا. تكلفهم. شي. بس. احنا. الصوريخ. مكلفه. جدا. علينا.
ظامي اليلخبر الحوثي انا لصنعاء قادمين...والجحور السود لازم نهد اركانها.تفووو عليكم يامطايا المجوس النجوس.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمجوس منهارين اقتصاديا ٦ شهور حرب وتفكك الخليج من جهه وباكستان من جهه وتركيا من جهه والتحالف الاسلامي على الحدود اذا ماقطع راس الافعى لا تموت ذيولها الان خطر المجوس احسن دفاع هو الهجوم ويعلن الجهاد
مزاجي رايق ⭐🌟⭐باقي تقريبا 65 يوم ويستلم ترامب نبي نخلص منهم قبل يستلم اللهم العالم ايش بيعمل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلازم كل صاروخ يطلق يطلق اثنين على ايران وهكذا واذا ردو تطلع اف ١٦ وتضرب العمق الايراني من الحدود لازم ادخال الموجوس بالحرب ويحرك التحالف الاسلامي ضدهم وتشغل عليهم الصواريخ من الامارت الى راس الخليج
جنوبيحسبى الله ونعم الوكيل .....الله ينصرناعلى من عادانا
ابو أوسحسبي الله ونعم الوكيل
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم