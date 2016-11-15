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شركة ماكنزي العالمية تنفي علاقتها بصياغة رؤية المملكة 2030!

15 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
شركة ماكنزي العالمية تنفي علاقتها بصياغة رؤية المملكة 2030!
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صحيفة المرصد:أصدرت شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية العالمية بيانا صحفيا يوم أمس أعلنت فيه عدم مشاركتها في صياغة الرؤية السعودية 2030، وأن ما أشيع حيال ذلك غير صحيح، وأكدت ماكنزي في بيانها أن التقرير الذي قدمته عام 2015 عن الاقتصاد السعودي هو تقرير مستقل تم إعداده من قبل المركز ولم تطلبه الحكومة السعودية، وهو أحد 14 تقريرا نشرها المركز في عام 2015 .

 

ومن ضمن التقارير التي تم نشرها في ذلك العام تقارير أخرى عن اليابان والصين وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، ولأهمية الاقتصاد السعودي ونظرا لقلة المصادر والمعلومات المتوفرة عنه كان من أهم أهداف التقرير وفقا لماكنزي إثراء المحتوى الاقتصادي وعرض الفرص والتحديات وتوفير البيانات للاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين .

 

ووفقا لمضمون البيان فإن ماكنزي أشادت بجميع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحاتها، ولكن وجب التنويه بأن ما أشيع في الإعلام عن ربط شركة ماكنزي برؤية المملكة 2030 غير صحيح، إذ إن الشركة لم تقم بصياغة الرؤية.

 

بيان الشركة العالمية جاء بعد ما أثير مؤخرا من لغط وإشاعات حول دورها في صياغة الرؤية السعودية 2030، وما صاحب ذلك من انتقادات للشركة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما ذكرته عدة أطراف حول تجارب سابقة مع الاستشارات المقدمة من الشركة رغم أنه لم يتم التأكد من صحتها.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    متلحط

    طيب كيف ومين يودي على فين
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  2. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    مواطن

    اعمل نفسك ميت.....
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  3. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    هذي شركة عالمية لو هي فكرت لنا كان شفت العكس وجات الزياده والخير
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  4. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    لم يعد لدينا وقت لتخطيط والتفكير
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  5. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    ياالله والعقد ب 250 مليون مع شركة ماكنزي وين راح وفي الصحف الرسميه انتشر ***
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  6. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    الدحمي صالح

    عطونا اخر كلام فيه خطه والا مافيه؟؟
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  7. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    علي العمري

    الله. يستر. من اخرته وربي. البلد هذا ما. يستغني عن النفط. ولو بعد. الف. عام. لا. سياحه. ولا. زراعه. ولا صناعه. الله يحفظ. النفط. لنه وبس.
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  8. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    الله يستر
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  9. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    أبو محمد

    اتضحت الرؤيا الآن وتوقعات كانت صحيحة الحمد لله على نعمة الاسلام والنفط إلى ذل أكبر الدول
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  10. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    وانا اقول هذي من وراها .....الحين مالكم دخل على مين تلعبها ....
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  11. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    الشنفره

    كانت ساكته لحد ماصار المنشار في العظم وبعدين اعلنت عدم مشاركتها الله وحده اللي يعلم مين اللي قرر ينزع البركه من ارزاق العباد بكره يبان كل شي
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  12. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    خلدون

    تعليق مخالف
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