تعرف على تفاصيل المكالمة التي دارت بين “بوتين وترامب” في أول اتصال بينهما

ترجمة صحيفة المرصد: استهل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مكالمته الهاتفية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بتوجيه الشكر له، على تهنئة قدمها بوتين عبر “تيلجرام” بعد فوز “ترامب” بالرئاسة الأمريكية.

“بوتين” قال خلال المحادثة بشكلٍ ساخر، إن الحكومة الأمريكية اتهمته سابقًا بأنه سخر أجهزته لدعم “ترامب”، فما كان من الأخير إلا الإشارة بأن تلك الاتهامات كانت تخص اختراق حساب منافسته “هيلاري كلينتون” على “جيميل”.

وتناول الحديث الهاتفي بين “بوتين وترامب” عدة نواحي وتطرق أيضًا لحديث سابق عن الحكومة حول تدخل روسيا في الانتخابات لصالح ترامب، حيث كثيرًا ما أعلن ترامب إعجابه ببوتين وقال إن “موقفهما بخصوص سوريا سيكون واحدًا”.

جاءت المكالمة بين “ترامب وبوتين” في وقتٍ كان فيه أوباما “الرئيس المنتهية ولايته” يجهز صحفيين وإعلاميين ليذهبوا معه في جولة خارجية تشمل اليونان وبيرو. وطبقًا لوكالة رويترز فإن “ترامب وبوتين” اتفقا على عدة أمور هامة وقاعدة للعمل سيحققاها معا خصوصًا فيما يتعلق بملف الإرهاب.

واتفق الاثنين في نهاية المكالمة، على أن يبقيا على اتصال دائم ببعضهما وقريبًا يلتقيًا وجهًا لوجه، ويدخلاً معا علاقة جديدة تكون إيجابية بحسب نص المحادثة، الذي نشرته “الديلي ميل”.

وتوترت العلاقة بين روسيا وأمريكا في فترة رئاسة أوباما بسبب عدة ملفات، أهمها توغل موسكو في شبه جزيرة القرم، وهي الخطوة التي يتعرض نظام بوتين إلى أوروبا والدولية، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات استهدفت بعض القريبين من بوتين في النظام الروسي.