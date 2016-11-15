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بالصور : ولي العهد يستقبل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية

15 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص
بالصور : ولي العهد يستقبل الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية
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صحيفة المرصد – واس:وصل دولة الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمالك سلال إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية إلى المملكة، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقبال دولته ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لدولته ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لدولة الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية معالي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، و معالي وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بو شوارب، ومعالي وزير الطاقة نور الدين بو طرفة، ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السالم شلغوم.

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