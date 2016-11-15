بالفيديو.. لأول مرة الفنانة سلوى خطاب تكشف سر عدم إنجابها

صحيفة المرصد:اعترفت الفنانة المصرية سلوى خطاب للمرة الأولى عن سبب عدم انجابها، وذلك خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، وقالت: «فكرة إني أجيب طفل عشان بس أفرح بيه دي أنانية، وكنت حاسة إنه لو أنا خلفت طفل لازم أتفرغ له هو مالوش دعوة إن أمه فنانة، وأنا مشكلتي إني بفصل عن العالم لما باجي أمثل وببعد عن كل اللي حوليا عشان أركز في الشغل».

وأضافت: «أن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده بمنتهى الصراحة لا يشجع على الإنجاب فهو صعب وأنا تعبت لما واجهته فخوفت على ابني منه» وفقاً لمجلة لها.

يذكر أن سلوى خطاب، متزوجة من المخرج أسامة فوزي، والذي بدأت علاقته بها في عام 1996 بعد إخراجه لفيلمها «عفاريت الأسفلت».