بالفيديو.. لأول مرة الفنانة سلوى خطاب تكشف سر عدم إنجابها

صحيفة المرصد:اعترفت الفنانة المصرية سلوى خطاب للمرة الأولى عن سبب عدم انجابها، وذلك خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، وقالت: «فكرة إني أجيب طفل عشان بس أفرح بيه دي أنانية، وكنت حاسة إنه لو أنا خلفت طفل لازم أتفرغ له هو مالوش دعوة إن أمه فنانة، وأنا مشكلتي إني بفصل عن العالم لما باجي أمثل وببعد عن كل اللي حوليا عشان أركز في الشغل».
وأضافت: «أن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده بمنتهى الصراحة لا يشجع على الإنجاب فهو صعب وأنا تعبت لما واجهته فخوفت على ابني منه» وفقاً لمجلة لها.
يذكر أن سلوى خطاب، متزوجة من المخرج أسامة فوزي، والذي بدأت علاقته بها في عام 1996 بعد إخراجه لفيلمها «عفاريت الأسفلت».
تعليقات ( 9 )
شاشتوليناأنا بحبك وبحب اعمالك خصوصا في نيللي وشيريهان وسجن النسا 😘😘😘
الاسلام دينيومن الي مايبغى الولد .. بالعكس هم زينة الحياة وزهرتها ولكن أصحاب هذه الأعمال لا يوفقون ولا يبارك لهم وإذا كبرت بالسن ستعلم ما يعنيه الولد وهم عمل الانسان الصالح المتبقي بعد موته
عبدالرحمن الدوسيالله يبشرك بالخير .. **
سُندُسولايقهرك إلا إذا الوحدة أنجبت ثم جاتك تشكى وتبكبك أزعجوني وأتعبوني وبعضهن ماتقدر حتى تأمن لهم أكل ولالبس مثل الناس أنا أبفهم مين اللي غاصبك تخلفينهم🤔 ***.
💎🎀سُندُسرح لقطهم من السجون والشوارع وأنواع الجرائم والإهمال والتقصير ف حقوقهم من قبل والديهم وبلشانين ف مصاريفهم ثم تعال قل محرومة .
💎🎀سُندُسي3 المحروم من حرم نعمة العقل اللي تعيقه عن التفكير ف عواقب الأمور .. أعد للسؤال جواب يوم القيامة عن تقصيرك ثم تعال تفلسف ولابتقنعني أنك ماراح تقصر ي الصحابي رضي الله عنك قال محرومه قال.
داعس المطايامحرووووووووومه
💎🎀سُندُسعيشي حياتك وفليها بمايرضي الله وريحي رأسك من قلق الورعان ونامي قريرة العين لاطالب ولامطلوب ويوم القيامة يخف عليك الحساب.. لأنك لو أنجبتي وقصرتي ف حقوقهم راح تتحاسبين وقد يكون تقصيرك سبب لدخول النار🔥
💎🎀سُندُسأول مرة أواجه ف حياتي امرأة "فاهمة" ومستوعبة ويش يعني الإنجاب.