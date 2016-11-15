بالفيديو.. نائب عربي يؤذن بالكنيست متحديا قرار منع الأذان في القدس

صحيفة المرصد:رفع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأذان خلال كلمته أمام الكنيست، في تحدٍ لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، في أحياء مدينة القدس المحتلة.
وقال الطيبي خلال كلمته إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المحرض الأول، وهو يقود حملة إسلاموفوبيا ضد المسلمين”.
وأضاف أن “الأذان هو جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن”، مستذكرًا الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين، نحن أيضًا نعاني من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعاني من منع السفر في أعيادكم وخاصة عيد الغفران، ولكننا لا نعترض ولا نمس بشعائركم، أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر، الله أكبر عليكم!، هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا؟”.
تعليقات ( 16 )
مرصداوي قديميافوزي هذا الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لم يخترها ! هذا أكثر رجولة وشجاعة منك ومن أمثالك ممن يتاجرون بالكظية ! هو لم يحضر المحتل لبلده .المهم كثر من محشي ورق العنب ولا تنسى تبكي على نتنياهو إذا هلك
سالممعروف ان اليهود أفضل من الشيعه آلاف المرات فاليهود أهل كتاب لكن الشيعه أقرب مايكونوا للهندوس
عبدالله عبداللهبطل ...
محمدالجعيدوالله انك مثل اللي يغمز في الظلام محد دراء عنك
مشــعلعضو بالكنيست الاسرائيلية ؟
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرشي طيب وبالكنيست ماذا لو اذن في مجلس الشعب عند بشار او بمجلس النواب العراقي هههههه كان ذبحوه هناك يقولون ياحسين وهناك يقولون ياعلي وكلهم عرب ومع هذا لو سني اذن ذبحوه هههههههه هذه شهاده لليهود افضل
&كتكوتي&قال تعالى "وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو إنتقام " سورة إبراهيم
&كتكوتي&تمثيلية محبوكة.
العمدهبيض الله وجه ونصره على أمة اليهود المحتلين المفسدون فى الارض
صقر 3حتا اذا انه يحمل الجنسيه الاسرائليه المهم انه مسلم وكيف حمل الجنسيه هاذه ارضه وحى نهبوه ورفض ان يخرج واعطوه الجنسيه الاسرائيليه يوجد الكثير من المسلمين جنسيتهم اسرائليه هاذا العدو زحف كثيرا
الحربي2324انا اشهد انه بطل ولد بطل
Nasser7777بطل بيض الله وجهك والي يقول لاتمجدونه انا اقوله ** انت جالس بملحقك تتفلسف وهو رفع الاذان بوسط اليهود فوزي ا**
سيمابططل ينصر دينك الله ينصركم عليهم
حساويمعقوله ممنوع الاذان في القدس
فوزيقبل أن تمجدوا بهذا *** فهو يحمل الجنسية الاسرائيلة ..