بالفيديو.. نائب عربي يؤذن بالكنيست متحديا قرار منع الأذان في القدس

صحيفة المرصد:رفع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأذان خلال كلمته أمام الكنيست، في تحدٍ لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، في أحياء مدينة القدس المحتلة.

وقال الطيبي خلال كلمته إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المحرض الأول، وهو يقود حملة إسلاموفوبيا ضد المسلمين”.

وأضاف أن “الأذان هو جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن”، مستذكرًا الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين، نحن أيضًا نعاني من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعاني من منع السفر في أعيادكم وخاصة عيد الغفران، ولكننا لا نعترض ولا نمس بشعائركم، أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر، الله أكبر عليكم!، هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا؟”.