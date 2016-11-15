  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. نائب عربي يؤذن بالكنيست متحديا قرار منع الأذان في القدس

15 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص
بالفيديو.. نائب عربي يؤذن بالكنيست متحديا قرار منع الأذان في القدس
  • 1٬234
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:رفع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأذان خلال كلمته أمام الكنيست، في تحدٍ لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، في أحياء مدينة القدس المحتلة.

وقال الطيبي خلال كلمته إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المحرض الأول، وهو يقود حملة إسلاموفوبيا ضد المسلمين”.

وأضاف أن “الأذان هو جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن”، مستذكرًا الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين، نحن أيضًا نعاني من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعاني من منع السفر في أعيادكم وخاصة عيد الغفران، ولكننا لا نعترض ولا نمس بشعائركم، أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر، الله أكبر عليكم!، هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا؟”.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    مرصداوي قديم

    يافوزي هذا الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية لم يخترها ! هذا أكثر رجولة وشجاعة منك ومن أمثالك ممن يتاجرون بالكظية ! هو لم يحضر المحتل لبلده .المهم كثر من محشي ورق العنب ولا تنسى تبكي على نتنياهو إذا هلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    سالم

    معروف ان اليهود أفضل من الشيعه آلاف المرات فاليهود أهل كتاب لكن الشيعه أقرب مايكونوا للهندوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    عبدالله عبدالله

    بطل ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    محمدالجعيد

    والله انك مثل اللي يغمز في الظلام محد دراء عنك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    إذا قلنا الله أكبر فمعنى ذلك أننا نمجد الله ونمدحه ونثني عليه في الأرض ، إذا أكثرنا من تمجيد الله يحل علينا رضوانه ويتولانا برعايته . اليهود عليهم أن يكبروا الله كما يفعل المسلمون فهو أجدى لهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    مشــعل

    عضو بالكنيست الاسرائيلية ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 4:56 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    شي طيب وبالكنيست ماذا لو اذن في مجلس الشعب عند بشار او بمجلس النواب العراقي هههههه كان ذبحوه هناك يقولون ياحسين وهناك يقولون ياعلي وكلهم عرب ومع هذا لو سني اذن ذبحوه هههههههه هذه شهاده لليهود افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    &كتكوتي&

    قال تعالى "وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو إنتقام " سورة إبراهيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  9. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    &كتكوتي&

    تمثيلية محبوكة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    العمده

    بيض الله وجه ونصره على أمة اليهود المحتلين المفسدون فى الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    صقر 3

    حتا اذا انه يحمل الجنسيه الاسرائليه المهم انه مسلم وكيف حمل الجنسيه هاذه ارضه وحى نهبوه ورفض ان يخرج واعطوه الجنسيه الاسرائيليه يوجد الكثير من المسلمين جنسيتهم اسرائليه هاذا العدو زحف كثيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    الحربي2324

    انا اشهد انه بطل ولد بطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    Nasser7777

    بطل بيض الله وجهك والي يقول لاتمجدونه انا اقوله ** انت جالس بملحقك تتفلسف وهو رفع الاذان بوسط اليهود فوزي ا**
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    سيما

    بططل ينصر دينك الله ينصركم عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    حساوي

    معقوله ممنوع الاذان في القدس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    فوزي

    قبل أن تمجدوا بهذا *** فهو يحمل الجنسية الاسرائيلة ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم