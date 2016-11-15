خبر وتعليق !

* شرطة الرياض تطيح بـ «نازح» ابتز مواطنة بنشر صورها!

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* «فاشنيستا» مكياج تعرض مقطع فيديو لحلق حاجبيها، بعد نشرها مقطع سابق لتعرضها لاعتداء في لندن !

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* مصلحة الإحصاء: ٢ مليون عزباء و٢٢٨ ألف عانس في السعودية!

ـ المهم، كم عدد المطلقات؟!

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ـ البعض يتخذ «الشاور» علاجا نفسيا !

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* المالية تخصص ١٠٠ مليار لسداد حقوق القطاع الخاص !

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ـ نهايتها ملف أخضر علاقي !

نقلا عن “عكاظ”