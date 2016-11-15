…أخاف على المنتخب من عيد…!!

•أسأل مثل كل الناس أليس اتحاد أحمد عيد في نظركم فشل.

•أسأل كواحد من شهود على المرحلة أليس هذا الاتحاد المنتهية فترته هو من قلتم عنه فاشل فاشل، بل إن أكثركم طالبوا سحب الثقة منه قبل عام ونيف في اجتماع استقويتم فيه بالفيفا.

•أسأل مرة وثانية وعاشرة ولي في التساؤلات مغزى أكبر من كينونة الفشل وصيرورة اللغة التي نجترها في الخطاب الرياضي مثل اجترار صديقي تركي الخليوي لها ظهر توثيق كان عنوانه موشغلك.

•أعود للاتحاد الفاشل ومن خلاله أطالب الأخوة الكرام إيضاح مايستحق الإيضاح من خلال قوائم مرشحين لخلافة أحمد عيد ضمت قوائم أسماء من كانوا في الاتحاد المنتهية ولايته وآخرين قدموا أنفسهم مستقلين لعضوية الاتحاد القادم.

•البرقان والخميس وحمد الصنيع وطلال آل الشيخ ونعيم البكر والمقرن وغيرهم عد واغلط أليسوا من تركة الاتحاد الراحل والذي اعتبرتوه فاشلا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.

•المهنا وبانصر والمسحل وويب والمعيبد أليسوا من باقة الأوائل في الاتحاد الذي نعتموه بالفشل واعتبرتموه كارثة.

•هنا بودي أن توضحوا للوسط الرياضي لماذا سمحتم من وصفتوهم بالفاشلين السيطرة على كل القوائم الانتخابية ولماذا طالما هم في نظركم هكذا منحتوهم فرصة أخرى.

•هل يعقل أن من كانوا مع أحمد ناجحون وهو الفاشل الوحيد.

•هل يعقل أن يكون هذا هو التجديد الذي كنتم تبشرون به أربعة باقين وخمسة مكملين.

•أخشى أن أقول كلام ويفسر على غير مقصده مع إيماني بقول جبران خليل جبران نحترف إلا استغباء عندما تزعجنا المقاصد.

(2)

•اليوم سيكون لنا حوار ساخن مع منتخب اليابان فنحن وإن غبنا عن مواقع باتت مألوفة لمنتخب اليابان نظل أهل تاريخ كروي أعرق من تاريخ اليابان وإن بدت الأمور في السنوات الأخيرة تخذلنا وتمنح غيرنا مقاعد كانت لنا في آسيا وغيرها.

•لست مع من يقول نحن الأفضل بالمطلق ولا مع الخوافين لكن مع الواقعية التي فيها الاحترام يجب أن يكون سيد الموقف.

•أقصد احترام الخصم واحترام الأرض وأن لانبني مباراة اليوم على خسارة اليابان من الإمارات وفوزنا على الإمارات.

•فتلك لها ظروفها وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة ولمباراة اليوم تفاصيل أخرى نتمنى أن تحضر من خلالها حكاية مالك معاذ مع الكومبيوتر الياباني.

(3)

•أخاف على المنتخب من غياب أحمد عيد الذي منعه ظرفه الصحي أن يكون هناك.

•فهذا الرجل استطاع بدماثة خلقه أن يكسب الكل، بل أشعرهم أنه واحد منهم.

•يارب نفوز وإن لم يحدث التعادل خارج الديار طيب، وإن خسرنا لاسمح الله القادم مذهل.

نقلا عن “عكاظ”