شاهد .. طفل موضوع على “دكة الحلواني” أعلي جبل الهدا .. والسبب “سنابه”

صحيفة المرصد : تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل موضوع على حافة هاوية في قمة جبل «الهدا» في الطائف، وتحديداً في مكان خطر يعرف بـ «دكة الحلواني» .

وقد أثارت “الصورة” المغردين لخطورتها , يذكر أن “دكة الحلواني” تطل على طريق كرا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة، وقيل أن الهدف تصوير «سناب» والتقاط صورة مثيرة للذكرى، وشنوا هجوماً على من أقدم على ذلك ووصفوه بأنه استهتار بروح بريئة، من أجل استعراض غير مبرر.