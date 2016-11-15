شاهد .. طفل موضوع على “دكة الحلواني” أعلي جبل الهدا .. والسبب “سنابه”

صحيفة المرصد : تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل موضوع على حافة هاوية في قمة جبل «الهدا» في الطائف، وتحديداً في مكان خطر يعرف بـ «دكة الحلواني» .
وقد أثارت “الصورة” المغردين لخطورتها , يذكر أن “دكة الحلواني” تطل على طريق كرا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة، وقيل أن الهدف تصوير «سناب» والتقاط صورة مثيرة للذكرى، وشنوا هجوماً على من أقدم على ذلك ووصفوه بأنه استهتار بروح بريئة، من أجل استعراض غير مبرر.
تعليقات ( 28 )
شرحبيلالطفل نايم وأبو فاغر مثل أمه ورعان وجالهم ورعان
الصبيانيياناس أقسم بجلال الله القرود تخطف الأطفال انتبهو انا من اهل الطائف واعرفها زين ووسخة لا توقفون عندها تحرجكم امام اولادكم وبناتكم المراهقين عليها حركات قذرة اللهم بلغت اللهم فشهد وتتواجد في كذا منطقة
كفى كذبقاتل الله الجهل وأهله
الصبيانيعايدي اولآ الطفل مايتحرك حتي لو طاح لا سمح الله مافية هاوية تحتة في حرف الجبل الخوف من القرود تخطفة قبل كم سنة خطفت طفل صغير مالحقو علية الي قد راح ٢٠ قطعة فهاذا من جهل ولو تعلم والدتة ماوضعتة كذا ؛؛؛
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذي مو أم هذي مهايطه والله لو انا مكان زوجها لا خليها مكان الطفل واخليها تعرف الهلع والخوف لكن باين أن الزوج غير مسرول عن تصرفاتها
سامبادوريافيه ناس تجنب راس الهدا يتفرجوا على القرود علما بانها من اقذر الحيوانات وتعمل حركات قذره اذا شافت النساء لكن بعض الناس مفهي ومدلوخ
عدد التعليقات:5764
المنتصر باللهتعليق 15 ياسارق يامنتحل معرفي ليش كيذا وجع يقص رقبتك جعلس تطيح من رأس الهدا في فم قرد ويأكل خشمك وجع........?
جنوبية..🌻🌻والله شفت بعيني ام تخلي أطفالها يمشون الثلاثة على حافة الدكة لعبت با اعصابي بغيت أنزل من السيارة واضربها واعضها باسناني من كثر القهر بس تذكرت اني راح انضرب تراجعت وتعوذت من ابليس عيالها كيفها 😩
ابو بكرت12 اعطني دليل ان ديننا فيه مجامله انت تكذب علينا والا على نفسك يعني اللي ما يصلي نجامله واللي ما يصوم نجامله واللي يكذب نجامله خاف ربك لا تحلل شيء ماهو في الدين قول ملاطفه مؤالفة مو مجاملة ونفاق
ابو بكرلاتصدقون بربرتي .. انا زي المثل اللي يقول ( أسد علي وفي الحرب نعامة ) الحرمة عندي مجننتني بس الله يهديها .
سالمناس ظلمه إذا هذا طفله وظالمه بهالشكل كيف مع باقي خلق الله
المنتصر باللهام بدر تعليق 10 الله يهديكي واشله التصوير !!! وليش تصورين نفسك !!! ارتاحي يابنت الحلال لاتصورين ولا تتصورين .
ابو بكرالمشكلة اني الام ماهي ام بل مراااهقة همها السناب والاب ورع دلقوا مرخي اذانيه قالت ابصور قال صوري قالت ابغا المطعم قال مشينا قالت مابطبخ قال طيب لا طابت ايامك وانت مرخي اذانيك لها هذا ولدك كيف تطاوعها
المنتصر باللههذا ولد زويته البنشري أنا أعرف هذه حركاته أن لم يكن من هؤلاء المرضى النفسيين
لو لم يبق من الدين الا المجاملهالمجامله هي من ديننا الاسلامي بمكان لذلك اقتراح تفعيل دور المجامله في تعاملاتنا كي لا نصبح خواء جفاه
ابو صباعفوا قصدي ( شجاع ) تعليق رقم ( 4 )
ام بدرلا أخفيكم سرا فقد سولت لي نفسي سابقا وعملت هذي الحركة مع طفلتي ، بس عودت واستغفرت ورجعت للطريق المستقيم ، وقمت اصور نفسي .
المنتصر باللههذه حركات أجانب وليس سعوديين والطائف مزار لكل من هب ودب من المسلمين بعد قضاء العمره لذلك عدم تحميل أهل الطائف هذه الخمبقات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل
محمدالجعيدوالله التخلف من اللي صور الورع المسكين
ابوصباتعليق 3 ( شجاع ) خاف الله في عيال الناس ، عشانهم مو عيالك تسوي فيهم كذا !!!
ام بدرلا حول ولا قوة إلا بالله وربي صار التصوير مرض بعض الناس الله يشفيهم ويهديهم
بيكمونمنطقة الهدا يأتيها فئة غريبة السلوك من رمي نفايات في الاماكن العامة وشرب معسلات وغيرها واخيرا هذا التصرف الغريب الذي لاينفع معه الا الردع في اوربا يعاقب من معه طفل لايربط حزام الامان فكيف بهذا المنظر
شجاعحركات جميلة جدا احب هذي الحركات ، وانا دائم اقوم بتطبيقها مو مع عيالي ، عشاني بخاف على عيالي ، بطبقها على عيال الناس 👍
سم سماباءوامهات لسى بزوره ماعفوا قيمة الابناء والله حرام فيهم كلمة والدين
شجاعحسبنا الله ونعم الوكيل ناس ماتحسب للعواقب ومنزوعه الرحمة هذا زي اللي حط طفل رضيع بجوار قرد على حافه هاويه لغرض التصوير فقام القرد برمي الرضيع في الهاويه لاحول ولاقوة الابالله اللهم لك الحمد
ابوصبالاحول ولاقوة الابلله الله يهديهم أهله أولادكم امانه حافضوعليهم