  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. طفل موضوع على “دكة الحلواني” أعلي جبل الهدا .. والسبب “سنابه”

15 نوفمبر, 2016 , 5:58 ص
شاهد .. طفل موضوع على “دكة الحلواني” أعلي جبل الهدا .. والسبب “سنابه”
  • 2٬097
  • 28
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل موضوع على حافة هاوية في قمة جبل «الهدا» في الطائف، وتحديداً في مكان خطر يعرف بـ «دكة الحلواني» .

وقد أثارت “الصورة” المغردين لخطورتها , يذكر أن “دكة الحلواني” تطل على طريق كرا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة، وقيل أن الهدف تصوير «سناب» والتقاط صورة مثيرة للذكرى، وشنوا هجوماً على من أقدم على ذلك ووصفوه بأنه استهتار بروح بريئة، من أجل استعراض غير مبرر.

 

5444545454



تعليقات ( 28 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    شرحبيل

    الطفل نايم وأبو فاغر مثل أمه ورعان وجالهم ورعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    الصبياني

    ياناس أقسم بجلال الله القرود تخطف الأطفال انتبهو انا من اهل الطائف واعرفها زين ووسخة لا توقفون عندها تحرجكم امام اولادكم وبناتكم المراهقين عليها حركات قذرة اللهم بلغت اللهم فشهد وتتواجد في كذا منطقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    كفى كذب

    قاتل الله الجهل وأهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    الصبياني

    عايدي اولآ الطفل مايتحرك حتي لو طاح لا سمح الله مافية هاوية تحتة في حرف الجبل الخوف من القرود تخطفة قبل كم سنة خطفت طفل صغير مالحقو علية الي قد راح ٢٠ قطعة فهاذا من جهل ولو تعلم والدتة ماوضعتة كذا ؛؛؛
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذي مو أم هذي مهايطه والله لو انا مكان زوجها لا خليها مكان الطفل واخليها تعرف الهلع والخوف لكن باين أن الزوج غير مسرول عن تصرفاتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    سامبادوريا

    فيه ناس تجنب راس الهدا يتفرجوا على القرود علما بانها من اقذر الحيوانات وتعمل حركات قذره اذا شافت النساء لكن بعض الناس مفهي ومدلوخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    حسبي الله على من عملها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " , اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص
    عدد التعليقات:5764

    المنتصر بالله

    تعليق 15 ياسارق يامنتحل معرفي ليش كيذا وجع يقص رقبتك جعلس تطيح من رأس الهدا في فم قرد ويأكل خشمك وجع........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص

    جنوبية..🌻🌻

    والله شفت بعيني ام تخلي أطفالها يمشون الثلاثة على حافة الدكة لعبت با اعصابي بغيت أنزل من السيارة واضربها واعضها باسناني من كثر القهر بس تذكرت اني راح انضرب تراجعت وتعوذت من ابليس عيالها كيفها 😩
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    ابو بكر

    ت12 اعطني دليل ان ديننا فيه مجامله انت تكذب علينا والا على نفسك يعني اللي ما يصلي نجامله واللي ما يصوم نجامله واللي يكذب نجامله خاف ربك لا تحلل شيء ماهو في الدين قول ملاطفه مؤالفة مو مجاملة ونفاق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    ابو بكر

    لاتصدقون بربرتي .. انا زي المثل اللي يقول ( أسد علي وفي الحرب نعامة ) الحرمة عندي مجننتني بس الله يهديها .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    سالم

    ناس ظلمه إذا هذا طفله وظالمه بهالشكل كيف مع باقي خلق الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    المنتصر بالله

    ام بدر تعليق 10 الله يهديكي واشله التصوير !!! وليش تصورين نفسك !!! ارتاحي يابنت الحلال لاتصورين ولا تتصورين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    ابو بكر

    المشكلة اني الام ماهي ام بل مراااهقة همها السناب والاب ورع دلقوا مرخي اذانيه قالت ابصور قال صوري قالت ابغا المطعم قال مشينا قالت مابطبخ قال طيب لا طابت ايامك وانت مرخي اذانيك لها هذا ولدك كيف تطاوعها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    المنتصر بالله

    هذا ولد زويته البنشري أنا أعرف هذه حركاته أن لم يكن من هؤلاء المرضى النفسيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    لو لم يبق من الدين الا المجامله

    المجامله هي من ديننا الاسلامي بمكان لذلك اقتراح تفعيل دور المجامله في تعاملاتنا كي لا نصبح خواء جفاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    ابو صبا

    عفوا قصدي ( شجاع ) تعليق رقم ( 4 )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    ام بدر

    لا أخفيكم سرا فقد سولت لي نفسي سابقا وعملت هذي الحركة مع طفلتي ، بس عودت واستغفرت ورجعت للطريق المستقيم ، وقمت اصور نفسي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص

    المنتصر بالله

    هذه حركات أجانب وليس سعوديين والطائف مزار لكل من هب ودب من المسلمين بعد قضاء العمره لذلك عدم تحميل أهل الطائف هذه الخمبقات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص

    محمدالجعيد

    والله التخلف من اللي صور الورع المسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    ابوصبا

    تعليق 3 ( شجاع ) خاف الله في عيال الناس ، عشانهم مو عيالك تسوي فيهم كذا !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 6:18 ص

    ام بدر

    لا حول ولا قوة إلا بالله وربي صار التصوير مرض بعض الناس الله يشفيهم ويهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    بيكمون

    منطقة الهدا يأتيها فئة غريبة السلوك من رمي نفايات في الاماكن العامة وشرب معسلات وغيرها واخيرا هذا التصرف الغريب الذي لاينفع معه الا الردع في اوربا يعاقب من معه طفل لايربط حزام الامان فكيف بهذا المنظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    شجاع

    حركات جميلة جدا احب هذي الحركات ، وانا دائم اقوم بتطبيقها مو مع عيالي ، عشاني بخاف على عيالي ، بطبقها على عيال الناس 👍
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    سم سم

    اباءوامهات لسى بزوره ماعفوا قيمة الابناء والله حرام فيهم كلمة والدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص

    شجاع

    حسبنا الله ونعم الوكيل ناس ماتحسب للعواقب ومنزوعه الرحمة هذا زي اللي حط طفل رضيع بجوار قرد على حافه هاويه لغرض التصوير فقام القرد برمي الرضيع في الهاويه لاحول ولاقوة الابالله اللهم لك الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص

    ابوصبا

    لاحول ولاقوة الابلله الله يهديهم أهله أولادكم امانه حافضوعليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم