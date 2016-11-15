والدة “فتاة الجبيل” المعنفة تكشف تفاصيل جديدة ..والشكوك تحوم حول “زوجة والدها”

صحيفة المرصد : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي « إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة فتاة في محافظة الجبيل نتيجة تعرضها للعنف، فإن المختصين بشرطة محافظة الجبيل باشروا بلاغا مساء يوم الجمعة الماضي من قبل مواطنة ثلاثينية عن وفاة ابنة زوجها البالغة من العمر 14 سنة في منزلهم الكائن غرب محافظة الجبيل.
وتم الانتقال إلى المنزل رفق الطبيب الشرعي ونقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة، فيما جرى إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
من جهتها طالبت أم الطفلة «سارة» البالغة من العمر 14 عاماً التي وجدت منتحرة في منزل والدها بالجبيل الجمعة الماضية- حسب ادعاء والدها- بتحقيق موسع في القضية.
وقال علي الصغير الوكيل الشرعي لوالدة سارة حسب صحيفة «الشرق» إن الطفلة سارة انتقلت مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وعاشت مع زوجته حيث وجدت منها معاملة سيئة ما أجبر والدها على نقلها إلى منزل أخته في محافظة عفيف، وبعدها انتقلت إلى منزل خالها في محافظة الطائف بسبب ضيق حال عمتها.
وأكملت دراستها عند خالها حتى عاد والدها وأخذها مجدداً لتعيش معه في الجبيل.
وقال الصغير إن سارة اتصلت بعد فترة بخالها لتخبره أنها تتعرض للعنف والتخويف وتعامل سيئاً جداً من زوجة والدها واستمرت في الشكوى حتى إبلاغ والدها بانتحارها.
وأضاف: «تتهم والدة سارة زوجة الأب بالوقوف وراء مقتل طفلتها التي لا تزال صغيرة- حسب وصفها- ولا تستطيع أن تشنق نفسها، وأكد أن ادعاء والدها بأنها مريضة نفسياً غير صحيح ولا يوجد ما يثبته، وهو ادعاء يهدف- حسب قوله- إلى إبعاد التهمة عن زوجة الأب.
وتطالب «والدة الطفلة سارة» بإعادة التحقيق كاملا وتغيير المحققين السابقين، وإشراك الجهات الرسمية ذات العلاقة كاملة بالتحقيق، وإحضار الشهود وكل من له علاقة بالقضية للتحقيق.
كما تطالب «والدة سارة» بمعاقبة كل من تسبب في دفن الطفلة قبل اكتمال التحقيق ووصول التقرير للطب الشرعي والبصمات والتصوير الجنائي- حسب قولها-، وقبل حضورها لرؤية جثة ابنتها أو طلبها لسماع أقوالها، رغم أنها أبلغت ضابط القضية هاتفيا أن ابنتها تعرضت للتعذيب، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها وحق ابنتها. وطالبت بإيقاع أشد العقوبات بمن يثبت تورطه في الجريمة.
تعليقات ( 17 )
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المنتصر باللهجريمه بشعه حتى لو كانت منتحره فهم سبب انتحارها وهذه نتائج التفكك الأسري والطلاقات في حال وجود أبناء *** من تسبب في قتل هذه الطفله البريئه كائن من كان حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومفتري سارق
وشك وشكاذا افلتوا من البشر ...فلن يفلتوا من رب البشر
والد الطفلة مشارك بالمأساةكيف يسمح لنفسه بأن يدفن الفتاة ولم يدع والدتها لتودعها الوداع الأخير هذا الرجل منزوع ما بداخله من رحمة ويبدو بأن ما حصل هو إنتقام من زوجته السابقة والعياذ بالله.
عادلهذا الاب عدو الانسانية لا يستحق كلمة اب كيف يدعي بأن البنت مريضة نفسياً حتى يبعد التهمه عن زوجته . شكله كان داري وراضي حتى ينتقم من طليقته ويحرق قلبها . حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من الظالمين
الصابرهحسبنا الله ونعم الوكيل .... الله يرحمها .
حمدالغيرة من الام على زوجة الاب وطليقها اعمتها حتى اتهمت المحققين والعدالة والضباط والمسؤولين بالكذب كل الناس كذابة وانتي الي صادقة من غيرتها تبغى تنتقم بس وتستغل موت البنت علشان تنتقم الغيرة اعمتها
فهدالله يرحمها. ذهبت إلى رب رحيم ارحم بها والدها و زوجته
في هذا الزمنتخلت الناس من كافة مشاعر الإنسانية
سلمانليش خنبوقة دكر شنب انت مطلق وتبي حقوقك ههههه
محمدحقوق المطلقات في بيتكم خنبوقه
محمدالى ام سارة اول شي البنت عمرخا 14 يعني مو طفلة بالغة ولو فيكي خير ما تطلقتي وتركتي بنتك وكمان تتهمي زوجة ابيها على طول بدون اثبات مالك حق وبعدين طعنتي بالمحققين والضباط والعداله ليه الغيرة عمت قلبك
وتستمر المعاناةاين حقوق المطلقات ؟ لماذا المطلقة تٌحرم من ابناءها ؟ اين حقوق المراة ؟ اين حقوق الانسان ؟ نريد قوانين صارمه تحفظ للمطلقات حقوقهن .
حزينناس ماتخاف الله