بالصور : إذا فاتتك رؤية “القمر العملاق” هذه لقطات من 17 دولة

صحيفة المرصد : يتسابق المصورون حول العالم منذ ساعات لالتقاط صور القمر العملاق، حيث لم يقترب كوكب الأرض إلى القمر لهذه الدرجة منذ عام 1948، وسيبدو القمر خلال هذه الظاهرة الفلكية أكبر بنسبة 14% وأكثر وضوحاً بنسبة 30% من القمر وقت اكتماله.
وتم رصد مجموعة من الصور بعدسات الهواة والمحترفين من مختلف مدن العالم وفقا لموقع “العربية.نت”.
ولكن لماذا يبدو القمر أكبر حجما من المعتاد؟ والإجابة لأن محيط القمر يكون بيضاويا أكثر منه دائرة مكتملة، ولذا عندما يتحرك يبدو أحيانا قريبا من الأرض وأحيانا أخرى بعيدا.
وإذا حدث واكتمل القمر عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض، لحظتها يبدو متضخما في الحجم وأكثر بريقا من أي لحظة أخرى، وهي ظاهرة يطلق عليها علماء الفلك “القمر العظيم”.
مشهد القمر العملاق كما بدا في قرطبة – إسبانيا
ظافر البكري
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه
القدس
الجيزة-مصر
كيب تاون – جنوب أفريقيا
سانت لويس – الولايات المتحدة الأميركية
برلين
أثينا
جبال فيفا في السعودية
مصر
ميانمار
بكين
أسطنبول
مانيلا
الجيزة-مصر
صورة نشرها كريس سميث تظهر القمر العملاق ومحطة الفضاء الدولية
هونغ كونغ
تعليقات ( 13 )
صديق عمري✅ القمر .. يا أيها البدر المسافر في الفلكْ هل لي بأن أرقى إليك لأسألكْ من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نوراً في الفضاء وجمّلكْ.
صديق عمريتذكروا قول النبي ﷺ: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته". اللهم أجعلنا ممن يراك كما يرى القمر هذه الليلة، واجعلنا من الزمرة التي تدخل الجنة ووجوههم كالقمر ليلة البدر.
بدرانوالله كنت بطلع اشوفه بس خفت اتحول ذيب ..وانا اسد صعبة اغير
اقول بسخلونا على رؤية ٢٠٣٠ والله يستر
حنشلسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشة ورضاء نفسه , امنت بالله ربا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
الحوت الوردييارب ارزقني ببنوته مصريه
الحوت الورديالجيزه وجمال البدر زادت حلى مصر
الحوت الورديياقمر شوف الحبايب كل واحد له رفيق الا قلبيماله صاحب ماشي وحده بطريق
الوردة البيضاءالأجمل قمر الجيزة خلف الاهرمات رائع
سرورجبال فيفا 👍
الاجملجبال فيفا والجيزه ....
عدد التعليقات:5768
المنتصر باللهالقمر قمران هناك واحد في السماء والآخر في السويدي ينقز على رجل في الحوش إذا نزل المطر مع أطفال أخوه مادريتا ماشفتاني انقز زززززززززززززز