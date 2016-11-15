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بالصور : إذا فاتتك رؤية “القمر العملاق” هذه لقطات من 17 دولة

15 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص
بالصور : إذا فاتتك رؤية “القمر العملاق” هذه لقطات من 17 دولة
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صحيفة المرصد : يتسابق المصورون حول العالم منذ ساعات لالتقاط صور القمر العملاق، حيث لم يقترب كوكب الأرض إلى القمر لهذه الدرجة منذ عام 1948، وسيبدو القمر خلال هذه الظاهرة الفلكية أكبر بنسبة 14% وأكثر وضوحاً بنسبة 30% من القمر وقت اكتماله.

وتم رصد مجموعة من الصور بعدسات الهواة والمحترفين من مختلف مدن العالم وفقا لموقع “العربية.نت”.

ولكن لماذا يبدو القمر أكبر حجما من المعتاد؟ والإجابة لأن محيط القمر يكون بيضاويا أكثر منه دائرة مكتملة، ولذا عندما يتحرك يبدو أحيانا قريبا من الأرض وأحيانا أخرى بعيدا.

وإذا حدث واكتمل القمر عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض، لحظتها يبدو متضخما في الحجم وأكثر بريقا من أي لحظة أخرى، وهي ظاهرة يطلق عليها علماء الفلك “القمر العظيم”.

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مشهد القمر العملاق كما بدا في قرطبة – إسبانيا

 

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ظافر البكري

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

 

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

 

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

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بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

 

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القدس

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الجيزة-مصر

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كيب تاون – جنوب أفريقيا

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سانت لويس – الولايات المتحدة الأميركية

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برلين

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أثينا

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جبال فيفا في السعودية

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مصر

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ميانمار

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بكين

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أسطنبول

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مانيلا

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الجيزة-مصر

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صورة نشرها كريس سميث تظهر القمر العملاق ومحطة الفضاء الدولية

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هونغ كونغ



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    صديق عمري

    ✅ القمر .. يا أيها البدر المسافر في الفلكْ هل لي بأن أرقى إليك لأسألكْ من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نوراً في الفضاء وجمّلكْ.
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  2. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    صديق عمري

    تذكروا قول النبي ﷺ: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته". اللهم أجعلنا ممن يراك كما يرى القمر هذه الليلة، واجعلنا من الزمرة التي تدخل الجنة ووجوههم كالقمر ليلة البدر.
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  3. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    بدران

    والله كنت بطلع اشوفه بس خفت اتحول ذيب ..وانا اسد صعبة اغير
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  4. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    اقول بس

    خلونا على رؤية ٢٠٣٠ والله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    حنشل

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشة ورضاء نفسه , امنت بالله ربا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
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  6. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    الحوت الوردي

    يارب ارزقني ببنوته مصريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    الحوت الوردي

    الجيزه وجمال البدر زادت حلى مصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  8. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    الحوت الوردي

    ياقمر شوف الحبايب كل واحد له رفيق الا قلبيماله صاحب ماشي وحده بطريق
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  9. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    الوردة البيضاء

    الأجمل قمر الجيزة خلف الاهرمات رائع
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  10. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    سرور

    جبال فيفا 👍
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  11. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    الاجمل

    جبال فيفا والجيزه ....
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  12. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص
    عدد التعليقات:5768

    المنتصر بالله

    القمر قمران هناك واحد في السماء والآخر في السويدي ينقز على رجل في الحوش إذا نزل المطر مع أطفال أخوه مادريتا ماشفتاني انقز زززززززززززززز
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  13. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    جبال فيفا منظر مهيب للقمر مبدع من صور ولاكن يتصاغر ابداع المخلوق امام ابداع وعظمة الخالق
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