بالصور : إذا فاتتك رؤية “القمر العملاق” هذه لقطات من 17 دولة

صحيفة المرصد : يتسابق المصورون حول العالم منذ ساعات لالتقاط صور القمر العملاق، حيث لم يقترب كوكب الأرض إلى القمر لهذه الدرجة منذ عام 1948، وسيبدو القمر خلال هذه الظاهرة الفلكية أكبر بنسبة 14% وأكثر وضوحاً بنسبة 30% من القمر وقت اكتماله.

وتم رصد مجموعة من الصور بعدسات الهواة والمحترفين من مختلف مدن العالم وفقا لموقع “العربية.نت”.

ولكن لماذا يبدو القمر أكبر حجما من المعتاد؟ والإجابة لأن محيط القمر يكون بيضاويا أكثر منه دائرة مكتملة، ولذا عندما يتحرك يبدو أحيانا قريبا من الأرض وأحيانا أخرى بعيدا.

وإذا حدث واكتمل القمر عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض، لحظتها يبدو متضخما في الحجم وأكثر بريقا من أي لحظة أخرى، وهي ظاهرة يطلق عليها علماء الفلك “القمر العظيم”.

مشهد القمر العملاق كما بدا في قرطبة – إسبانيا

ظافر البكري

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

بعدسة: محمد الغنام وعبدالرحمن البريه

القدس

الجيزة-مصر

كيب تاون – جنوب أفريقيا

سانت لويس – الولايات المتحدة الأميركية

برلين