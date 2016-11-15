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تعرف على حقيقة تأثير “القمر العملاق” على سلوك البشر

15 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص
تعرف على حقيقة تأثير “القمر العملاق” على سلوك البشر
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صحيفة المرصد : كشفت دراسة نشرت عام 2011 أن أكثر من 40 في المئة من العاملين في المجال الطبي يعتقدون أن ظاهرة “القمر العملاق” تؤثر في السلوك البشري.
إذ تشير إحدى النظريات إلى أن الماء في جسم الإنسان يتأثر بحركة القمر ويتحرك بنفس طريقة المد والجزر، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تصرفات غريبة، بحسب صحيفة “الحياة” نقلا عن موقع “تيليغراف”.

وأشار بعض المنجمين إلى أن ظاهرة الـ “سوبر مون” تعني بدايات جديدة قد تكون سلبية أو إيجابية، وأضافوا بأنها قد تكون إشارة للناس إلى أشياء كارثية وبالغة الأهمية قد تحدث في العالم.

وزعم البعض أن الليلة التي يكون فيها القمر بدراً تشهد المستشفيات إقبالاً كبيراً كما ترتفع نسبة الجريمة، وذكرت صحيفة “وول ستريت” في الشهر الماضي أن جميع الموظفين في مستشفى في ولاية كونيتيكت اقتنعوا أنه عندما يكون القمر بدراً يقضون ليلة متعبة مع توافد عدد كبير من المرضى.

إلا أن صحيفة “تيليغراف” نفت تأثير هذه الظاهرة على الإنسان بأي شكل، وذلك بعد إجراء سلسلة من الدراسات أظهرت عدم وجود علاقة بين “القمر العملاق” والأحداث التي تقع، مثل ارتفاع حالات العنف ودخول المستشفيات والانتحار. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإنسان قد يكون على أعتاب الدخول في مرحلة الهوس في حال صدق مثل هذه الأمور.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    🎀💫

    الحمد لله رب العالمين -بالعكس -كانت الأجواء جميلة-والنفسيات عال العال -حتى الأطفال العصبيين -كانواآخر روقان -والهدوء كان هو الغالب
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  2. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    مواطنه

    مجرد خرافات بالعكس كان يوم رومانسي وكله شاعريه وجمال
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  3. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    اذكار الصباح والمساء

    بذكرالله تطمئن القلوب
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  4. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    متيم انا

    الفقر يخلي الواحد يصدق كل شي
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  5. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    الخبر ذكرني

    آنا الذي منحول جسمي ومبري:ماني بقادرللقمر اعرف اسرار ** ارسل تردد شوق بالليل يسري:تاتي النتيجه دوم مجموعة اصفار ** آنا البحر مجبور مدي وجزري:لامن تحرك في السما دور الاقمار.
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  6. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص
    عدد التعليقات:22

    ana wbas

    وهل كان هناك الوقت الكافى لدراسة تاثير القمر بحالته البارح على البشر اوهى توقعات يراد بها اشغال البشريه عن ماهو اهم ! ومن اجرى تلك الدرسات القيمه ؟ قد تكون احد بيوت الاستشارات الدوليه المهمة!!
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  7. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    محمد

    سبحان الله قد يكون صيام الثلاث البيض تجنب الإنسان هذه الأضرار التي ذكرت والله اعلم
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  8. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    الشايب

    ماتغير فينا شئ كل شئ زي ماهو
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  9. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    نظريات فاشلة بل لا هي تهريج وليست نظريات الانحراف السلوكي والاخلاقي معروف سببه منذ زمن بعيد! اكل الحرام من سحت وربا ونهب اموال الغير ظلما و الاكل الغير محلل شرعا! !! بأختصار المشكلة روحيه
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  10. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    سميني بسمك

    حتى القمر ما تركتوه في حالته بل معتقدات الباطله
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