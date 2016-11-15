تعرف على تطبيق “سواقي” الذي إخترعه سعوديون لمراقبة خط سير سائق العائلة – صورة

صحيفة المرصد : ابتكر شباب سعوديون تطبيقاً أطلقوا عليه اسم “سواقي”، يتيح للأسر مراقبة مشاوير وخط سير سائقيهم، وتتبع حركتهم، والاطمئنان على أفراد العائلة الذين يركبون معهم.

ويتيح التطبيق لرب الأسرة معرفة خط سير السائق الخاص من خلال واجهة بسيطة تحدد موقعه، دون أن يتعين على السائق تلقي رسائل أو مكالمات هاتفية منه، ويمكّن الأب من استدعاء السائق وإظهار الوقت المتوقع لوصوله وإشعاره حال الوصول للموقع المطلوب.

وعبر مبتكرو التطبيق جسب صحيفة “الرياض” عن سعادتهم بتتويج تطبيق “سواقي” بجائزة أفضل شركة عربية ناشئة في مسابقة معرض “جايتكس” للتقنية لعام 2016.

وأبانوا أنهم يعتزمون إضافة مزايا جديدة إلى التطبيق، لضمان سلامة العائلة أثناء رحلتهم مع السائق، مثل مراقبة سرعة السیارة وترتيب مواعيد الخروج والعودة خلال اليوم.