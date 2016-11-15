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تعرف على تطبيق “سواقي” الذي إخترعه سعوديون لمراقبة خط سير سائق العائلة – صورة

15 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص
تعرف على تطبيق “سواقي” الذي إخترعه سعوديون لمراقبة خط سير سائق العائلة – صورة
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صحيفة المرصد : ابتكر شباب سعوديون تطبيقاً أطلقوا عليه اسم “سواقي”، يتيح للأسر مراقبة مشاوير وخط سير سائقيهم، وتتبع حركتهم، والاطمئنان على أفراد العائلة الذين يركبون معهم.

ويتيح التطبيق لرب الأسرة معرفة خط سير السائق الخاص من خلال واجهة بسيطة تحدد موقعه، دون أن يتعين على السائق تلقي رسائل أو مكالمات هاتفية منه، ويمكّن الأب من استدعاء السائق وإظهار الوقت المتوقع لوصوله وإشعاره حال الوصول للموقع المطلوب.

وعبر مبتكرو التطبيق جسب صحيفة “الرياض” عن سعادتهم بتتويج تطبيق “سواقي” بجائزة أفضل شركة عربية ناشئة في مسابقة معرض “جايتكس” للتقنية لعام 2016.

وأبانوا أنهم يعتزمون إضافة مزايا جديدة إلى التطبيق، لضمان سلامة العائلة أثناء رحلتهم مع السائق، مثل مراقبة سرعة السیارة وترتيب مواعيد الخروج والعودة خلال اليوم.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    🎀💫

    الله يعطيكم العافية -واخترعوا شي للخادمات -يكشف بلاويهم
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  2. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    ساهر

    الشباب السعودي لديهم طاقات هائلة ، لذلك تجدهم نشيطون في أي مجال يطرقونة ، حتى ولو كان ذلك المجال سلوك غير سوي ، تجدهم يبدعون فيه ، اللائمة تقع على المؤسسات الحكومية التي لم تحتوي مواهبة وتركته للضياع.
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  3. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    زينب....ت 3

    مو كل الأسر تقدر على راتب السائق. .؟ ؟ لكن تقدر تدفع 100الف قيمة شراء سياره إضافه لتكاليف الصيانة الدوريه ؟ ؟ تبرير غير منطقي مجرد محاولة للوصول لأهداف ثانيه؟
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  4. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    مجرد فكرة

    توجد عقول نيرة ومبتكرة ولابد من الخذ بيد المفكرين والمبدعين كي نواكب العالم الاول
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  5. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    ليبرالي

    قيادة المراه امرضروري ولاكل الاسر تقدر على راتب السائق ومشاكله ومن يحرم قيادة المراه ولايحرم اختلاط الاجانب في عوائيلهم يتكلم من جهل ولايعرف حفظ المال وكل الدول العربيه وغيرها المراه تقود السيارات
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  6. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص
    عدد التعليقات:5768

    المنتصر بالله

    سعودي يخترع أو ****ماهقيتها من إختراع أبو سروال وفانيله الاختراع ***حده تفحيط في الثمامه أو سياحه في المغرب أو يصيد حباري في الجزائر وباكستان ومدغشغر وإللي يزعل علي يدق رأسه في جدررر مقبره عل
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  7. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    Aziz

    وين البرنامج نطبقه
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