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بالصور : “آنا”طفلة رضيعة تولد بـ”خصلة بيضاء” في رأسها

15 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص
بالصور : “آنا”طفلة رضيعة تولد بـ”خصلة بيضاء” في رأسها
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صحيفة المرصد : حققت الطفلة الرضيعة ميلي آنا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور خصلة بيضاء في مقدمة شعر رأسها، والطريف أن الأمر متوارث في نساء العائلة.

وولدت آنا البالغة من العمر عاماً ونصف بخصلة بيضاء في شعرها، ما أعطاها جاذبية كبيرة وشكلاً غريباً. وتوضح والدتها (23 عاماً) أن هذا الأمر شيء وراثي في نساء العائلة بدءاً من والدتها بريانا، بحسب صحيفة “الحياة” نقلا عن  “دايلي ميل” البريطانية

وذكرت الأم أن ذلك يعود إلى حالة صحية نادرة ناتجة عن نقص الخلايا الميلانية، ما تسبب بضعف الصبغة اللونية الموجودة في تلك الخصلة، بالتالي تظل الشعرات محتفظة بلونها الأبيض، مؤكدة أنها تتلقى تعليقات لطيفة كلما خرجت مع طفلتها.

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تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    صرخة صمت

    ي قلبي انا كيوته كتكوته الله يحفظها ، هذا شيء وراثي مثل مرض البرص والبهاق والسكر وغيره يكون هذا بالوراثه امها نفس الشيء عندها الخصله البيضاء تصبغ مافيه مشكلة وبس
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  2. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    خالد

    يا حلو البرائة
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  3. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    AG

    الحين الحريم يأخذونها موضه وانصح اصحاب المشاغل بالاستعداد لاتقان تلوين الخصل
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  4. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    ابو وعد

    شي عادي هنا عندنا في جده لي احد الزملاء في العمل له هذه الخصلة البيضاء وكل اولاده منذ ولادتهم لهم نفس الخصلة البيضاء
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  5. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    نجم سهيل

    مو مهم في شعرها... المهم في اخلاقها ... الله يحفظها
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  6. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    جنوبية..🌻🌻

    وأه ياقلبو تجنن مشاء الله يارب احفظها كلبوشة والله الخصلة مميزة وملفته وطالعة حلوة عليها عسولة وأه بس وأه 😙
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  7. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  8. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    سبحان الله الخالق ، الوراثة متوارثة حتى في الأخلاق .
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