بالصور : “آنا”طفلة رضيعة تولد بـ”خصلة بيضاء” في رأسها

صحيفة المرصد : حققت الطفلة الرضيعة ميلي آنا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور خصلة بيضاء في مقدمة شعر رأسها، والطريف أن الأمر متوارث في نساء العائلة.

وولدت آنا البالغة من العمر عاماً ونصف بخصلة بيضاء في شعرها، ما أعطاها جاذبية كبيرة وشكلاً غريباً. وتوضح والدتها (23 عاماً) أن هذا الأمر شيء وراثي في نساء العائلة بدءاً من والدتها بريانا، بحسب صحيفة “الحياة” نقلا عن “دايلي ميل” البريطانية

وذكرت الأم أن ذلك يعود إلى حالة صحية نادرة ناتجة عن نقص الخلايا الميلانية، ما تسبب بضعف الصبغة اللونية الموجودة في تلك الخصلة، بالتالي تظل الشعرات محتفظة بلونها الأبيض، مؤكدة أنها تتلقى تعليقات لطيفة كلما خرجت مع طفلتها.