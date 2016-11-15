بالصور : “آنا”طفلة رضيعة تولد بـ”خصلة بيضاء” في رأسها

صحيفة المرصد : حققت الطفلة الرضيعة ميلي آنا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور خصلة بيضاء في مقدمة شعر رأسها، والطريف أن الأمر متوارث في نساء العائلة.
وولدت آنا البالغة من العمر عاماً ونصف بخصلة بيضاء في شعرها، ما أعطاها جاذبية كبيرة وشكلاً غريباً. وتوضح والدتها (23 عاماً) أن هذا الأمر شيء وراثي في نساء العائلة بدءاً من والدتها بريانا، بحسب صحيفة “الحياة” نقلا عن “دايلي ميل” البريطانية
وذكرت الأم أن ذلك يعود إلى حالة صحية نادرة ناتجة عن نقص الخلايا الميلانية، ما تسبب بضعف الصبغة اللونية الموجودة في تلك الخصلة، بالتالي تظل الشعرات محتفظة بلونها الأبيض، مؤكدة أنها تتلقى تعليقات لطيفة كلما خرجت مع طفلتها.
تعليقات ( 8 )
صرخة صمتي قلبي انا كيوته كتكوته الله يحفظها ، هذا شيء وراثي مثل مرض البرص والبهاق والسكر وغيره يكون هذا بالوراثه امها نفس الشيء عندها الخصله البيضاء تصبغ مافيه مشكلة وبس
خالديا حلو البرائة
AGالحين الحريم يأخذونها موضه وانصح اصحاب المشاغل بالاستعداد لاتقان تلوين الخصل
ابو وعدشي عادي هنا عندنا في جده لي احد الزملاء في العمل له هذه الخصلة البيضاء وكل اولاده منذ ولادتهم لهم نفس الخصلة البيضاء
نجم سهيلمو مهم في شعرها... المهم في اخلاقها ... الله يحفظها
جنوبية..🌻🌻وأه ياقلبو تجنن مشاء الله يارب احفظها كلبوشة والله الخصلة مميزة وملفته وطالعة حلوة عليها عسولة وأه بس وأه 😙
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللهتعليق مخالف
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳سبحان الله الخالق ، الوراثة متوارثة حتى في الأخلاق .