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بالفيديو : شاهد ​محمد ابن الأمير خالد بن طلال” وهو على خط النار بالحد الجنوبي

15 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص
بالفيديو : شاهد ​محمد ابن الأمير خالد بن طلال” وهو على خط النار بالحد الجنوبي
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الأمير خالد بن طلال لابنه الأمير محمد المرابط بالحد الجنوبي؛ حيث ظهر وهو يقف خلف مدفع رشاش يطلق النار نحو أحد الأهداف.

ودوّن الأمير خالد في تغريدته التي أرفقها بالفيديو قائلاً: “أفتخر بابني الملازم محمد وهو على خط النار في الحد الجنوبي مع إخوته المرابطين المدافعين عن بلادنا.. أسأل الله أن يحفظه وجميع إخوته”.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    حسن

    منتاز
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  2. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    فهد العرماني

    كاني شفت دقنة طويلة ( ملتحي ) ، كفوووو يالاصيل بابن الاصيل ، ليتني معهم مشارك بالحد الجنوبي
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  3. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    تعليق مخالف
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  4. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:13052

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
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  5. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    ابو شنب

    الله يحفظ جنودنا باذن الله كلنا جنود مانبخل علي وطنا حتي بعيالنا
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  6. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    ابو ريان

    ما شاء الله
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  7. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    مزارع من أرض الطيبين

    كلنا أبناء وطن واحد وحمايتة واجب بل فرض على الجميع بدون استثناء هذا هو الولاء والتضحية حفظ الله رجالنا الأبطال والرحمه لشهدائنا الأبرار ولك معتدي نقول للحوثين أو من الدواعش الانجاس سوف تكون مقابركم
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  8. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    البارع

    اللهم احفظه واحفظ جميع ابطال قواتنا المسلحة وسدد رميهم وثبت اقدامهم
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  9. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    عبدالعزيز//

    كلنا في خندق واحد انه الوطن حمى الله بلادنا وحكامنا وجنودنا البواسل كفو يامير
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  10. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    ممتاز جداً
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  11. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:13052

    برق الحرم

    ((( احفاد الامام لهم صولات وجولات في ميادين القتال .... حفظ الله جنودنا البواسل الابطال تحت كل سماء وفي كل ارض))))
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  12. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طيب وش الغريب بالموضوع ، كلنا جنود للوطن ، على العموم الله يوفق هالأمير وبقية الجنود المرابطين ، الله يحفظ بلاد الحرمين من كيد الأعداء .
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  13. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    المفروض يلبس خوذه الرأس الاحتييييييياط واجب
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  14. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    تعليق مخالف
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  15. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    يمني عاشق الدمام

    **ماشاء الله
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  16. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    رحمه

    تعليق مخالف
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  17. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص
    عدد التعليقات:1234

    نبرااس

    وين الغرابه؟؟هذا وطنه ومن سيدافع عنه ان لم يدافع عنه جميع اطياف الشعب دون مقارنه.
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  18. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    ماجد

    الله يجعل أعدائكم كيدهم في نحورهم
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  19. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    أجامل أيامي

    تعليق مخالف
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  20. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    أجامل أيامي

    يالللللله ماشاء الله عليه شكله متمرس على الرماية من مسكته للرشاش عرفت
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  21. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    سدرة الغرمول

    تعليق مخالف
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  22. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    العقل السليم

    ماشاء الله****
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  23. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    العامري1111

    وفقكم الله ابطالنا وحكامنا
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  24. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    سعد بن فهد

    الله ينصرهم ويوفقهم ويحفظهم
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  25. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    &كتكوتي&

    كفو يالذيب الله يحفظكم بحفظه وينصركم على الشرذمة الخبيثة.
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