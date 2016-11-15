بالفيديو : شاهد ​محمد ابن الأمير خالد بن طلال” وهو على خط النار بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الأمير خالد بن طلال لابنه الأمير محمد المرابط بالحد الجنوبي؛ حيث ظهر وهو يقف خلف مدفع رشاش يطلق النار نحو أحد الأهداف.

ودوّن الأمير خالد في تغريدته التي أرفقها بالفيديو قائلاً: “أفتخر بابني الملازم محمد وهو على خط النار في الحد الجنوبي مع إخوته المرابطين المدافعين عن بلادنا.. أسأل الله أن يحفظه وجميع إخوته”.