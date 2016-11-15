بالفيديو : شاهد ​محمد ابن الأمير خالد بن طلال” وهو على خط النار بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره الأمير خالد بن طلال لابنه الأمير محمد المرابط بالحد الجنوبي؛ حيث ظهر وهو يقف خلف مدفع رشاش يطلق النار نحو أحد الأهداف.
ودوّن الأمير خالد في تغريدته التي أرفقها بالفيديو قائلاً: “أفتخر بابني الملازم محمد وهو على خط النار في الحد الجنوبي مع إخوته المرابطين المدافعين عن بلادنا.. أسأل الله أن يحفظه وجميع إخوته”.
تعليقات ( 25 )
حسنمنتاز
فهد العرمانيكاني شفت دقنة طويلة ( ملتحي ) ، كفوووو يالاصيل بابن الاصيل ، ليتني معهم مشارك بالحد الجنوبي
عدد التعليقات:13052
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
ابو شنبالله يحفظ جنودنا باذن الله كلنا جنود مانبخل علي وطنا حتي بعيالنا
ابو ريانما شاء الله
مزارع من أرض الطيبينكلنا أبناء وطن واحد وحمايتة واجب بل فرض على الجميع بدون استثناء هذا هو الولاء والتضحية حفظ الله رجالنا الأبطال والرحمه لشهدائنا الأبرار ولك معتدي نقول للحوثين أو من الدواعش الانجاس سوف تكون مقابركم
البارعاللهم احفظه واحفظ جميع ابطال قواتنا المسلحة وسدد رميهم وثبت اقدامهم
عبدالعزيز//كلنا في خندق واحد انه الوطن حمى الله بلادنا وحكامنا وجنودنا البواسل كفو يامير
عدد التعليقات:13052
برق الحرم((( احفاد الامام لهم صولات وجولات في ميادين القتال .... حفظ الله جنودنا البواسل الابطال تحت كل سماء وفي كل ارض))))
❤️ محب صدام حسين ❤️طيب وش الغريب بالموضوع ، كلنا جنود للوطن ، على العموم الله يوفق هالأمير وبقية الجنود المرابطين ، الله يحفظ بلاد الحرمين من كيد الأعداء .
يمني عاشق الدمام**ماشاء الله
رحمهتعليق مخالف
عدد التعليقات:1234
نبرااسوين الغرابه؟؟هذا وطنه ومن سيدافع عنه ان لم يدافع عنه جميع اطياف الشعب دون مقارنه.
ماجدالله يجعل أعدائكم كيدهم في نحورهم
أجامل أياميتعليق مخالف
أجامل أيامييالللللله ماشاء الله عليه شكله متمرس على الرماية من مسكته للرشاش عرفت
سدرة الغرمولتعليق مخالف
العقل السليمماشاء الله****
العامري1111وفقكم الله ابطالنا وحكامنا
سعد بن فهدالله ينصرهم ويوفقهم ويحفظهم
&كتكوتي&كفو يالذيب الله يحفظكم بحفظه وينصركم على الشرذمة الخبيثة.