آخر ضحايا حوادث المعلمات .. سيدة لم تضع مولودها الرابع .. – صورة

صحيفة المرصد : لم يُكتب للمعلمة زهرة العيثان أن ترى أطفالها الثلاثة مرة أخرى، أو أن تضع مولودها الذي حملته ثمانية أشهر، إذ اختطفها حادث مروري وقع على طريق الجبيل – الفاضلي، إثر تصادم مركبتين، خلال عودتها وزميلتها من مدرستهما في النعيرية ظهر الثلاثاء الماضي.
وحسب صحيفة “الحياة” تُعد العيثان، التي تعمل في إحدى مدارس النعيرية وتسكن مدينة الدمام (يفصل بينهما حوالى 300 كيلومتر)، آخر ضحايا حوادث المعلمات، ولكنها قد لا تكون الأخيرة، فهذه الحوادث حصدت أرواح مئات المعلمات خلال الأعوام الأخيرة. وعلى رغم تصدي وزراء التعليم السابقين لها، إلا انهم فشلوا في إيجاد حلول لها.
فما تزال معاناة المعلمات السعوديات جراء المسافات البعيدة التي تفصل بين مناطق سكناهن وموقع العمل مستمرة، وتواصل حوادث السير الفتك في أرواح المعلمات والتسبب في إصاباتهن بإصابات مختلفة، والتي راوحت بين كدمات ورضوض وكسور وعاهات مستديمة.
ودشن مغردون وسماً ظهر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «وفاة واصابة معلمات النعيرية»، نعوا فيه المعلمة العيثان. ودونت من خلاله المغردة زينب: «وفاة المعلمة زهرة العيثان حامل في الثامن أثناء عودتها من النعيرية إلى الدمام، وإصابة المعلمة سوزان». وكتبت نور: «أم لثلاثة أطفال وحامل في شهرها الثامن ربي تقبلها شهيدة، واجبر قلوب أهلها وألهمهم الصبر والسلوان».
تعليقات ( 16 )
ابو سليمانلا حولا ولا قوة الا بالله خبر محزن ومؤلم والسرعه والتهور بالطرق لا يزال يمارس من بعض السائقين
صورة مع عـــــــدم التحية لوزير الخدعة المدنيةرحمهم الله رحمة واسعة وألهم ذويهم الصبر والسلوان
مراقبشهيدات بأذن الله .رحمهم الله . اسأل الله العظيم ان يسكنهم الفردوس الأعلى من جناته . ويضبر ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان .. اللهم تقبل دعاء
مسلم وافتخرلن تحل المشكله الابشبكة قطارات بين المدن
اللهم نسالك حسن الخاتمةالله يرحمهم برحمته ويصبر اهليهم فراق الام اصعب فراق وكيف وهي تركت اطفال وراها ماتت وهي تحمل طفلها وهي في الشهر الثامن الله يكون في عون المعلمات المغلوب على امرهم رفقا بالقوارير ياوزارة التعليم
هل وزارة التعليم هي من يقودجميع الحوادث الكارثية يتسبب بها سائقون متهورون وقليلي خبرة لم يجدوا من يردعهم في الطرقات وحتى المعلمات لم يطلبن من السائقين عدم تجاوز السرعة. وزارة التعليم ** ابحثوا عن السائق فقط،
الخلل ليس في وزارة التعليمنحن نعاني من أخطر مسببات الحوادث وهو السرعة الجنونية وعدم التقيد بالمسارات وهذا ما انتج اعلى نسبة وفيات في العالم بسبب الحوادث هذا ونحن لا نشكو المسكرات والمخدرات لكن ما لدينا اسوأ منها وهو السرعة .
السببالسرعة و غياب العقل.
عدد التعليقات:214
Xx5halidxXامحق تعليم عندنا باصات سابك وارامكو نظافه فخامه راحه سواقه هادئه وسواقيين على مستوى عالي جيبوا زيهم******
يالطيفالعمل تضحيه اقصد بدل متقطع ستمائه كيلو رايحيه جايه تسكن في للمنطقه التي نقلت لها مع بعض المعلمات وجمعه وسبت تلتم الاسرى لان اجازة التعليم طويله يعني تصبر المعلمه اشهر قليله والاسلسله الحوادث وسرعة الس
الله أكبر****.. المفروض النساء ينقلن بجوار منازلهم تكريما لهم . ****.
الصبيانيرحمة الله عليها الله يعوضها بدار خير من دارها وأهل خير من اهلها واسكنها الله فسيح جناتة انا لله وانا الية راجعون
ياسرالله يرحمها ويسكنها فسيح جناته
سلطان الرياضاطالب الوزارة بتامين وسيلة نقل باص خاصه مجهزة ومريح لنقل هؤلاء المعلمات إن العين لتدمع على رحيل كل مواطن بأي سبب كان اين دور هؤلاء المسئولين في التعليم فالقيادة وفقها الله تسعى لراحتنا نحن المواطني