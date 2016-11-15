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هكذا أنقذ رجل أمن سعودي 17 طبيبة من الموت حرقاً – صورة

15 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص
هكذا أنقذ رجل أمن سعودي 17 طبيبة من الموت حرقاً – صورة
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صحيفة المرصد : تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل أمن أنقذ 17 طبيبة وأطفالهن إثر اندلاع حريق في مقر سكنهم في مستشفى الملك خالد بالخرج.

وحسب موقع “العربية نت” تحدث الشاب أحمد عوض العنزي (27 عاما)،حول تفاصيل ما حدث وكيفية قيامه بإنقاذ الطبيبات والأطفال، وقال: “عند دخولي مقر المستشفى سمعت الزملاء يقولون بأن هناك حريقا في المبنى السكني للمستشفى. توجهنا فورا للموقع وعند مشاهدتي للدخان يخرج من المبنى سألت الزملاء هل تم إبلاغ الدفاع المدني وقالو نعم وإنه سيأتي”.

وأضاف: “لم أتمالك نفسي وقتها كما أنني أعلم بأن هناك أطفالا ونساء في السكن قررت فورا الدخول بعد أن قمت بخلع القميص وبللته بالماء حتى لا أصاب بالكتمة والاختناق وأخذت أطرق الأبواب وأنادي بأعلى صوتي كان معظمهم نائمين ولا يعلمون عن الحريق شيئا والبعض الآخر خرج بسبب رائحة الحريق”.

وتابع: “بعد منادات وطرق للأبواب خرجت الطبيبات وأطفالهن وأخذت أحمل الأطفال مسرعا بهم نحو باب الخروج قبل أن يصابوا بالاختناق أو يزيد الدخان”.

وتحدث أحمد عن قصة إنقاذ الطبيبة الأخيرة التي كانت نائمة عند اندلاع الحريق قائلا: “بعد أن تأكدت من خروج جميع الطبيبات والأطفال أخبرتني طبيبة بأنه مازالت هناك زميلة لها نائمة ووصفت لي مكان غرفتها حاولت الدخول مرة أخرى ولكن كان الموقف أكثر صعوبة نظرا لتكاثف الدخان”.

هنا، اضطر أحمد إلى الزحف للدخول حتى لا يختنق: “وبعد أن وصلت لغرفتها طرقت عليها حتى فتحت لي ولم تكن تعلم بوجود الحريق وما إن فتحت الباب حتى هاجمها الدخان وبدأت تختنق حاولت أن أمسك بها وأسرع بها للمخرج ولكن أثناء النزول زاد الدخان وطلبت منها المشي على ركبتيها حتى يكون الأمر أسهل”.

وعن الدافع الرئيسي حول قيامه بإنقاذ الطبيبات بكل شجاعة وتضحية، برر أحمد السبب بشعوره بالندم لو حصل أي مكروه للنساء أو الأطفال الذين كانوا داخل المستشفى: “خشيت أن يزداد الأمر سوءا وأندم على عدم دخولي وإنقاذي أو مساعدتي لهم”.

وأضاف: “أعمل في المستشفى منذ أربع سنوات فهي عشرة تربطني بهم وأصبحوا بمثابة العائلة رغم المعاناة والظروف القاسية التي أعانيها”.

 

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تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    جزاه الله خير الله يحفظه لأهله ويطول بعمره
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  2. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    ملكي

    نسأل الله ان يكتب لك أجر أحياء كل هذة الأنفس. ومثل هذا الشاب يستاهل التكريم.
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  3. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    ابو فهد

    انشهد انه كفو جزاه الله خير وكثر الله من أمثاله والله انه لشرف وفخر أمثال أحمد،وغيره
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  4. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    فهد العنزي

    ماهي غريبه ، وجزاك الله خير ، وكثر الله من أمثالك ، أبناء الوطن كلهم شجعان
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  5. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    الحارثي

    ونعم الرجل جزاك الله خير
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  6. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    Falkon

    جزاك الله كل خير هذا رجل.مقدام قليل من الرجال مثلك أن لم يكونوا في حكم النوادر أغبطك على عزيمتك وشجاعتك
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  7. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    صـعـ ـلوك ,, !

    ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ,, بيض وجهك
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  8. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    المغييب

    كفو... وكثر الله من امثالك
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  9. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    يالطيف

    19يقصد ضيق حال رجل الامن لان هاذي فرصته يطرح شكواه ولا لن يستمع لضيق الحال احد وكلامه واضح في اخر السطور
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  10. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    تميم

    الله يوفقك يا احمد انت بطل والله ولابد من عملك بالامن بشكل رسمي
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  11. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    عايض القحطاني

    بيض الله وجهك وكثر الله من امثالك يا احمد واسأل الله ان يكتب لك الأجر في الدنيا والثواب في الآخرة آمين يارب العالمين
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  12. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    ساهر

    ت 19 :أين المشكلة ؟ "ابو داليدا الله يجزاك كل خير بس اخر جملة هي المشكله"
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  13. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    ساهر

    ت 19 : أين المشكلة ؟
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  14. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    ابو داليدا

    الله يجزاك كل خير بس اخر جملة هي المشكله
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  15. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    منيف العنزي

    بيض الله وجهك الله يكتب لك الاجر.
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  16. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    ساهر

    عمل بطولي لا يمكن لأي عاقل إنكاره، مهما إختلفت الإنتماءات والميول ، "الفعل الطيب يفرض نفسه". الله لايحرمك الأجر ، وأملي بأن تنال نصيبك من المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. تحياتي لك.
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  17. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    الحقباني

    علم تحيه له يلزم تتزوج طبيبه متخصة في الجلديه ونفسيه وباطينيه علشان يكون رد علي جميله الذي الايستطع أي شخص يفعل ذلك الامن يبغي له الخير علم
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  18. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    جزاه الله خيرا
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  19. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  20. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  21. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    ثقافة رأي

    لا شلت يمناك .
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  22. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    🎀💫

    الله يوفقك -ويجزيك خير
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  23. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    David

    شهم وشجاع ولا قصور في ابناء الوطن كلهم ونعم
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  24. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    بيض الله وجهك يا بطل ويستحق التكريم
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  25. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    يالطيف

    سوف يعطونك شهادة شكر فقط لان فيه من يضخم بطولة الوافد حتى ولو انقذ قطه وفيه من يهون بطولة المواطن حتى ولو انقذ سبعة عشر طبيبا ولن يتصل علي اي مسؤل لانه لايزيدة شهرة
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  26. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    طارق الدهمشي

    اعيال وايل دايم بالمهمات الصعبة ماهو هياط هذي رجوله متوارثه .. الف لاباس عليك يابطل
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  27. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    عبدالله الناصر / حائل

    والنعم اشوف ابناء وايل ومواقفهم ترفع الراس العنزي الاول ينقذ زملاؤه في الهيئة الملكية ويصاب ويتحمل شفاه الله وهئا الوايلي الاخر يفعل العمل المشرف وينتقذ زملاؤه بارك الله فيكم جميعا فخورون بكم شكرا لكم
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  28. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يعطيك العافية يابطل وربي هذه هي الرجولة يسلم البطن الي حملك شي نادر الصراحة الأغلبية في المواقف هذه يفتح الكاميرا عشان يكون الأول منزل فديو الحريق أتمنى تكريمه وتوظيفه حكومي بدل الشركة وتزويجه دكتورة
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  29. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    عمل بطولي تستاهل علية وسام وتكريم هذا في الدنيا واللي عند الله اكبر بكثير فقد اتقذت 17 نفس .لله درك يا عنزي..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    الصبياني

    كفو ياذيبان الله يجعلها في ميزان حسناتك ياكثر الرجال باالأسم وخلف الأجهزه خذ ولد واذا جات الأفعال النساء أرجل منهم و ماهي غريبة الشجاعة عليكم يا عيال وائل بيض الله وجهك والله يكسبك اجرهم
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  31. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    أرفع القبعة احتراماً لك يا فخر الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    العنزي

    لونك فنانه والا من ****اليوناو تسابق عليك الاعلام وكتبوا عن تضحياتك ***
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)

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