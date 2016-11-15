هكذا أنقذ رجل أمن سعودي 17 طبيبة من الموت حرقاً – صورة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل أمن أنقذ 17 طبيبة وأطفالهن إثر اندلاع حريق في مقر سكنهم في مستشفى الملك خالد بالخرج.
وحسب موقع “العربية نت” تحدث الشاب أحمد عوض العنزي (27 عاما)،حول تفاصيل ما حدث وكيفية قيامه بإنقاذ الطبيبات والأطفال، وقال: “عند دخولي مقر المستشفى سمعت الزملاء يقولون بأن هناك حريقا في المبنى السكني للمستشفى. توجهنا فورا للموقع وعند مشاهدتي للدخان يخرج من المبنى سألت الزملاء هل تم إبلاغ الدفاع المدني وقالو نعم وإنه سيأتي”.
وأضاف: “لم أتمالك نفسي وقتها كما أنني أعلم بأن هناك أطفالا ونساء في السكن قررت فورا الدخول بعد أن قمت بخلع القميص وبللته بالماء حتى لا أصاب بالكتمة والاختناق وأخذت أطرق الأبواب وأنادي بأعلى صوتي كان معظمهم نائمين ولا يعلمون عن الحريق شيئا والبعض الآخر خرج بسبب رائحة الحريق”.
وتابع: “بعد منادات وطرق للأبواب خرجت الطبيبات وأطفالهن وأخذت أحمل الأطفال مسرعا بهم نحو باب الخروج قبل أن يصابوا بالاختناق أو يزيد الدخان”.
وتحدث أحمد عن قصة إنقاذ الطبيبة الأخيرة التي كانت نائمة عند اندلاع الحريق قائلا: “بعد أن تأكدت من خروج جميع الطبيبات والأطفال أخبرتني طبيبة بأنه مازالت هناك زميلة لها نائمة ووصفت لي مكان غرفتها حاولت الدخول مرة أخرى ولكن كان الموقف أكثر صعوبة نظرا لتكاثف الدخان”.
هنا، اضطر أحمد إلى الزحف للدخول حتى لا يختنق: “وبعد أن وصلت لغرفتها طرقت عليها حتى فتحت لي ولم تكن تعلم بوجود الحريق وما إن فتحت الباب حتى هاجمها الدخان وبدأت تختنق حاولت أن أمسك بها وأسرع بها للمخرج ولكن أثناء النزول زاد الدخان وطلبت منها المشي على ركبتيها حتى يكون الأمر أسهل”.
وعن الدافع الرئيسي حول قيامه بإنقاذ الطبيبات بكل شجاعة وتضحية، برر أحمد السبب بشعوره بالندم لو حصل أي مكروه للنساء أو الأطفال الذين كانوا داخل المستشفى: “خشيت أن يزداد الأمر سوءا وأندم على عدم دخولي وإنقاذي أو مساعدتي لهم”.
وأضاف: “أعمل في المستشفى منذ أربع سنوات فهي عشرة تربطني بهم وأصبحوا بمثابة العائلة رغم المعاناة والظروف القاسية التي أعانيها”.
تعليقات ( 32 )
ملكينسأل الله ان يكتب لك أجر أحياء كل هذة الأنفس. ومثل هذا الشاب يستاهل التكريم.
ابو فهدانشهد انه كفو جزاه الله خير وكثر الله من أمثاله والله انه لشرف وفخر أمثال أحمد،وغيره
فهد العنزيماهي غريبه ، وجزاك الله خير ، وكثر الله من أمثالك ، أبناء الوطن كلهم شجعان
الحارثيونعم الرجل جزاك الله خير
Falkonجزاك الله كل خير هذا رجل.مقدام قليل من الرجال مثلك أن لم يكونوا في حكم النوادر أغبطك على عزيمتك وشجاعتك
صـعـ ـلوك ,, !ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ,, بيض وجهك
المغييبكفو... وكثر الله من امثالك
يالطيف19يقصد ضيق حال رجل الامن لان هاذي فرصته يطرح شكواه ولا لن يستمع لضيق الحال احد وكلامه واضح في اخر السطور
تميمالله يوفقك يا احمد انت بطل والله ولابد من عملك بالامن بشكل رسمي
عايض القحطانيبيض الله وجهك وكثر الله من امثالك يا احمد واسأل الله ان يكتب لك الأجر في الدنيا والثواب في الآخرة آمين يارب العالمين
ساهرت 19 :أين المشكلة ؟ "ابو داليدا الله يجزاك كل خير بس اخر جملة هي المشكله"
ساهرت 19 : أين المشكلة ؟
ابو داليداالله يجزاك كل خير بس اخر جملة هي المشكله
منيف العنزيبيض الله وجهك الله يكتب لك الاجر.
ساهرعمل بطولي لا يمكن لأي عاقل إنكاره، مهما إختلفت الإنتماءات والميول ، "الفعل الطيب يفرض نفسه". الله لايحرمك الأجر ، وأملي بأن تنال نصيبك من المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. تحياتي لك.
الحقبانيعلم تحيه له يلزم تتزوج طبيبه متخصة في الجلديه ونفسيه وباطينيه علشان يكون رد علي جميله الذي الايستطع أي شخص يفعل ذلك الامن يبغي له الخير علم
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودجزاه الله خيرا
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
ثقافة رأيلا شلت يمناك .
🎀💫الله يوفقك -ويجزيك خير
Davidشهم وشجاع ولا قصور في ابناء الوطن كلهم ونعم
يالطيفسوف يعطونك شهادة شكر فقط لان فيه من يضخم بطولة الوافد حتى ولو انقذ قطه وفيه من يهون بطولة المواطن حتى ولو انقذ سبعة عشر طبيبا ولن يتصل علي اي مسؤل لانه لايزيدة شهرة
طارق الدهمشياعيال وايل دايم بالمهمات الصعبة ماهو هياط هذي رجوله متوارثه .. الف لاباس عليك يابطل
عبدالله الناصر / حائلوالنعم اشوف ابناء وايل ومواقفهم ترفع الراس العنزي الاول ينقذ زملاؤه في الهيئة الملكية ويصاب ويتحمل شفاه الله وهئا الوايلي الاخر يفعل العمل المشرف وينتقذ زملاؤه بارك الله فيكم جميعا فخورون بكم شكرا لكم
جنوبية..🌻🌻يعطيك العافية يابطل وربي هذه هي الرجولة يسلم البطن الي حملك شي نادر الصراحة الأغلبية في المواقف هذه يفتح الكاميرا عشان يكون الأول منزل فديو الحريق أتمنى تكريمه وتوظيفه حكومي بدل الشركة وتزويجه دكتورة
الصبيانيكفو ياذيبان الله يجعلها في ميزان حسناتك ياكثر الرجال باالأسم وخلف الأجهزه خذ ولد واذا جات الأفعال النساء أرجل منهم و ماهي غريبة الشجاعة عليكم يا عيال وائل بيض الله وجهك والله يكسبك اجرهم
العنزيلونك فنانه والا من ****اليوناو تسابق عليك الاعلام وكتبوا عن تضحياتك ***