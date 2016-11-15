شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 102 )
💇💇 ريما Rima 💇💇السرعة بالأكل😋 🍗🍖🍔🍟🍝🍞🍜🍛🍲تسبب الجوع 😕
شايف العجائبردي جاكم في تـ82و 84 فردوا عليه بمثله او 😷 وخلوا هروج العجايز عنكم 😂
ت 82اصبت اصبت كبد الحقيقه انه معتوه ولعياذ بالله من شره وشر من فيه شر
شيعي برونزيههههههههههههه ياحبي لك يالسيسي
💇💇 ريما Rima 💇💇قال الرسول صلى الله عليه وسلم[من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجأة]]💔
💎🎀سُندُس69 ع أساس أنو هون فيه رجال لساتك ع حالك عم تكزبي وتسدأي كزبتك ي ختيارة النار🔥ريما تستاهل تصفيقة👏وأنتِ تستاهلي تصفيق👋👋👋👋😂😂
👋👋👋👋👋👋هايف ماتقدر تقول خايفه من بسوووم خخخخخخخخخ
💎🎀سُندُس"ناعقة الخرايب" بتؤول ع المرة اللي بتعرف تحكي وتأخذ حأا ( ملسونة ) لأن ختيارة النار🔥متعودة ع سياسة القوا؟؟؟؟؟ ماحدى أدامه بيئدر يفتح تموه😐 طمنينا شو أخبار السحر والإبتزاز😂
شايف العجائبريما ،، اعتقد القط : هو اسم الذكر منها ،، فما هو اسم مؤنثها .
💎🎀سُندُس71 ختيارة النار🔥المولعة🔥 عم توصف حالا😂😂 اللي م أدرتي توصلي لو لاتعيبي فيه أستحي ع حالك ي ختيارة النار🔥المستنقع اللي أنتِ غرقانة فيه مابدنا اياه.
💇💇 ريما Rima 💇💇قال واحد القط🐈 الظهر تحت السيارة🚗 وباليل فوق السيارة🚗 وش رأي القط نحط السيارة بإسمه ليرتاح 😂
شايف العجائبليتك تجيء وتشوف وش سواك هواك ،، فجر عروقي وانتثر دم الوريد ،، تدري لماذا .. لأنها كتلة هواك ،، اكبر من عروقي وقلبي والوريد ...(شايف)
شايف العجائببنات فكري مجدي شيوم ،، بنوتةٍ حلوه ومزيونه ،، سنعه وذربه كنها النجوم ،، متعليه عن كل ملسونه ....(شايف)
شايف العجائبتعريف الزهايمر:هو فيروسات تهاجم خلايا المخ في سن الخرف بعد ٩٠ عاما ،، ويوجد حاله هنا مصابه به اضافةٍ للغمص بالعين،،فهي تغير المعرفات باستمرار وتلخبط بين اللهجات ، حيث ان الزهايمر بالغ اقصى حالاته .
شايف العجائبياشين الغمصاء اذا تتكلم لهجه شاميه 😹
شايف العجائبصراحة انا احترم ريما ،، لعدم احتكاكها مع الرجال 👏 تساهل تصفيقه ... (شايف)
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفنتركم،،،،،مع (( هل تعلم والقطط))،،،،لكي تعطيكم اخر ،،،،مستجدات القطط،،،،،خخخخخخ
💎🎀سُندُسي المنتثرة بالله شو جاب السويدي للعريجاء .. عنجد جدباء😂😂وعاملا حالا أنو بتعرف تموه خخخخهههه😂😂
💎🎀سُندُسوالشطر التاني "ناعقة الخرايب" بتؤل : تجريب عاقل وذاق المر والحالي.....) ع أساس أنو عندك عأل😂😂 أنتِ لوكان عندك عأل ماصار هدا حالك بتغاري وبتحسدي ي اللي أحسن منك ي ختيارة النار🔥ماحلك تبردي ي مولعة😂
عدد التعليقات:7987
الحرمانممكن اتصالح مع الجميع واعتذاري لجميع من غلط بحقهم اقبلو اعتذاري مدام الضمير متحرك لا اقلب عليكم 🌹مؤلم ان تحس انك غلطت علي احد عاد بتسامحون او اقرب جدار 😡
💎🎀سُندُس"ناعقة الخرايب" هاليومين عاملا حالا "الخنساء" ع غفلة وعم بتؤل : جربت الأيام ومثلي من يجربها / ... لا يابعدي عليّه أنا هالحكي شو شايفتيني جدبا أنتِ ماجربتي الأيام جربتي آشي تاني😂😂
💇💇 ريما Rima 💇💇القط🐈 عندما يكون صغيرا وتربية يحب اللعب إرم له ورقة ملفوفة 📃سيلحقها ويحركها بيديه أو مد حبل〰〰〰 وحركه سيلحقه 🐈🐈🐈
👋👋👋👋👋👋الحقود زنوبه من الخوف من بسمة قلبت البس لقط 😂😂😂😂😂من اول ابلعي العافيه ياحقود
عصبي علاها😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 عنوبه تفكر القطوه لها شوارب بلكن عنوبه الها شوارب وبلكن الها زلوف.. يازلمه شو بدها هالعنوبه
💎🎀سُندُسكل وحدة من هالختيارات تاركا بيتا و جوزا و أولادا وجاية تتسكع هون أستحي ع حالك أنتِ وياها .. ياعيب الشوم😚
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفيا ريما ،،،هل تعلم،،،ان الانسان ،،،،يتنفس ،،،ويمشي،،،،ويتكلم،،،،معلومه جديده،،،،لك،،،،يا هل تعلم ،،،،خخخخخ
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفت ٤٧ هل تعلم،،،،،،،، خخخخخخخ
💇💇 ريما Rima 💇💇القط 🐈يحتاج ل خمس وجبات باليوم وأكثر مكان ينام فيه بالشمس 🌞في فصل الشتاء💧⚡⛅☔
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفوش بش،،،،يا شندش،،،،قلبتش،،،لبنانيتش،،،خخخخخخخخ
💎🎀سُندُسماحزرتي ي "ريما" قطوتي😻 م إلا شوارب شو شايفتيها قطو😽
⭐️عطيتك " عمر " يا جاحد.... و شفتك غييير كل الناس .. - وجودي و العدم " واحد " !!!!! حرااام أحس هـ الإحساس ..!!!!
💎🎀سُندُسمرحبا صبايا كيفكن كلياتكن💃💃💃💃💃( ناعقة الخرايب ، نقمة ، الهرمانة ، المنتثرة بالله ) بالله عليك😂😂 ..شو وينهن الزلم👱👱👱
ت45تعديل ت 45
ت44داخل كل 🍇 عنوبه حبيبات صغيرة سوداء اللون يستحيل بلعها. وخاصة العنب الأسود الذي يشبه كثيرا للون قلبك
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 أنا شخصيا شاهدة هذا الحوار ' كان مع أحد لجنة منتدى الهلال لتوثيق البطولات ' كان لقاء مضحك ومبكي في نفس الوقت كشف أن ما عندك أحد ومدير رجلي بعده 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
💇💇 ريما Rima 💇💇القط🐈 يحب أكل التونة والسمك🐟🎣
💇💇 ريما Rima 💇💇للقط🐈 شوارب طويلة على جانبي الفم وبعض منها يوجد فوق العينين 😍
⭐️أنت من بكّى عيوني شوق وأقفى... وأنت من يستر جفاه بـ ثوب عاري،،،، - كان باقي جرح عقب الجرح تكفى،،،،، خلّني ..ما ودّي أشعر بانكساري،،،،،،😞
⭐️اناا .. مالي غناة .. و لا عمر ثاني،،،، عشان اشوف غيرك واعشقه وانسى !!!! - تعال اقرى الكلام اللي على لساني،، ذبل عذب الكلام ، وما قدرت اقسى💔
عدد التعليقات:7987
الحرمانوبيني وبينك مايبون واحد يشتغل ****
💇💇 ريما Rima 💇💇انت لاتستطيع أن تمنع الناس من الكلام😮 لكن بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون 👍
شايف العجائبجربت الأيام ومثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر والحالي .... ( بديوي الوقداني).... هذا كيف عبث فيه من لايحسن النقل ،، حيث لم يضع الواو في كلمتين غيرت المعنى او جعلت ليس له معنى،، فليته يتعلم قبل ذلك
💇💇 ريما Rima 💇💇الوطنية هي القناعة بإن وطنك هو أعلى منزلة من جميع الأوطان 💚
عدد التعليقات:7987
الحرمانرفضو النور يقولون تماشي شايف وشايف ***
شايف العجائبالقناص2 جربت الأيام مثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر الحالي/..// جربت الايام (و)مثلي من يجربها ،، تجريب عاقل وذاق المر (و) الحالي . سبق قلت لك انت لاتحسن النقل ،، فلا تعبث في قصيد الناس..(شايف)
القناص2اعتزلنا الشر فطمعو فينا وانا احترم الجميع والجميع بحترمني ولا احب اغلط على احد لام احد يحترمني وانا احترم ولا اعلط
القناص2ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح/ ومسيت من حبك جريح شقاوي/
شايف العجائبهلا الحرمانه ،، اولا مبروك الاسم الجديد ،، لازم تسوي ذبيحه للسمايه ،، واما هذه البنت التي ذكرت اوصافاها موجوده عندكم يالنَوَر .....(شايف)
القناص2جربت الأيام مثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر الحالي/
شايف العجائبنحتاج مترجم للبعض😂
القناص2اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق/ اعتزلنا الشر فطمع اهل الشر يمانا منهم انهم على حق لأن للشر خلق واخلاق في اناس تئصلت فيهم العداوة ولبغضاء لعباد الله هم كره وسوء وخبث يجب نشر عوراتهم هم عار على الشرف
عدد التعليقات:7987
الحرمانشايف ماتخبر لي بنت قصته شقراء والقذله تركواز وحجاجه هاي لايت
👏👏👏لا تتبع المقفي ولو كنت تغليه 👌 تبع المقفي من صفات المهونه👆 صعبٍ تلاقي لك صدوقٍ تخاويه ✋ الوقت هذا كاثراتٍ طعونه😔
القناص2الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر / يفسد القيم والنبل وأحترام نفس الشخص نفسه قبل الأخرين
عدد التعليقات:7987
الحرمانسلام كيفكم شله
شايف العجائب19 .. الله يحفظها ،، قالت بتغيب كم يوم ،، وشايف ينتظر على احر من الجمر .
القناص2كلامي موجه الى من فقدو الأدب وروح الأخاء والمحبه بين الناس وزرع الفتن بين الناس تحت معرفات آخرين وليس لشخص معين هم خبث ونذاله وخزي على انفسهم اولا يفترض ان يكون موقع ثقافه وشعر ونقاش مفيد للجميع
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللهالبارح القمر ذكرني في قمر يسكن السويدي يوم غابت شمس العريجاء في حوش 112
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللهتعليق مخالف
القناص2طريق اكتساب سمعه جيده ان تحاول الظهور بالشكل الذي تريده/ مرتبط بالأدب والمصداقيه وحترام الآخرين وعدم الانتقاص منهم مهما كانو
🎀💫لاإله إلا الل -محمد رسول الله -لا حول ولاقوة إلا بالله-والحمد لله رب العالمين -على نعمه الكثيرة -أولها الاسلام .
القناص2اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق/ اعتزلنا الشر فطمع اهل الشر يمانا منهم انهم على حق لأن للشر خلق واخلاق في اناس تئصلت فيهم العداوة ولبغضاء لعباد الله هم كره وسوء وخبث يجب نشر عوراتهم هم عار على الشرف
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللههذه الصفحه حلبة مصارعه بين**** وقصف جبهات ههههههههه
شايف العجائبصل الله وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،، اللهم ارزقني شفاعته واحشرني تحت رايته واسقني من يده الشريفه .
شايف العجائبزين علموك الاطفال ان تضع فواصل بين الجمل ،، هذه الطريقة التي يعلمها الاطفال في الابتدائي ،، تعلمتها هنا ،، فيه تحسن 😂
شايف العجائبصباح الخير ريما ،، الى الامام يامحافظة .
شايف العجائبايها *** قد وعدت لا اتعرضك فإهذي حتى تمل ،، الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك به ......(شايف)
القناص2يخاطبنا السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعودا /زاده الأحراق طيبا/
القناص2الصمت عن جاهل او احمق شرف/ وفيه ايضا لصون العرض إصلاح/
💇💇 ريما Rima 💇💇الحوار الرياضي مثل تعليقاتك ياطاقية يا السليم
شايف العجائبشيوم ايتها الغزالة الجميلة ،، جمال قفزاتك وقفشاتك تزيد هذه الصفحة رونقا جميلا متلألي كتلألي الألماس ......(شايف)
القناص2مازال فينا رباط الخيل معلمه / وفيك رباط الؤم والعار/
القناص2وانت من اهل بيت سواء قصتهم قصة تطول
💇💇 ريما Rima 💇💇صباح الخير
القناص2ان وحشتك المعالى فإنها دار غربه/ اونستك المخازي فإنها لك نسب
القناص2تعليق مخالف
شايف العجائباهداء لبنوتتي شيوم ،، الله يسعد صباحك بكل خير ،، كما ارسل تحية محمله بالورد والكادي لسمو النفس .....(شايف)