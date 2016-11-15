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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

15 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
  • 1٬648
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1

الجزيرة-فهد الجبيري

2

الجزيرة-طلال الشعشاع

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-الكاريكاتير

13

الوطن-هنداوي

14

الوطن-خالد



تعليقات ( 102 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 102
    15 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    السرعة بالأكل😋 🍗🍖🍔🍟🍝🍞🍜🍛🍲تسبب الجوع 😕
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  2. 101
    15 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    96 ههههه اول مره اشوف احد يدعى للنذاله تدوم الحول شين
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  3. 100
    15 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    96 ههههه اول مره اشوف احد يدعى للنذاله تدوم الحول شين
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  4. 99
    15 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    ت 96 الله يهني سعيد بسعيده انت وياه تفدون حجله
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  5. 98
    15 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    سندس محمد القناص الحرمان بسمه هيفاء هؤلاء تناقرهم شيوفه يوميا شيوم قولي لماما عيب
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  6. 97
    15 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    سندس محمد القناص الحرمان بسمه هيفاء هؤلاء تناقرهم شيوفه يوميا شيوم قولي لماما عيب
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  7. 96
    15 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    يسعد صباحك ويسعد مساءك وويسعد يومك على ليلك يابابا شايف اول تعليق لي فديتك
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  8. 95
    15 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    ت 89 يقول المثل قلي من صاحبك اقول لك من انت
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  9. 94
    15 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    تو ادخل انا والله بابا شايف ماكتبت حرف انا توني دخلت هذا التعليق الثاني والباقي ماقلتها
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  10. 93
    15 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    مسكين شايف 82 و 84 الرجل مدووش
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  11. 92
    15 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    بابا شايف عمو القناص وريما وبسمه وهيوفه ومحمد كلهم كلهم فيهم خير. ماحب اقرى كلامكم على. بعض. يله ابيكم تتصالحوو
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  12. 91
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    شايف العجائب

    ردي جاكم في تـ82و 84 فردوا عليه بمثله او 😷 وخلوا هروج العجايز عنكم 😂
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  13. 90
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    حرام ليش تكرهون بابا شايف 😭😭😭😭😭😭والله انه طيب وحنون امانه لاحد يجرحه بليزززز. بابا شايف كيفك اليوم طيب
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  14. 89
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    شيومه دي وحده من البنات الي هنا تلعب على هايف لقته مخفه خخخخخ يكفي اسما شيماء 🐁 مايفكركم بحاجه خخخخهههاي
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  15. 88
    15 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    ت 82

    اصبت اصبت كبد الحقيقه انه معتوه ولعياذ بالله من شره وشر من فيه شر
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  16. 87
    15 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    جزمة 👠 ريما خخخخ
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  17. 86
    15 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    وقالت شيوم إن والدها مصاب بعقدة الغيره المفرطه من البنات وميله الى السلوك الأنثوي مما يسبب لها احراج بين الأطفال
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  18. 85
    15 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    وقالت شيوم إن والدها مصاب بعقدة الغيره المفرطه من البنات وميله الى السلوك الأنثوي مما يسبب لها احراج بين الأطفال
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  19. 84
    15 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    شيعي برونزي

    ههههههههههههه ياحبي لك يالسيسي
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  20. 83
    15 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    شايف ت 71 تعريق ألزهايمر هونوع من فقدان الرجوله ومحاولة تقليد السلوك الأنثوي وغيره مفرطه من البنات مصحوب احيانا وليس دائما بنذاله وسوء تصرف مماينتج عنه مناقر لجميع القراء
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  21. 82
    15 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    لان الله يكرهه فنشر كرهه ببن خلقه
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  22. 81
    15 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    شايف سؤال عن الجميع اجب عليه لماذا انت مكروه من الجميع وماهو السبب
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  23. 80
    15 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم[من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجأة]]💔
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  24. 79
    15 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    💎🎀سُندُس

    69 ع أساس أنو هون فيه رجال لساتك ع حالك عم تكزبي وتسدأي كزبتك ي ختيارة النار🔥ريما تستاهل تصفيقة👏وأنتِ تستاهلي تصفيق👋👋👋👋😂😂
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  25. 78
    15 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    👋👋👋👋👋👋

    هايف ماتقدر تقول خايفه من بسوووم خخخخخخخخخ
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  26. 77
    15 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    💎🎀سُندُس

    "ناعقة الخرايب" بتؤول ع المرة اللي بتعرف تحكي وتأخذ حأا ( ملسونة ) لأن ختيارة النار🔥متعودة ع سياسة القوا؟؟؟؟؟ ماحدى أدامه بيئدر يفتح تموه😐 طمنينا شو أخبار السحر والإبتزاز😂
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  27. 76
    15 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    شايف العجائب

    ريما ،، اعتقد القط : هو اسم الذكر منها ،، فما هو اسم مؤنثها .
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  28. 75
    15 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    💎🎀سُندُس

    71 ختيارة النار🔥المولعة🔥 عم توصف حالا😂😂 اللي م أدرتي توصلي لو لاتعيبي فيه أستحي ع حالك ي ختيارة النار🔥المستنقع اللي أنتِ غرقانة فيه مابدنا اياه.
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  29. 74
    15 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قال واحد القط🐈 الظهر تحت السيارة🚗 وباليل فوق السيارة🚗 وش رأي القط نحط السيارة بإسمه ليرتاح 😂
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  30. 73
    15 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    شايف العجائب

    ليتك تجيء وتشوف وش سواك هواك ،، فجر عروقي وانتثر دم الوريد ،، تدري لماذا .. لأنها كتلة هواك ،، اكبر من عروقي وقلبي والوريد ...(شايف)
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  31. 72
    15 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    شايف العجائب

    بنات فكري مجدي شيوم ،، بنوتةٍ حلوه ومزيونه ،، سنعه وذربه كنها النجوم ،، متعليه عن كل ملسونه ....(شايف)
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  32. 71
    15 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    شايف العجائب

    تعريف الزهايمر:هو فيروسات تهاجم خلايا المخ في سن الخرف بعد ٩٠ عاما ،، ويوجد حاله هنا مصابه به اضافةٍ للغمص بالعين،،فهي تغير المعرفات باستمرار وتلخبط بين اللهجات ، حيث ان الزهايمر بالغ اقصى حالاته .
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  33. 70
    15 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    شايف العجائب

    ياشين الغمصاء اذا تتكلم لهجه شاميه 😹
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  34. 69
    15 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    شايف العجائب

    صراحة انا احترم ريما ،، لعدم احتكاكها مع الرجال 👏 تساهل تصفيقه ... (شايف)
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  35. 68
    15 نوفمبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    نتركم،،،،،مع (( هل تعلم والقطط))،،،،لكي تعطيكم اخر ،،،،مستجدات القطط،،،،،خخخخخخ
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  36. 67
    15 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    💎🎀سُندُس

    ي المنتثرة بالله شو جاب السويدي للعريجاء .. عنجد جدباء😂😂وعاملا حالا أنو بتعرف تموه خخخخهههه😂😂
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  37. 66
    15 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    💎🎀سُندُس

    والشطر التاني "ناعقة الخرايب" بتؤل : تجريب عاقل وذاق المر والحالي.....) ع أساس أنو عندك عأل😂😂 أنتِ لوكان عندك عأل ماصار هدا حالك بتغاري وبتحسدي ي اللي أحسن منك ي ختيارة النار🔥ماحلك تبردي ي مولعة😂
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  38. 65
    15 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:7987

    الحرمان

    ممكن اتصالح مع الجميع واعتذاري لجميع من غلط بحقهم اقبلو اعتذاري مدام الضمير متحرك لا اقلب عليكم 🌹مؤلم ان تحس انك غلطت علي احد عاد بتسامحون او اقرب جدار 😡
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  39. 64
    15 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    💎🎀سُندُس

    "ناعقة الخرايب" هاليومين عاملا حالا "الخنساء" ع غفلة وعم بتؤل : جربت الأيام ومثلي من يجربها / ... لا يابعدي عليّه أنا هالحكي شو شايفتيني جدبا أنتِ ماجربتي الأيام جربتي آشي تاني😂😂
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  40. 63
    15 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    عنوبه قولي امين عساك***
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  41. 62
    15 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    القط🐈 عندما يكون صغيرا وتربية يحب اللعب إرم له ورقة ملفوفة 📃سيلحقها ويحركها بيديه أو مد حبل〰〰〰 وحركه سيلحقه 🐈🐈🐈
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  42. 61
    15 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    👋👋👋👋👋👋

    الحقود زنوبه من الخوف من بسمة قلبت البس لقط 😂😂😂😂😂من اول ابلعي العافيه ياحقود
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  43. 60
    15 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    ولك فشي ختيارات. فشيهم وانفخيهم 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 59
    15 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    عصبي علاها

    😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 عنوبه تفكر القطوه لها شوارب بلكن عنوبه الها شوارب وبلكن الها زلوف.. يازلمه شو بدها هالعنوبه
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  45. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    💎🎀سُندُس

    كل وحدة من هالختيارات تاركا بيتا و جوزا و أولادا وجاية تتسكع هون أستحي ع حالك أنتِ وياها .. ياعيب الشوم😚
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  46. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    يا ريما ،،،هل تعلم،،،ان الانسان ،،،،يتنفس ،،،ويمشي،،،،ويتكلم،،،،معلومه جديده،،،،لك،،،،يا هل تعلم ،،،،خخخخخ
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  47. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 12:04 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    ت ٤٧ هل تعلم،،،،،،،، خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    القط 🐈يحتاج ل خمس وجبات باليوم وأكثر مكان ينام فيه بالشمس 🌞في فصل الشتاء💧⚡⛅☔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    وش بش،،،،يا شندش،،،،قلبتش،،،لبنانيتش،،،خخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    💎🎀سُندُس

    ماحزرتي ي "ريما" قطوتي😻 م إلا شوارب شو شايفتيها قطو😽
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    ⭐️

    عطيتك " عمر " يا جاحد.... و شفتك غييير كل الناس .. - وجودي و العدم " واحد " !!!!! حرااام أحس هـ الإحساس ..!!!!
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  52. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    💎🎀سُندُس

    مرحبا صبايا كيفكن كلياتكن💃💃💃💃💃( ناعقة الخرايب ، نقمة ، الهرمانة ، المنتثرة بالله ) بالله عليك😂😂 ..شو وينهن الزلم👱👱👱
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    ت45

    تعديل ت 45
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    ت44

    داخل كل 🍇 عنوبه حبيبات صغيرة سوداء اللون يستحيل بلعها. وخاصة العنب الأسود الذي يشبه كثيرا للون قلبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 أنا شخصيا شاهدة هذا الحوار ' كان مع أحد لجنة منتدى الهلال لتوثيق البطولات ' كان لقاء مضحك ومبكي في نفس الوقت كشف أن ما عندك أحد ومدير رجلي بعده 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  56. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    القط🐈 يحب أكل التونة والسمك🐟🎣
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    يا ناس يا عالم متى تترتقون وتتغيرون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    للقط🐈 شوارب طويلة على جانبي الفم وبعض منها يوجد فوق العينين 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    ⭐️

    أنت من بكّى عيوني شوق وأقفى... وأنت من يستر جفاه بـ ثوب عاري،،،، - كان باقي جرح عقب الجرح تكفى،،،،، خلّني ..ما ودّي أشعر بانكساري،،،،،،😞
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  60. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    ⭐️

    اناا .. مالي غناة .. و لا عمر ثاني،،،، عشان اشوف غيرك واعشقه وانسى !!!! - تعال اقرى الكلام اللي على لساني،، ذبل عذب الكلام ، وما قدرت اقسى💔
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  61. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:7987

    الحرمان

    وبيني وبينك مايبون واحد يشتغل ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    انت لاتستطيع أن تمنع الناس من الكلام😮 لكن بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    شايف العجائب

    جربت الأيام ومثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر والحالي .... ( بديوي الوقداني).... هذا كيف عبث فيه من لايحسن النقل ،، حيث لم يضع الواو في كلمتين غيرت المعنى او جعلت ليس له معنى،، فليته يتعلم قبل ذلك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  64. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الوطنية هي القناعة بإن وطنك هو أعلى منزلة من جميع الأوطان 💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:7987

    الحرمان

    رفضو النور يقولون تماشي شايف وشايف ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    شايف العجائب

    القناص2 جربت الأيام مثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر الحالي/..// جربت الايام (و)مثلي من يجربها ،، تجريب عاقل وذاق المر (و) الحالي . سبق قلت لك انت لاتحسن النقل ،، فلا تعبث في قصيد الناس..(شايف)
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  67. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    ت 33& معك حق اخوي شايف اكبر من مستواك لايمكن تفهمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    القناص2

    اعتزلنا الشر فطمعو فينا وانا احترم الجميع والجميع بحترمني ولا احب اغلط على احد لام احد يحترمني وانا احترم ولا اعلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    القناص2

    ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح/ ومسيت من حبك جريح شقاوي/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    شايف العجائب

    هلا الحرمانه ،، اولا مبروك الاسم الجديد ،، لازم تسوي ذبيحه للسمايه ،، واما هذه البنت التي ذكرت اوصافاها موجوده عندكم يالنَوَر .....(شايف)
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  71. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    القناص2

    جربت الأيام مثلى من يجربها/ تجريب عاقل وذاق المر الحالي/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    شايف العجائب

    نحتاج مترجم للبعض😂
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  73. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    24- الله يحفظها ويردها لك ولنا بالسلامة وهي تستاهل خير وتستاهل من يسأل عنها انسانة راقية بمعنى الكلمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    القناص2

    اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق/ اعتزلنا الشر فطمع اهل الشر يمانا منهم انهم على حق لأن للشر خلق واخلاق في اناس تئصلت فيهم العداوة ولبغضاء لعباد الله هم كره وسوء وخبث يجب نشر عوراتهم هم عار على الشرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:7987

    الحرمان

    شايف ماتخبر لي بنت قصته شقراء والقذله تركواز وحجاجه هاي لايت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  76. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    👏👏👏

    ‏لا تتبع المقفي ولو كنت تغليه 👌 تبع المقفي من صفات المهونه👆 صعبٍ تلاقي لك صدوقٍ تخاويه ✋ الوقت هذا كاثراتٍ طعونه😔
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر / يفسد القيم والنبل وأحترام نفس الشخص نفسه قبل الأخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:7987

    الحرمان

    سلام كيفكم شله
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  79. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    شايف العجائب

    19 .. الله يحفظها ،، قالت بتغيب كم يوم ،، وشايف ينتظر على احر من الجمر .
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  80. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    القناص2

    كلامي موجه الى من فقدو الأدب وروح الأخاء والمحبه بين الناس وزرع الفتن بين الناس تحت معرفات آخرين وليس لشخص معين هم خبث ونذاله وخزي على انفسهم اولا يفترض ان يكون موقع ثقافه وشعر ونقاش مفيد للجميع
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  81. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    البارح القمر ذكرني في قمر يسكن السويدي يوم غابت شمس العريجاء في حوش 112
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  82. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  83. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    القناص2

    طريق اكتساب سمعه جيده ان تحاول الظهور بالشكل الذي تريده/ مرتبط بالأدب والمصداقيه وحترام الآخرين وعدم الانتقاص منهم مهما كانو
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  84. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    سمو النفس مابانت .. ياشايف خبرن عنها ...
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  85. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    🎀💫

    لاإله إلا الل -محمد رسول الله -لا حول ولاقوة إلا بالله-والحمد لله رب العالمين -على نعمه الكثيرة -أولها الاسلام .
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  86. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    القناص2

    اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق/ اعتزلنا الشر فطمع اهل الشر يمانا منهم انهم على حق لأن للشر خلق واخلاق في اناس تئصلت فيهم العداوة ولبغضاء لعباد الله هم كره وسوء وخبث يجب نشر عوراتهم هم عار على الشرف
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  87. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    هذه الصفحه حلبة مصارعه بين**** وقصف جبهات ههههههههه
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  88. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    شايف العجائب

    صل الله وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،، اللهم ارزقني شفاعته واحشرني تحت رايته واسقني من يده الشريفه .
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  89. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    شايف العجائب

    زين علموك الاطفال ان تضع فواصل بين الجمل ،، هذه الطريقة التي يعلمها الاطفال في الابتدائي ،، تعلمتها هنا ،، فيه تحسن 😂
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  90. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد
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  91. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    شايف العجائب

    صباح الخير ريما ،، الى الامام يامحافظة .
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  92. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    شايف العجائب

    ايها *** قد وعدت لا اتعرضك فإهذي حتى تمل ،، الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك به ......(شايف)
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  93. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    القناص2

    يخاطبنا السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعودا /زاده الأحراق طيبا/
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  94. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    القناص2

    الصمت عن جاهل او احمق شرف/ وفيه ايضا لصون العرض إصلاح/
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  95. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الحوار الرياضي مثل تعليقاتك ياطاقية يا السليم
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  96. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    شايف العجائب

    شيوم ايتها الغزالة الجميلة ،، جمال قفزاتك وقفشاتك تزيد هذه الصفحة رونقا جميلا متلألي كتلألي الألماس ......(شايف)
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  97. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    القناص2

    مازال فينا رباط الخيل معلمه / وفيك رباط الؤم والعار/
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  98. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    القناص2

    وانت من اهل بيت سواء قصتهم قصة تطول
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  99. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صباح الخير
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  100. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    القناص2

    ان وحشتك المعالى فإنها دار غربه/ اونستك المخازي فإنها لك نسب
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  101. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    القناص2

    تعليق مخالف
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  102. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    شايف العجائب

    اهداء لبنوتتي شيوم ،، الله يسعد صباحك بكل خير ،، كما ارسل تحية محمله بالورد والكادي لسمو النفس .....(شايف)
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