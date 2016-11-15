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بالفيديو.. ضيف يفر هاربًا من هول هدية قدمها له صديقه فور استقباله بخيمته

15 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
بالفيديو.. ضيف يفر هاربًا من هول هدية قدمها له صديقه فور استقباله بخيمته
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صحيفة المرصد-خاص: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص، قام بعمل مقلب في ضيفه عقب استقباله مباشرة، ما جعل الضيف يفر هاربا إلى الخارج وسط صرخات كبيرة وضحك هستيري ممن قاموا بتصويره.
ولم يلاحظ الضيف الهدية الخطيرة إلا بعد أن اقترب منه صاحب المقلب، ليتفاجئ الجميع بالضيف وهو يفر هاربَا في الصحراء من هول الموقف.
ونال المقلب إعجاب المغردين وقاموا بتداوله بصورة كبيرة وحقق مشاهدات عالية فور نشره على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  2. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦

    انت ياللي مسمي نفسك إنسان منصف وانت انسان مهرج غريب الاطوار أتمنى أن تقول رأيك بالموضوع ولاتستهزء بالاخرين وتفكر نفسك انت الفاهم الذكي الخارق؟؟ماعندك سالفه منبوذ لم تجد انت واشكالك القبول من المعلقين
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  3. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦

    محشوم ياتعليق أقصد ت6.7عن مايقصده عنكم هذا المعلق السخيف شبه انسان مكروه
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  4. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦

    محشوم ياتعليق 2 عن ماقال عنك هذا الشيء المسمى ب انسان مهرج غير منصف
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  5. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    .# ياجماعة الخير #.

    لايجوز إخافة وترويع أخيك المسلم( تأكدوا واسألوا )عن النهي عن ترويع المسلم للمسلم
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  6. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    🇸🇦سعودي🇸🇦

    عدال ياانسان غريب الأطوار٨مسوي نفسك الفاهم وانت من جنبها؟أكثر تعليقاتك فيها سخف وتهريج وأكثر المعلقين كارهينك انت والرحال وقلم وسامية وشلةدحباشه الكوكباني المهرجه أبوحقب(مصلفح وهمداني ويمني غير محبوب)
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  7. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    مقلب بايخ لو مات الرجال وش بيستفيد راعي المقلب
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  8. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    اللي يخاف من شيء يمكن يجيه ؟ وأتمنى ترك كلمة على الطلاق وعلى الحرام !!
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  9. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    الشايب

    مثل هذا لايجوز شرعا ..ترويع المسلم حرام
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  10. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    بجد ما يلام الضيف من هول ما رأى ، العقارب و الثعابين أذا قضيت الأوبر التي في ذيلها و أنياب الثعابين أصبحت غير سامة .
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  11. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    رهين الحياة

    كم من كبير عقله فارغ وكم من صغيرعقله بارع الله يثبتنابعقولنا بس اليوم تشوف الواحد طول وعرض وشنب ولحيه تقول وش هاالرجال ولماتشوف تصرفاته تقول طفل روضه سبهه ماعندك احد
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  12. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    متفائل

    والله حركات ما من أمها داعي.. المزح له حدود.. لو الرجال راح فيها مع هالمزح الثقيل!!
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  13. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    ت ٢،،،،المقالب ،،،،حراااام،،،،!!،،،،كل شي،،،،عندك،،،،محرم،،،،لا وبعد من كبائر الذنوب،،،،،شوي شوي،،،،وتقول مخرج من المله،،،،،حسبي الله عليكم،،،،من بشر
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  14. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 12:15 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    ت ٦ ،،،،،الهديه عباره ،،،،،عن عقد يستاهل رقبتك،،،،،خخخخخخخخ
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  15. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    الهدية عبارة عن إيش
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  16. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    ماشفت الهدية
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  17. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    محمد

    ***نفس معرفات خنبوقه
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  18. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    داعس المطايا

    الله يهديكم
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  19. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    يالطيف

    طبع هو قاطع سلابتها لا لاحب المزح التقيل او مزح الايدي او مزح يضحك الناس علي يمكن مزحه لاتقل من كرامتي ولا اقول معقد انما المزح حدود وكم خسرت اصدقاء باسباب مزحهم ولو هذا مزح معي بالعقارب لامسح صداقتة
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  20. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    عبدالله المسلم

    المقالب حرام . وبعض العلماء يعتبرها من الكبائر ﻻن الرسول عليه الصﻻة والسﻻم نهى عن ترويع المسلم . وعملها دليل على ضعف الدين والعقل وقلة المروءة .
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  21. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    أنس

    لا يجوز ترويع الناس
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