بالفيديو.. ضيف يفر هاربًا من هول هدية قدمها له صديقه فور استقباله بخيمته

صحيفة المرصد-خاص: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص، قام بعمل مقلب في ضيفه عقب استقباله مباشرة، ما جعل الضيف يفر هاربا إلى الخارج وسط صرخات كبيرة وضحك هستيري ممن قاموا بتصويره.

ولم يلاحظ الضيف الهدية الخطيرة إلا بعد أن اقترب منه صاحب المقلب، ليتفاجئ الجميع بالضيف وهو يفر هاربَا في الصحراء من هول الموقف.

ونال المقلب إعجاب المغردين وقاموا بتداوله بصورة كبيرة وحقق مشاهدات عالية فور نشره على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.