صحيفة المرصد-خاص: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص، قام بعمل مقلب في ضيفه عقب استقباله مباشرة، ما جعل الضيف يفر هاربا إلى الخارج وسط صرخات كبيرة وضحك هستيري ممن قاموا بتصويره.
ولم يلاحظ الضيف الهدية الخطيرة إلا بعد أن اقترب منه صاحب المقلب، ليتفاجئ الجميع بالضيف وهو يفر هاربَا في الصحراء من هول الموقف.
ونال المقلب إعجاب المغردين وقاموا بتداوله بصورة كبيرة وحقق مشاهدات عالية فور نشره على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
بالفيديو.. ضيف يفر هاربًا من هول هدية قدمها له صديقه فور استقباله بخيمته
صحيفة المرصد-خاص: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص، قام بعمل مقلب في ضيفه عقب استقباله مباشرة، ما جعل الضيف يفر هاربا إلى الخارج وسط صرخات كبيرة وضحك هستيري ممن قاموا بتصويره.
تعليقات ( 21 )
🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦انت ياللي مسمي نفسك إنسان منصف وانت انسان مهرج غريب الاطوار أتمنى أن تقول رأيك بالموضوع ولاتستهزء بالاخرين وتفكر نفسك انت الفاهم الذكي الخارق؟؟ماعندك سالفه منبوذ لم تجد انت واشكالك القبول من المعلقين
🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦محشوم ياتعليق أقصد ت6.7عن مايقصده عنكم هذا المعلق السخيف شبه انسان مكروه
🇸🇦ســــــعــــــودي🇸🇦محشوم ياتعليق 2 عن ماقال عنك هذا الشيء المسمى ب انسان مهرج غير منصف
.# ياجماعة الخير #.لايجوز إخافة وترويع أخيك المسلم( تأكدوا واسألوا )عن النهي عن ترويع المسلم للمسلم
🇸🇦سعودي🇸🇦عدال ياانسان غريب الأطوار٨مسوي نفسك الفاهم وانت من جنبها؟أكثر تعليقاتك فيها سخف وتهريج وأكثر المعلقين كارهينك انت والرحال وقلم وسامية وشلةدحباشه الكوكباني المهرجه أبوحقب(مصلفح وهمداني ويمني غير محبوب)
الشايبمثل هذا لايجوز شرعا ..ترويع المسلم حرام
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳بجد ما يلام الضيف من هول ما رأى ، العقارب و الثعابين أذا قضيت الأوبر التي في ذيلها و أنياب الثعابين أصبحت غير سامة .
رهين الحياةكم من كبير عقله فارغ وكم من صغيرعقله بارع الله يثبتنابعقولنا بس اليوم تشوف الواحد طول وعرض وشنب ولحيه تقول وش هاالرجال ولماتشوف تصرفاته تقول طفل روضه سبهه ماعندك احد
متفائلوالله حركات ما من أمها داعي.. المزح له حدود.. لو الرجال راح فيها مع هالمزح الثقيل!!
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفت ٢،،،،المقالب ،،،،حراااام،،،،!!،،،،كل شي،،،،عندك،،،،محرم،،،،لا وبعد من كبائر الذنوب،،،،،شوي شوي،،،،وتقول مخرج من المله،،،،،حسبي الله عليكم،،،،من بشر
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفت ٦ ،،،،،الهديه عباره ،،،،،عن عقد يستاهل رقبتك،،،،،خخخخخخخخ
محمد***نفس معرفات خنبوقه
داعس المطاياالله يهديكم
يالطيفطبع هو قاطع سلابتها لا لاحب المزح التقيل او مزح الايدي او مزح يضحك الناس علي يمكن مزحه لاتقل من كرامتي ولا اقول معقد انما المزح حدود وكم خسرت اصدقاء باسباب مزحهم ولو هذا مزح معي بالعقارب لامسح صداقتة
عبدالله المسلمالمقالب حرام . وبعض العلماء يعتبرها من الكبائر ﻻن الرسول عليه الصﻻة والسﻻم نهى عن ترويع المسلم . وعملها دليل على ضعف الدين والعقل وقلة المروءة .
أنسلا يجوز ترويع الناس