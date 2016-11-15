الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل “النهدي”وتنشر صورة فتاتين مشتبه بهما

صحيفة المرصد: كشفت الشرطة الأمريكية بولاية ويسكونسن، عن معلومات جديدة حول مقتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاما) تمثلت في صورًا لسيدتين من البشرة السوداء تم التقاطهما بإحدى كاميرات المراقبةـ يتوقع أن يكون لهما علاقة أو يدلان على معلومات حول قاتل النهدي.

وقال الشرطة، إنه لا زالت تردنا معلومات من قبل الشهود والمخبرين حول عملية قتل الطالب السعودي، إلا أنها رفضت الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وطالبت المواطنين والمقيمين مساعدتهم في تحديد هوية ومواقع السيدتين اللتين تم نشر صورهما.

جدير بالذكر أن الطالب حسين النهدي قد تعرض للاعتداء في 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينومونيت بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحققين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بعدة ساعات أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.

من جهتها أعلنت القنصلية السعودية في ولاية تكساس، تعاقدها مع محقق خاص لجمع تحريات تتعلق بمقتل الطالب المبتعث حسين النهدي.