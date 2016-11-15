صحيفة المرصد: كشفت الشرطة الأمريكية بولاية ويسكونسن، عن معلومات جديدة حول مقتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاما) تمثلت في صورًا لسيدتين من البشرة السوداء تم التقاطهما بإحدى كاميرات المراقبةـ يتوقع أن يكون لهما علاقة أو يدلان على معلومات حول قاتل النهدي.
وقال الشرطة، إنه لا زالت تردنا معلومات من قبل الشهود والمخبرين حول عملية قتل الطالب السعودي، إلا أنها رفضت الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وطالبت المواطنين والمقيمين مساعدتهم في تحديد هوية ومواقع السيدتين اللتين تم نشر صورهما.
جدير بالذكر أن الطالب حسين النهدي قد تعرض للاعتداء في 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينومونيت بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحققين إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بعدة ساعات أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.
من جهتها أعلنت القنصلية السعودية في ولاية تكساس، تعاقدها مع محقق خاص لجمع تحريات تتعلق بمقتل الطالب المبتعث حسين النهدي.
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل “النهدي”وتنشر صورة فتاتين مشتبه بهما
صحيفة المرصد: كشفت الشرطة الأمريكية بولاية ويسكونسن، عن معلومات جديدة حول مقتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاما) تمثلت في صورًا لسيدتين من البشرة السوداء تم التقاطهما بإحدى كاميرات المراقبةـ يتوقع أن يكون لهما علاقة أو يدلان على معلومات حول قاتل النهدي.
تعليقات ( 9 )
غليصلا تشتري العبد إلا و العصا معه
صرخة صمتالله يرحمها ويغفر لها ، ويحمي ويحفظ ابنائنا المبتعثين والمبتعثات ويرجعهم سالمين بإذن الله
صرخة صمتامريكا تغيرت ماصرت مثل قبل الدوله الديمقراطيه اصبحت دوله قمعيه تفشت فيها العنصريه البغيضه هما بين بعضهم عنصريه السود والبيض كيف مع الغريب والي مش من جنسيتهم الامريكي الاسود محارب يمارس عليه العنصريه
صرخة صمتلاحول ولاقوه الابالله ، اتمنى من اخواني وخواتي المبتعثات ان يرجعو الى وطنهم او يدرسو ببلد فيها امان في جامعات كثيره حول العالم بمستوى عالي مش فقط بأمريكا مايخاطرو بحياتهم ، امريكا تغيرت مش مثل قبل
كونان 2016من جهتها أعلنت القنصلية السعودية في ولاية تكساس، تعاقدها مع محقق خاص لجمع تحريات. المحقق يتعاقدون معه ؟؟؟ أجل رددوا يالليل ما اطولك .
..الله يرحمه.. وان شاءالله الفاعل ياخذ جزاءه في الدنيا والاخرة
الابرياجل يطالبون " المواطنين والمقيمين "