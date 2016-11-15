بالفيديو: وصلات رقص وغناء الراب على قناة “بداية”.. تثير استغراب المغردين

صحيفة المرصد: أثار مقطع الفيديو الخاص ببرنامج “زِد رصيدك الواقعي” التي تعرضه قناة “بداية” – ويظهر مجموعة من الشباب المشاركين وهم يتراقصون ويغنون الراب -حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النشطاء مبدين استغربهم من هذه اللقطة إنها لن تضيف لمشاهدي القناة أي شيء مفيد وتحول البرنامج من كونه يهدف إلى التوعوية بأسلوب شبابي وترفيهي إلى تقليد أعمى لبرامج الواقع التي تعرضه قنوات أخرى.
على الجانب الأخر رأى آخرون بأن اللقطة عفوية وعادية خاصةً بأنها في برنامج في الأصل شبابي وترفيهي.
تعليقات ( 80 )
الهاشميسرنبت مجتمعين
اكيدلاتحرصون سيئدبهم ابو كاتم لننتظر
سميني بسمكالله يسلط على من جمعكم
عدو داعشوين موسيقى الراب اللي قاعجين تقولونه فقط محاولة للاساءة لهذه القناة الناجحة سعياً لخدمة قنوات التبرج والانسلاخ
استشاريالراب ليس اغرب من الشفشفة
كارهه الهيئة🍀وين المشايخ🌻🌼اللي يهاجمون mbc بكل 💕🌻مناسبة عن هذا🌿🍂الفجور الحاصل بقناتهم🌷🍃المدللة🌾🌸او هو فقط🌺🌸تصفية حسابات🍀مع بعض الشخصيات🍃💐
صراحهالقناة هذي 90 في المئه الموجودين فيها سلبيين
عبدالعزيز بن عبداللهان أشوف ان بدايه ماشيه علا الطريق الصحيح نبي عرضه جنوبيه و سماري
ابوعين حمراءقناة تعدت خطوط الادب ولم تلبس ثوب المجتمع الاصيل وهي معول هدم للاسرة ولاتنشر الفضيلة وانحرفت عن مسارها المحافظ
راعي السلومقناة بدايه اسمها الواقعي الدين(الدين انشوده)
فهد العرمانيبداية ا****لاخلاقي والاجتماعي المنبثق من بنو الليبرالية
مرسيالتستر وراء الدين كشفته قنوات التواصل واظهرت فضائح المجتمع مدعي التدين والخصوصيه .
فهد العرمانيصوفيه بس بطريقة احترافية
خالد الزهرانيوالله انها قناه منحطه وكرهها كرهه العمى كلها مبزره للاسف احيانا يجيبون شيوخ عليهم الكلام المفروض الشيوخ مايجون فيها
عموريقناة لك عليها يجب اغلاقها
الصقر الجارحههههه الحقوا على حقيده انجنت مالك وصاية على الناس بكيفك تزوجي حتى من الواق واق وإذا بيتك خرب فلا تحاولي تخربي بيوت الناس ومشكلتك حليها مع زوجك ومالوه انت تركك فانتي سليطة لسان ههههههه منبوذه
يمني عاشق الدماميتكاثروا هانا بس هانا برااا مافيش هكذا
المتخبي لازم يطلعمن برا الله الله ومن جوه يعلم الله
صرخة صمتبدايه كانت بدايتها جيده بعدين بدأت بالتراجع والانحدار وكثرت اخطأها اعتقد السبب من ادارة القناه ماعندهم الخبره الكافيه هذا برنامج يشوفه الملايين يعني لازم تجيب ناس مختصه مش نظام ع البركه وبس
صبحيلابد من اغلاق القناة فهي تهدم اكثر ماتبني قناه تافهه بمعنى الكلمة زيها زي البرامج الهابطه.
وتلك الايام....القناة حادت عن الطريق كثيرا.....
صادقلاحول ولا قوة الا بالله وش هذا
ملحق الصحافههؤلاء المذبذبين مايدرون هم يرقصون راب او يقرون قران وكلها عادي عندهم اهم شي طلبات المشاهدين والاعجابات والتميلح ياخي حدد موقفك اول واعرف انت ايش انا مااطلب منهم يكونوا ملائكه لكن حدد موقفك
املالبنات والحريم يتسمرون على القناه وغزل في الرجاجيل الحمد لله من زمان ما تابعت القناه من يوم ما عرفت هدفهم لدرجه اكتب لهم نصايح على الشريط واقول لهم لاتفتنون النساء والله اني اتصلت عليهم ولا اهتمو
عدد التعليقات:5923
بسمهجمهورهم كله اذا مو اغلبه نساء ،،؟؟؟ومن قوة دواعي ****تحمسسسسوا 😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:5923
بسمهسمااااجه وربي وكمان مييين اللي عنده القناة هذي ببيته خلاص انقرضوا الله يرحمهم 😕
ابوعلي 990تقليد اعمي وفاشل ايضا
سواق وايت مويةكنا نتوقع ان الشباب يتنافسون لطرح مواضيع تهم المجتمع مثلما هو حاصل في قناة ( الواقع ) وتعطى أفضلية التصويت لصاحب أفضل تعليق او أسلوب في الطرح ! لكن ما يحدث في هذا البرنامج ( مؤسف ) و ( مخجل )
سواق وايت مويةيجب تدخل الهيئة
الزهرانياول شي من مفروض قناة بدايه هذي تشرط عدم لبس زي كذا
زياد العمريتقليد الغراب لمشية الحمامه تبي تندمج في المجتمع سايره في غير منكر لاسمح الله لاكن في الدين فسحه ولاصل في الامور الاباحه قناه سامجه متصنعه اداء متخلف لايليق ولا بالعصر الحجري مايصح الا الصحيح
سواق وايت مويةالوضع في هذا البرنامج متجه للأسوأ فقد أصبح زد سيئاتك
سواق وايت مويةماهذا يا بداية !! وش خليتو للإم بي سي !! وش رايكم تغيرون برنامج زد رصيدك إلى عرب إيدول !!
الزهرانيقناة بدايه هذي وربي صارفيها سماجه من صغار عيال يجوبهم هرج مياعه ولبس محزك ولحين صارو الكبار زي ماشفتو راب ومدري ويش بالله عليكم صكروها قناه هذي ***قناه عندي
سنافي .خرجت بداية عن مسارها . كما خرجت قناة السيوف ..
ابو عنتربداية تحول المطوع الى ليبرالى
الزهرانيسبحان الله ماهضمت هاذهي القناه من زمان ولان اصبحت قنات تميلاح لشباب اقترح وضع في الشريط تحت ارقام الجوالات وكملول مسيره التفاهه اللهم اجعل اعمالي خالصه لوجهك الكريم
زائرتافهين.
للأسف انا متابع بدايةيخسر غرامك ؟؟؟ خباله لا اكثر .. ياحبي لكن ياصفا ويا وصال .وياكلمه
جنوووووووووووووووووبيقلت لكم من قبل حطوا الشباب السعودي الفاشل في سجن وخلوهم يشتغلون بمنجم وربي تسفيدون منهم مافيه احد سمع كلامي
الراصدقناة تفاهه اتمنى من وزارة الاعلام اغلاقها سماجه
عدد التعليقات:15395
قلم الحقيقهفالحذر ياأخواتي السعوديات من الاقتران بواحد على شاكلة هؤلاء حتى لو وزونك بالمال والذهب.عليك انقاذ انسانيتك وحريتك من شباكهم وتخلفهم وهمجيتهم وعدم تقديرهم للمرأة السعودية كانسانة لها حقوقها واحترامها.
نواف الاحمديتافهين اشباه نساء يبحثون عن المال والشهره
نواف الاحمديبرنامج تافه لايهدف لي شي بس يتميلحون قدام البنات ويتراقصون اشباه نساء
القنديلكل الموضو استاجر حوش ابني فيه صندقه اشتري كمرتين وستاجر قناه من النيل سات وغث الناس بقناه لا هدف سيوى اضاعت وقتهم
عدد التعليقات:15395
قلم الحقيقهأشهد أن أي فتاة سعودية يقودها حظها العاثر وليلتها السوداء وشهر عذابها وهلاكها هي من ترتبط لاسمح الله بواحد من هؤلاء ****البشرية التي على هيئة انسان وهي لاتملك من صفات الانسانية أي شيء يذكر.
مسمارخرجت بدايه عن مسارها الطبيعي فتحولت من قناة توعيه وارشاد الى راب وبريك دانس وهذا انحراف خطير سيغير مفاهيم كثيره لدي الاجيال القادمه فتكون حياتهم لعب ولهو
بندرضحك ع الناس والله ثم والله من يخلي اهله يتابعون *** الاسلام ونطالب باقفال القناه ومحاسبه القائم عليها
الحمدلله.....اسم ...مجيد...لله وحده... انت اسمك عبدالمجيد..
عدد التعليقات:15395
قلم الحقيقهماأثقل دمكم الله لايكثر عينتكم ويقطع نسلكم من على وجه الأرض والقنوات التلفزيونية.أأأأأأأأف ياصبر الأرض والحياة عليكم لاثقافة لاوعي لافهم عقول متخلفة ومترسب فيها التخلف والعداء الشديد لكل تطور وتقدم.
ابو وعداي استغراب واي استنكار الي بيسووه دا هباله بمعنى الكلمه
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفانا زعلان ،،،،،يا شباب ،،،،هذه الأغاني ،،،،لازم الايقاع،،،،،كذا ماينفع،،،،،،والرقص بايخ،،،،،انا لازم افتح معهد للرقص،،،،لتعليم الناس شباب وكبار ،،،،الرقص على أصوله،،،،
كلنا فداء للوطنالطائفة الاخونجيه غزت البلاد وافسدت عقول الشباب هذه الطائفة مصنفه في قائمة الارهاب محليا ودوليا
مشعلبالله وش الفائده من هذه القناه مجمعه ***من كل ديره
سرورهذه القناه تافهه
قلم مكسورشباب لايعتمد عليه
ركااااندوافير مجتمعين في قرية بدايه ... شوارب ولحا وتاليتها دوافير هههههههههههه
هدفقناة ***
سعودي غلبااانالله من التفاهه
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفوين الموسيقى ،،،،،؟!
متابعاصطياد بالماء العكر
الاحمدي من المدينهقناه احذرالاخوان من مشاهدتها وترك الابناء يشاهدون تفاهتها تابعتها ساعه لم احصل فائده وتندمة علي تلك الساعه حذر منها شيخ قبل ايام لقصه خرافيه تنقض التوحيد
المبادئ والقواعد اﻹخوانجية1-نتعاون فيما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما أختلفنا علي( ولو كان علي حساب الشرع )2-الغاية تبرر الوسيلة( ولو كانت الوسيلة محرمة )3-ﻻ يهم العقيدة الصحيحة اﻷهم تكثير العدد وتجميع الناس علي الحزب
سنونونوع من الترفيه الغير بريء
قناة ..............ليس مستغرب على هاذه القناه هاذي قناه اجتماعيه وليس داينيه
يمني عاشق الدمامفلوووووووووووس زلط هههههه7 مامعهم شيء ثاني بالحياة هههههههههه7 ايش معهم أصلا شيء عقل شيء عمل
زائراغلقوا المهازل قمة المهزله
مراقبكلام فااااااضي
لا غريب هذه إدارة الأطفال للقناةللأسف تسلم إدارة القناة *** وهذة النتيجة المتوقعة
القناة تجارية بحتةلو يتم حساب مدخول الشريط الاعلاني لكان يكفي لفتح خمس قنوات عدا عن الرعاة للبرنامج. منذ بداية ظهوره بيت زواج وحتى الآن لم نلمس أي فائدة تربوية علمية. كان مؤملا أن تكون توعوية تثقيفية.
زائر جديدابت البلااه ان تفارق اهلها,,
عبدالكريم غرم الله الزهرانيهذي الوسطية الجديدةههههههههه
البارعهذا البرنامج كله من اجل الغزل والكلام الفاضي اقرأو التعليقات اللي تحت بشاشة القناة وتتضح لكم الصوره .وهل الشباب المشاركين من حلقات تحفيظ القرآن؟ كلهم شباب وناسة وهزهزه.
ااببووححممووددعااادي .. الثعبان يغير جلدة 🐍
بلا خرطيمن عنده شيمه مايخلي بناته تتفرج على هذه القناة والشباب اللي فيها كلها ترزز قدام الشاشة وتميلح باسم قناة محافظة
صالح بن ناصرالله يهديهم ويهدي القائيمن عليها والحمد لله اني حاذف القناه كلها من الرسيفر ولا اعترف فيها فيارب لك الحمد *قناه همها الاول والاخير ( المال فقط ) لايوجد لديها اي هدف معين غير الربح المادي فقط