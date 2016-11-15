بالفيديو: وصلات رقص وغناء الراب على قناة “بداية”.. تثير استغراب المغردين

صحيفة المرصد: أثار مقطع الفيديو الخاص ببرنامج “زِد رصيدك الواقعي” التي تعرضه قناة “بداية” – ويظهر مجموعة من الشباب المشاركين وهم يتراقصون ويغنون الراب -حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء مبدين استغربهم من هذه اللقطة إنها لن تضيف لمشاهدي القناة أي شيء مفيد وتحول البرنامج من كونه يهدف إلى التوعوية بأسلوب شبابي وترفيهي إلى تقليد أعمى لبرامج الواقع التي تعرضه قنوات أخرى.

على الجانب الأخر رأى آخرون بأن اللقطة عفوية وعادية خاصةً بأنها في برنامج في الأصل شبابي وترفيهي.