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بالفيديو: وصلات رقص وغناء الراب على قناة “بداية”.. تثير استغراب المغردين

15 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
بالفيديو: وصلات رقص وغناء الراب على قناة “بداية”.. تثير استغراب المغردين
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صحيفة المرصد: أثار مقطع الفيديو الخاص ببرنامج “زِد رصيدك الواقعي” التي تعرضه قناة “بداية” – ويظهر مجموعة من الشباب المشاركين وهم يتراقصون ويغنون الراب -حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء مبدين استغربهم من هذه اللقطة إنها لن تضيف لمشاهدي القناة أي شيء مفيد وتحول البرنامج من كونه يهدف إلى التوعوية بأسلوب شبابي وترفيهي إلى تقليد أعمى لبرامج الواقع التي تعرضه قنوات أخرى.

على الجانب الأخر رأى آخرون بأن اللقطة عفوية وعادية خاصةً بأنها في برنامج في الأصل شبابي وترفيهي.



تعليقات ( 80 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 80
    15 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الهاشمي

    سرنبت مجتمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 79
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    اكيد

    لاتحرصون سيئدبهم ابو كاتم لننتظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 78
    15 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    سميني بسمك

    الله يسلط على من جمعكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  4. 77
    15 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    عدو داعش

    وين موسيقى الراب اللي قاعجين تقولونه فقط محاولة للاساءة لهذه القناة الناجحة سعياً لخدمة قنوات التبرج والانسلاخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 76
    15 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    استشاري

    الراب ليس اغرب من الشفشفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 75
    15 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    كارهه الهيئة

    🍀وين المشايخ🌻🌼اللي يهاجمون mbc بكل 💕🌻مناسبة عن هذا🌿🍂الفجور الحاصل بقناتهم🌷🍃المدللة🌾🌸او هو فقط🌺🌸تصفية حسابات🍀مع بعض الشخصيات🍃💐
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 74
    15 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    صراحه

    القناة هذي 90 في المئه الموجودين فيها سلبيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 73
    15 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    عبدالعزيز بن عبدالله

    ان أشوف ان بدايه ماشيه علا الطريق الصحيح نبي عرضه جنوبيه و سماري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 72
    15 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    ابوعين حمراء

    قناة تعدت خطوط الادب ولم تلبس ثوب المجتمع الاصيل وهي معول هدم للاسرة ولاتنشر الفضيلة وانحرفت عن مسارها المحافظ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 71
    15 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    راعي السلوم

    قناة بدايه اسمها الواقعي الدين(الدين انشوده)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 70
    15 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    فهد العرماني

    بداية ا****لاخلاقي والاجتماعي المنبثق من بنو الليبرالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 69
    15 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    مرسي

    التستر وراء الدين كشفته قنوات التواصل واظهرت فضائح المجتمع مدعي التدين والخصوصيه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 68
    15 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    فهد العرماني

    صوفيه بس بطريقة احترافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 67
    15 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    خالد الزهراني

    والله انها قناه منحطه وكرهها كرهه العمى كلها مبزره للاسف احيانا يجيبون شيوخ عليهم الكلام المفروض الشيوخ مايجون فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 66
    15 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    عموري

    قناة لك عليها يجب اغلاقها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 65
    15 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    ههه برنامج زيد رصيدك من البنات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 64
    15 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    الصقر الجارح

    ههههه الحقوا على حقيده انجنت مالك وصاية على الناس بكيفك تزوجي حتى من الواق واق وإذا بيتك خرب فلا تحاولي تخربي بيوت الناس ومشكلتك حليها مع زوجك ومالوه انت تركك فانتي سليطة لسان ههههههه منبوذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 63
    15 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    يمني عاشق الدمام

    يتكاثروا هانا بس هانا برااا مافيش هكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 62
    15 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    المتخبي لازم يطلع

    من برا الله الله ومن جوه يعلم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 61
    15 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    صرخة صمت

    بدايه كانت بدايتها جيده بعدين بدأت بالتراجع والانحدار وكثرت اخطأها اعتقد السبب من ادارة القناه ماعندهم الخبره الكافيه هذا برنامج يشوفه الملايين يعني لازم تجيب ناس مختصه مش نظام ع البركه وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 60
    15 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    صبحي

    لابد من اغلاق القناة فهي تهدم اكثر ماتبني قناه تافهه بمعنى الكلمة زيها زي البرامج الهابطه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 59
    15 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    وتلك الايام....

    القناة حادت عن الطريق كثيرا.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    صادق

    لاحول ولا قوة الا بالله وش هذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    ملحق الصحافه

    هؤلاء المذبذبين مايدرون هم يرقصون راب او يقرون قران وكلها عادي عندهم اهم شي طلبات المشاهدين والاعجابات والتميلح ياخي حدد موقفك اول واعرف انت ايش انا مااطلب منهم يكونوا ملائكه لكن حدد موقفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    امل

    البنات والحريم يتسمرون على القناه وغزل في الرجاجيل الحمد لله من زمان ما تابعت القناه من يوم ما عرفت هدفهم لدرجه اكتب لهم نصايح على الشريط واقول لهم لاتفتنون النساء والله اني اتصلت عليهم ولا اهتمو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 12:58 م
    عدد التعليقات:5923

    بسمه

    جمهورهم كله اذا مو اغلبه نساء ،،؟؟؟ومن قوة دواعي ****تحمسسسسوا 😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:5923

    بسمه

    سمااااجه وربي وكمان مييين اللي عنده القناة هذي ببيته خلاص انقرضوا الله يرحمهم 😕
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل والى الله المشتكى اصبح كثير من شبابنا وبناتنا لاهوية لديهم ولا قيم ولا اخلاق اللهم اكفنا شرهم وشر من يريد بنا الشر والفساد واجعل كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    ابوعلي 990

    تقليد اعمي وفاشل ايضا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    سواق وايت موية

    كنا نتوقع ان الشباب يتنافسون لطرح مواضيع تهم المجتمع مثلما هو حاصل في قناة ( الواقع ) وتعطى أفضلية التصويت لصاحب أفضل تعليق او أسلوب في الطرح ! لكن ما يحدث في هذا البرنامج ( مؤسف ) و ( مخجل )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    سواق وايت موية

    يجب تدخل الهيئة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    القناه قاصده كذا يعني توجهنا الان مو زي اول خايفين يتهمونهم ب ......
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    الزهراني

    اول شي من مفروض قناة بدايه هذي تشرط عدم لبس زي كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    زياد العمري

    تقليد الغراب لمشية الحمامه تبي تندمج في المجتمع سايره في غير منكر لاسمح الله لاكن في الدين فسحه ولاصل في الامور الاباحه قناه سامجه متصنعه اداء متخلف لايليق ولا بالعصر الحجري مايصح الا الصحيح
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    سواق وايت موية

    الوضع في هذا البرنامج متجه للأسوأ فقد أصبح زد سيئاتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    سواق وايت موية

    ماهذا يا بداية !! وش خليتو للإم بي سي !! وش رايكم تغيرون برنامج زد رصيدك إلى عرب إيدول !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    الزهراني

    قناة بدايه هذي وربي صارفيها سماجه من صغار عيال يجوبهم هرج مياعه ولبس محزك ولحين صارو الكبار زي ماشفتو راب ومدري ويش بالله عليكم صكروها قناه هذي ***قناه عندي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    سنافي .

    خرجت بداية عن مسارها . كما خرجت قناة السيوف ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    ابو عنتر

    بداية تحول المطوع الى ليبرالى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    الزهراني

    سبحان الله ماهضمت هاذهي القناه من زمان ولان اصبحت قنات تميلاح لشباب اقترح وضع في الشريط تحت ارقام الجوالات وكملول مسيره التفاهه اللهم اجعل اعمالي خالصه لوجهك الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    زائر

    تافهين.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  42. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    للأسف انا متابع بداية

    يخسر غرامك ؟؟؟ خباله لا اكثر .. ياحبي لكن ياصفا ويا وصال .وياكلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    جنوووووووووووووووووبي

    قلت لكم من قبل حطوا الشباب السعودي الفاشل في سجن وخلوهم يشتغلون بمنجم وربي تسفيدون منهم مافيه احد سمع كلامي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    الراصد

    قناة تفاهه اتمنى من وزارة الاعلام اغلاقها سماجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 12:29 م
    عدد التعليقات:15395

    قلم الحقيقه

    فالحذر ياأخواتي السعوديات من الاقتران بواحد على شاكلة هؤلاء حتى لو وزونك بالمال والذهب.عليك انقاذ انسانيتك وحريتك من شباكهم وتخلفهم وهمجيتهم وعدم تقديرهم للمرأة السعودية كانسانة لها حقوقها واحترامها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  46. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    نواف الاحمدي

    تافهين اشباه نساء يبحثون عن المال والشهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  47. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    نواف الاحمدي

    برنامج تافه لايهدف لي شي بس يتميلحون قدام البنات ويتراقصون اشباه نساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  48. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    القنديل

    كل الموضو استاجر حوش ابني فيه صندقه اشتري كمرتين وستاجر قناه من النيل سات وغث الناس بقناه لا هدف سيوى اضاعت وقتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  49. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:15395

    قلم الحقيقه

    أشهد أن أي فتاة سعودية يقودها حظها العاثر وليلتها السوداء وشهر عذابها وهلاكها هي من ترتبط لاسمح الله بواحد من هؤلاء ****البشرية التي على هيئة انسان وهي لاتملك من صفات الانسانية أي شيء يذكر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    مستظرفين أنفسهم العياال ..والله ما ألوم إلا من جمعهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  51. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    مسمار

    خرجت بدايه عن مسارها الطبيعي فتحولت من قناة توعيه وارشاد الى راب وبريك دانس وهذا انحراف خطير سيغير مفاهيم كثيره لدي الاجيال القادمه فتكون حياتهم لعب ولهو
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    بندر

    ضحك ع الناس والله ثم والله من يخلي اهله يتابعون *** الاسلام ونطالب باقفال القناه ومحاسبه القائم عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    الحمدلله.....

    اسم ...مجيد...لله وحده... انت اسمك عبدالمجيد..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:15395

    قلم الحقيقه

    ماأثقل دمكم الله لايكثر عينتكم ويقطع نسلكم من على وجه الأرض والقنوات التلفزيونية.أأأأأأأأف ياصبر الأرض والحياة عليكم لاثقافة لاوعي لافهم عقول متخلفة ومترسب فيها التخلف والعداء الشديد لكل تطور وتقدم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  55. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    ابو وعد

    اي استغراب واي استنكار الي بيسووه دا هباله بمعنى الكلمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 12:10 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    انا زعلان ،،،،،يا شباب ،،،،هذه الأغاني ،،،،لازم الايقاع،،،،،كذا ماينفع،،،،،،والرقص بايخ،،،،،انا لازم افتح معهد للرقص،،،،لتعليم الناس شباب وكبار ،،،،الرقص على أصوله،،،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    كلنا فداء للوطن

    الطائفة الاخونجيه غزت البلاد وافسدت عقول الشباب هذه الطائفة مصنفه في قائمة الارهاب محليا ودوليا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    مشعل

    بالله وش الفائده من هذه القناه مجمعه ***من كل ديره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    سرور

    هذه القناه تافهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  60. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    قلم مكسور

    شباب لايعتمد عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    ركاااان

    دوافير مجتمعين في قرية بدايه ... شوارب ولحا وتاليتها دوافير هههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    هدف

    قناة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    سعودي غلبااان

    الله من التفاهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    وين الموسيقى ،،،،،؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    متابع

    اصطياد بالماء العكر
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  66. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    الاحمدي من المدينه

    قناه احذرالاخوان من مشاهدتها وترك الابناء يشاهدون تفاهتها تابعتها ساعه لم احصل فائده وتندمة علي تلك الساعه حذر منها شيخ قبل ايام لقصه خرافيه تنقض التوحيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  67. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    المبادئ والقواعد اﻹخوانجية

    1-نتعاون فيما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما أختلفنا علي( ولو كان علي حساب الشرع )2-الغاية تبرر الوسيلة( ولو كانت الوسيلة محرمة )3-ﻻ يهم العقيدة الصحيحة اﻷهم تكثير العدد وتجميع الناس علي الحزب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    سنونو

    نوع من الترفيه الغير بريء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    قناة ..............

    ليس مستغرب على هاذه القناه هاذي قناه اجتماعيه وليس داينيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    يمني عاشق الدمام

    فلوووووووووووس زلط هههههه7 مامعهم شيء ثاني بالحياة هههههههههه7 ايش معهم أصلا شيء عقل شيء عمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  71. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    زائر

    اغلقوا المهازل قمة المهزله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    مراقب

    كلام فااااااضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    لا غريب هذه إدارة الأطفال للقناة

    للأسف تسلم إدارة القناة *** وهذة النتيجة المتوقعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    القناة تجارية بحتة

    لو يتم حساب مدخول الشريط الاعلاني لكان يكفي لفتح خمس قنوات عدا عن الرعاة للبرنامج. منذ بداية ظهوره بيت زواج وحتى الآن لم نلمس أي فائدة تربوية علمية. كان مؤملا أن تكون توعوية تثقيفية.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    زائر جديد

    ابت البلااه ان تفارق اهلها,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    عبدالكريم غرم الله الزهراني

    هذي الوسطية الجديدةههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  77. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    البارع

    هذا البرنامج كله من اجل الغزل والكلام الفاضي اقرأو التعليقات اللي تحت بشاشة القناة وتتضح لكم الصوره .وهل الشباب المشاركين من حلقات تحفيظ القرآن؟ كلهم شباب وناسة وهزهزه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  78. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    ااببووححمموودد

    عااادي .. الثعبان يغير جلدة 🐍
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  79. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    بلا خرطي

    من عنده شيمه مايخلي بناته تتفرج على هذه القناة والشباب اللي فيها كلها ترزز قدام الشاشة وتميلح باسم قناة محافظة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  80. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    صالح بن ناصر

    الله يهديهم ويهدي القائيمن عليها والحمد لله اني حاذف القناه كلها من الرسيفر ولا اعترف فيها فيارب لك الحمد *قناه همها الاول والاخير ( المال فقط ) لايوجد لديها اي هدف معين غير الربح المادي فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)

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