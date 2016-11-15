العثور على جثة معلمة متفحمة حرقًا بمادة البنزين في جازان

صحيفة المرصد: تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، في وفاة معلمة سعودية في العقد الخامس من عمرها، حرقًا بمادة البنزين داخل منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان في ظروف غامضة، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع”عاجل”ذكر مصدر أن فرقًا أمنية من الشرطة والبحث والتحريات والأدلة الجنائية انتقلت لموقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع البصمات والكشف المبدئي من الطبيب الشرعي على السيدة المتوفاة قبل إيداع جثمانها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، في محاولة منهم لفك الغموض التي يشوبها، لكونها لم تثبت بعد ما إذا كانت جنائية أم حالة انتحار. وأشارت المصادر إلى أن المعلمة التي توفيت حرقًا متزوجة، لكن زوجها يعمل خارج منطقة جازان حتى أن لديها ابنًا لم يكن موجودًا بالمنزل أثناء الحادثة.
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تعليقات ( 24 )
شيعي برونزييامراقب رد للاسف مهاطيي
شيعي برونزي21 تتريق اوريك يامهايط
عباس كاتم الانفاسمتى وصار الشيعي برونزي هههههههههههههههه برونزي باللطم يمكن خخخخخخخخ اخ يابطني
مع الخيلمشاكل **** كثيرة قتل واغتصاب ودهس اش الهرجة
مراقبمارد على هالاشكال
شيعي برونزيتعليق 18 لاتعليق رحم الله امرئ عرف قدر نفسه
شيعي برونزيمراقب انتو الدوسري مهايطيه
مكتشفقلم الحقيقة الخنابف له مليون معرف ولا يغيب ولا لحظة يفطر وهو يعلق ويتغدا وهو يتابع وكذالك المساء ويلعب العاب*** سابفا والخدع خلف الكواليس اللي كلنا نعرفها عيب عليك ياسقيم لئيم
زائره إلى المنتصر باللهأشك إنك من حوش 112 شكلك من اللي كانوا يتآمرون. كشفناك ههههههههههههه
مراقبخنبووووقي اعقل احسن لك لارثمك على خشتك برجلي ومايسوقها الا انت يلئيم خنبوقي***
مايكل روقان******حزنت حزنا شديدآ
الزهراني9512إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه الشرطة ستفك اللغز هم ادرا بعملهم وتركوا التكهنات يمكن ويمكن ويمكن ولو ولو ولو
مايكل روقانالرجال لايحرقون النساء . يقتلونهن يابسلاح او خنق .هذا كيد ابن مراهق مدمن او امرأة لها مقاصد وأطماع لئيمة
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللهيامراقب سقها والله ما عندك ما عند 112 هههههههههه
مراقب(في ظروف غامضة، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع”عاجل 0) .. القضية ناقصة .وكيف تم أكتشاف الجثة ومن أكتشفها يجب مسائلتة . والتحقق منه جيدا
مراقبيجب التحقيق مع الزوج والأبن ومعرفة مكان تواجدهما قبل وبعد الحادثةبكل ثانية وساعةبدقةوبالتفصيل الممل.ومن يزورهم ومن يعاديهم وكذالك من يعيش معهم من النساءيعاملون بالتحقيق كالرجال.وباذن الله تخرج الحقيقة
عدد التعليقات:5772
المنتصر باللهلو أنا حققت في الماضوع اكتشفت من قتلها لأن عندي فراسه مثل ما دريتا ولستو مفهي مثل إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها 112
مشكلة الاغتراب مشكلةلو يتم قانون رواتب المدارس الاهلية نفس رواتب المدارس الحكومية راح تنحل المشكلة من جذورها شوف اطباء المستشفيات الاهلية ياخذ نفس رواتب المستشفيات الحكومية
آسراللهم أرحمها بواسع رحمتك ياعفو ياكريم يارحيم .
عدد التعليقات:11297
إنسان منصفاللي قتلها يا مضطرب نفسيا،،،،،او محروق منها،،،،،وما لقى الا طريقة الحرق،،،،تطفئ نار غليله
عدد التعليقات:15395
قلم الحقيقهرحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. الجهات الأمنية هي من ستكشف ملابسات وفاتها سواء أكان عملآ جنائيآ أم خلافه.
عدد التعليقات:3608
ولدالشيوخانا لله وانا اليه راجعوان..