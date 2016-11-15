العثور على جثة معلمة متفحمة حرقًا بمادة البنزين في جازان

صحيفة المرصد: تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، في وفاة معلمة سعودية في العقد الخامس من عمرها، حرقًا بمادة البنزين داخل منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان في ظروف غامضة، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع”عاجل”ذكر مصدر أن فرقًا أمنية من الشرطة والبحث والتحريات والأدلة الجنائية انتقلت لموقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع البصمات والكشف المبدئي من الطبيب الشرعي على السيدة المتوفاة قبل إيداع جثمانها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، في محاولة منهم لفك الغموض التي يشوبها، لكونها لم تثبت بعد ما إذا كانت جنائية أم حالة انتحار. وأشارت المصادر إلى أن المعلمة التي توفيت حرقًا متزوجة، لكن زوجها يعمل خارج منطقة جازان حتى أن لديها ابنًا لم يكن موجودًا بالمنزل أثناء الحادثة.