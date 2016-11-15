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العثور على جثة معلمة متفحمة حرقًا بمادة البنزين في جازان

15 نوفمبر, 2016 , 12:00 م
العثور على جثة معلمة متفحمة حرقًا بمادة البنزين في جازان
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صحيفة المرصد: تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، في وفاة معلمة سعودية في العقد الخامس من عمرها، حرقًا بمادة البنزين داخل منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان في ظروف غامضة، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع”عاجل”ذكر مصدر أن فرقًا أمنية من الشرطة والبحث والتحريات والأدلة الجنائية انتقلت لموقع الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع البصمات والكشف المبدئي من الطبيب الشرعي على السيدة المتوفاة قبل إيداع جثمانها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، في محاولة منهم لفك الغموض التي يشوبها، لكونها لم تثبت بعد ما إذا كانت جنائية أم حالة انتحار. وأشارت المصادر إلى أن المعلمة التي توفيت حرقًا متزوجة، لكن زوجها يعمل خارج منطقة جازان حتى أن لديها ابنًا لم يكن موجودًا بالمنزل أثناء الحادثة.



تعليقات ( 24 )

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  1. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    شيعي برونزي

    يامراقب رد للاسف مهاطيي
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  2. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    شيعي برونزي

    21 تتريق اوريك يامهايط
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  3. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    عباس كاتم الانفاس

    متى وصار الشيعي برونزي هههههههههههههههه برونزي باللطم يمكن خخخخخخخخ اخ يابطني
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  4. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    مع الخيل

    مشاكل **** كثيرة قتل واغتصاب ودهس اش الهرجة
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  5. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    مراقب

    مارد على هالاشكال
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  6. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    شيعي برونزي

    تعليق 18 لاتعليق رحم الله امرئ عرف قدر نفسه
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  7. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    شيعي برونزي

    مراقب انتو الدوسري مهايطيه
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  8. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    مكتشف

    قلم الحقيقة الخنابف له مليون معرف ولا يغيب ولا لحظة يفطر وهو يعلق ويتغدا وهو يتابع وكذالك المساء ويلعب العاب*** سابفا والخدع خلف الكواليس اللي كلنا نعرفها عيب عليك ياسقيم لئيم
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  9. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    زائره إلى المنتصر بالله

    أشك إنك من حوش 112 شكلك من اللي كانوا يتآمرون. كشفناك ههههههههههههه
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  10. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    مراقب

    خنبووووقي اعقل احسن لك لارثمك على خشتك برجلي ومايسوقها الا انت يلئيم خنبوقي***
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  11. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    مايكل روقان

    ******حزنت حزنا شديدآ
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  12. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    الزهراني9512

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه الشرطة ستفك اللغز هم ادرا بعملهم وتركوا التكهنات يمكن ويمكن ويمكن ولو ولو ولو
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  13. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    مايكل روقان

    الرجال لايحرقون النساء . يقتلونهن يابسلاح او خنق .هذا كيد ابن مراهق مدمن او امرأة لها مقاصد وأطماع لئيمة
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  14. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    يامراقب سقها والله ما عندك ما عند 112 هههههههههه
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  15. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه
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  16. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    مراقب

    (في ظروف غامضة، صباح اليوم الثلاثاء. ووفقاً لموقع”عاجل 0) .. القضية ناقصة .وكيف تم أكتشاف الجثة ومن أكتشفها يجب مسائلتة . والتحقق منه جيدا
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  17. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    مراقب

    يجب التحقيق مع الزوج والأبن ومعرفة مكان تواجدهما قبل وبعد الحادثةبكل ثانية وساعةبدقةوبالتفصيل الممل.ومن يزورهم ومن يعاديهم وكذالك من يعيش معهم من النساءيعاملون بالتحقيق كالرجال.وباذن الله تخرج الحقيقة
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  18. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 12:37 م
    عدد التعليقات:5772

    المنتصر بالله

    لو أنا حققت في الماضوع اكتشفت من قتلها لأن عندي فراسه مثل ما دريتا ولستو مفهي مثل إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها 112
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  19. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    مشكلة الاغتراب مشكلة

    لو يتم قانون رواتب المدارس الاهلية نفس رواتب المدارس الحكومية راح تنحل المشكلة من جذورها شوف اطباء المستشفيات الاهلية ياخذ نفس رواتب المستشفيات الحكومية
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  20. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    آسر

    اللهم أرحمها بواسع رحمتك ياعفو ياكريم يارحيم .
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  21. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:11297

    إنسان منصف

    اللي قتلها يا مضطرب نفسيا،،،،،او محروق منها،،،،،وما لقى الا طريقة الحرق،،،،تطفئ نار غليله
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  22. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:15395

    قلم الحقيقه

    رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. الجهات الأمنية هي من ستكشف ملابسات وفاتها سواء أكان عملآ جنائيآ أم خلافه.
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  23. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:3608

    ولدالشيوخ

    انا لله وانا اليه راجعوان..
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  24. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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