الفنانة الأمريكية “الليدي غاغا” توجه رسالة لـ”ترامب”حول قضية مقتل المبتعث” حسين النهدي”

صحيفة المرصد:تصدر خبر وفاة المبتعث “حسين سعيد النهدي”ساحة الأخبار الأميركية مرة أخرى،ولكن هذه المرة عبر الفنانة العالمية” الليدي غاغا “.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أعادة “غاغا”بث التغريدة التي نشرها موقع “USA Today” من خلال حسابه على تويتر، وأرفقت التغريدة بتعليق وجهته لدونالد ترمب، الرئيس الأميركي المنتخب,حيث قالت الليدي غاغا في تعليقها: “أريد أن أنشر رسالة المودة داخل البلاد. قل للأميركيين إنك لن تتسامح مع هذا التصرف ,الطلاب يحتاجون للحماية”.والجدير بالذكرأن المبتعث السعودي حسين سعيد النهدي، تعرض لاعتداء من شخص مجهول الهوية، وظل ينزف حتى الموت.