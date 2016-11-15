الفنانة الأمريكية “الليدي غاغا” توجه رسالة لـ”ترامب”حول قضية مقتل المبتعث” حسين النهدي”

صحيفة المرصد:تصدر خبر وفاة المبتعث “حسين سعيد النهدي”ساحة الأخبار الأميركية مرة أخرى،ولكن هذه المرة عبر الفنانة العالمية” الليدي غاغا “.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أعادة “غاغا”بث التغريدة التي نشرها موقع “USA Today” من خلال حسابه على تويتر، وأرفقت التغريدة بتعليق وجهته لدونالد ترمب، الرئيس الأميركي المنتخب,حيث قالت الليدي غاغا في تعليقها: “أريد أن أنشر رسالة المودة داخل البلاد. قل للأميركيين إنك لن تتسامح مع هذا التصرف ,الطلاب يحتاجون للحماية”.والجدير بالذكرأن المبتعث السعودي حسين سعيد النهدي، تعرض لاعتداء من شخص مجهول الهوية، وظل ينزف حتى الموت.
تعليقات ( 9 )
وتلك الايام....الكل يريد يشتهر على حسابنا حتى المتردية والنطيحة.. الحين يهشتوقونها ويطلعونها في العالالي...الى متى الغفلة يا قوم.....
لفتة انسانيةتعاملت مع الكل بنفس المساواة وماقالت من اي قبيلة او ديانة***
مفتوووناااه اتمنى اموت وبعدها وحده مثل جمااااااااااااالها تتدافع عني وانا بقبري !!
اختلاف الثقافهوالله انت الي تبي تلفت الانتباه على العموم هي مش محتاجه للانبتباه منك او من غيرك عندها جمهور بالملايين يتابعوها
ت 2 عيدلا ما هي بحاجة للفت الانتباه لإنه شهرتها واصلة المريخ..لو عشت 100 عمر على عمرك ما بتوصل لشهرتها..فاستريح هي مو زي الي مثلك يدورون لفت الانتباه
****🍀🌸تحية تقدير لليدي🍀🌸
واضحالبنت هذي شكلها من جماعة ابو مصلفح ان ما خاب الظن
عيدهي بحاجة الى لفت الانتباه فقررت التعاطف مع الطلاب ؟
سنونوشيء جميل أن يلقى النهدي رحمه الله تعاطف ودعم من هذه الفنانة العالمية