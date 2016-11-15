كاتب صحفي يصف الصحف الإلكترونية بـ”الطفيلية” والقراء يهاجمونه والمرصد ترد

صحيفة المرصد-خاص: قلل الكاتب الصحفي عبدالله بن بخيت، من مكانة الصحف الإلكترونية رغم ما قامت به من نجاحات سبقت بها الصحف الورقية المطبوعة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل العالم كقرية صغيرة، ما جعلها تسحب البساط من تحت أقدام زميلاتها الورقية.
وتناسى الصحفي بجريدة الرياض، في مقاله الذي هاجم خلاله الصحف الإلكترونية، حجم المشاهدات العالية التي تجلبها وما تمتاز به من أخبار وتقارير وتحقيقات تضعها بين يد القارئ بطريقة سلسة وجذابة .
وتعمد الكاتب الحديث عن قيام الصحف الإلكترونية بنقل مقالات الكتاب في الصحف المطبوعة متناسيًا أنها بمثابة التكريم للكاتب ولصحيفته وتسويق مجاني لهما ، ليس هذا فقط بل يجب أن يعلم هذا الكاتب أو غيره بأن الإعلام والفلسفة الإعلامية هي تناقل الأخبار وتداولها من الجميع ووجود الكاتب أو عدم وجوده لا يضيف شيئًا يذكر للصحف الإلكترونية.
وحاول بن بخيت، تضليل القارئ حين زعم أن الهدف من وراء نشر تلك المقالات تحقيق نسبة مشاهدة عالية، بالرغم أنها لا تتخطى نسبة مشاهدة مقالاته مثلا في المرصد 300 مشاهدة ، وهي نسبة متدنية جدًا وهي بالتأكيد تتعدى نسبة مشاهدة مقاله في اليوم في نفس صحيفته الأصلية .
علمًا بأن الأخبار والتقارير تحقق آلاف المشاهدات في الساعة الواحدة، إضافة إلى أن أغلب كتاب الصحف الورقية يطلبون نقل مقالاتهم إلى الصحف الإلكترونية وكثير منهم انتقل بكامل رغبته للكتابة فيها وودع عصر الصحافة الورقية.
ولا شك أن العاملين في الصحف الإلكترونية يرفضون جميعًا ما وصفه الكاتب بأنها “طفيلية” موجهين سؤالًا له: هل موقع “العربية نت” عندما تنقل مقاله تعتبر من الصحافة الطفيلية؟.
وهل نشره لمقالات بعض الكتاب يقلل من شأنهم أم يرفعها عالية ويتباهون هم بهذه المقالات وينشرونها على صفحاتهم بكل فخر واعتزاز؟، أم أنه لعلة في بطن الكاتب لم يفصح عنها يهاجم الصحف الإلكترونية التي تفوقت على الورقية التي تعتمد في أسلوبها التحريري على الرعيل الأول الذي يرفضه القارئ.
ولعل أبلغ رد على تلك المقال كان آراء القراء في الصحفية نفسها فقد وجه له “عبدالعزيز عبدالرحمن” صفعة كبيرة حين قال:” فات عليك يا أستاذ عبدالله إن بعض الصحف الورقية تقوم بنقل أخبارها من الصحف الالكترونية وهذا ملاحظ فيما يتعلق بالأحداث المحلية فنجد الخبر في الصحف الالكترونية قبل نشره في الصحف الورقية على مواقعها، والسؤال : كيف تستطيع صحف الإنترنت المشهورة تغطية مصاريفها التقنية والتحريرية في ظل وجود مراسلين لها في المدن والبلدات الصغيرة مع عدم وجود الإعلانات على موقعها ؟.
أما المعلق “زهير مكة” أشار أن الكاتب متضايق من حرية الرأي والفكر المتاحة لقراء الصحف الإلكترونية بعكس الصحف الورقية التي يسيطر عليها فئة فكرية محددة لا تسمح لمن يخالفها الرأي بالنشر ولا إبداء الرأي المخالف لتوجهاتها، بينما سخر منه القارئ “عسه” قائلًا:” الصحف الورقية سوف يشتريها أصحاب المخابز عن قريب لتحويلها الى أكياس”.
المعلقة” أم عبير” ردت على الكاتب قائلة: زبدة المقال وغايته هو التحريض على الصحافة الإلكترونية وهذا جزء من اسلوب الكاتب كما كان يكتب سابقا من التحريض على الهيئة ورجال الحسبة وهل الصلاح ويتهمهم بأشنع التهم من غير ان يثبت اي دليل ويتذرع بحرية الرأي وحرية الصحافة التي لايرضى لغيره بممارستها.
المعلق “عبد الاله ” رد قائلا: اغلب الصحافه الاكترونيه اكثر مصداقيه من بعض الصحافه الورقية وأكثر قرب لهموم الناس ومصالحهم ومشاكلهم وبعض الورقيه تمثل فئه قليله بالمجتمع لكن وجود الصحافه الاكترونيه والورقية شيء ضروري لأحداث المنافسه والمصداقية.
تعليقات ( 78 )
ولد الظهيرةيا ابن بخيت .. قف عند حدك ..إلا المرصد... والله من وجهة نظري إن عمرها القصير يساوي كل تاريخك في الصحافة وتاريخ بعض الكتاب مثلك .. مع احترامي لشخوصكم.
ابهاويبالنسبة للكاتب بن بخيت فيا ليته يخبرنا لماذا استقال رئيس تحريرها ونائب رئيس تحريرها خلال شهر للأسف بعض الكتاب يكتبون ويقولون مالا يفعلون فمثلا يكتبون عن المثالية وهم ابعد منها يبحثون عن مصالحهم فقط
ابهاويالخلاصة:الصحف الورقية تلفظ انفاسها الأخيرة وسوف تسمعون اقفال صحف لمؤسساتها والتحول الكترونيا بدأت بصحيفة شمس ولن تنتهي فسوف يتساقطون واحدا تلو الآخر لكن كل واحد ينتظر سقوط الآخر لأخذ كيكته في السوق
وفاءانا مستغربة المرصد تنشر مقال بن بخيت موب من مستوى نخبة الكتاب لديها لانه تضعف قائمة الكتاب بوجوده ياريت بالله تحذفونه
ابهاويالخلاصة:الصحف الورقية تلفظ انفاسها الأخيرة وسوف تسمعون اقفال صحف لمؤسساتها والتحول الكترونيا بدأت بصحيفة شمس ولن تنتهي فسوف يتساقطون واحدا تلو الآخر لكن كل واحد ينتظر سقوط الآخر لأخذ كيكته في السوق
مرصداويقلي يابن بخيت بامانة الحين اول مايصير خبر فوري من ينشره اكيد الالكترونية تنشره فورا والا تبي نستنى لين بكرة الصباح ونعرف الخبر من الورقية بعد ماصار بايت وكلا درى فيه
ابهاويجميع الصحف الورقية تمر بأزمة مالية خانقة لقلة مبيعاتها والأهم من ذلك ابتعاد المعلن عنها حتى اصبحت تترجى المعلن ان يعلن وباقل الاسعار...المجلات اختفت من الاسواق والدور الآن على الصحف فهي تحتضر الآن
مصدر الكلمهاحس ان هذا الكاتب يعادي التقنيه الحديثه لانها ساهمت في تحييده عن الظهور ومعرفة اسمه لدى الجيل الجديد
سالمعبدالله بن بخيت فكر فارغ اجوف ماقد شف له مقال فيه قيمة ثقافية او فائدة بعكس كتاب بعض الكتاب اللي مقالاتهم تشبع فضول القارئ انصحك يابن بخيت تغانم باقي عمرك وطح على ربك ماعاد في العمر كثر مامضى
فيصل الرياضانا اول مرة اسمع اسم الكاتب هذا ماعرفته الا من هذا الخبر والصحف الورقيه امي ترسل السواق يشتري جرايد ورقية يمسحون في الشغالات ويلفون فيها الاغراض للامانة هي ارخص من ورق التغليف
العسيرينريد من المرصد الرد العملي وابسط رد الا تنشروا لابن بخيت مقالاته في المرصد فهو يتصور ان المرصد بحاجته بنص كلامه
⛔️نقطة نظام⛔️أنصح بـ عدم أستعمال الصحف الورقية للمسح أو سفرة على الطعام لأن فيها أسم الله
💎🎀سُندُسي عبودي "نصيحة" .. إذا كان بيتك من زجاج🍸فلا ترمي الناس بالحجارة👌
💎🎀سُندُستدري ي عبودي أن أصحاب المحلات اللي يبيعون الحقائب👝👜👛النسائية يحشونها بالصحف الورقية عشان تبقى منفوخة وماتنثني وبعد الشراء يتم التخلص منها🗑😂
متابع عن بعدلو سألت الشباب عن أسماء الصحف الورقية قد لا تجد إجابة.. ولو وجه نفس السؤال عن الصحف الإلكترونية تجد الإجابة وبذكر عشرات الصحف.. والله إنني نسيت متى آخر مرة شريت صحيفة ورقية .. ولكن يمكن قبل 8 سنوات..
💎🎀سُندُسهل يستطيع أحد مهما بلغت عبقريته أن يستخدم الصحف الإلكترونية ف مسح المرآة أويلف فيها غرضاً ما🤔... شفت كيـــف الفرق ي عبودي😜😂
💎🎀سُندُس52 الصحف الورقية موجودة وأنا أشتريها علشان أمسح فيها المرآة تلمع لك المرآيا👍 طبعاً الصفحة اللي فيها وجه عبودي أستبعدها وما أمسح فيها احترماً له😜
مواطن سعوديهل لازالت الصحف الورقية موجودة ؟! عن نفسي من زمااااان ماشفت جريدة وأنا والله صادق . الصحف الإلكترونية سحبت البساط وبقوة وأعتقد بن بخيت مايعرف يشغل الآيباد .
💎🎀سُندُس( الحيّ ) يحييّـك .. والميّت يزيدك "غبن"
محب ارامكواالله لايكثر**** نكره يبحث عن المجد
زائرهذا ليبرالي بالفطرة **** فماذا يرجى منه
💎🎀سُندُسبعض) الصحف الإلكترونية ترسل لها تعليق وتحس كأنك مرسله ع ظهر جمل🐫أوسلحفاة🐢قد تجد تعليقك اليوم الآخر وقد لاتجده المشرفين ف سبات عميق😔أما "الجميلة" غير الأستاذة المشرفين معاك ع مدار الثانية وهنا الفرق
..هذا رأيه..هو حر
فاهمجانبك البخت في الرأي الصحف الالكترونية أفضل مساحة رأي وقل دخل كتاباتك في الصحف الورقية لذا تهاجمها
💎🎀سُندُسالصحف الإلكترونية "حياة" ينبض قلبها💗بهموم ومشاكل الناس والمجتمع طبعاً بعض الصحف وليس جميعها وهذه "الجميلة" المرصد بين يديّ تنبض ع مدار الساعة ولايغفو لها جفن ولم تتراخى يوماً ثم تأتي وتقول ماتقول🤔
شايمانت وينك يارجل احسبك انقرضت مع الصحف الورقيه الحمد لله على السلامه
ارز 👊 نجدالصحافة في السابق كانت محبوبه تقدم ذوق المجتمع الان الصحافة تقتحم او تحاول اقتحام الخصوصية هذا تعليقي والله أعلم
💎🎀سُندُسأغيب عن مقالاتك فترة وأرجع الاقيك تدور ف نفس المحور و ع نفس الرتم مكانك سر حول الحواري والطرب وملحقاته واحياناً شطحة ف السياسة ولكنها لاتتكرر كثيراً.
💎🎀سُندُسع الأقل ( بعّض ) تدري عاد ي عبودي ودي يصنفون الكُتاب إلى👈كاتب و كُويتب و خريج كُتيتيب.
الشنفرهالاخ / المخترع انا مااعتقد ان المسئولين في الدوله بهذه السذاجه يبنوا قراراتهم على ردود افعال الصحف الالكترونيه اغلب جمهور الصحف الالكترونيه غير مثقفين وجماهير انديه وثلاثه ارباع المجتمع لايقرئون صحافه
رؤيةانت ***على الثقافة يا بن بخيت
💎🎀سُندُسع أساس من "فطاحلة" الكُتاب📝 المحترفين والمرموقين ويشار إليك بالبنان👈 والله لو أنك .......؟ولابلاش.
مطبق بالموزهذا ليبرالي غير متعلم اتحدى اذا معه. شاهدة ثانوي هو أصلا دخيل على الكتابة
زائرمو مصدق باقي فيه احد يشتري جرايد لليوم والعالم كله واخباره صار بين يديك؟ .
المخترعتعليق مخالف
المخترعالصحف الالكترونية انتهجتها الاجهزة الرقابية في الدولةلتتصير معارضيها وللأسف تبني بعض القرارات علي ردودافعالهاعلي ادعاء انها تعبرعن رأي الشعب وهذاهراء،فهي صحف دعائيةترويجيةموجه من قبل اجهزة حكوميةمعينة
ابن بطوطةانا مدري من هالفاضي اللي يقرا مقالات بن بخيت هذا
المخترعاكن ليس من السهل انشاء صحف ورقيةنهجها وسياستهاالتوثيق وتتحمل مسؤلية ما ينشر في الصحيفة وما يكتب ولاتستطيع ان تتنصل عما ينشر في صفحاتها بغطاء الهكر اوكسر الشفرةلأن الصحف من المصادر ذات الصفة الاعتبارية
ابو فرج البحتريكلكم عمال بتثرثروا عمال على بطال
🎀💫صراحة-المرصد لايعلى عليها-أجمل صحيفة-بس ياليت -يسهلون تسجيل-العضوية حاولت -مانجحت يقولون -التسجيل اول كان اسهل.
المخترعالصحف الالكترونية هي عبارة عن غرفة او حتي مكتب وجهازكمبيوتر محمل علية برامج صحفيه وفني دبلجه وقص ولصق ونهج او سياسة تسيس انتقاء الأخباروالمقاطع والتعليق علبها لخدمةجهتٍ ما والان بإمكان اي شخص إنشائها
معيضتعليق مخالف
انشر التعليقسبحان الله اول ما اشوفك يا بن بخيت اتذكر بطل****
زائد واحد**** واصرارة على رأية.اراد اولم يرد الصحافة الاكترونية هى مستقبل الاعلام .وليست الورقية اللى تطبع بالليل وتوزع بكرا .رحم الله تلك الصحف.
القناص2عبدالله من انت حتى تقيم الصحافه الكترونيه ****
المخترعصدق الصحف الالكترونية طفيلية بجدارة(ماذا يقصد بالطفيليه؟) الطفيلي هو الذي يعيش علي قوت غيره او علي مساعدة غيره او لايستطيع ان يستمر في حياته من دون غيره،هدا هو الطفيلي! وهدا شأن الصحف الالكترونية
البيكونطق **** بالحقيقه
القناص2كنا نتابع انيس منصور وهيكل ومصطفي الفقى سعيد السريحي والموسى وقينان بعد روايته شارع السباله والثانيه شارع الستين انتشرت الشوارع اقصد القصص حتى انه سميى ابن بخيت بسارتر و ماركيز السعوديه
الضجيجالصراخ والضجيج قد الالم طبعا كاتب عفى عليه الزمن و الصحف الالكترونية سحبت من تحته البساط بالمهنية والسرعة والمصداقية ..وهو. نسي الكم الهائل من طفيلي الصحف الورقية من الكتاب وهو اولهم.!!!!!...
عدو داعشمحاولة من هذا الكويتب للعودة للضوء لهذا استفز الصحف الورقيه للتحدث عنه وهاهو ماكان يخطط له هذا الكويتب يتحقق
777المرصد جريدة شعبيه لها الكثير من المتابعين وانا منهم لك كل الاحترام يالمرصد
؟؟الصحف الورقية كانت بريال وبعدها بريالين ولا عليها حالياً أقبال؟المفروض ترجع بريال
عيدهذا الاعلامي من بقايا اخبار التاسعة والنصف في القناة الاولى ؟؟؟
أبومانعهذارأيه الشخصي والكل لايوافقه عليه فالورقية خسرت الكثير من المال والقراءولم يعد الإقبال عليها كثيرا وكذلك الالكترونية ليست كلها تقرأفهناك المميزة والممتازةبفضل مصداقيتهاوكتابها والبقية بين المترديةوال
عرينوبن بخيت زعلان لهزيمة هيلاري وهذا رد فعل منه
شيعي برونزيمحمد تراك مهايطي اعقل
رصاصة الحياةالكاتب خفت وهجه واراد ان يرجع شهرته على حساب الصحف الالكترونيه التي سحبت البساط من الصحف الورقيه ، للاسف كشف نفسه وفكره بهذه المداخلة الطفوليه
شيعي برونزيالصحف
همساتانا واحدة من الناس امتنعت عن شراء الصحف الورقية واكتفيت بالمرصد وعاجل واخبار ٢٤ لانها اسرع في نقل الأخبار ولكن يعيبها الرقيب ومصادرة آرائنا وحذفها في كثير من الآراء !!
يالطيفايها الكاتب تستطيع بيع جريدة ورقيه عند اشارات المرور لاكنت لاتستطيع بيع صحيفه اكترونيه عند اشارات المرور هل عرفت كم تقدمت التكنولوجيا يحق لك تهاجم الصحف المتطور لانك تعيش على تقليب ورق الصحف التقليديه
متى نحترم الآراءطالما كل يرى في نفسه انه هو الأفضل فلن نتقدم خطوة واحدة وطالما نحن نتقاذف ونتبادل التقليل من شأن الآخر فلن نتقدم هذا الكاتب عمره الصحفي يفوق عمر الصحف الإلكترونية وله حق ابداء الرأي لكن بدون ان ننتقصه
زينب....المعلق"زهير مكة” أشارأن الكاتب متضايق من حرية الرأي والفكرالمتاحة لقراءالصحف الإلكترونية بعكس الصحف الورقية التي يسيطرعليها فئة فكرية محددةلا تسمح لمن يخالفهاالرأي بالنشرولاإبداءالرأي المخالف لتوجهاته
محمدشيعي برونزي خنبوقة عاجبتك الصحف الاكترونيه علشان تتخبى وراء الكيبورد وتبث سمومك وتدليسك وكذبك
زينب....الصحف الالكترونيه.بينت للعامه أن الأغلبية الساحقه في بلادنا متمسكين بدينهم وبعاداتهم..ولا يقبلون بآراء هذا الكويتب.الذي أعتقد يوما ما انه "الاغلبيه" ؟ ؟
محمدنعم صدقت يا بن بخيت
مراقبهو صادق
سنونوالصحف الورقية أصبحت من الماضي الناس صارت تبحث عن سرعة ومصداقية الخبر ولا أعتقد أن الصحف الورقية التي تطبع مرة أو مرتين في اليوم تستطيع مجاراتها
مراقبهو صادق
امين / مكةكلامه سليم ميه بالمية .
شيعي برونزيللاسف سقيم فكرة