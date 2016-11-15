شركة”سعودي أوجيه” تتوصل إلى اتفاق لبيع حصتها في البنك العربي لصالح مجموعة فواز الحكير-فيديو

صحيفة المرصد:نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن شركة السعودي أوجيه توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها البالغة 20% في البنك العربي مقابل 1.1 مليار دولار، وذلك لصالح مجموعة فواز الحكير.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن الاتفاقية رسميا عند الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أن صفقة البيع ستساعد “السعودي أوجيه” على سداد جزء من ديونها، علما أن القيمة السوقية للبنك العربي بلغت 5.4 مليار دولار أمس الاثنين.

كما أضافت المصادر أن السعودي أوجيه بدأت المحادثات من أجل بيع حصة في شركة تزود خدمات الاتصالات ومقرها دبي، وذلك بعد أن تخلفت عن سداد دفعة لقرض تبلغ قيمته 4 مليارات و 750 مليون دولار.