شركة”سعودي أوجيه” تتوصل إلى اتفاق لبيع حصتها في البنك العربي لصالح مجموعة فواز الحكير-فيديو

صحيفة المرصد:نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن شركة السعودي أوجيه توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها البالغة 20% في البنك العربي مقابل 1.1 مليار دولار، وذلك لصالح مجموعة فواز الحكير.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن الاتفاقية رسميا عند الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أن صفقة البيع ستساعد “السعودي أوجيه” على سداد جزء من ديونها، علما أن القيمة السوقية للبنك العربي بلغت 5.4 مليار دولار أمس الاثنين.
كما أضافت المصادر أن السعودي أوجيه بدأت المحادثات من أجل بيع حصة في شركة تزود خدمات الاتصالات ومقرها دبي، وذلك بعد أن تخلفت عن سداد دفعة لقرض تبلغ قيمته 4 مليارات و 750 مليون دولار.
تعليقات ( 3 )
زائرابوفوازشركه( رجب وسلسله) قبل 39 سنه افضل شركه لي الطرق مرت على المملكة وبعض الطرق الي نفوذها انه يأخذ5 سنوات واكثر وهو تغيرات خفيفه ماهو زي الحين سته أشهر أو سنه وكله نزلات وحفر صحيح الطيب نادر الوجود
عيدباقي الجنسية يالحريري سلمها وبكذا خلصنا وانتهينا ؟؟؟
غريبتحتاج ١٥ مليار لسداد ديونها ودفع مرتبات الموظفين من نوفمبر ٢٠١٥ ما استلموا رواتب